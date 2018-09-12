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Урсула фон дер Ляйен: Против Сирии необходимо применить меры устрашения

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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня в Бундестаге, завила, что применение химоружия в сирийской провинции Идлиб потребует достойных мер по устрашению для того, чтобы не допустить подобных действий в дальнейшем.

Урсула фон дер Ляйен: Против Сирии необходимо применить меры устрашения


Как заявила Урсула фон дер Ляйен, для предотвращения таких действий нужны дипломатические усилия, но лучше применить "меры устрашения". Министр утверждала, что правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом уже "сознательно использовали химическое оружие против своего мирного народа". Она призвала Бундестаг "не стоять в стороне от мирового сообщества" в случае применения сирийской армией химоружия против мирного населения и добавила, что необходимо принять "правильное" решение об ответных мерах в отношении Сирии в случае "химатаки".


Ранее об участии в ударе по сирийской территории высказалась и канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что Германия "не останется в стороне от своих западных партнеров" и нанесет удар в случае химической атаки, но эту меру необходимо обсудить в Бундестаге.

Между тем, Министерство обороны России сообщает, что в сирийском Идлибе уже отсняли девять постановочных сцен "атаки правительственной армии химическим оружием". Съемку производили несколько ближневосточных и один американский канал.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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49 комментариев
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  1. Trevis Офлайн
    Trevis Сегодня, 17:30
    +8
    но лучше применить "меры устрашения"

    Ща баба гинеколог все разрулит! Держитесь только.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 17:32
      +4
      Принятие достойных мер, чужими руками
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 17:43
        +2
        Цитата: Злой543
        Принятие достойных мер, чужими руками

        Ясное дело, что чужими. Там может весь бундестаг полечь и толку от него не будет. Авиация и без Сирии на исходе, считать уже не чего.
    2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:38
      +7
      У бабы-гинеколога в плане боевых действий все через то самое место)))
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 17:42
        +3
        Жора , привет ! hi
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        У бабы-гинеколога в плане боевых действий все через то самое место)))

        Давно ей сирийские сантехники трубы не прочищали - вот и несёт ахинею . wink
        1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:58
          +3
          Привет Паша hi
          Похоже, может ее мужик давно не удовлетворял, женщины от этого дуреют))

          Вообще их нельзя ставить министром обороны, сломают ноготь ненароком, и от досады устроят ядерную войну))
          1. андрей юрьевич Офлайн
            андрей юрьевич Сегодня, 17:59
            +3
            Урсула фон дер Ляйен: Против Сирии необходимо применить меры устрашения
            теряюсь в догадках...но от гинеколога,хорошего не жди...
          2. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 18:03
            +2
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            мужик давно не удовлетворял, женщины от этого дуреют))

            Так а я про что ! lol
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            сломают ноготь ненароком, и от досады устроят ядерную войну))

            Про "красные дни календаря" и ПМС тоже не забываем . yes
        2. helmi8 Онлайн
          helmi8 Сегодня, 18:00
          +3
          Цитата: bouncyhunter
          Давно ей сирийские сантехники трубы не прочищали - вот и несёт ахинею

          Павел, перефразируя неподражаемую Ф.Раневскую, можно сказать так: поздно трубы прочищать, когда канализация проржавела...
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 18:05
            +4
            Цитата: helmi8
            поздно трубы прочищать, когда канализация проржавела...

            Ну так вот и потеряла берега на почве несбыточных фантазий . wassat
            1. helmi8 Онлайн
              helmi8 Сегодня, 18:11
              +2
              Цитата: bouncyhunter
              Ну так вот и потеряла берега на почве несбыточных фантазий

              Что еще раз подтверждает теорию о том, что нет никого страшнее неудовлетворенной женщины. Тем более слесаря-гинеколога...
    3. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 18:10
      +2
      Да радуйтесь, что она гинеколог. А если бы феминисткой была?
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 18:16
        +2
        "Да радуйтесь, что она гинеколог. А если бы феминисткой была?"

