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На рассмотрение в ГД РФ внесли "Дуэльный кодекс". Это параллельная реальность?

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Отдельные депутаты Госдумы решили воспользоваться YouTube-монологом главкома Росгвардии генерала Виктора Золотова для собственного пиара. Напомним, что накануне Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному, где предложил тому выйти на «спарринг», в результате которого из оппозиционера, по словам Золотова, должна получиться отбивная.

Сегодня пошла реакция от депутата ГД РФ от фракции ЛДПР Сергея Иванова. Господин Иванов внёс на рассмотрение (внимание!) «Дуэльный кодекс».




Из пояснительной записки к кодексу:
В последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка её проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса.


Где именно депутат усмотрел «тенденцию», не совсем понятно.



При этом в самом проекте «Дуэльного кодекса» содержится несколько десятков пунктов, в которых депутат скрупулёзно описывает все правила вызова на дуэль и её проведения.

Депутат Иванов сообщает, что возможна дуэль на шпагах, саблях, как и на пистолетах. Добавляется, что дуэль можно рассматривать как способ «отмщения на нанесённое оскорбление».

Казалось бы, что это какая-то неудачная первоапрельская шутка, но на календаре – сентябрь. И документ уже опубликован на думском портале – ссылка.

Из «кодекса» Иванова:
При вызове государственного или муниципального служащего гражданином, несмотря на оскорбительность действий, первый обязан искать удовлетворение, так он потерпел от нарушения права, но не оскорбления.


Судя по всему, все проблемы с повышением уровня жизни граждан страны, проблемы со здравоохранением и другими элементами социальной сферы в ГД уже решили, если всерьёз предлагают то Кремль перекрашивать в белый цвет, то теперь - "Дуэльный кодекс".
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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169 комментариев
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  1. Logall Офлайн
    Logall Сегодня, 17:33
    +32
    Ага, в этом случае власть имущие будут стрелять и колоть граждан оправдываясь тем, что, типа, это была дуэль!
    Сезон охоты на граждан не планируется? Почём квота на убийство?
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 17:37
      +7
      Саня hi дуэль предполагает равное оружие
      1. Logall Офлайн
        Logall Сегодня, 17:42
        +18
        Роман, hi , будет оружие, будет, но у трупа... Живому не дадут!
        1. Stas157 Офлайн
          Stas157 Сегодня, 18:18
          +22
          Молодой человек, спортсмен с большой буквы, проявил свою гражданскую позицию, показал что мы не просто безликая толпа...

          Таким образом, скоро пойдет эстафета вызовов генерала на дуэль.
          1. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 18:25
            +11
            Цитата: Stas157
            Молодой человек, спортсмен с большой буквы, проявил свою гражданскую позицию, показал что мы не просто безликая толпа...

            Таким образом, скоро пойдет эстафета вызовов генерала на дуэль.

            Этим бездельникам просто нечем заниматься, за наш счет жируют и от жира бредятиной занимаются.. Имею ввиду депутатов.. А ролик зачетный.. Молодежь у нас молодцы оказывается ..
          2. Серый брат Онлайн
            Серый брат Сегодня, 19:02
            -2
            Цитата: Stas157
            Таким образом, скоро пойдет эстафета вызовов генерала на дуэль.

            чЁ так слабо? Пускай Путина сразу вызывает. Или сцыкотно?
            1. мордвин 3 Офлайн
              мордвин 3 Сегодня, 19:12
              +17
              Цитата: Серый брат
              чЁ так слабо? Пускай Путина сразу вызывает. Или сцыкотно?

              Легко вызову Путина. Предложу ему Русскую Рулетку. Лично я готов. У меня, знаете ли в Лондоне внуки не сидят.
              1. Серый брат Онлайн
                Серый брат Сегодня, 19:16
                +1
                Цитата: мордвин 3
                Легко вызову Путина. Предложу ему Русскую Рулетку. Лично я готов. У меня, знаете ли в Лондоне внуки не сидят.

                А я Трампа вызову и кишки ему вокруг шеи намотаю. Я тоже готов.
                1. Stas157 Офлайн
                  Stas157 Сегодня, 19:27
                  -4
                  Цитата: Серый брат
                  А я Трампа вызову и кишки ему вокруг шеи намотаю. Я тоже готов.

                  А, Путина готов или кишка тонка? Любой ответ кроме положительного будет принят за трусость!))
                  1. Серый брат Онлайн
                    Серый брат Сегодня, 19:33
                    +4
                    Цитата: Stas157
                    А, Путина готов или кишка тонка? Любой ответ соскочить с темы будет принят за трусость!

                    По совокупности деяний у меня к нему претензий нет. Не готов.
                    1. Stas157 Офлайн
                      Stas157 Сегодня, 19:34
                      0
                      Цитата: Серый брат
                      По совокупности деяний у меня к нему претензий нет. Не готов.

                      Спасибо за признание. Значит кишка тонка:
                      Цитата: Stas157
                      Любой ответ кроме положительного будет принят за трусость!))

                      Если у вас нет претензий к Путину, то зачем вы просили окружающих вызвать его??
                      Цитата: Серый брат
                      чЁ так слабо? Пускай Путина сразу вызывает. Или сцыкотно?
                      1. Серый брат Онлайн
                        Серый брат Сегодня, 19:39
                        +1
                        Цитата: Stas157
                        Спасибо за признание. Значит кишка тонка:

                        Цитата: Stas157
                        Любой ответ кроме положительного будет принят за трусость!))

                        Любой ответ кроме устраивающего вас? Я вам не шпана малолетняя чтобы на слабо меня брать.
                      2. Stas157 Офлайн
                        Stas157 Сегодня, 19:42
                        +4
                        Цитата: Серый брат
                        Я вам не шпана малолетняя чтобы на слабо меня брать.

                        Ну так все говорят когда струхнули!!!))) Зачем же вы других на слабо берете? Вы не ответили!!!
                        Цитата: Серый брат
                        чЁ так слабо? Пускай Путина сразу вызывает. Или сцыкотно?
            2. Svarog Офлайн
              Svarog Сегодня, 19:48
              +13
              Цитата: Серый брат
              Цитата: Stas157
              Таким образом, скоро пойдет эстафета вызовов генерала на дуэль.

