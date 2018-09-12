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Срок следствия по делу о крушении Ту-154 над Чёрным морем продлили

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Следствие по уголовному делу о крушении пассажирского Ту-154 Минобороны под Сочи 25 декабря 2016 года еще не закончено. Срок продлен до 23 ноября этого года в связи с проведением большого количества экспертиз, сообщет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Срок следствия по делу о крушении Ту-154 над Чёрным морем продлили


Как пояснил источник издания, уголовное дело, возбужденное 25 декабря 2016 года по факту крушения Ту-154 под Сочи, все еще находится у следователей. В связи с проведением большого количества различных экспертиз, было принято решение о продлении срока следствия до 23 ноября 2018 года. Изначально следователи рассматривали более 15 версий крушения самолета, затем их количество сократилось почти вдвое. На данный момент ФСБ рассматривает как приоритетные версии крушения Ту-154 - попадание в двигатель посторонних предметов, техническую неисправность, некачественное топливо и ошибку экипажа. Версии террористического акта или диверсии на борту самолета не подтвердились и признаны не состоятельными.


Напомним, что самолет Ту-154, направлявшийся в Сирию, после заправки в аэропорту Адлера при взлете потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета находилось 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В результате катастрофы все находящиеся на борту погибли. Обломки самолета и остатки людей были обнаружены на дне Черного моря на удалении почти в 2 километра от берега.
Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:59
    +4
    Ещё одна мутная история правду о которой никто никогда не узнает.....(имхо) recourse
    1. Боевой пингвин Онлайн
      Боевой пингвин Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: DEZINTO
      Ещё одна мутная история правду о которой никто никогда не узнает.....(имхо) recourse

      Это делается в противовес пшекам ,которые опять начали расследование катастрофы под Смоленкском...
      Мы еще дело АПЛ "Курск " подымем и т.д. ..Там вообще мутняка много!
      1. DEZINTO Офлайн
        DEZINTO Сегодня, 16:10
        +1
        Мы еще дело АПЛ "Курск "

        ага....кто его подымет? где материал возьмёт, может прям в МО обратимся? Так мол и так -" ребят а дайте выводы первой комиссии почитать, интересно очень"....
        1. Боевой пингвин Онлайн
          Боевой пингвин Сегодня, 16:22
          0
          Цитата: DEZINTO
          Мы еще дело АПЛ "Курск "

          ага....кто его подымет? где материал возьмёт, может прям в МО обратимся? Так мол и так -" ребят а дайте выводы первой комиссии почитать, интересно очень"....

          Вся инфа засекречена была сразу ..Там третьей мировой попахивало чую!
          Просто запад предупреждают , что можем выложить кое какие документы (хотя нам вряд ли поверят) И все же ,суть в этом думаю ..
          Вон сейчас экс министр безопасности Грузии озвучил(наконец то) доки по бактериологическим лабораториям США расположенным в Грузии (такие имеются по всем бывшим "братьев)
          Вот такие дела идут жуткие вокруг России .
          1. Canecat Офлайн
            Canecat Сегодня, 16:30
            +1
            Это долеко не новость, давно известно про эти лаборатории в Украине и Грузии. hi
            1. Боевой пингвин Онлайн
              Боевой пингвин Сегодня, 16:59
              0
              Цитата: Canecat
              Это долеко не новость, давно известно про эти лаборатории в Украине и Грузии. hi

              Так экс заявил и бумагами тряс , там на людях испытывали и погибших много ..
              "мировая общественность " естественно молчит ..И никаких расследований не будет .
  2. demo Офлайн
    demo Сегодня, 16:04
    0
    Ну вот не вериться. Хоть тресни.
    Слишком долго все рассматривают. Тянут время.
    И еще.
    С какого боку тут ФСБ?
    Есть МАК - международный авиационный комитет. Ему делегировано право давать окончательное заключение. А ФСБ будут только распылять и растаскивать доказательную базу.
    1. tanit Онлайн
      tanit Сегодня, 16:14
      +1
      МАК не имеет ни какого делегирования. Погибший борт - не принадлежал к гражданской авиации.
      1. Canecat Офлайн
        Canecat Сегодня, 16:33
        +1
        Погибший борт, был как раз гражданского назначения, хоть и приписан был к МО.
        А был бы приписан к гражданской авиации, глядишь и не упал бы по причине перегруза. (Как одна из версий) Гражданские пилоты хоть и подневольные, но не настолько, как военные летуны, для которых приказ первостепенен.
        1. tanit Онлайн
          tanit Сегодня, 16:34
          0
          Приписан - ключевое слово.
          1. tanit Онлайн
            tanit Сегодня, 16:34
            0
            Вне компетенции МАК.
      2. demo Офлайн
        demo Сегодня, 16:36
        0
        Принадлежность борта не имеет значение.
        МАК аккредитован большинством международных авиационных институтов. И в положении о МАК записаны его функции - определение причин гибели воздушного судна. А вот на основании этого заключения и возбуждается уголовное производство - если причина - диверсия или террористически акт.
        Ко всему прочему у МАК имеются свои лаборатории и специальные полигоны.
        Это слишком серьезная служба. И ее заменить даже экстра класса следаки из ФСБ не смогут.
        В МАК сидят люди десятилетиями занимающиеся только такими проблемами. Это профессионалы высочайшего класса. А в ФСБ таких нет. Да и не нужны они там. Все равно за заключением они пойдут в МАК. Точка.
        Не стоит спорить.
        1. tanit Онлайн
          tanit Сегодня, 16:53
          +1
          Не буду спорить. Но борты ВВС - к МАК не имеют ни какого отношения, и вне их компетенции. Везде. В любой стране.
          1. tanit Онлайн
            tanit Сегодня, 16:57
            0
            И да.. Примеры, если уж Вам не трудно, примеры расследования МАК гибели армейской авиатехники- назовите?
            1. tanit Онлайн
              tanit Сегодня, 17:01
              0
              Не спорю, просто ставлю в известность. Ни в одной стране в мире вопрос о компетенции МАК в отношении военной авиации не возникал. Потому -что не это их, МАКовское дело.
  3. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 16:08
    +1
    Вообще авиа катастрофы это всегда самые загадочные истории. Даже когда следствие заканчивается общественности ничего конкретного не сообщается. Всё что не касается элементарных выкатов за полосу, всё навсегда остаётся загадкой, поскольку зачастую никто не выживает и спросить не кого, а безконечно гадать в сотни вариантах можно сколь угодно долго. Поэтому ещё раз говорю всё засекретят нафиг и никто ничего никогда не узнает!..........
  4. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 16:14
    0
    Помницца Шойгу еще год назад бил себя пяткой в грудь убеждая всех, что расследование закончено и через пару недель, требующихся на формальности, будут объявлены итоги расследования. Что-то затянулись у них недели.
    Налицо явное затягивание расследования, по причине нелицеприятного результата для власти.
    1. tanit Онлайн
      tanit Сегодня, 16:29
      0
      Цитата: Apollo
      Помницца Шойгу еще год назад бил себя пяткой в грудь убеждая всех, что расследование закончено и через пару недель, требующихся на формальности, будут объявлены итоги расследования. Что-то затянулись у них недели.
      Налицо явное затягивание расследования, по причине нелицеприятного результата для власти.

      Пример такого результата привести сможете?
      1. tanit Онлайн
        tanit Сегодня, 16:31
        0
        Видите ли, когда "власть" подвергается критике Р.Скоморохова или Андрея из Челябинска, то в первом случае -эмоционально, во-втором -взвешено, но так или иначе -с аргументацией. А у Вас -клиника, видимо?
  5. Apollo Онлайн
    Apollo Сегодня, 17:02
    0
    Цитата: tanit
    Цитата: Apollo
    Помницца Шойгу еще год назад бил себя пяткой в грудь убеждая всех, что расследование закончено и через пару недель, требующихся на формальности, будут объявлены итоги расследования. Что-то затянулись у них недели.
    Налицо явное затягивание расследования, по причине нелицеприятного результата для власти.

    Пример такого результата привести сможете?

    Вот что удалось найти. Это было в мае 2017-го: https://www.gazeta.ru/army/2017/05/24/10689149.shtml#page1
    Министр обороны Сергей Шойгу пообещал в ближайшее время назвать причины крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По его словам, поисковые работы на месте катастрофы завершены еще несколько недель назад и военные уверены в установлении причин трагедии «на 99%».
    Полагаю, что "ближайшее время" это 1-2 недели максимум. Или как?