Как Индия победила «внутренний Пакистан»
13 сентября 1948 года, семьдесят лет назад, в самом центре Индии разгорелась война. Боевые действия стали последним рычагом, с помощью которого индийское правительство решило навсегда покончить с риском появления прямо внутри индийского государства «нового Пакистана».
Как известно, за год до описываемых событий, в 1947 году, произошел раздел бывшей Британской Индии на независимые государства – Пакистан, первое время остававшийся британским доминионом, и Индийский Союз. В состав Британской Индии вплоть до 1947 года входили 625 княжеств, управлявшихся раджами и махараджами (индусские княжества) или навабами и низамами (мусульманские княжества). Перед каждым из них было поставлено право самостоятельно выбирать, к какому из государств присоединиться. Естественно, что индусские княжества вошли в Индийский Союз, мусульманские княжества Пенджаба – в состав Пакистана. Но одно из этих реликтовых государственных образований – княжество Хайдарабад и Берар в самом центре Индии (сегодня это штат Телингана) – предпочло заявить о сохранении своего суверенитета и отказалось входить в состав Индийского Союза. Причины этого решения объяснялись достаточно просто.
Княжество Хайдарабад и Берар, раскинувшееся на 212 тыс. кв. км в самом центре плоскогорья Декан, было осколком Империи Великих Моголов. До завоевания Великими Моголами здесь, на плато Декан, существовал султанат Голконд - мусульманское государственное образование, созданное выходцами из туркоманского племенного союза кара-коюнлу, покорившими местное население - маратхов и телугу, исповедовавших преимущественно индуизм.
В 1712 году император Фарук Сийяр назначил наместником Декана Мир Камар-уд-дин-хана Сиддики – выходца из семьи, происходившей родом из Самарканда. Мир Камар уд-дин-хан получил титул «Низам уль-Мульк» и стал править Хайдарабадом как Асаф Джах I (на изображении). Так в Хайдарабаде воцарилась династия низамов, исповедовавших ислам. Мусульманами было и практически все окружение низама, исповедовавшие ислам купцы получали в княжестве всевозможные преференции.
С 1724 г. Хайдарабад фактически превратился в независимое княжество, а в 1798 году Британская Ост-Индская компания вынудила низама подписать субсидиарный договор, в соответствии с которым вопросы внешних сношений и обороны отходили Британской Индии. За низамами, тем не менее, сохранялась вся полнота внутренней власти. Еще большие привилегии низамы Хайдарабада получили после того, как в 1857 г. не поддержали антибританское восстание сипаев и получили за это статус вернейших союзников Британской короны.
В целом, в Хайдарабаде при британском колониальном управлении жилось неплохо. Княжество стремительно развивалось в экономическом отношении, низамы богатели, превратившись в одних из самых богатых семейств в Южной Азии, а британские власти особо не вмешивались во внутренние дела княжества. В Хайдарабаде сравнительно рано появились железнодорожное и авиационное сообщение, был открыт Hyderabad State Bank и выпускалась собственная денежная единица – хайдарабадская рупия.
К моменту прекращения существования Британской Индии у власти в Хайдарабаде находился низам Осман Али Хан, Асаф Джах VII (1886-1967). Это был богатейший человек Индии – долларовый миллиардер, состояние которого к началу 1940-х гг. равнялось 2% ВВП США. Он был женат на дочери последнего османского халифа (не бывшего при этом султаном) Абдул-Меджида II. Современники вспоминали Османа Али как образованного человека, стремившегося не только к личному процветанию и сохранению своей власти, но и к модернизации княжества. Он правил Хайдарабадом 37 лет, с 1911 по 1948 годы, и за это время в княжестве появились железная дорога, аэропорт, проведено электричество, основан Османский университет и целый ряд школ и колледжей.
Когда зашла речь о разделе Британской Индии на Индийский Союз и Пакистан, низам обратился к британскому руководству с просьбой предоставить Хайдарабаду независимость в рамках Британского Содружества. Но Лондон ответил отказом и тогда низам, начав переговоры с индийским руководством о вхождении княжества в состав Индии в качестве автономии, одновременно установил связи с Пакистаном.