              чЁ так слабо? Пускай Путина сразу вызывает. Или сцыкотно?

              Путина на дебаты вон сколько звали.. а он так и не явился.. а вы про дуэль.. Путин балабол.. и ответственности за свои слова не несет, обещал пенсионный возраст не поднимать - поднял, обещал 20 мл раб мест-где они?, а у ж с бензином сколько грозился разобраться.. а русских он тоже на Донбассе не сдает, короче список длинный.. и дуэлей публичных он боится иначе хоть раз , да на дебаты бы явился..
          3. zapfen Офлайн
            zapfen Сегодня, 19:24
            +4
            Нормальный вариант. Можно еще, кто больше пива выпьет. Или в шахматы.
      2. Jerk Онлайн
        Jerk Сегодня, 17:44
        +18
        Более того, так навскидку прикинуть, сколько народа благодарно ряду именно конкретных депутатов... ГД перевыбирать раз в неделю придется, статистика - вещь неумолимая, не добьет первый, добьет сотый, а в стране народа много)))
        1. reservist Офлайн
          reservist Сегодня, 18:07
          +18
          Цитата: Jerk
          сколько народа благодарно ряду именно конкретных депутатов...

          Яровая наверно будет против ... ведь клавиатурами от компов забъют же ... или шнурами от компьютерных мышек удавят ...
          1. Pax tecum Офлайн
            Pax tecum Сегодня, 19:41
            +5
            А, вот очередной раздражитель для народонаселения от Правительства РФ:
            "Нефтяным компаниям выделят триллион рублей из бюджета" для сдерживания цен на топливо...
            Де-факто "налоговые льготы" для энергетического сектора "съедят" все деньги, что бюджет получит от повышения НДС до 20% (около 700 млрд рублей в год) и пенсионной реформы (250 млрд рублей в год, по оценке Райффайзенбанка).
            Для сдерживания цен на топливо... belay
            https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/neftyanym-kompaniyam-vydelyat-trillion-rubley-iz-byudzheta-1027513932
      3. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 17:54
        +11
        Рома читай кодекс, они и тут пытаются прикрыться, не можешь ты его на дуэль вызвать... для чего наверное и чудо это происходит...
        -при вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый
        обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным
        порядком;

        Я чего то уже не понимаю, где живу.. Про правовое государство придется забыть
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 18:16
          +18
          Цитата: НИКНН

          Я чего то уже не понимаю, где живу..

          Сейчас поймёшь,где-
          Балы,красавицы,лакеи,юнкера...И вальсы шуберта и хруст французской булки...
          И 95% всех остальных.
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 18:21
            +1
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Сейчас поймёшь,где-
            Балы,красавицы,лакеи,юнкера...И вальсы шуберта и хруст французской булки...
            И 95% всех остальных.

            belay lol
      4. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 19:39
        -1
        Осень и весна - период обострения. Благодаря ДУМАм всех уровней в психдиспансерах нагрузка поменьше. Ждем- с выступления Милонова, Мизуллиной и няши- прокурорши.
      5. семург Офлайн
        семург Сегодня, 19:50
        +2
        Цитата: роман66
        Саня hi дуэль предполагает равное оружие

        На бензопилах
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 20:09
          0
          Цитата: семург
          Цитата: роман66
          Саня hi дуэль предполагает равное оружие

          На бензопилах

          Cечин с Миллером нефтегазовыми трубами будут фехтовать. laughing
        2. Цой Офлайн
          Цой Сегодня, 20:26
          -1
          Цитата: семург
          На бензопилах


          На рпг-7 тогда уж...
        3. albert Онлайн
          albert Сегодня, 20:31
          0
          Цитата: семург
          На бензопилах

          На дубинах, и пусть мешки без дырок на голову оденут.
    2. pvv113 Офлайн
      pvv113 Сегодня, 18:32
      +1
      Цитата: Logall
      Господин Иванов внёс на рассмотрение (внимание!) «Дуэльный кодекс».

      Александр, салют!
      Вот читаю и думаю: неужели в ГД нечем заняться и в стране других проблем нет?
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 18:42
        +1
        Нет проблем!Больше позитива!!!Не раскачивайте лодку!Хотите,как на Украине?Любо!!!С нашим Атаманом не приходиться тужить!
        1. _Бурят_ Офлайн
          _Бурят_ Сегодня, 21:07
          -1
          Чё минусуете? С нашим атаманом точно не затужишь!
    3. Воваd Офлайн
      Воваd Сегодня, 20:13
      +14
      Гопники из 90-х хоть и сменили спортивные костюмы на более красочные наряды,но живут они всё так же по АУЕ.
    4. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 20:24
      -1
      Ха, ха, ха! А, что это все так переполошились то?! Вас оскорбил мерзавец ? Не согласны - требуйте сатисфакции, господа! Ах да, простите забыл. Здесь ведь в основном товарищи... Вам в суд, прокуратуру, ОМВД, либо продолжать оскорблять обезличенно, как это часто здесь и бывает! Чего распереживались то, что теряете?! Ну в крайнем случае не явитесь на дуэль и всего делов! Или минусами ответите хихикая в кулачек! Здесь ведь, кто на что учился-каждому свое! laughing Молодец генерал!
      1. Paranoid50 Онлайн
        Paranoid50 Сегодня, 20:37
        +3
        Цитата: Опер
        Вас оскорбил мерзавец ? Не согласны - требуйте сатисфакции, господа!

        Вот, весьма в тему:
  2. Pax tecum Офлайн
    Pax tecum Сегодня, 17:35
    +21
    Идиотизм. Очевидно, заняться больше нечем.
    А, потом еще и обижаются, что ГосДуму называют ГосДурой.

    P.S. Вот ведь, депутат Иванов лизнул, так лизнул главе ФСВНГ.

