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В ДНР появились противокорабельные УАЗы

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Расчеты противокорабельных комплексов Вооруженных сил ДНР приступили к отработке задач по отражению возможной атаки противника с моря, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

В ДНР появились противокорабельные УАЗы


По данным пресс-службы, ВМС Украины под руководством американских инструкторов ведут активную подготовку личного состава для высадки морских десантов на побережье ДНР и для совершения диверсий на южном направлении.


Сообщается, что в качестве одной из мер противодействия в Вооруженных силах республики созданы мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости типа УАЗ-3151, которые оснащены противотанковыми управляемыми ракетами.

На машинах установлены комплексы второго поколения «Фагот» и «Конкурс». Пресс-служба продемонстрировала один из таких автомобилей, разместив на своем канале в YouTube видеоролик.

Управляема ракета 9М113 комплекса «Конкурс» предназначена для поражения бронированных целей на дистанциях от 75 до 4000 метров. Ее бронепробиваемость в зависимости от модификации – от 600 до 800 мм.

Расчеты подготовлены к ведению огня по надводным целям, им известны особенности наведения ПТУР над водой, говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили, что выстрелом из ПТРК ранее был уничтожен украинский пограничный катер «Гриф», который попытался приблизиться к побережью республики.

В настоящее время украинские ВМС перебрасывают в Азовское море артиллерийские бронекатера.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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22 комментария
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  1. Боевой пингвин Онлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 15:36
    +2
    На надувных лодках высаживаться собрались ? Эх окраина ,позорище (фактически морская территория, а все распрдали и развалили..)
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 15:45
      +1
      Какая там броня на "Кременчуке" и "Лубне? smile
      1. loki565 Онлайн
        loki565 Сегодня, 15:50
        0
        наверно как на БТРе 7.62 держит, а больше там и не надо
      2. Хагалаз Офлайн
        Хагалаз Сегодня, 15:51
        +1
        Готов предположить, что противопульная. Типа той, что и на бронетранспортёрах.
    2. NF68 Офлайн
      NF68 Сегодня, 16:02
      +5
      Цитата: Боевой пингвин
      На надувных лодках высаживаться собрались ? Эх окраина ,позорище (фактически морская территория, а все распрдали и развалили..)


      Не только на надувных:



      У них и подводный флот тоже имеется:

  2. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 15:36
    +2
    Похоже, рванёт одновременно в ЛДНР и в Сирии. "Партнёры" с "великими украми" готовятся во всю.
  3. loki565 Онлайн
    loki565 Сегодня, 15:38
    +6
    Ее бронепробиваемость в зависимости от модификации – от 600 до 800 метров. Прям авианосец пробьет вдоль и поперек))))
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:43
      +3
      тоже обратил внимание laughing
    2. Куница Офлайн
      Куница Сегодня, 15:50
      +1
      Это чистого воздуха. Тумана только 500м.
    3. Хорон Онлайн
      Хорон Сегодня, 16:09
      +4
      Ошиблись с единицами измерения. Вместо метров должны стоять милиметры, но если вам нужны плюсики...! feel
  4. Igoresha Онлайн
    Igoresha Сегодня, 15:39
    +3
    береговая охрана получается
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 15:48
      +3
      Береговая охрана в чистом виде.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:01
        -2
        Им бы корветов несколько не помешает. hi
        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 16:05
          +2
          Для корветов база нужна, да содержать их ох как не дешево.
          1. faiver Онлайн
            faiver Сегодня, 16:13
            0
            и строят у нас корветы минимум лет по пять laughing
        2. Хорон Онлайн
          Хорон Сегодня, 16:17
          0
          Кому? Если ДНР, то там не только порта для них нет, но и экономически даже содержать его не смогут!
          1. Мих1974 Офлайн
            Мих1974 Сегодня, 16:54
            0
            А пусть им абхазы "в аренду" сдадут good и еще пару береговых комплексов "бал", с десяток батарей "геоцинтов". bully good
        3. Igoresha Онлайн
          Igoresha Сегодня, 16:19
          0
          Им бы корветов несколько не помешает.
          им бы денег наскрести в РФ или ЛНР электричку пустить
  5. axbap Офлайн
    axbap Сегодня, 16:14
    +1
    Обе башни: 7-33 мм стальная броня. Надстройка и частично борта: 5-10 мм сталь-алюминиевые композитные материалы.
    Башни судя по фото -с дистанционным управлением.
    Броня турецких М-48 которых спокойно в Сирии брал" Корнет":
    лоб -110
    корпус -51
    крыша -57
  6. Вова Кабаев Онлайн
    Вова Кабаев Сегодня, 16:16
    +1
    Ее бронепробиваемость в зависимости от модификации – от 600 до 800 метров.
    А почему не километров?!
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 16:24
      +1
      Опечатка. С кем не бывает. winked
  7. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:27
    +1
    речной флот украины наводит ужас на силы ДНР что аж они еле сдерживают смех.