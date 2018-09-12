Ле Дриан назвал причину нежелания Запада ворошить «идлибский муравейник»

И в случае совместного сирийско-российского наступления все они могут рассеяться по Европе, создавая риски для нашей безопасности,

Наступление сирийских правительственных войск на провинцию Идлиб, где как в муравейнике собраны боевики всех мастей, может негативно отразиться на ситуации западных странах, передает агентство Arab News По его словам, в случае наступления, из Идлиба начнут просачиваться в Европу тысячи террористов, что представляет угрозу безопасности всего Запада.Министр сообщил, что лично ему известно о десятках французских граждан ставших боевиками «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе группировки запрещены в РФ). В составе этих группировок воюют также тысячи террористов, прибывших их других стран.сказал Ле Дриан.Он отметил, что «еще есть время, чтобы избежать такого сценария» и выразил поддержку президенту Турции Реджепу Эрдогану, который «прикладывает максимум усилий» для обеспечения безопасности сирийского населения.По оценкам главы французского МИД, сегодня в Идлибе находятся от 10 тыс. до 15 тыс. террористов.Напомним, во вторник турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск готовит массированное наступление на Идлиб, «прикрываясь ложным предлогом» борьбы с терроризмом.