Асаф Джах, будучи мусульманином по вероисповеданию, разумеется, сочувствовал Пакистану и опасался, что в случае вхождения в состав Индийского Союза мусульмане в Хайдарабаде потеряют свое привилегированное положение. Между тем, согласно переписи 1941 г. из 16,3 млн человек, проживавших в княжестве, более 85% составляли индуисты и лишь 12% приходилось на мусульман. Мусульманское меньшинство контролировало государственное управление (среди высших чиновников было 59 мусульман, 5 индуистов и 38 сикхов и прочих) и вооруженные силы (из 1765 офицеров армии Хайдарабада 1268 исповедовали ислам и лишь 421 – индуизм, а остальные 121 были приверженцами других религий). Такое положение вполне устраивало низама и мусульман, но им тяготилось индусское большинство населения региона.
Еще в 1945 г. в населенных народностью телугу районах княжества началось сильное крестьянское восстание, которое возглавили местные структуры Коммунистической партии Индии. Крестьяне-индусы восстали против землевладельцев – заминдаров, среди которых преобладали представители мусульманской аристократии, и приступили к переделу земель, перераспределению скота и повышению зарплаты сельскохозяйственных работников на 100%. Представители индийской разведки, внимательно наблюдавшие за происходящими в княжестве событиями, отмечали, что программа местных коммунистов действительно была позитивной, отвечающей интересам крестьянского большинства. Постепенно в княжестве росли и антиправительственные настроения – коммунисты агитировали крестьян против низама.
Хотя и с других позиций, но также против власти мусульманской династии, выступали индийские националисты. В декабре 1947 г. Нараян Рао Павар из индусской организации «Арья Самадж» даже совершил неудачное покушение на низама. Чтобы обеспечить сохранение власти в своих руках, низам все активнее сотрудничал с Пакистаном, а также приступил к формированию многочисленных милиционных формирований и укреплению своих вооруженных сил.
У Хайдарабада, кстати, была собственная довольно многочисленная и подготовленная армия, включавшая в свой состав 1 кавалерийский полк, 3 бронетанковых полка и 11 пехотных батальонов, а также гарнизонные части и иррегулярные пехотные и кавалерийские отряды. Общая численность армии Хайдарабада составляла 22 тыс. человек, а командование осуществлял генерал-майор Сайед Ахмед Эль-Эдрус (1899-1962). Араб по национальности, выходец из хашимитской фамилии, Эль-Эдрус был опытным офицером, прошедшим обе мировые войны в составе 15-й кавалерийской бригады императорской службы, комплектовавшейся в Хайдарабаде, Патияле, Майсуре, Алвале и Джодхпуре и входившей в войска императорской службы, выставляемые индийскими княжествами. Эль-Эдрус входил в ближайшее окружение низама, его родные братья также служили в хайдарабадской армии на старших офицерских должностях.
Кроме армии, низам мог рассчитывать и на многочисленную мусульманскую милицию «разакаров», которой командовал Касим Разви (1902-1970) – местный политический деятель, выпускник мусульманского университета в Алигархе (ныне – Уттар-Прадеш). Но, в отличие от военных, милиция была плохо вооружена – на 75% ее вооружение составляли старинные ружья и холодное оружие. Зато разакары были полны решимости защищать интересы мусульманского населения, государственный строй и низама Хайдарабада до конца.
Низам, поддерживавший связи с Пакистаном, не исключал возможности антииндийского выступления, поэтому в Дели приняли решение покончить с независимостью Хайдарабада быстрее, чем в случае конфликта с Пакистаном он превратится в очаг враждебности в центре самой Индии. Повод для начала боевых действий дал сам низам. 6 сентября 1948 года разакары напали на пост индийской полиции в районе деревни Чиллакаллу. В ответ индийское командование направило на помощь полицейским пехотные части, укомплектованные гуркхами, и танки. Разакары были вынуждены отойти в Кодар, на территорию княжества Хайдарабад, где им на помощь выдвинулись бронетанковые части хайдарабадской армии. Однако индийские подразделения оказались более подготовленными и подбив одну из бронемашин, заставили кодарский гарнизон сдаться.
После этого индийское командование приступило к разработке плана военной операции по захвату и аннексии Хайдарабада. Поскольку в княжестве находилось 17 полей для игры в поло, операцию назвали «Поло». Разрабатывал ее командующий Южным командованием генерал-лейтенант Э.Н. Годдард, а непосредственное командование задействованными в операции силами осуществлял генерал-лейтенант Раджендрасингхджи. Индийской армии предстояло ударить с двух сторон. С запада, от Солапура, наступлением командовал генерал-майор Чаудхари, с востока, от Виджаявады – генерал-майор Рудра. Для участия в операции были сосредоточены значительные воинские силы, включая самые боеспособные подразделения индийской армии.
