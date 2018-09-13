Корабли близкого будущего. Черноморский флот в 2019 году



Малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". Фото Wikimedia Commons



МРК проекта 22800 "Каракурт". Рисунок Bmpd.livejournal.com



Морской транспорт вооружений проекта 20360М. Рисунок ССЗ "Вымпел" / vympel-rybinsk.ru



Морской буксир проекта 23120. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Танкер проекта 23130 "Лонгвинник". Рисунок Bastion-opk.ru



Гидрографическое судно проекта 19910. Фото ССЗ "Вымпел" / vympel-rybinsk.ru

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://iz.ru/

http://flot.com/

http://russianships.info/

http://bastion-karpenko.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

До начала 2019 года остается несколько месяцев, но командование военно-морского флота и судостроительной промышленности уже составили основные планы на этот период. Известно о намерении промышленности завершить строительство и испытания целого ряда кораблей и судов, которым затем предстоит пополнить состав всех основных флотов ВМФ России. В частности, уже известно, как именно изменятся надводные силы Черноморского флота. Часть новых боевых единиц для них еще строятся, тогда как другие уже вышли на испытания.Текущие планы по развитию Черноморского флота предусматривают строительство значительного числа новых кораблей и судов обеспечения разных классов и типов. При этом планируется развивать именно надводный флот. Не так давно моряки-черноморцы получили серию из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка», что теперь позволяет сосредоточить усилия на кораблях иных классов.Необходимо отметить, что сдача кораблей в следующем 2019 году является результатом активных работ промышленности на протяжении нескольких последних лет. Выполнение некоторых заказов в интересах Черноморского флота началось еще в середине десятилетия и, ввиду сложности, занимает определенное время. При этом некоторые боевые единицы удается строить с весьма высокими темпами и в сжатые сроки передавать заказчику.Самым крупным приобретением Черноморского флота в 2019 году станут очередные два малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М». В этом году на Заводе им. Горького (г. Зеленодольск) был спущен на воду МРК «Ингушетия, строительство которого велось с 2013 года. Следующие месяцы уйдут на достройку и испытания корабля. Его передача флоту намечена на следующий год, хотя более точные сроки пока не приводятся. При благоприятном стечении обстоятельств в 2019 году флоту могут передать и следующий «Буян-М», носящий имя «Грайворон».Важнейшей новинкой для Черноморского флота станет малый ракетный корабль «Шторм», строящийся по проекту 22800 «Каракурт». Он был заложен в мае 2016 года и пока находится в цеху завода «Море» в Феодосии, но в ближайшее время должен состояться спуск на воду. После необходимых испытаний корабль войдет в боевой состав флота. Подъем флага состоится до конца 2019 года.На днях стали известны некоторые подробности будущей службы новых МРК. Боевые единицы типа «Буян-М» и «Каракурт» войдут в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота. Флот уже готовится к принятию кораблей и проводит необходимые работы. В частности, завершена подготовка экипажей, которым в ближайшем будущем предстоит начать эксплуатацию МРК.Получив два новых малых ракетных корабля, Черноморский флот заметным образом нарастит свой ударный потенциал. Корабли проектов 21631 и 22800 оснащаются универсальными вертикальными пусковыми установками с восемью ячейками для боеприпасов. Они способны нести ракеты «Оникс» и «Калибр», пригодные для решения широкого круга задач на больших дальностях.Специально для Черноморского флота строится серия из шести патрульных кораблей (корветов) проекта 22160. Основные строительные работы осуществляются Зеленодольским заводом им. Горького. Далее корабли в частично готовом состоянии переводятся на судостроительный завод «Залив» в Керчи, где осуществляется их окончательная сборка. Первые два корабля уже спущены на воду и переведены в Керчь. Головной к настоящему времени вышел на государственные испытания. Ожидается, что первый представитель серии – «Василий Быков» – начнет службу уже в этом году. Второй корабль проекта под именем «Дмитрий Рогачев», по разным данным, войдет в состав флота в 2018 или 2019 году. При этом в 2019 году может быть сдан только один такой корвет. Следующие корабли передадут флоту только после 2020 года.Не так давно стало известно о грядущем пополнении минно-тральных сил Черноморского флота. Не позднее осени следующего года будет сдан базовый тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700 «Александрит». Следует отметить, что параллельно строятся еще несколько таких кораблей, и на 2019 год запланирована сдача еще одного, однако он предназначается для Тихоокеанского флота. Следующий тральщик «Александрит» для Черноморского флота поступит на службу только в 2020-м. Все тральщики проекта 12700 должен строить Средне-Невский судостроительный завод (г. Санкт-Петербург), обладающий необходимыми технологиями.Подводные силы Черноморского флота несколько лет назад прошли серьезную модернизацию, благодаря чему значительно вырос их боевой потенциал. При этом строительство новых подлодок для Черноморского флота было приостановлено в пользу других проектов. В связи с этим в ближайшие годы, в том числе в следующем 2019-м, флот не получит ни одного подводного корабля. Мало того. планируется сократить численность подлодок. ДЭПЛ «Алроса» после завершения ремонта в 2018 или 2019 году будет переведена в состав Балтийского флота.