    Ей, Богу! Уже не до смеха...
    1. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 17:45
      +16
      Цитата: Pax tecum
      При этом в самом проекте «Дуэльного кодекса» содержится несколько десятков пунктов, в которых депутат скрупулёзно описывает все правила вызова на дуэль и её проведения.


      Вот такую мощную оппозицию ЕдРу, в Думе составляет ЛДПР ! laughing Вспоминается фраза Лаврова.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 17:49
        +8
        На рассмотрение в ГД РФ внесли "Дуэльный кодекс"

        Вот за что болит голова у "слуг народа" ... Нет слов ... Хотя нет - есть :
        Цитата: kapitan92
        Вспоминается фраза Лаврова.

        Слава , привет ! hi
        1. kapitan92 Офлайн
          kapitan92 Сегодня, 17:56
          +10
          Цитата: bouncyhunter
          Слава , привет !

          Паша, привет! hi Я просто в ступоре. Ладно главный "жандарм" с похмелья брякнул, но эти то дятлы законы принимают. Да уж, приплыли! fool Дальше некуда, хотя!?
          1. сайгон Офлайн
            сайгон Сегодня, 18:22
            +5
            Ох уважаемый не дотягивает до жандармерии Росгвардия задачи не совпадают от слова абсолютно
            Корпус жандармов РИ не являлся средством разгона митингов ,для сего действа была полиция .
            А вот на гвардию в прямом понимании термина в реалиях Российской империи теперешняя Росгвардия походит -охрана главы государства главное , причем самое близкое лейб гвардия .
            Так если вдуматься уже генералы в суды не верят предлагают варианты пальбу устроить , все дальше демократничать не куда приплыли .
          2. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 18:31
            +8
            Цитата: kapitan92
            Цитата: bouncyhunter
            Слава , привет !

            Паша, привет! hi Я просто в ступоре. Ладно главный "жандарм" с похмелья брякнул, но эти то дятлы законы принимают. Да уж, приплыли! fool Дальше некуда, хотя!?

            Вчера многие писали - пробито дно!.. а нет.. еще есть у бездарей порох в пороховницах.. еще удивлять долго нас будут.. Видно чтобы про пенсионный возраст подзабыли..
            1. bk316 Офлайн
              bk316 Сегодня, 18:43
              +2
              Видно чтобы про пенсионный возраст подзабыли..

              Помните я написал, что если бы верховным бы был Зюганов ничего бы не поменялось в этом вопросе?
              Так вот автор данного шедевра 12 лет представлял в думе КПРФ.
              Ничего не поменяется в этом государстве - по буквам Н И Ч Е Г О.
              Поэтому думайте о старости сами.
              Радуйтесь, что нет войны.
              А главное не расстраивайтесь от таких ******
              1. Svarog Офлайн
                Svarog Сегодня, 18:52
                -1
                Цитата: bk316
                Так вот автор данного шедевра 12 лет представлял в думе КПРФ.

                Так то, что сброд в госдуре собран я никогда не отрицал))
              2. мордвин 3 Офлайн
                мордвин 3 Сегодня, 19:18
                -1
                Цитата: bk316
                Радуйтесь, что нет войны.

                А я думал, что Вы умнее. "Лишь бы не было войны"...
              3. мордвин 3 Офлайн
                мордвин 3 Сегодня, 19:25
                0
                Цитата: bk316
                Так вот автор данного шедевра 12 лет представлял в думе КПРФ.

                Я Вам про Едросов тоже самое. И про все партии. Возьмем ЛДПР. Вольфович орал на митингах в 89-ом году, ему какой то контуженный заявил :" Тов. Жириновский, Вы молодец"! Жириновский ему Дом Советов пообещал.
      2. Хорон Офлайн
        Хорон Сегодня, 18:52
        +2
        Вот такую мощную оппозицию ЕдРу, в Думе составляет ЛДПР ! laughing Вспоминается фраза Лаврова.

        Там все такие собрались и не только в Госдуме, но и на местных уровнях. Создаётся впечатление что туда попадают пациенты наркологов и психиатров. И самое гадкое, это то, что они за это ещё и хорошие деньги получают.
    2. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 17:46
      +5
      Нехай перестреляют друг друга все эти ,,дворяне,, Воздух чище...
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 17:56
        +5
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Нехай перестреляют друг друга все эти ,,дворяне,, Воздух чище...

        Да хрен там, они своих, любой окраски, не стреляют
      2. prapor55 Офлайн
        prapor55 Сегодня, 17:59
        +13
        Нет там дворян от слова совсем, так двор терьеры за косточку на задние лапки встают и лижут все подряд.
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 18:11
          +4
          Цитата: prapor55
          Нет там дворян от слова совсем, так двор терьеры за косточку на задние лапки встают и лижут все подряд.

          Дык в скобочки ,,дворян,, заключил, оно и есть-двортерьеры. yes На улице такие псины нормальные такие дуэли устраивают за помойку или течную самку(во блин,определение самки собаки не печатается belay ), вот и эти туда-же,правда собаки дворовые гораздо умнее тех ,,дворян,, и до смертоубийства почти не доводят свои разборки.. laughing
          1. prapor55 Офлайн
            prapor55 Сегодня, 18:15
            +3
            Дык на то они и животных,у них и совесть и ум есть. Мой дворянин ещё и улыбаться умеет good +
    3. prapor55 Офлайн
      prapor55 Сегодня, 17:56
      +2
      Просто в ЛДПР начался кастинг на место лидера,пять лет осталось до выборов. Появляются новые лица с простыми фамилиями yes
    4. spirit Онлайн
      spirit Сегодня, 19:12
      +9
      Я думаю мы уверенными шагами идём к ВОЕННОЙ ХУНТЕ!И данный цырк это четко даёт понять. Жандарм с 300000 контингентом за плечами (ни слова не сказав про обжалование в суде) не моргнув глазам угрожает расправой ,четко давая понять что всех недовольных его жандармерией или Императором ,наместником солнца на нашей грешной земле,будет ждать расправа,это 10 из 10 Владимир Владимирович)истинно правовое государство hi

      Салтыков-Щедрин
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 20:32
        -1
        Спирит, а вот без всяких смешков хочется вас спросить-а почему вы Росгвардию сравниваете с жандармским корпусом?! Это от незнания или есть какая то связь?! Поясните пожалуйста буду очень вам признателен! А то второй день-жандармы, жандармы...
        1. Paranoid50 Онлайн
          Paranoid50 Сегодня, 20:47
          +1
          Цитата: Опер
          А то второй день-жандармы, жандармы...

