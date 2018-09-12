Урсула фон дер Ляйен: Против Сирии необходимо применить меры устрашения
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая сегодня в Бундестаге, завила, что применение химоружия в сирийской провинции Идлиб потребует достойных мер по устрашению для того, чтобы не допустить подобных действий в дальнейшем.
Как заявила Урсула фон дер Ляйен, для предотвращения таких действий нужны дипломатические усилия, но лучше применить "меры устрашения". Министр утверждала, что правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом уже "сознательно использовали химическое оружие против своего мирного народа". Она призвала Бундестаг "не стоять в стороне от мирового сообщества" в случае применения сирийской армией химоружия против мирного населения и добавила, что необходимо принять "правильное" решение об ответных мерах в отношении Сирии в случае "химатаки".
Ранее об участии в ударе по сирийской территории высказалась и канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что Германия "не останется в стороне от своих западных партнеров" и нанесет удар в случае химической атаки, но эту меру необходимо обсудить в Бундестаге.
Между тем, Министерство обороны России сообщает, что в сирийском Идлибе уже отсняли девять постановочных сцен "атаки правительственной армии химическим оружием". Съемку производили несколько ближневосточных и один американский канал.
Как заявила Урсула фон дер Ляйен, для предотвращения таких действий нужны дипломатические усилия, но лучше применить "меры устрашения". Министр утверждала, что правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом уже "сознательно использовали химическое оружие против своего мирного народа". Она призвала Бундестаг "не стоять в стороне от мирового сообщества" в случае применения сирийской армией химоружия против мирного населения и добавила, что необходимо принять "правильное" решение об ответных мерах в отношении Сирии в случае "химатаки".
Ранее об участии в ударе по сирийской территории высказалась и канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что Германия "не останется в стороне от своих западных партнеров" и нанесет удар в случае химической атаки, но эту меру необходимо обсудить в Бундестаге.
Между тем, Министерство обороны России сообщает, что в сирийском Идлибе уже отсняли девять постановочных сцен "атаки правительственной армии химическим оружием". Съемку производили несколько ближневосточных и один американский канал.
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