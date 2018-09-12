Советский ветеран БТР-50 по-прежнему в строю
Бронетранспортер БТР-50, принятый на вооружение Советской армии 64 года назад, по-прежнему остается в боевом строю, пишет Вестник Мордовии.
Сотни бронемашин, созданных на базе легкого танка ПТ-76, продолжают свою службу в вооруженных силах более десяти стран мира. В некоторых из них, таких как Сирия и Ирак, им приходится принимать участие в боевых действиях.
Если в Сирии таких машин остались единицы, то в соседнем Ираке их несколько десятков. Но и это лишь жалкие остатки того, что было в 1980 годы во времена правления Саддама Хусейна. Тем не менее, свой посильный вклад в борьбу с терроризмом «пятидесятки» вносят.
Характерной особенностью иракских БТР-50 является наличие у них усиленного вооружения. Как правило, бронетранспортеры оснащаются 23-миллиметровыми автоматическими пушками. Они монтируются в самодельных противопульных башнях с круговым вращением.
Напомним, БТР-50П (Объект 750) разработан в 1952 году, на вооружение принят в 1954 году. Производился до 1970 года. Всего было выпущено около 6500 машин разных модификаций. С 1958 года стал производиться в Чехословакии под обозначением TOPAS OT-62C.
Машина имеет высокую вместимость – до 20 десантников, на плаву может перевозить на крыше до 2 тонн груза. В зависимости от модификации вооружалась пулеметами калибра 7,62 мм, 14,5 мм, зенитными установками ЗТПУ-2, ЗТПУ-4.
Сотни бронемашин, созданных на базе легкого танка ПТ-76, продолжают свою службу в вооруженных силах более десяти стран мира. В некоторых из них, таких как Сирия и Ирак, им приходится принимать участие в боевых действиях.
Если в Сирии таких машин остались единицы, то в соседнем Ираке их несколько десятков. Но и это лишь жалкие остатки того, что было в 1980 годы во времена правления Саддама Хусейна. Тем не менее, свой посильный вклад в борьбу с терроризмом «пятидесятки» вносят.
Характерной особенностью иракских БТР-50 является наличие у них усиленного вооружения. Как правило, бронетранспортеры оснащаются 23-миллиметровыми автоматическими пушками. Они монтируются в самодельных противопульных башнях с круговым вращением.
Напомним, БТР-50П (Объект 750) разработан в 1952 году, на вооружение принят в 1954 году. Производился до 1970 года. Всего было выпущено около 6500 машин разных модификаций. С 1958 года стал производиться в Чехословакии под обозначением TOPAS OT-62C.
Машина имеет высокую вместимость – до 20 десантников, на плаву может перевозить на крыше до 2 тонн груза. В зависимости от модификации вооружалась пулеметами калибра 7,62 мм, 14,5 мм, зенитными установками ЗТПУ-2, ЗТПУ-4.
- Использованы фотографии:
- Tactical Cell, ru.wikipedia.org
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