Операция против Хайдарабада началась 13 сентября 1948 года, на второй день после смерти Мухаммеда Али Джинны – основателя независимого Пакистана. 13 сентября части 7-й бригады индийской армии сломали сопротивление 1-го Хайдарабадского пехотного полка и перешли в наступление, продвинувшись на 61 км вглубь территории княжества. Бронетанковая колонна, которой командовал подполковник Рам Сингх, быстро рассеяла плохо вооруженных разакаров. 1-й Майсурский полк вошел в г. Хоспет. 14 сентября путь для дальнейшего продвижения индийских войск расчищала авиация.
Сильное столкновение произошло между хайдарабадскими частями и 5-м гуркхским пехотным полком индийской армии. Продвижение стало довольно сложным, поскольку индийские части, несмотря на численное превосходство, сталкивались с серьезным сопротивлением хайдарабадских войск. Например, в городе Джална хайдарабадские отряды остановили продвижение пехоты 2-го Джодхпурского и 3-го Сикхского полков и танков 18-го кавалерийского полка. Правда, в районе Моминабада индийским войскам удалось довольно быстро нейтрализовать сопротивление 3-го Голкондского уланского полка. 16 сентября бронетанковая колонна подполковника Рам Сингха подошла к Захирабаду, где большое сопротивление индийским войскам оказали отряды разакаров. Хотя мусульманские ополченцы были слабо вооружены, они активно использовали преимущества местности и смогли надолго задержать продвижение индийских войск.
Тем не менее, численный перевес и преимущество в вооружении сделали свое дело. Ночью 17 сентября 1948 г. индийские войска вступили в город Бидар. Одновременно были заняты города Хиинголи и Читьял. Уже к утру 17 сентября хайдарабадская армия фактически потеряла способность к организованному сопротивлению. Войска княжества понесли столь масштабные потери, что более не могли сопротивляться наступающим индийским частям. 17 сентября 1948 г. низам Хайдарабада Асаф Джах VII объявил о прекращении огня. Пятидневная война между Индийским Союзом и княжеством Хайдарабад закончилась. В тот же день Асаф Джах обратился к индийскому командованию, сообщив о капитуляции княжества, в 16:00 генерал-майор Чаудхури, командовавший наступавшими частями индийской армии, принял капитуляцию вооруженных сил Хайдарабада у командующего хайдарабадской армией генерал-майора Эль-Эдруса.
Война продолжалась пять дней и, как и следовало ожидать, завершилась полной победой Индии. Потери индийских вооруженных сил составили 32 человека убитыми и 97 ранеными. Хайдарабадская армия и разакары потеряли намного большее количество бойцов – 1863 солдата и офицера были убиты, 122 – ранены, 3558 человек попали в плен. После капитуляции низама в Хайдарабаде начались массовые беспорядки и волнения, сопровождавшиеся резней и жестким подавлением со стороны индийских войск. во время беспорядков погибли около 50 тысяч гражданских жителей княжества.
Окончание боевых действий положило конец и многовековому существованию Хайдарабада как полунезависимого княжества. Он вошел в состав Индии как штат Хайдарабад, но затем, после реформ 1956 года, был разделен между соседними штатами. Большая часть территории Хайдарабада вошла в штат Андхра-Прадеш, из которого в 2014 г. был выделен новый штат Телингана с собственно городом Хайдарабадом. Бывший низам Асаф Джах VII получил почетный пост «раджпрамукх». До конца своих дней он оставался одним из самых богатых людей не только Индии, но и всей Южной Азии и мира в целом.
Аннексия Хайдарабада стала одной из первых масштабных военных операций Индии по установлению полного контроля над своей территорией и ликвидации инородных политических образований. Впоследствии таким же способом Индия воссоединила португальские колонии Гоа, Даман и Диу. Для Пакистана включение Хайдарабада в состав Индии также стало серьезной неприятностью, поскольку пакистанское руководство рассчитывало использовать княжество в своих интересах. После его аннексии многие хайдарабадские мусульмане предпочли переселиться на территорию Пакистана, опасаясь преследований со стороны индуистов.
