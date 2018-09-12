Племянница Скрипаля: У меня есть сведения о реальных Петрове и Боширове

То, что вся история о причастности Петрова и Боширова - это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан ещё похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров "даже рядом не стоял" со своей фотографией. Реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория в интервью российским СМИ сообщила, что ей стало известно, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов. Речь идёт о тех людях, которые Британией объявлены отравителями Скрипалей. Напомним, что фотографии якобы отравителей были несколько дней назад распространены Скотланд-Ярдом – примечательно, в последний день официального следствия, после которого дело нужно было либо закрывать, либо предъявлять подозреваемых. Подозреваемых предъявили.Виктория Скрипаль отмечает, что ей удалось узнать определённого рода информацию о реальных Александре Петрове и Руслане Боширове. По её словам, они работают в гражданских отраслях и по определению не могут быть причастны к покушению на её дядю и двоюродную сестру в Лондоне.В интервью ИА «Интерфакс» Виктория Скрипаль отметила, что деятельность Александра Петрова, о которой ей удалось узнать, никак не связана с госслужбой.Виктория Скрипаль отметила, что ей было известно с первого дня о лживости заявлений британской стороны.Из интервью:По словам племянницы Скрипаля, реальные Петров, Боширов и их родственники крайне обеспокоены такого рода обвинениями со стороны Лондона.Напомним, что президент Путин, находясь на Восточном экономическом форуме, призвал «Петрова и Боширова» обратиться в СМИ и рассказать о себе. При этом Владимир Путин отметил, что «их нашли».