        Это не нам радоваться, а немцам. И не феменисткой, а проктологом
        1. Сергей985 Онлайн
          Сергей985 Сегодня, 18:25
          +2
          Феменистка-проктолог? Уж лучше апокалипсис пережить, больше шансов уцелеть. laughing
    4. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 18:38
      0
      Цитата: Trevis
      но лучше применить "меры устрашения"

      Ща баба гинеколог все разрулит! Держитесь только.

      Миролюбивая Европа laughing
    5. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 19:47
      0
      Вот почему так- мужиков большая политика портит через одного, а баб - УРОДУЕТ всех? Что европейские мегеры, что российские - посмотришь( а не дай бог послушаешь) аж тошнит...
    6. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 20:47
      0
      С языка снял. Ладно почитаю комменты.
      1. Black Sniper Онлайн
        Black Sniper Сегодня, 20:58
        0
        Для Германии глава МО женщина гинеколог это сейчас модно. Гитлер в гробу вертится.
        1. Ros 56 Офлайн
          Ros 56 Сегодня, 20:59
          0
          Вместе с Геббельсом. laughing
    7. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 21:51
      0
      Гей парад проведут - к гадалке не ходи.
  2. Боевой пингвин Офлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 17:31
    +3
    Как бы в Германии реально что либо не отсняли...Доиграются фрау !
    1. Alex777 Офлайн
      Alex777 Сегодня, 17:59
      +3
      Где Меркель такую дуру нашла? Она ее до цугундера доведет.
      Их бы обеих на экскурсию, на передовую, в Сирию на неделю.
  3. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 17:38
    +3
    меры устрашения

    Терро́р (лат. terror «страх, ужас») — устрашение политических противников путём физического насилия. Террором также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным мотивам либо запугивание с угрозой расправы или убийства

    Добро пожаловать в ряды террористов, Урсула
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 17:50
      +2
      По фото выше уже страшно. И не только во внешнем виде дело. А в том, что такие решения и судьбу многих людей определяют вот эти дамы.
  4. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 17:45
    +1
    Вот после немецких заявлений окончательно укрепился в мысли -бить будут по "сараям". Цирк да и только.
    1. Kurare Офлайн
      Kurare Сегодня, 20:01
      +1
      Цитата: гильза
      Вот после немецких заявлений окончательно укрепился в мысли -бить будут по "сараям".

      Если немного отбросить все эти высказывания по поводу гинеколога-минобороны и не высокой женской привлекательности как Меркель так и Фон Дер Лайен, задаешься вопросом: а чем и на чём Люфтваффе устрашать то будет? Ни нормальных ракет воздух-земля либо море-земля ни носителей, самолёты и корбли, фактически у Германии нет и не предвидется!!! Они и по сараям ударить не смогут!
      Цитата: гильза
      Цирк да и только.

      good Глупый бабский троллинг, да и только.
      1. гильза Офлайн
        гильза Сегодня, 20:15
        0
        им сп-2 строить надо...так что подыгрывают. да и в остальных тенденциях то же...
  5. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 17:45
    +2
    То есть, то что хим. оружие применят, даже не ставиться под сомнение? Так и слышиться, как по немецкому радио голосом Гебельса: завтра в 15-00, через пятнадцать минут, после применения кровавым режимом Асада химического оружия по мирной оппозиции, немецкие люфтваффе нанесут ракетно-бомбовый удар.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:47
    +1
    Это как еще belay , тотальный генекологический осмотр армии Сирии? ?? wassat
  7. pvv113 Офлайн
    pvv113 Сегодня, 17:48
    +1
    Урсула фон дер Ляйен: Против Сирии необходимо применить меры устрашения

    Так и хочется таким ледям сказать: сама со страху не обделайся
  8. sir_obs Офлайн
    sir_obs Сегодня, 17:56
    0
    На пару с Меркель стриптиз станцевала бы и показала сирийцам. Страшнее уже только атомная бомба.
  9. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 17:59
    0
    Не хочется гинекологу за свои фотрели отвечать,ведь реально прикажет бомбить. Ей сейчас такой хайп на пользу,иначе снимут к черту. Еще и под статью подведут.
  10. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 18:01
    0
    блин, бабы в руководстве силовых министерств "толерантной" европы это страшно...
    1. Pivot Офлайн
      Pivot Сегодня, 18:09
      0
      У них выбор не богатый или баба или гомосятина какая нибудь.
  11. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 18:16
    0
    Лишь бы она не начала Асада устрашать тем, чем занималась раньше. Генерал-гинеколог... laughing
  12. Боевой пингвин Офлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 18:27
    +1
    Самая лучшая из всех этих злобных баб запада , была Джени !!!

    Сама наивность и очарование..
    Эх Джени Псаки ..Как было весело с тобой ! love
  13. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 18:35
    0
    Судя по фото, самой страшной мерой "устрашения" будет визит этих двух "моделей" в Сирию. Такого удара по потенции там точно не ждут.
  14. ё-моё Офлайн
    ё-моё Сегодня, 18:45
    +2
    Две старые немецкие дуры ..... .
  15. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 18:45
    0
    Немцы, как вы деградировали, мужиков-то не осталось!
  16. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 18:56
    +1
    И чем боевой гинеколог хочет напугать арабских дядек?
  17. Чичиков Офлайн
    Чичиков Сегодня, 19:04
    +1
    Еще один стратег в юбке... Мадам часом не пропускала уроки истории? Так, хоть бы спросила у свой мутер, чем закончилось устрашении Германией русских (СССР), в последний раз.
  18. Sebastian Zorg Офлайн
    Sebastian Zorg Сегодня, 19:40
    +2
    Если наши знают, что отсняли аж 9 видеороликов, тогда где доказательства? Ну что за детский сад... Ведь нет ничего проще, чем предоставить видеосъемку с беспилотника или хотя бы несколько фотографий съемочной группы.

    Ведь, если это действительно так, такие постановки, а их уже 9 штук, снимаются не за один день. Было время отследить перемещение всех действующих лиц, всех актеров, всех координаторов и режиссеров.

    Без доказательст это лишь очередное сотрясание воздуха.
    1. BRJ Офлайн
      BRJ Сегодня, 20:57
      0
      Цитата: Sebastian Zorg
      Если наши знают, что отсняли аж 9 видеороликов, тогда где доказательства? Ну что за детский сад... Ведь нет ничего проще, чем предоставить видеосъемку с беспилотника или хотя бы несколько фотографий съемочной группы.

      Ведь, если это действительно так, такие постановки, а их уже 9 штук, снимаются не за один день. Было время отследить перемещение всех действующих лиц, всех актеров, всех координаторов и режиссеров.

      Без доказательст это лишь очередное сотрясание воздуха.

      А вот это хороший вопрос yes Почему мы "всё знаем",но ничего не делаем на практике. request
  19. IGOR GORDEEV Офлайн
    IGOR GORDEEV Сегодня, 19:51
    0
    Как заявила Урсула фон дер Ляйен, для предотвращения таких действий нужны дипломатические усилия, но лучше применить "меры устрашения". Министр утверждала, что правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом уже "сознательно использовали химическое оружие против своего мирного народа".

    И ведь дуют в одну дуду! Слаженно. Системно... Что за люди такие? Или не-люди?
  20. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 20:07
    0
    Я смотрю, на Западе, рецепт выхода из внутреннего кризиса в стране только один - затеять войну ? Ведь из Идлиба не побегут в Москву,побегут как раз в Германию...........
  21. Trouble Офлайн
    Trouble Сегодня, 20:11
    0
    laughing Куда она лезет, когда саму Германию охраняют несколько десятков тыс. американцев и аж 200 британцев? what Или это оккупация, а не защита?
  22. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 20:16
    0
    а вдруг сирийцы именно немца завалят? нехорошо получится...
  23. сталевар Офлайн
    сталевар Сегодня, 21:04
    0
    Они там все головой об косяк ударенные. Это как надо себя не уважать что бы с такими переговоры ещё вести. Надо по чаще силу применять, и не стесняться тогда сами прибегут и сами просить о переговорах будут.
  24. Govorun Онлайн
    Govorun Сегодня, 21:57
    0
    Урсула фон дер Ляйен: Против Сирии необходимо применить меры устрашения
    Я боюсь,что они пойдут с козырей и такие меры устрашения повергнут в панику Сирийские войска и деморализуют их боевой дух....Ребят,закройте глаза,а то и вы в страхе проведете эту НОЧЬ