          Да это просто: один ляпнет, сотня подхватит, и понеслось... laughing Люди вообще падки на штампы. Дело такое. Ну, не знаю.. Мне привычнее по старинке, называть их ВВ-шниками или ВоВанами. Прямо напротив парадной - КПП бывшего ин-та ВВ, ныне - ин-т(академия) Росгвардии, до кучи к универу МВД(находятся через забор). У нас тут в Сосновой Поляне целый Коп-Хогвартс. fellow
          1. Опер Офлайн
            Опер Сегодня, 21:09
            +1
            Это от нежелания вообще хотя бы, что то почитать! Что то узнать! Люди закостенелые не пытающиеся даже разобраться из своих иллюзий создают совершенно иллюзорную реальность и что самое страшное (часто для окружающих) пытаются в этой альтернативной реальности жить! Ну если уж так кому то хочется проводить исторические аналогии то жандармский корпус это уж скорее ФСБ! Т.к. занимался государственной безопасностью в том числе и политическим сыском! Были они кстати очень малочисленны. На всю Российскую Империю от 3 до 5 тысяч в разное время. В том числе и жандармские эскадроны. Отличились они во время 1 Мировой войны. Широко в западной печати был известен случай героизма 4 жандармских унтеров при защите крепости Ивангород в 1914 году. А здесь вы правильно сказали-один невежа брякнет и понеслось... Грустно. О русских ведь людях гадости пишут. О простых в большинстве своем людях.
            1. Paranoid50 Онлайн
              Paranoid50 Сегодня, 21:49
              0
              Цитата: Опер
              Грустно. О русских ведь людях гадости пишут. О простых в большинстве своем людях.

              Увы, такое поветрие... моровое. Ведь, что характерно, дрязги и склоки на ресурсе выходят на первый план(ну, и публика подтягивается соответствующая). А, тем временем, в стране проходят масштабнейшие учения, но им тут уделяется совершенно мизерное внимание. Видать, аккредитацию обломали(ни разу не удивлюсь), или же материал оказался "нерейтинговый" для военного(скоро будет в кавычках) сайта. yes
  3. Боевой пингвин Офлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 17:35
    +15
    главкома Росгвардии генерала Виктора Золотова для собственного пиара.

    Увольнять его нужно , а может и сажать! На навльного обычно реагируют именно те у кого рыльце в пушку..
    1. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 20:56
      -1
      Ну это вы, милейший, палочку то перегнули! Если руководствоваться вашей логикой различной реакции на Навального то за последние пару дней на ВО и трети народонаселения не сохранится! Бережнее к людям надо быть. Многие ведь просто заблуждаются. Наивных хватает. Зачем же так жестоко?! А с поклонниками этого джентельмена, как прикажете поступить? Смотрите сколько их в темах о Золотове!!! Как бы с большевиками не перепутать? Или думаете ничего? И все таки - нет, нет и нет! Это не наш метод!
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 21:41
        +1
        А можно я еще спрошу? winked Минусы то за что? Спирита спрашивать вообще нельзя?! А Пингвину можно увольнять и сажать просто так?! А они на какой политической платформе? За большевиков али за коммунистов или за интернационал какой, что у них права такие?! Ой чувствует мое сердце, что я опять что то не то спросил... Ну уж минусуйте чаво уж! Я пойду пожалуй спать. Встаю в 5.00 не сочтите за хамство. Без меня разберетесь в своих архиважных проблемах! Спокойной ночи, товарищи!
  4. Million Офлайн
    Million Сегодня, 17:38
    +20
    Гoсдура в очередной раз оправдала свое прозвище.А мы ее над хохлами смеемся...
    1. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 18:01
      +6
      Цитата: Million
      Гoсдура в очередной раз оправдала свое прозвище.А мы ее над хохлами смеемся...

      Да не растраивайтесь Вы так. Во всех странах парламенты одинаковы. Ведь само слово парламент в переводе означает - говорильня.
      Но, справедливости для, вашей госдуре до нашей верховной зраде, еще чапать и чапать.
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 18:32
        +2
        Но, справедливости для, вашей госдуре до нашей верховной зраде, еще чапать и чапать.
        ...Это Вы просто, обидное сейчас сказали... laughing
    2. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 18:11
      +5
      ну если мы один народ, то и Дума должна на Раду чем то походить ...
  5. Ююка Офлайн
    Ююка Сегодня, 17:38
    +10
    Депутат Иванов сообщает, что возможна дуэль на шпагах или саблях, как и на пистолетах.

    а также на мясорубках... в качестве секундантов санитары...
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 18:33
      +2
      Юрий, ручных сейчас днем с огнем не найти..Токмо электрические... wink
      1. Paranoid50 Онлайн
        Paranoid50 Сегодня, 21:56
        0
        Цитата: parusnik
        ручных сейчас днем с огнем не найти..Т

        Алексей, если что, обращайтесь - есть целых две. fellow Храню и использую... пока по прямому назначению. wassat Не люблю я эти электрошляпы. laughing hi
  6. Doliva63 Офлайн
    Doliva63 Сегодня, 17:39
    +8
    "Судя по всему, все проблемы с повышением уровня жизни граждан страны, со здравоохранением и другими элементами социальной сферы в ГД уже решили..."
    Судя по всему, в ГД плевали на это.
  7. Глушь Офлайн
    Глушь Сегодня, 17:40
    +4
    Шпаги, сабли, пистолеты... Обычные, законопослушные граждане не имеют подобного оружия и естественно уступают всяким депутатам и другим тузам (имеющим наградное) по навыкам владения. Предлагаю дополнить список "народными" средствами: кухонные ножи, молотки, бензопилы, просто вилы. Ничего не пропустил?
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 17:50
      +3
      Ничего не пропустил?