Как известно, за год до описываемых событий, в 1947 году, произошел раздел бывшей Британской Индии на независимые государства – Пакистан, первое время остававшийся британским доминионом, и Индийский Союз. В состав Британской Индии вплоть до 1947 года входили 625 княжеств, управлявшихся раджами и махараджами (индусские княжества) или навабами и низамами (мусульманские княжества). Перед каждым из них было поставлено право самостоятельно выбирать, к какому из государств присоединиться. Естественно, что индусские княжества вошли в Индийский Союз, мусульманские княжества Пенджаба – в состав Пакистана. Но одно из этих реликтовых государственных образований – княжество Хайдарабад и Берар в самом центре Индии (сегодня это штат Телингана) – предпочло заявить о сохранении своего суверенитета и отказалось входить в состав Индийского Союза. Причины этого решения объяснялись достаточно просто.
Княжество Хайдарабад и Берар, раскинувшееся на 212 тыс. кв. км в самом центре плоскогорья Декан, было осколком Империи Великих Моголов. До завоевания Великими Моголами здесь, на плато Декан, существовал султанат Голконд - мусульманское государственное образование, созданное выходцами из туркоманского племенного союза кара-коюнлу, покорившими местное население - маратхов и телугу, исповедовавших преимущественно индуизм.
В 1712 году император Фарук Сийяр назначил наместником Декана Мир Камар-уд-дин-хана Сиддики – выходца из семьи, происходившей родом из Самарканда. Мир Камар уд-дин-хан получил титул «Низам уль-Мульк» и стал править Хайдарабадом как Асаф Джах I (на изображении). Так в Хайдарабаде воцарилась династия низамов, исповедовавших ислам. Мусульманами было и практически все окружение низама, исповедовавшие ислам купцы получали в княжестве всевозможные преференции.
С 1724 г. Хайдарабад фактически превратился в независимое княжество, а в 1798 году Британская Ост-Индская компания вынудила низама подписать субсидиарный договор, в соответствии с которым вопросы внешних сношений и обороны отходили Британской Индии. За низамами, тем не менее, сохранялась вся полнота внутренней власти. Еще большие привилегии низамы Хайдарабада получили после того, как в 1857 г. не поддержали антибританское восстание сипаев и получили за это статус вернейших союзников Британской короны.
В целом, в Хайдарабаде при британском колониальном управлении жилось неплохо. Княжество стремительно развивалось в экономическом отношении, низамы богатели, превратившись в одних из самых богатых семейств в Южной Азии, а британские власти особо не вмешивались во внутренние дела княжества. В Хайдарабаде сравнительно рано появились железнодорожное и авиационное сообщение, был открыт Hyderabad State Bank и выпускалась собственная денежная единица – хайдарабадская рупия.
К моменту прекращения существования Британской Индии у власти в Хайдарабаде находился низам Осман Али Хан, Асаф Джах VII (1886-1967). Это был богатейший человек Индии – долларовый миллиардер, состояние которого к началу 1940-х гг. равнялось 2% ВВП США. Он был женат на дочери последнего османского халифа (не бывшего при этом султаном) Абдул-Меджида II. Современники вспоминали Османа Али как образованного человека, стремившегося не только к личному процветанию и сохранению своей власти, но и к модернизации княжества. Он правил Хайдарабадом 37 лет, с 1911 по 1948 годы, и за это время в княжестве появились железная дорога, аэропорт, проведено электричество, основан Османский университет и целый ряд школ и колледжей.
Когда зашла речь о разделе Британской Индии на Индийский Союз и Пакистан, низам обратился к британскому руководству с просьбой предоставить Хайдарабаду независимость в рамках Британского Содружества. Но Лондон ответил отказом и тогда низам, начав переговоры с индийским руководством о вхождении княжества в состав Индии в качестве автономии, одновременно установил связи с Пакистаном.
