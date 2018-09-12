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Ле Дриан назвал причину нежелания Запада ворошить «идлибский муравейник»

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Наступление сирийских правительственных войск на провинцию Идлиб, где как в муравейнике собраны боевики всех мастей, может негативно отразиться на ситуации западных странах, передает агентство Arab News.



По его словам, в случае наступления, из Идлиба начнут просачиваться в Европу тысячи террористов, что представляет угрозу безопасности всего Запада.


Министр сообщил, что лично ему известно о десятках французских граждан ставших боевиками «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе группировки запрещены в РФ). В составе этих группировок воюют также тысячи террористов, прибывших их других стран.

И в случае совместного сирийско-российского наступления все они могут рассеяться по Европе, создавая риски для нашей безопасности,
сказал Ле Дриан.

Он отметил, что «еще есть время, чтобы избежать такого сценария» и выразил поддержку президенту Турции Реджепу Эрдогану, который «прикладывает максимум усилий» для обеспечения безопасности сирийского населения.

По оценкам главы французского МИД, сегодня в Идлибе находятся от 10 тыс. до 15 тыс. террористов.

Напомним, во вторник турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Дамаск готовит массированное наступление на Идлиб, «прикрываясь ложным предлогом» борьбы с терроризмом.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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11 комментариев
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  1. Тралл Офлайн
    Тралл Сегодня, 16:19
    +7
    Ну и каша же в голове у этих еврочинуш...
    Трусливая, лживая и циничная каша
    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 16:32
      +1
      Цитата: Тралл
      Ну и каша же в голове у этих еврочинуш...

      Да правду говорит издание.Боевиков и готовили для свержения законной власти в Сирии,и раздробление её на уделы.И так бы и получилось не вмешайся Россия,чего конечно в Европе и особенно в США не ожидали.Вот и побегут обратно боевики и ПРЕДЪЯВЯТ претензии своим "паханам" пославшим их туда-Где деньги и обещанные золотые горы ЗИН!?Так что оставить их там в качестве удобрения выгодно для всех.Нам в первую очередь.
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 16:33
      +1
      За что Фашингтон заплатил - то и поёт . Ну и жим-жим ниже пояса при мысли о бармалеях имеет место , конечно . Сами прикрывали - сами теперь и будете расхлёбывать . И США спасибо сказать не забудьте .
    3. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 16:36
      +2
      Цитата: Тралл
      Ну и каша же в голове у этих еврочинуш...
      Трусливая, лживая и циничная каша

      когда французский террорист сирийцев уничтожает это хорошо с его точки зрения, а вот вернется это же ужасно
    4. Боевой пингвин Онлайн
      Боевой пингвин Сегодня, 16:36
      +3
      По его словам, в случае наступления, из Идлиба начнут просачиваться в Европу тысячи террористов,

      А Россия этого и добивается, пусть бегут к своим хозяевам и требуют денег за жуткие потери от русских ..Ведь им другое обещали ,они даже валюту свою начали выпускать и никто их не бомбил особо .. Наше дело мочить и Сирию защищать , как обещали и ВСЕ!
  2. pexotinec Офлайн
    pexotinec Сегодня, 16:24
    +2
    Сами создавали этих утырков, теперь пусть пожинают плоды. Когда Ливию бомбили радовались, а тут задумываться стали.
  3. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 16:24
    +3
    Проект игил (запрещена в России) закрывается.И ЕС ещё мало не покажется.
    1. Боевой пингвин Онлайн
      Боевой пингвин Сегодня, 16:40
      +2
      Цитата: Examenatornick
      Проект игил (запрещена в России) закрывается.И ЕС ещё мало не покажется.

      Этот проект запада Россия закрыла за пару лет ..А Путин предупреждал запад ,что они еще пожалеют ,то что натворили в Ираке ,Ливии ,Сирии и т.д.(мы за Югославию мстим )
  4. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 16:31
    +1
    Их надо все равно либо уничтожить, либо пусть оружие сдают и выходят (может амнистируют)....но это всего лишь очередной мутный шаг Коалиции для того что бы оставить очаг нестабильности в Сирии. США там играют главную скрипку, а остальные поддакивают....России необходимо твердо и жестко провести зачистку этого гнезда террора.
  5. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 16:44
    0
    выразил поддержку президенту Турции Реджепу Эрдогану, который «прикладывает максимум усилий» для обеспечения безопасности сирийского населения.
    Каким же образом?Отрезая от единой в прошлом Сирии куски территорий под контролем собственной армии и протурецких отрядов?Этот комплимент в сторону турецкого лидера я понимаю так,что НАТО даёт карт-бланш Турции в идлибском вопросе.Самим втягиваться в наземную мясорубку европейцам и США не хочется,а вот чужими руками решить задачи---это в их стиле и вписывается в логику опосредованной войны.К тому же "идлибская армия" это тонкий настроенный инструмент НАТО для решения задач по свержению режима Асада.А значит они будут не столько зачищать Идлиб,сколько защищать---тормозить и блокировать продвижение Асада.
  6. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 16:58
    0
    И в случае совместного сирийско-российского наступления все они могут рассеяться по Европе, создавая риски для нашей безопасности,
    Вы же западные лгуны от политики и создавали эту ситуацию годами -содействуя отправке и финансируя наемников со всей европы в Сирию,а это уже интервенция а не гражданская война....