      Хочу мой любимую 2A-36, можно без СБЧ.
    2. reservist Офлайн
      reservist Сегодня, 17:53
      +6
      а про топоры то забыли ...
      1. Глушь Офлайн
        Глушь Сегодня, 17:56
        +3
        Ах да!!! Извиняюсь, забыл. А депутат знает, как с топором обращаться?
        1. Василенко Владимир Онлайн
          Василенко Владимир Сегодня, 18:08
          +4
          Цитата: Глушь
          А депутат знает, как с топором обращаться?

          они на шампурах будут биться
        2. reservist Офлайн
          reservist Сегодня, 18:29
          +1
          Цитата: Глушь
          А депутат знает, как с топором обращаться?

          разберется как-нибудь ...
    3. shura7782 Офлайн
      shura7782 Сегодня, 18:02
      +2
      Цитата: Глушь
      Шпаги, сабли, пистолеты........ ?


      Дуэль на воздушных шарах. "Воздушные приключения" - очень романтично.
      1. reservist Офлайн
        reservist Сегодня, 18:45
        0
        ну как сказать ...
    4. сайгон Офлайн
      сайгон Сегодня, 18:27
      +1
      Ну сильно сомневаюсь что туз и прочая депутаты шибко на саблях и шпагах горазды будут( техника очень разная ) , а вот с калашей перестрелка самое то . ))))
    5. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 18:51
      +1
      Цитата: Глушь
      Шпаги, сабли, пистолеты... Обычные, законопослушные граждане не имеют подобного оружия и естественно уступают всяким депутатам и другим тузам (имеющим наградное) по навыкам владения. Предлагаю дополнить список "народными" средствами: кухонные ножи, молотки, бензопилы, просто вилы. Ничего не пропустил?

      Нунчаки. Я ими махал не хуже Брюса Ли. С обеих рук люстру расхненачил. laughing
      1. Tochilka Офлайн
        Tochilka Сегодня, 19:15
        0
        знакомо))) я секирой также свою жахнул)))
    6. Tochilka Офлайн
      Tochilka Сегодня, 19:16
      0
      разделочные доски, скалки, мясорубки, сковородки... крышка от эмалированного ведра мелькала как-то как орудие..
    7. Nord2015 Онлайн
      Nord2015 Сегодня, 20:39
      0
      Цитата: Глушь
      Ничего не пропустил?

      На половых тряпках.
  8. Комментарий был удален.
  9. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 17:44
    +14
    И эти люди борятся с мировым империализмом...Нам кранты.
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 17:44
    +4
    Депутат Иванов сообщает, что возможна дуэль на шпагах или саблях, как и на пистолетах.
    ...Допустим, принимается..За этим следует изменение законодательства об оружии..Осваивается производство "дуэльного" оружия, как холодного так и огнестрельного.Открываются пункты проката, указанного оружия.Спортсмены по фехтованию и стрельбе, могут уйти в бизнес и отрыть свои школы по обучению владения данным оружием.Вероятно "киллеры", получат официальный статус, выйдут из подполья.Станут вроде коллекторов.Естественно, дополнительные доходы государству, от данных видов деятельности.Появится новый вид профессии "профессиональный дуэлянт".Ну, как-то так smile
    1. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 18:55
      0
      Цитата: parusnik
      Появится новый вид профессии "профессиональный дуэлянт".Ну, как-то так

      Парусник, вот как то не пойму. Профессиональный дуэлянт описан у Сабатини. Скарамуш. Издевался над господами, а потом их шпагой тыкал.
    2. demo Офлайн
      demo Сегодня, 19:04
      0
      И тут Остапа понесло! hi
  11. Blue Fox Офлайн
    Blue Fox Сегодня, 17:45
    +9
    Не очень умно. Пара бретёров вынесет вперёд ногами пол зала ГД. Сколько ж тогда народ баянов на поминках порвёт...
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 17:50
      +10
      Сколько ж тогда народ баянов на поминках порвёт...
      ...Вот, вырастет производство баянов,это же экономический рывок, возрастет спрос на баянистов, а это новые рабоче места..малый бизнес..Музыканты, уйдут из переходов и не будут играть на улицах..Спрос .рождает предложение... smile
      1. prapor55 Офлайн
        prapor55 Сегодня, 18:03
        +9
        Это план Медведева по созданию новых рабочих мест,часть первая. Браво коллега hi +
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:45
    +4
    Дуэль от Жириновского wassat плескать в лицо оппоненту от простой воды, до самогона wassat , в последнем случае нужно оппоненту бросить в лицо еще и закуску! !! wassat В этом и вся хитрость дуэли, ибо вместо закуски в оппонента можно запустить гирькой на пять пудиков wassat , топориком, а ля тамогавк, и вообще, всем, на что способна фантазия дуэлянтов. wassat
    1. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 19:02
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      уэль от Жириновского плескать в лицо оппоненту от простой воды, до самогона

      Это Вы видать не видели, как Жирик в 89-ом отжигал. Один контуженый его поздравил, заорал : Ура, Вольфович! Так ему жириновский ляпнул: Видишь Дом Советов? Так ты в нем сидеть будешь! wassat
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:22
        +1
        Как раз поэтому так и написал, ибо давно Вольфыча выкидоны в думе, на токшоу, да и в народе видел много и часто! !!
    2. demo Офлайн
      demo Сегодня, 19:03
      +1
      Я представил ваши габариты, если вы можете "запустить в оппонента гирьку на 5 пудиков".
      Да глядя на вас любой просто дар речи потеряет! fellow
  13. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:46
    +5
    ... Яркий образчик уровня "заботы о народе" и кипучей деятельности депутатов ГД wassat
  14. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 17:46
    +2
    А ну да,остальные все проблемы решены. Вот только с дуэлями ещё нерешили. Словом лица с низкой социальной ответственностью мужского пола.
  15. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 17:47
    0
    Блин))) народ))) да этот господин вечно всякую муть предлагает))) нашли о ком говорить)))закона об "охране граждан от последствий употребления чеснока".его творчество. Просто любит дядя эпотаж
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 21:50
      0
      Цитата: Бультерьер
      Блин))) народ))) да этот господин вечно всякую муть предлагает))) нашли о ком говорить)))закона об "охране граждан от последствий употребления чеснока".его творчество. Просто любит дядя эпотаж

