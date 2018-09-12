Концерн "Калашников" представил новый разведывательный БЛА
Компания ZALA AERO, входящая в концерн "Калашников" представила новый беспилотник ZALA 421-10 с возможностью приводнения, сообщает "Калашников медиа".
Как сообщается, новый беспилотный комплекс разработан на основе БЛА ZALA 421-08M. Беспилотник создан по схеме "летающее крыло" и обладает всеми достоинствами этой схемы: всепогодность, легкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру. Конструкция БПЛА не разборная, водонепроницаемая, установлены интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования. Продолжительность полета составляет более 2-х часов. На беспилотник установлена фотокамера с высоким разрешением, позволяющая производить качественную аэрофотосъемку на большой скорости, а также камера HD, обеспечивающая качественное видеоизображение.
Тактико-технических данных нового БПЛА концерн не приводит, но имеющиеся данные БЛА ZALA 421-08M позволяют предположить, что ZALA 421-10 способен подниматься на высоту не менее 3600 метров, двигаться со скоростью до 130 км/час работать в радиусе не более 30 км от оператора.
По заявлению разработчиков, новый комплекс является продукцией двойного назначения: может применяться как в войсках для ведения разведки на небольшой дальности, так и в гражданских структурах, выполняя различные наблюдательные задачи.
Как сообщается, новый беспилотный комплекс разработан на основе БЛА ZALA 421-08M. Беспилотник создан по схеме "летающее крыло" и обладает всеми достоинствами этой схемы: всепогодность, легкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру. Конструкция БПЛА не разборная, водонепроницаемая, установлены интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования. Продолжительность полета составляет более 2-х часов. На беспилотник установлена фотокамера с высоким разрешением, позволяющая производить качественную аэрофотосъемку на большой скорости, а также камера HD, обеспечивающая качественное видеоизображение.
Тактико-технических данных нового БПЛА концерн не приводит, но имеющиеся данные БЛА ZALA 421-08M позволяют предположить, что ZALA 421-10 способен подниматься на высоту не менее 3600 метров, двигаться со скоростью до 130 км/час работать в радиусе не более 30 км от оператора.
По заявлению разработчиков, новый комплекс является продукцией двойного назначения: может применяться как в войсках для ведения разведки на небольшой дальности, так и в гражданских структурах, выполняя различные наблюдательные задачи.
- Использованы фотографии:
- http://zala.aero/
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