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Концерн "Калашников" представил новый разведывательный БЛА

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Компания ZALA AERO, входящая в концерн "Калашников" представила новый беспилотник ZALA 421-10 с возможностью приводнения, сообщает "Калашников медиа".

Концерн "Калашников" представил новый разведывательный БЛА


Как сообщается, новый беспилотный комплекс разработан на основе БЛА ZALA 421-08M. Беспилотник создан по схеме "летающее крыло" и обладает всеми достоинствами этой схемы: всепогодность, легкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру. Конструкция БПЛА не разборная, водонепроницаемая, установлены интеллектуальные алгоритмы защиты от ошибок пилотирования. Продолжительность полета составляет более 2-х часов. На беспилотник установлена фотокамера с высоким разрешением, позволяющая производить качественную аэрофотосъемку на большой скорости, а также камера HD, обеспечивающая качественное видеоизображение.


Тактико-технических данных нового БПЛА концерн не приводит, но имеющиеся данные БЛА ZALA 421-08M позволяют предположить, что ZALA 421-10 способен подниматься на высоту не менее 3600 метров, двигаться со скоростью до 130 км/час работать в радиусе не более 30 км от оператора.

По заявлению разработчиков, новый комплекс является продукцией двойного назначения: может применяться как в войсках для ведения разведки на небольшой дальности, так и в гражданских структурах, выполняя различные наблюдательные задачи.
Использованы фотографии:
http://zala.aero/
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15 комментариев
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  1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:16
    +2
    Главное, чтоб задачи выполнял на крепкую пятерку))
    1. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 17:50
      +1
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Главное, чтоб задачи выполнял на крепкую пятерку))

      Слишком большое количество всевозможных БЛА в России. Это говорит о том, что ни разведчика, ни корректировщика, ни ударника таки нужного, отвечающего всем требованиям, нет
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:13
        +1
        А с чего это МО РФ будет распространяться, что у них есть на самом деле?))

        У вас так это гадание на кофейной гуще, это есть, этого нет))
        1. maxim947 Офлайн
          maxim947 Сегодня, 19:34
          0
          подниматься на высоту не менее 3600 метров,

          Вероятно "не более"
  2. Боевой пингвин Офлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 17:20
    +6
    Концерн "Калашников " развивается прям на глазах.(по сравнению ,что раньше было )..
    Тимофеевич патент отдал государству (царствие ему небесное патриоту) hi .
    .А мог бы быть мультимиллиардером (по понятиям западным )..

    Вот на таких Россия держится .. soldier
    1. Чича сквад Офлайн
      Чича сквад Сегодня, 18:41
      0
      Конечно развивается, ведь теперь Криворучко (ген директор концерна Калашников) зам министра обороны.
      1. Боевой пингвин Офлайн
        Боевой пингвин Сегодня, 19:02
        0
        Цитата: Чича сквад
        Конечно развивается, ведь теперь Криворучко (ген директор концерна Калашников) зам министра обороны.

        Эх помнится над фамилией Криворучко тут измывались (я в том числе) ....Он нам назло поднял "Калашникова " на мировой уровень и многофункциональность ..Настоящий Концерн ! Ну дай Бог .что не развалил и не продали ..Неплохо работают ,однозначно (научный потенциал неплохой ) Ну дальше я лучше помолчу .. soldier
  3. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 17:31
    0
    Один минус - в такую компоновку врядли втиснешь лазер для подсветки. А так - идеальный бы был арткорректировщик
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:51
      +1
      Почему? Много ли тот лазер потребляет энергии?Да и весит тоже десятки граммов! !!
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 18:07
        0
        батарейки на проводах будут летать рядом на втором бпла? bully
    2. VO3A Офлайн
      VO3A Сегодня, 18:10
      +1
      Вы имеете ввиду подсветку для "Краснополя" ? Но арткорректировку можно вести и без подсветки... Но продолжительность полёта не позволяет ему выполнять функции корректировщика, слишком мала продолжительность полёта , да и радиус маловат уже для РСЗО "Торнадо-С".. Этот БПЛА можно использовать для доразведки, когда противник уже обнаружен и можно использовать его уже для работы на конкретное оружие...Но у нас нет систем с которыми сопряжены БПЛА с выдачей целеуказания в систему управления огнём в реальном времени с выдачей координат в автоматическом режиме !!! Чуть поинтересней по ТТХ ZALA 421-16Ev2, но и он слабоват для контроля позиционного райна, хотя на нём радиус работы и передачи информации в реальном времени до 120 км..Это если верить на "слово" производителю.... Но опять, у нас нет БИС вообще....Всё только в ручном режиме, а если учесть " механизм" принятия решения для уничтожения цели, то мы в каменном веке, и о реальном времени речи быть не может вообще. Только одни смертники- корректировщики с рацией и гранатой в зубах, только ,кто туда пойдёт ? И правильно сделает...
      1. Jerk Офлайн
        Jerk Сегодня, 18:42
        0
        Так я и говорю, что давно пора, аж вчера, начинать шевелится, а то корректировщик на позиции ка зна где - давно уже именно гарантированый жмурик. Не говоря о том, что это сверху видно все, ты так и знай, а не на пузе или с водонапорной башни, где видно тебя, а не тебе
  4. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 19:39
    -1
    Очень слабые характеристики, да и оптика скорее всего зарубежная.
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 20:45
    0
    Вот клоуны эти писатели-балаболы. Ну какое отношение к аэродинамической схеме конструкции БЛА имеет всепогодность, быстрый запуск и уж тем более устойчивость к сильному ветру. Летающее крыло делается только для упрощения конструкции и экономии материала и времени изготовления и как следствие снижение веса. А вот управлять им в плохую погоду ой как непросто.
  6. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 22:00
    0
    работать в радиусе не более 30 км от оператора

    Похоже, что если прервется связь с оператором ( помехи, противодействие вражеских средств РЭБ...) то этому беспилотнику не позавидуешь. Ну, если только -
    новый комплекс является продукцией двойного назначения: может применяться как в войсках для ведения разведки на небольшой дальности, так и в гражданских структурах, выполняя различные наблюдательные задачи.

    Для ГАИ - самое то. Пусть мониторит обстановку на трассах.