Асаф Джах, будучи мусульманином по вероисповеданию, разумеется, сочувствовал Пакистану и опасался, что в случае вхождения в состав Индийского Союза мусульмане в Хайдарабаде потеряют свое привилегированное положение. Между тем, согласно переписи 1941 г. из 16,3 млн человек, проживавших в княжестве, более 85% составляли индуисты и лишь 12% приходилось на мусульман. Мусульманское меньшинство контролировало государственное управление (среди высших чиновников было 59 мусульман, 5 индуистов и 38 сикхов и прочих) и вооруженные силы (из 1765 офицеров армии Хайдарабада 1268 исповедовали ислам и лишь 421 – индуизм, а остальные 121 были приверженцами других религий). Такое положение вполне устраивало низама и мусульман, но им тяготилось индусское большинство населения региона.
Еще в 1945 г. в населенных народностью телугу районах княжества началось сильное крестьянское восстание, которое возглавили местные структуры Коммунистической партии Индии. Крестьяне-индусы восстали против землевладельцев – заминдаров, среди которых преобладали представители мусульманской аристократии, и приступили к переделу земель, перераспределению скота и повышению зарплаты сельскохозяйственных работников на 100%. Представители индийской разведки, внимательно наблюдавшие за происходящими в княжестве событиями, отмечали, что программа местных коммунистов действительно была позитивной, отвечающей интересам крестьянского большинства. Постепенно в княжестве росли и антиправительственные настроения – коммунисты агитировали крестьян против низама.
Хотя и с других позиций, но также против власти мусульманской династии, выступали индийские националисты. В декабре 1947 г. Нараян Рао Павар из индусской организации «Арья Самадж» даже совершил неудачное покушение на низама. Чтобы обеспечить сохранение власти в своих руках, низам все активнее сотрудничал с Пакистаном, а также приступил к формированию многочисленных милиционных формирований и укреплению своих вооруженных сил.
У Хайдарабада, кстати, была собственная довольно многочисленная и подготовленная армия, включавшая в свой состав 1 кавалерийский полк, 3 бронетанковых полка и 11 пехотных батальонов, а также гарнизонные части и иррегулярные пехотные и кавалерийские отряды. Общая численность армии Хайдарабада составляла 22 тыс. человек, а командование осуществлял генерал-майор Сайед Ахмед Эль-Эдрус (1899-1962). Араб по национальности, выходец из хашимитской фамилии, Эль-Эдрус был опытным офицером, прошедшим обе мировые войны в составе 15-й кавалерийской бригады императорской службы, комплектовавшейся в Хайдарабаде, Патияле, Майсуре, Алвале и Джодхпуре и входившей в войска императорской службы, выставляемые индийскими княжествами. Эль-Эдрус входил в ближайшее окружение низама, его родные братья также служили в хайдарабадской армии на старших офицерских должностях.
Кроме армии, низам мог рассчитывать и на многочисленную мусульманскую милицию «разакаров», которой командовал Касим Разви (1902-1970) – местный политический деятель, выпускник мусульманского университета в Алигархе (ныне – Уттар-Прадеш). Но, в отличие от военных, милиция была плохо вооружена – на 75% ее вооружение составляли старинные ружья и холодное оружие. Зато разакары были полны решимости защищать интересы мусульманского населения, государственный строй и низама Хайдарабада до конца.
Касим Разви
Низам, поддерживавший связи с Пакистаном, не исключал возможности антииндийского выступления, поэтому в Дели приняли решение покончить с независимостью Хайдарабада быстрее, чем в случае конфликта с Пакистаном он превратится в очаг враждебности в центре самой Индии. Повод для начала боевых действий дал сам низам. 6 сентября 1948 года разакары напали на пост индийской полиции в районе деревни Чиллакаллу. В ответ индийское командование направило на помощь полицейским пехотные части, укомплектованные гуркхами, и танки. Разакары были вынуждены отойти в Кодар, на территорию княжества Хайдарабад, где им на помощь выдвинулись бронетанковые части хайдарабадской армии. Однако индийские подразделения оказались более подготовленными и подбив одну из бронемашин, заставили кодарский гарнизон сдаться.
После этого индийское командование приступило к разработке плана военной операции по захвату и аннексии Хайдарабада. Поскольку в княжестве находилось 17 полей для игры в поло, операцию назвали «Поло». Разрабатывал ее командующий Южным командованием генерал-лейтенант Э.Н. Годдард, а непосредственное командование задействованными в операции силами осуществлял генерал-лейтенант Раджендрасингхджи. Индийской армии предстояло ударить с двух сторон. С запада, от Солапура, наступлением командовал генерал-майор Чаудхари, с востока, от Виджаявады – генерал-майор Рудра. Для участия в операции были сосредоточены значительные воинские силы, включая самые боеспособные подразделения индийской армии.
Операция против Хайдарабада началась 13 сентября 1948 года, на второй день после смерти Мухаммеда Али Джинны – основателя независимого Пакистана. 13 сентября части 7-й бригады индийской армии сломали сопротивление 1-го Хайдарабадского пехотного полка и перешли в наступление, продвинувшись на 61 км вглубь территории княжества. Бронетанковая колонна, которой командовал подполковник Рам Сингх, быстро рассеяла плохо вооруженных разакаров. 1-й Майсурский полк вошел в г. Хоспет. 14 сентября путь для дальнейшего продвижения индийских войск расчищала авиация.
Разакары Хайдарабада
Сильное столкновение произошло между хайдарабадскими частями и 5-м гуркхским пехотным полком индийской армии. Продвижение стало довольно сложным, поскольку индийские части, несмотря на численное превосходство, сталкивались с серьезным сопротивлением хайдарабадских войск. Например, в городе Джална хайдарабадские отряды остановили продвижение пехоты 2-го Джодхпурского и 3-го Сикхского полков и танков 18-го кавалерийского полка. Правда, в районе Моминабада индийским войскам удалось довольно быстро нейтрализовать сопротивление 3-го Голкондского уланского полка. 16 сентября бронетанковая колонна подполковника Рам Сингха подошла к Захирабаду, где большое сопротивление индийским войскам оказали отряды разакаров. Хотя мусульманские ополченцы были слабо вооружены, они активно использовали преимущества местности и смогли надолго задержать продвижение индийских войск.
Тем не менее, численный перевес и преимущество в вооружении сделали свое дело. Ночью 17 сентября 1948 г. индийские войска вступили в город Бидар. Одновременно были заняты города Хиинголи и Читьял. Уже к утру 17 сентября хайдарабадская армия фактически потеряла способность к организованному сопротивлению. Войска княжества понесли столь масштабные потери, что более не могли сопротивляться наступающим индийским частям. 17 сентября 1948 г. низам Хайдарабада Асаф Джах VII объявил о прекращении огня. Пятидневная война между Индийским Союзом и княжеством Хайдарабад закончилась. В тот же день Асаф Джах обратился к индийскому командованию, сообщив о капитуляции княжества, в 16:00 генерал-майор Чаудхури, командовавший наступавшими частями индийской армии, принял капитуляцию вооруженных сил Хайдарабада у командующего хайдарабадской армией генерал-майора Эль-Эдруса.
Капитуляция генерал-майора Эль-Эдруса
Война продолжалась пять дней и, как и следовало ожидать, завершилась полной победой Индии. Потери индийских вооруженных сил составили 32 человека убитыми и 97 ранеными. Хайдарабадская армия и разакары потеряли намного большее количество бойцов – 1863 солдата и офицера были убиты, 122 – ранены, 3558 человек попали в плен. После капитуляции низама в Хайдарабаде начались массовые беспорядки и волнения, сопровождавшиеся резней и жестким подавлением со стороны индийских войск. во время беспорядков погибли около 50 тысяч гражданских жителей княжества.
Окончание боевых действий положило конец и многовековому существованию Хайдарабада как полунезависимого княжества. Он вошел в состав Индии как штат Хайдарабад, но затем, после реформ 1956 года, был разделен между соседними штатами. Большая часть территории Хайдарабада вошла в штат Андхра-Прадеш, из которого в 2014 г. был выделен новый штат Телингана с собственно городом Хайдарабадом. Бывший низам Асаф Джах VII получил почетный пост «раджпрамукх». До конца своих дней он оставался одним из самых богатых людей не только Индии, но и всей Южной Азии и мира в целом.
Аннексия Хайдарабада стала одной из первых масштабных военных операций Индии по установлению полного контроля над своей территорией и ликвидации инородных политических образований. Впоследствии таким же способом Индия воссоединила португальские колонии Гоа, Даман и Диу. Для Пакистана включение Хайдарабада в состав Индии также стало серьезной неприятностью, поскольку пакистанское руководство рассчитывало использовать княжество в своих интересах. После его аннексии многие хайдарабадские мусульмане предпочли переселиться на территорию Пакистана, опасаясь преследований со стороны индуистов.
- Автор:
- Илья Полонский
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