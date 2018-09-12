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Племянница Скрипаля: У меня есть сведения о реальных Петрове и Боширове

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Племянница Сергея Скрипаля Виктория в интервью российским СМИ сообщила, что ей стало известно, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов. Речь идёт о тех людях, которые Британией объявлены отравителями Скрипалей. Напомним, что фотографии якобы отравителей были несколько дней назад распространены Скотланд-Ярдом – примечательно, в последний день официального следствия, после которого дело нужно было либо закрывать, либо предъявлять подозреваемых. Подозреваемых предъявили.

Виктория Скрипаль отмечает, что ей удалось узнать определённого рода информацию о реальных Александре Петрове и Руслане Боширове. По её словам, они работают в гражданских отраслях и по определению не могут быть причастны к покушению на её дядю и двоюродную сестру в Лондоне.

Племянница Скрипаля: У меня есть сведения о реальных Петрове и Боширове



В интервью ИА «Интерфакс» Виктория Скрипаль отметила, что деятельность Александра Петрова, о которой ей удалось узнать, никак не связана с госслужбой.

Виктория Скрипаль отметила, что ей было известно с первого дня о лживости заявлений британской стороны.

Из интервью:
То, что вся история о причастности Петрова и Боширова - это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан ещё похож в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров "даже рядом не стоял" со своей фотографией. Реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании.


По словам племянницы Скрипаля, реальные Петров, Боширов и их родственники крайне обеспокоены такого рода обвинениями со стороны Лондона.

Напомним, что президент Путин, находясь на Восточном экономическом форуме, призвал «Петрова и Боширова» обратиться в СМИ и рассказать о себе. При этом Владимир Путин отметил, что «их нашли».
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. bouncyhunter Онлайн
    bouncyhunter Сегодня, 16:37
    +2
    Виктория Скрипаль отметила, что ей было известно с первого дня о лживости заявлений британской стороны

    А толку ? Да , сказала . Но на Западе её никто не услышит , как всегда . Интересна будет реакция Запада на слова ВВП - вот их-то точно не проигнорируют .
    1. Logall Онлайн
      Logall Сегодня, 16:42
      +3
      Павел, hi , что это за всевидящее око - Виктория Скрипаль? Откуда к ней поступает инфа? Да ещё и так оперативно... Если бы не родство, то и сидела бы молча в своей "кагани"...
      Загребла бабосиков с ТВ за счёт несчастья родственников... Видимо мало, ещё что-то нужно выдумывать...
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 16:44
        +2
        Привет , Саша ! hi
        Цитата: Logall
        что это за всевидящее око - Виктория Скрипаль? Откуда к ней поступает инфа?

        А разве Мелкобритания ещё не сказала что она из ГРУ ? Как это они упустили ? wink
      2. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 16:46
        0
        Тут все просто- ее знают уже,и через нее инфу передавать проще. Она сейчас как громкоговоритель. Родня,которая не верит в версию о покушении на своих. В нормальных условиях ее мнение все сми бы озвучивали каждый день,но это Англия,там ее слова всем мешают.
      3. Боевой пингвин Онлайн
        Боевой пингвин Сегодня, 16:48
        +2
        Да ладно Поэт и Паша , на эту всю постановчную истерию нужно спокойней реагировать ..Просто смеятся ! Это все затихнет со Скрипалем, там в Лондоне много предателей сидят и ждут когда их отравят,повесят и т.д. (наверное все свои жизни застраховали ?))) И разбегаются в страхе .. bully
        Так им и надо (там по моему Ми-6, Моссад, ЦРУ сами их рады бы замочить ,слишком дорого они им обходятся ))))
      4. atalef Онлайн
        atalef Сегодня, 16:56
        +1
        Цитата: Logall
        Павел, hi , что это за всевидящее око - Виктория Скрипаль? Откуда к ней поступает инфа? Да ещё и так оперативно... Если бы не родство, то и сидела бы молча в своей "кагани"...
        Загребла бабосиков с ТВ за счёт несчастья родственников... Видимо мало, ещё что-то нужно выдумывать...

        пиарится . в депутаты рвётся.
        тайнус-агентус рязанского ( или какого там ещё ) разлива.
    2. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 16:45
      +1
      Цитата: bouncyhunter
      Виктория Скрипаль отметила, что ей было известно с первого дня о лживости заявлений британской стороны

      А толку ? Да , сказала . Но на Западе её никто не услышит , как всегда . Интересна будет реакция Запада на слова ВВП - вот их-то точно не проигнорируют .

      ну да, если наши выкатят тех двух кренделей с видео будет интересно, а то у мелкобритых уже "лезвием по горлу и в колодец"
    3. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 16:45
      +1
      Нечего про них рассказывать. Мы и так их знаем. lol
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 16:47
        +1
        Ну да , это же знаменитые террорюги ХБ . lol
    4. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:48
      0
      Для этого RT и гнобят. Что бы их точка зрения изначально считалась ущербной в любых вопросах.
    5. Black Sniper Онлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:52
      0
      Да Путину вообще по барабану эти скрипали, нам то какое дело что там эти саксы блеют, не обращать внимания нужно на дураков и точка!!!
  2. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 16:53
    0
    По словам племянницы Скрипаля, реальные Петров, Боширов и их родственники крайне обеспокоены такого рода обвинениями со стороны Лондона.
    Так в чем проблема?! Пусть объявятся и все расскажут, если их оклеветали, вон сам Путин их просит
  3. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 16:56
    0
    Реальный Александр Петров не находился в это время в Великобритании.

    Прошу прощения, но Александров Петровых в одной Москве, наверное, сотни, и кто-то из них наверняка не был в Лондоне ни этой весной, ни вообще.
    Ну и что?