      Может оно так и есть) но это показывает, что человек тратит много времени не на прямые обязанности ( хотя,о чём я? Депутат и обязанности- дикое словосочетание, ныне), а на всякую дурь,от которой больше вреда,нежели пользы.
      Не " дуэльный кодекс" надо разрабатывать,а депутатский, причём срочно вчера!
  16. shura7782 Офлайн
    shura7782 Сегодня, 17:48
    +5
    Читаю и не верю своим глазам. Дуэль среди равных. Типа у нас в стране есть равные и те которые ещё равней. Гулять так гулять. Даёшь внесение дворянских, графских и княжеских титулов с правом на их наследование. Чернь будет шапку снимать и кланяться им при встрече. Ну а ЦАРЬ будет следить за порядком.
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 21:52
      0
      Это влажные сны,многих ,к сожалению
  17. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 17:48
    +7
    Интересный персонаж.
    Между прочим 4 срок в думе.
    Первые 3 кстати от КПРФ. belay
    Высшее образование, историк.
    Думаю все таки прикалывается. Очевидно скучно им там , делать нечего.
    1. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 17:54
      +9
      Между прочим 4 срок в думе.
      ...Нда...это срок, в натуре.Пора короновать и погоны на плечах колоть..
  18. Анатоль Клим Офлайн
    Анатоль Клим Сегодня, 17:48
    +6
    Кажется на всех уровнях власти произошёл системный сбой, я сначала подумал фейк или прикол, это просто деградация negative
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:53
      0
      Это и есть прикол.
  19. Igoresha Онлайн
    Igoresha Сегодня, 17:50
    +7
    Сталин чето знал про этупублику....
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 17:58
      +1
      определенно знал lol
  20. Комментарий был удален.
  21. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 17:55
    +6
    Слушайте, ну насколько у меня обычно прогосударственая позиция, но это просто эпик... 52 страницы, 81 статья... Это надо не комментировать. Это надо прочитать... Законопроект № 547098-7 от 12.09.2018... Этот проект сделал мой вечер. Рекоммендую. Ни кого не оставит равнодушным... Дуэль на саблях, дуэль на пистолетах, дуэль на шпагах...
    Если б сам не прочел - не поверил бы...
    1. Stepan93 Офлайн
      Stepan93 Сегодня, 18:59
      0
      Получив оскорбление, оскорбленный должен заявить своему противнику: «Милостивый Государь, я пришлю Вам своих секундантов». Если противники незнакомы друг с другом, они обмениваются карточками и адресами. Вызов может последовать не только тотчас после нанесения оскорбления, но может быть послан в течение 24-х часов, причем этот срок может быть увеличен, если на то имеются уважительные причины. wassat
  22. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:56
    +2
    Когда татупедам в госдуме делать нефиг, они "рожают "законы и предложения от которых страна вначале хохочет, а потом и рыдает, проклиная авторов! !!
  23. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 17:57
    +3
    Сильнее всего пугает,что многие на полном серьезе это обсуждают)
  24. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 17:57
    +2
    ЛДПР... Ну что ж, сначала генсек, теперь дуэли... Чувствуется преемственность российской истории.
  25. Cap.Nemo58rus Офлайн
    Cap.Nemo58rus Сегодня, 17:59
    +1
    Депутат Иванов сообщает, что возможна дуэль на шпагах, саблях, как и на пистолетах.

    Бред какой-то.На каких пистолетах?На водяных?Представляю Навального со шпагой...Мушкетёр,блин.
  26. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 17:59
    +2
    НОрмально! Золотов на шпагах и навальный laughing У одного шансов нету от слова ваабще! Но прикольно. Хотя в мою бытность за полярным кругом, кэп аэродромного обслуживания по моему, наглому генералу предложил стрелятся. Остался вечным капитаном, но оттуда реально выше н поднятся было. Но НИКТО! из проверяющих к его технике и ЛС н имел вопросов!
    1. сайгон Офлайн
      сайгон Сегодня, 18:46
      +1
      Вы хотите сказать что у генерала шансов на боевой шпаге больше чем у Навального ?
      Вот бы посмотреть как пырять друг друга будут шансы то равные будут .
      Тут даже занятия фехтованием спортивным не помогут, техника другая .
      Отдал в свое время дань моде типа историческое фехтование на мечах и саблях и очень бы хотел сей поединок узреть ))).
      1. demo Офлайн
        demo Сегодня, 18:58
        +2
        Да.
        На такой концерт посмотреть людей больше соберется чем на финал ЧМ по футболу.
  27. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 18:04
    +3
    потроллили Золотова laughing
  28. Василенко Владимир Онлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 18:04
    +4
    Сегодня пошла реакция от депутата ГД РФ от фракции ЛДПР Сергея Иванова. Господин Иванов внёс на рассмотрение (внимание!) «Дуэльный кодекс»
    нашей думе лопаты выдать и работать отправить, что фигней не страдали
  29. Krev Офлайн
    Krev Сегодня, 18:12
    +1
    Зажириновцы, Ауууу! Где же вы все, ... Очень хочется услышать ваше мнение! Ведь кто-то же ЛДПР выбрал в тот орган, где одним языком можно...
    1. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 19:11
      0
      ну кризис у вольфыча в кадрах, хотя проблема не в ЛДПР, а в том, что в думе как в ментовке теперь план по "палкам" у них теперича считают рейтинг законотворчества
      хотя по мне оставить человек 50 профи в разных комитетах а остальных разогнать к ..., по местам приписке в общем и раз в пол года собирать на голосование, а остальное время, избирался от ханты мансийского округа, там и сиди
  30. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:19
    +1
    Не ведитесь, это дешевый вброс и троллинг))

    Ну а вообще, дуэли должен боятся только откровенное ссыкло))
    1. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 19:46
      +2
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      только откровенное ссыкло

