В ДНР появились противокорабельные УАЗы
Расчеты противокорабельных комплексов Вооруженных сил ДНР приступили к отработке задач по отражению возможной атаки противника с моря, сообщает пресс-служба военного ведомства республики.
По данным пресс-службы, ВМС Украины под руководством американских инструкторов ведут активную подготовку личного состава для высадки морских десантов на побережье ДНР и для совершения диверсий на южном направлении.
Сообщается, что в качестве одной из мер противодействия в Вооруженных силах республики созданы мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости типа УАЗ-3151, которые оснащены противотанковыми управляемыми ракетами.
На машинах установлены комплексы второго поколения «Фагот» и «Конкурс». Пресс-служба продемонстрировала один из таких автомобилей, разместив на своем канале в YouTube видеоролик.
Управляема ракета 9М113 комплекса «Конкурс» предназначена для поражения бронированных целей на дистанциях от 75 до 4000 метров. Ее бронепробиваемость в зависимости от модификации – от 600 до 800 мм.
Расчеты подготовлены к ведению огня по надводным целям, им известны особенности наведения ПТУР над водой, говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что выстрелом из ПТРК ранее был уничтожен украинский пограничный катер «Гриф», который попытался приблизиться к побережью республики.
В настоящее время украинские ВМС перебрасывают в Азовское море артиллерийские бронекатера.
По данным пресс-службы, ВМС Украины под руководством американских инструкторов ведут активную подготовку личного состава для высадки морских десантов на побережье ДНР и для совершения диверсий на южном направлении.
Сообщается, что в качестве одной из мер противодействия в Вооруженных силах республики созданы мобильные группы на автомобилях повышенной проходимости типа УАЗ-3151, которые оснащены противотанковыми управляемыми ракетами.
На машинах установлены комплексы второго поколения «Фагот» и «Конкурс». Пресс-служба продемонстрировала один из таких автомобилей, разместив на своем канале в YouTube видеоролик.
Управляема ракета 9М113 комплекса «Конкурс» предназначена для поражения бронированных целей на дистанциях от 75 до 4000 метров. Ее бронепробиваемость в зависимости от модификации – от 600 до 800 мм.
Расчеты подготовлены к ведению огня по надводным целям, им известны особенности наведения ПТУР над водой, говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что выстрелом из ПТРК ранее был уничтожен украинский пограничный катер «Гриф», который попытался приблизиться к побережью республики.
В настоящее время украинские ВМС перебрасывают в Азовское море артиллерийские бронекатера.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter