Новости Огненный привет: «Солнцепёк» расплавил «противника» на учениях в Алжире Сегодня, 07:07 0

В Алжире прошли масштабные боевые учения с применением современной техники российского производства. Особенное внимание было приковано к тяжелой огнемётной системе ТОС-1А. Маневры представляли собой легенду о наступательных действиях российской армии.



Отпор вымышленному противнику давали реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и «Солнцепёки», которые обеспечивали огненное прикрытие первому орудию. В результате массированного обстрела «оборона противника» была полностью прорвана и погребена под шквалом сплошного огня.



Дальше в ход пошли 122-мм гаубицы Д-30, следом — самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».





Пока вышеобозначенные орудия работали с противником на земле, воздух отвоевывали переносные зенитные комплексы «Игла» ЗСУ-23-4 «Шилка».



Далее в ход пошли 30-мм автоматические пушки БМП-2М с боевым модулем «Бережок» и противотанковые комплексы «Корнет». Ближе к финалу поединка на сцене сражения появились боевые танки Т-90СА, которые начали движение в сторону противника, после чего оборона пала.



Эксперты в один голос говорят: Алжир не зря приобрел ТОС-1А. Благодаря «Солнцепёкам» российского производства солдаты во время работы орудия могут беспрепятственно продвигаться, а техника прикроет бойцов.



Предыдущая версия современного орудия называлась «Буратино» и отличалась количеством направляющих (24 вместо сегодняшних 30-ти). Из-за относительно небольшой дальности пуска снарядов (от 0,4 до 6 км) технике пришлось обзавестись дополнительной броней, что отразилось и на весе боевой машины, который возрос до 46 тонн.



После того, как «Солнцепёки» впервые продемонстрировали свою мощь в Ираке, боевая машина стала популярна во всем мире, в результате чего орудие стало одним из самых покупаемых у России.