В 2016 году на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске началось строительство двух морских транспортов вооружений проекта 20360М «Дубняк». Головное судно, получившее имя «Геннадий Дмитриев», согласно контракту министерства обороны, должно будет пройти испытания и войти в состав Черноморского флота в следующем году. Второй транспорт этого типа пока находится на стапеле и должен начать службу годом позже; он предназначается для Балтийского флота.Не позднее начала 2019 года Черноморскому флоту передадут два средних морских танкера проекта 23130 «Лонгвинник». Строительство этих судов осуществляется керченским заводом «Залив».Силами нескольких отечественных предприятий в разных регионах осуществляется строительство малых морских танкеров проекта 03182. В частности, пара таких судов была заказана для Черноморского флота. Контракт в интересах последнего осуществляется силами завода «Волга» (г. Нижний Новгород). Строительство стартовало в 2016 году и должно завершиться в ближайшее время. На 2019 год запланирована сдача первого из двух танкеров с именем «Вице-адмирал Паромов». Танкер «Василий Никитин» начнет службу годом позже.В 2016 году на судостроительном заводе «Янтарь» (г. Калининград) состоялась перезакладка океанографического исследовательского судна «Евгений Горигледжан», строящегося по проекту 02670. Специальное судно для Главного управления глубоководных исследований пока остается на суше, но в ближайшем будущем ожидается его спуск на воду. При отсутствии серьезных затруднений судно сможет отправиться на службу до конца следующего года.В 2016 году судостроительный завод «Залив» приступил к строительству серии из пяти малых гидрографических судов проекта 19910. По известным данным, несколько таких судов уже заложены и находятся на разных стадиях строительства. В недавнем прошлом указывалось, что в 2019 году Черноморскому флоту передадут одно или два судна такого типа. Кроме того, на следующий год запланирована передача гидрографических судов «19910» другим флотам.В 2013 году предприятие «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) начал строительство первого серийного морского буксира проекта 23120. Позже это судно было названо МБ-75 «Всеволод Бобров». В ноябре 2016 года буксир спустили на воду для достройки и испытаний. Из-за определенных проблем с головным буксиром того же проекта строительство МБ-75 заметным образом затянулось. Несколько месяцев назад руководство «Северной верфи» упоминало, что передача буксира заказчику состоится в следующем 2019 году.В целом, грядущий 2019 год не выглядит выдающимся периодом с точки зрения строительства и модернизации Черноморского флота. Тем не менее, без подобных «заурядных» периодов, в течение которых не наблюдаются какие-либо взлеты производства, строительство флота оказывается попросту невозможным. Для поддержания общего потенциала и боеспособности на требуемом уровне необходимо постоянно и планомерно строить новые корабли, катера и суда всех нужных классов. Это позволяет решать поставленные задачи, а кроме того, оптимизирует нагрузку на судостроительную промышленность.Впрочем, и не самый выдающийся в плане сдачи кораблей 2019 год должен заметным образом сказаться на состоянии Черноморского флота. Согласно известным данным, в следующем году это оперативно-стратегическое объединение получит два или три малых ракетных корабля, построенных по двум современным проектам, один патрульный корабль / корвет проекта 22160 и один базовый тральщик типа 12700 «Александрит».Заметное обновление ждет группировку судов обеспечения. Ожидается появление морского транспорта вооружений «Геннадий Дмитриев», двух средних танкеров типа «23130», двух малых танкеров проекта 03182 и нового буксира проекта 23120. Флотские исследователи должны будут получить одно исследовательское судно проекта 02670 и до двух гидрографических судов «19910».Итого, в следующем году Черноморский флот пополнится четырьмя или пятью боевыми кораблями, а также девятью судами разных классов. Поставка подлодок и катеров на следующий год, насколько известно, не планируется. Всего в 2019 году на службу поступит 13-14 единиц разного назначения.По известным данным, в боевой состав Черноморского флота в настоящее время входит около 80 кораблей, катеров и подводных лодок. Группировка судов обеспечения включает более 50 единиц. По результатам работы судостроителей, в следующем году группировка боевых кораблей увеличится примерно на 6%, а рост вспомогательного флота превысит 15%. В целом, это не самые выдающиеся показатели, но и они обеспечивают желаемое обновление флота. Кроме того, необходимо помнить, что в ряде случаев речь идет не столько о количестве кораблей, сколько о качестве и их возможностях.Черноморский флот ВМФ России решает задачи защиты юго-западных рубежей страны от возможных атак вероятного противника. Кроме того, он представляет российские интересы в ближайших регионах планеты. Все это приводит к необходимости поддержания боеспособности на высоком уровне, и одним из главных способов решения такой задачи является строительство новых кораблей и судов. Известные планы командования на следующий год показывают, что развитие Черноморского флота продолжается, хотя и без форсирования темпов. Это означает, что один из ключевых элементов обороны на юго-западном направлении будет сохранять и улучшать свои возможности.