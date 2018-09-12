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Советский ветеран БТР-50 по-прежнему в строю

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Бронетранспортер БТР-50, принятый на вооружение Советской армии 64 года назад, по-прежнему остается в боевом строю, пишет Вестник Мордовии.

Иракская модернизация БТР-50.

Сотни бронемашин, созданных на базе легкого танка ПТ-76, продолжают свою службу в вооруженных силах более десяти стран мира. В некоторых из них, таких как Сирия и Ирак, им приходится принимать участие в боевых действиях.


Если в Сирии таких машин остались единицы, то в соседнем Ираке их несколько десятков. Но и это лишь жалкие остатки того, что было в 1980 годы во времена правления Саддама Хусейна. Тем не менее, свой посильный вклад в борьбу с терроризмом «пятидесятки» вносят.

Характерной особенностью иракских БТР-50 является наличие у них усиленного вооружения. Как правило, бронетранспортеры оснащаются 23-миллиметровыми автоматическими пушками. Они монтируются в самодельных противопульных башнях с круговым вращением.

Напомним, БТР-50П (Объект 750) разработан в 1952 году, на вооружение принят в 1954 году. Производился до 1970 года. Всего было выпущено около 6500 машин разных модификаций. С 1958 года стал производиться в Чехословакии под обозначением TOPAS OT-62C.

БТР-50 из музея в Латруне.

Машина имеет высокую вместимость – до 20 десантников, на плаву может перевозить на крыше до 2 тонн груза. В зависимости от модификации вооружалась пулеметами калибра 7,62 мм, 14,5 мм, зенитными установками ЗТПУ-2, ЗТПУ-4.
Использованы фотографии:
Tactical Cell, ru.wikipedia.org
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20 комментариев
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  1. Копчёный Офлайн
    Копчёный Сегодня, 17:24
    +3
    А чего ему станется то? Там железо да резина, это не пластик в современных машинах, который через 3-5 лет истирается или сыпется.
  2. AshiSolo Офлайн
    AshiSolo Сегодня, 17:27
    +1
    Какая мощная новость! Вот это да, всё еще в строю. У нас вон мэрсы по 30 лет в строю до сих пор, блестят свежей краской на боках. Почему не развернуть тему? Где именно служат 50-е? Сколько? В какой роли и как их используют? Таких новостей очень много можно постить. "Трудовик 218-й школы дядя Вася все еще пьет водку" =)
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 17:47
      +4
      Цитата: AshiSolo
      Какая мощная новость! Вот это да, всё еще в строю. У нас вон мэрсы по 30 лет в строю до сих пор, блестят свежей краской на боках. Почему не развернуть тему? Где именно служат 50-е? Сколько? В какой роли и как их используют? Таких новостей очень много можно постить. "Трудовик 218-й школы дядя Вася все еще пьет водку" =)

      Я бы с интересом посмотрел на 64-летнего трудовика, который всё ещё пьёт водку как в молодости! laughing
      1. AshiSolo Офлайн
        AshiSolo Сегодня, 17:57
        -3
        Ну тогда, с учетом специфики ресурса: "Трудовик 218-й школы дядя Вася (который всё еще числится в запасе) уже не может пить водку как в молодости, но всё еще актуален в роли собутыльника." Годная новость будет? laughing
    2. san4es Офлайн
      san4es Сегодня, 18:34
      +2
      Цитата: AshiSolo
      Где именно служат 50-е?...

      ...В Перу (кроме Ukr)
      BTR-50 были приобретены в 1970-х годах, они используются в качестве командных единиц, с дополнительными радиостанциями

      ...В Индии ещё:
      1. AshiSolo Офлайн
        AshiSolo Сегодня, 20:34
        0
        Вам - спасибо =) Но это должно было быть в новости.
        1. san4es Офлайн
          san4es Сегодня, 20:44
          +3
          ...Тогда эта новость, стала-бы большой fellow статьёй, в разделе "Вооружение"...Хотя, может ещё и станет, если кто постарается материал набрать.
  3. kapitan92 Офлайн
    kapitan92 Сегодня, 17:28
    +5
    В зависимости от модификации вооружалась пулеметами калибра 7,62 мм, 14,4 мм, зенитными установками ЗТПУ-2, ЗТПУ-4.