      чисто-конкретно дуэльный сленг
  31. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 18:20
    +1
    Вот не сидится остолопу тихонько. Надо, чтоб его дурь на всю страну видна была.
    1. Урал-4320 Офлайн
      Урал-4320 Сегодня, 18:48
      +3
      В одной из передач "Что, где, когда?" был вопрос:"Всем известно, что в Древней Греции были только хорошие законы, которые принимались при помощи верёвки. Как принимали законы?". Знатоки решили, что на каждый закон завязывали узел, а когда веревка заканчивалась, то законы пересматривали. Оказалось все проще. Оратор с очередным законом становился на табуретку, а голову в петлю. Если закон считали плохим, то табуретку изымали. Вот и не было плохих законов...
  32. Igor Strakh Офлайн
    Igor Strakh Сегодня, 18:22
    +2
    А на самом деле не такой уж и дикий будет этот закон. Например - пьяный прокурор сбил вашего ребёнка на авто... И как водиться в России - суд его оправдал. Ну с ним с судом - возьмите и застрелите этого прокурора на честной дуэли.
    1. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 18:37
      +2
      возьмите и застрелите этого прокурора на честной дуэли.

      А зачем в этом случае дуэль?
    2. Stepan93 Офлайн
      Stepan93 Сегодня, 19:06
      +1
      Не получится,всё продумано yes ...Дуэль, как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и допустима только между лицами, относящимся к категории государственных или муниципальных служащих. В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции.
      Между гражданами дуэль возможна, но является аномалией, не отвечая своему назначению.
    3. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 19:13
      0
      Цитата: Igor Strakh
      Ну с ним с судом - возьмите и застрелите этого прокурора на честной дуэли.

      не смешите народ
    4. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 20:59
      0
      Цитата: Igor Strakh
      Ну с ним с судом - возьмите и застрелите этого прокурора на честной дуэли.

      Бретёра найму чтобы соседа вальнул.
  33. Karabin Онлайн
    Karabin Сегодня, 18:28
    0
    Депутат Иванов сообщает, что возможна дуэль на шпагах, саблях, как и на пистолетах.

    А на карабинах? Фигня, если карабинов не будет. Надеюсь эти остолопы все таки внесут нужную поправку в третьем чтении. fool
  34. Proton Офлайн
    Proton Сегодня, 18:29
    +2
    Им надо принять срочно поправку о наградах,«почетный клоун РФ»
    И первые 450 медалек на ближайшшем заседании раздать laughing
  35. Canecat Офлайн
    Canecat Сегодня, 18:34
    +2
    Депутатский тролинг 80-го уровня laughing
    ... хотя чему я удивляюсь... они всю страну тролят с момента первого созыва... laughing
  36. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 18:41
    +3
    шиза косит их ряды!
  37. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 18:44
    +3
    Наверное, надо сказать спасибо Лёхе Навальному за то, что его расследования заставили прорвался, таки, нарыв всего маразма власти!

    И как раз в тему указ Ближней канцелярии от 7 октября 1707 года, в котором Пётр I даёт следующее указание своему ближайшему помощнику князю-кесарю Фёдору Ромодановскому (цитируется по книге учёного-историка Николая Алексеевича Воскресенского «Законодательные акты Петра Великого», 1945, с. 196):

    «Изволь объявить при съезде в Полате всем министром, которые в конзилию съезжаютца, чтоб они всякие дела, о которых советуют, записывали и каждой бы министр своею рукою подписывали, что зело нужно, надобно и без того отнюдь никакого дела не определяли, ибо сим всякого дурость явлена будет»
    https://statehistory.livejournal.com/77217.html
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 18:52
      +1
      Цитата: 3vs
      0
      Наверное, надо сказать спасибо Лёхе Навальному за то, что его расследования заставили прорвался, таки, нарыв всего маразма власти!

      Не вижу причин для благодарности.
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 19:05
        +1
        Минус навальнёночек влепил. Утю-тю-тю-тю. laughing
      2. 3vs Офлайн
        3vs Сегодня, 19:08
        0
        Перчатка Лёхе брошена, я думаю, он вызов примет, но ответит материалами.
        И на эти вопросы придётся отвечать, либо уголовными делами и посадками,
        либо сроком Лёхе за клевету.
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 19:09
          -1
          Цитата: 3vs
          но ответит материалами.

          Я такие материалы каждый день в сортире откладываю.
          1. 3vs Офлайн
            3vs Сегодня, 19:14
            0
            Это дело, а то в стране скоро с бумагой будет напряжёнка, с 2019 года подорожает!
            1. Серый брат Онлайн
              Серый брат Сегодня, 19:18
              -1
              Цитата: 3vs
              0
              Это дело, а то в стране скоро с бумагой будет напряжёнка, с 2019 года подорожает!

              Запасайтесь.
              1. Серый брат Онлайн
                Серый брат Сегодня, 20:35
                +2
                Ваши минусы радуют меня. А ведь вы даже видео не посмотрели - знатный разбор проведённый вдумчиво и с расстановкой, люблю такие.
                Хотя, для людей с клиповым мышлением это слишком длинно и тяжело. Сочувствую вам.
  38. kunstkammer Офлайн
    kunstkammer Сегодня, 18:44
    +2
    Но настанет пора и проснётся народ...
  39. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 18:49
    +1
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось.
  40. Valeron45 Офлайн
    Valeron45 Сегодня, 18:51
    -7
    Почему никто не задумывается о том что за свои слова нужно отвечать. Золотов молодец. Эта крыса навальный уже порядком достал.
    1. мордвин 3 Офлайн
      мордвин 3 Сегодня, 19:49
      +2
      Цитата: Valeron45
      очему никто не задумывается о том что за свои слова нужно отвечать. Золотов молодец. Эта крыса навальный уже порядком достал.

