Срок следствия по делу о крушении Ту-154 над Чёрным морем продлили
Следствие по уголовному делу о крушении пассажирского Ту-154 Минобороны под Сочи 25 декабря 2016 года еще не закончено. Срок продлен до 23 ноября этого года в связи с проведением большого количества экспертиз, сообщет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как пояснил источник издания, уголовное дело, возбужденное 25 декабря 2016 года по факту крушения Ту-154 под Сочи, все еще находится у следователей. В связи с проведением большого количества различных экспертиз, было принято решение о продлении срока следствия до 23 ноября 2018 года. Изначально следователи рассматривали более 15 версий крушения самолета, затем их количество сократилось почти вдвое. На данный момент ФСБ рассматривает как приоритетные версии крушения Ту-154 - попадание в двигатель посторонних предметов, техническую неисправность, некачественное топливо и ошибку экипажа. Версии террористического акта или диверсии на борту самолета не подтвердились и признаны не состоятельными.
Напомним, что самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, после заправки в аэропорту Адлера при взлете потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета находилось 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В результате катастрофы все находящиеся на борту погибли. Обломки самолета и остатки людей были обнаружены на дне Черного моря на удалении почти в 2 километра от берега.
Как пояснил источник издания, уголовное дело, возбужденное 25 декабря 2016 года по факту крушения Ту-154 под Сочи, все еще находится у следователей. В связи с проведением большого количества различных экспертиз, было принято решение о продлении срока следствия до 23 ноября 2018 года. Изначально следователи рассматривали более 15 версий крушения самолета, затем их количество сократилось почти вдвое. На данный момент ФСБ рассматривает как приоритетные версии крушения Ту-154 - попадание в двигатель посторонних предметов, техническую неисправность, некачественное топливо и ошибку экипажа. Версии террористического акта или диверсии на борту самолета не подтвердились и признаны не состоятельными.
Напомним, что самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, после заправки в аэропорту Адлера при взлете потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета находилось 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В результате катастрофы все находящиеся на борту погибли. Обломки самолета и остатки людей были обнаружены на дне Черного моря на удалении почти в 2 километра от берега.
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