    Сербская модернизация БТР-50S.
  4. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 17:29
    +1
    Характерной особенностью иракских БТР-50 является наличие у них усиленного вооружения. Как правило, бронетранспортеры оснащаются 23-миллиметровыми автоматическими пушками. Они монтируются в самодельных противопульных башнях с круговым вращением.

    Как я понимаю - на верхней фотографии как раз такой и запечатлён ? Смотрится солидно и внушительно , а не как поделка кружка "очумелые ручки" .
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 17:45
      +2
      Цитата: bouncyhunter
      Характерной особенностью иракских БТР-50 является наличие у них усиленного вооружения. Как правило, бронетранспортеры оснащаются 23-миллиметровыми автоматическими пушками. Они монтируются в самодельных противопульных башнях с круговым вращением.

      Как я понимаю - на верхней фотографии как раз такой и запечатлён ? Смотрится солидно и внушительно , а не как поделка кружка "очумелые ручки" .

      hi Павел! Ага, но высокий, аж страшно laughing И сколько ни смотрю, никак в нём ПТ-76 не узнаю.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 17:55
        0
        Валентин , привет ! hi
        Цитата: Doliva63
        Ага, но высокий, аж страшно

        Ну , то что мишень хорошая - это да . yes Я о том что башня не кустарно смотрится .
        Цитата: Doliva63
        И сколько ни смотрю, никак в нём ПТ-76 не узнаю.

        БТР-50 в нём чётко виден , а он-то как раз на базе ПТ-76 и строился .
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 18:09
          +1
          Здравствуйте. hi А по мне так башня как раз таки выглядит как кустарно-гаражная самоделка, коробку могли бы и по аккуратнее сварить. Уж извините что во мнении разошлись.
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 18:17
            +1
            Взаимно hi
            Цитата: Black Sniper
            А по мне так башня как раз таки выглядит как кустарно-гаражная самоделка, коробку могли бы и по аккуратнее сварить

            По сравнению с теми поделками что на ВО неоднократно выкладывали , эта очень даже смотрится , ИМХО .
            Цитата: Black Sniper
            Уж извините что во мнении разошлись.

            А за что извиняетесь-то ? Я не претендую на то , что моё мнение единственно верное . Наоборот : мне всегда интересно знать как можно больше мнений . Другое дело что не все здесь умеют уважать чужое мнение и вместо диалога устраивают склоку . К Вам это не относится . Кстати , что касается Вашего вопроса :
            Цитата: Black Sniper
            почему БТР а не БМП он ведь на гусеницах?

            БМП-1 появилась как раз как замена БТР-50 , когда были сформированы требования к такого рода технике .
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:49
    +1
    Вот вам Советское оружие! !!В опытных руках еще 50 лет проходит! !! soldier good
  6. Black Sniper Онлайн
    Black Sniper Сегодня, 17:56
    +2
    Извиняюсь за может быть тупой вопрос hi почему БТР а не БМП он ведь на гусеницах? feel
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 18:06
      0
      Задача БТР это доставка пехоты. Задача БМП это доставка и поддержка огнем на поле боя. БМП всегда гусеницах,БТР может быть и таким и колесным. Ну и вооружение, хотя грань эта стерлась уже почти. Изначально у БТР пулеметное,у БМП пушечное
  7. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 18:05
    0
    А шо ему будет то? его ж еще при Сталине проектировали... hi
  8. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 18:27
    +1
    БТР-50П (Объект 750) разработан в 1952 году, на вооружение принят в 1954 году.
  9. Yngvar Офлайн
    Yngvar Сегодня, 18:42
    +3
    Были у меня такие в Монголии. Благодарен! Теплая машинка в модификации ПУ! КШМ, как машина - прелесть! Защищенность - слава богу, не испытывал! У нас в Училище на постаменте даже стоял! ТВВКУС! Жаль, Училище угробили!
  10. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 20:40
    0
    Я подозревал! Я уже высказывал!..
    В тех местах, если по глубинкам за дувалы позаглядывать, то БА-10, глядишь, и разыщешь!
    (Призадумался, сделал паузу...)
    Ну ладно, м.б. и не этот броневичок...
    Но 251-й Ганомаг - точно!