      Я готов ответить. Не за Навального, он мне не упирался, Готов ответить Золотову.
  41. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 18:54
    +2
    Вымирание нации, проблемы демографии, говорите?
  42. demo Офлайн
    demo Сегодня, 18:55
    +3
    Судя по всему, все проблемы с повышением уровня жизни граждан страны, проблемы со здравоохранением и другими элементами социальной сферы в ГД уже решили, если всерьёз предлагают то Кремль перекрашивать в белый цвет, то теперь - "Дуэльный кодекс".
    Наверное здесь другое.
    Этот троллинг на грани фола.
    Ведь известно чей протеже господин Золотов?
    Известно.
    Начинают подтачивать всеми способами ножки трона.
    Видите какая у нас власть?
    Видите что себе позволяет командующий Рос гвардией?
    Значит простой человек иди в суд, где тебя разденут, оберут, и сделают виноватым, а чиновник может из тебя котлету сделать?
    Дальше мысль понятна?
  43. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Онлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 19:01
    +1
    Для тех, кто думает, что в Интернете можно всё...

  44. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 19:01
    +3
    Столько вопросов сразу. Имеет ли господин Навальный-с дворянское звание-с? Если имеет, то какое? Дозволено ли партикулярному субъекту-с без чина стреляться-с с военным-с? Какие последствия будут вследствие смертоубивства столь высокопоставленной особы как Золотов? Дозволяется ли царю вмешаться в дело чести двух частных лиц? Как будет выставлена-с роль секундантов-с? Как отпевать субъекта-с убитого на дуэли? Будет ли кодекс мщения за убиенное-с на дуэли лицо? laughing lol
    P.S. Капец бредятина... Кю вюк тю авек муа(что хотите со мной делайте)... laughing
  45. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 19:10
    +3
    Я так понимаю в Думе вообще делать уже не чего ?
    Следующим шагом будет присвоение депутату графского звания ,с правом пожизненного владения крепостными
  46. Tochilka Офлайн
    Tochilka Сегодня, 19:13
    +5
    ЛДПР партия клоунов и руководитель ее главный шут.
  47. Valeron45 Офлайн
    Valeron45 Сегодня, 19:27
    -4
    И вообще если про меня кто нибудь начал гнать какую либо клевету, я и на дуэль не стал вызывать, просто по возможности дал в рыло. Почему нужно терпеть эти выпады. Понятно что никакой
    дуэли не будет. Чистый хайп. Но Золотов Мужик.
  48. Viktor77 Онлайн
    Viktor77 Сегодня, 19:28
    +4
    Трудятся избранники народа на благо электората,не покладая рук.Аки рабы на галерах.
  49. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 19:41
    0
    Всё идёт по "Турецкому" сценарию, который успешно был испытан РФ в Турции.
    Это даже не конспирология, это фактически не скрываемый факт.

    Ну а касательно темы, это скорей всего такой "троллинг" от депутата. Просто не очень удочно поданный.
  50. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 19:43
    +2
    smile Просто лишить этого депутат ЗП на пол года, что бы зря не проедал деньги заработанные народом и ждущих от него решений по благоустройству страны и совершенствованию закона на благо Русского народа. Страна требует героев, а женские органы рожают неполноценных, которые потом становятся депутатами. negative
  51. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 19:44
    +1
    Проблемы в стране есть, но Гд их решать лень да и не умеет.
  52. Дед Талаш Онлайн
    Дед Талаш Сегодня, 19:45
    +1
    Ну, осталось крепостное право узаконить.. и "Юрьев день" отменить...))))
  53. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 19:50
    +1
    Кумарит их не по детски, сколько кокса не дошло...
  54. VeteranVSSSR Офлайн
    VeteranVSSSR Сегодня, 19:51
    +3
    Что-то сцикотно стало.Прочел статейку,комментарии...и посетила мысль-у этих людей есть атомная бомба!!!
    Нет,такое на ночь читать нельзя.Пойду ка,стаканец самогона засажу,может и отпустит...
  55. Сизиф Офлайн
    Сизиф Сегодня, 19:53
    +3
    Посмотрел возраст депутата, думал молодой! Нет 69 года рождения. Вам там депутатам заняться более не чем? В стране кризисная ситуация! Людям работать негде, тут еще пенсионная реформа. Займитесь делом. У этого офицера есть выше начальство, есть кому его успокоить чтобы не выносил на всю страну свои эмоции. Ладно с офицером (не с гражданским спорить об офицерской чести), но депутат, ну избранник народа? Не надо народ злить и считать за дураков.
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 20:47
      0
      ЛДПРовский 69 летний маразматик - эти всё объясняется.
  56. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 19:59
    -1
    Stas157,
    Цитата: Stas157
    Зачем же вы других на слабо берете?

    "слАбо" и "слабО" это разные слова. Учите русский язык настоящим образом.
  57. Комментарий был удален.
  58. albert Онлайн
    albert Сегодня, 20:24
    0
    Маразм крепчал, деревья гнулись!
  59. Умник Офлайн
    Умник Сегодня, 20:38
    0
    Жрать нечего зато весело
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 20:54
      +1
      Цитата: Умник
      Жрать нечего зато весело

      У меня кабачков девать некуда - бомбы здоровые выросли капец вообще. Хотите забесплатно насыплю? Накрайняк порежите на кубики и заморозите - зимой пригодятся в суп и на оладушки.
  60. ТОР2 Офлайн
    ТОР2 Сегодня, 20:51
    0
    Сегодня пошла реакция от депутата ГД РФ от фракции ЛДПР Сергея Иванова. Господин Иванов внёс на рассмотрение (внимание!) «Дуэльный кодекс».

    До такой степени нужно ещё умудрится деградировать...
    Палата №6 - продолжение следует.
  61. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 20:53
    0
    Такой же чудак на букву М, как и евоный шеф.
  62. 100502 Офлайн
    100502 Сегодня, 20:54
    0
    Таких кирпичом надо, пули они не достойны.
  63. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 20:55
    +2
    Бред какой-то! Полная ахинея! На кой нам такая Дума нужна?
  64. Fedorovich Офлайн
    Fedorovich Сегодня, 20:56
    +1
    Это параллельная реальность?

    Это ЛДПР!!!
  65. Славян Офлайн
    Славян Сегодня, 21:03
    +1
    Цитата: 3vs
    надо сказать спасибо Лёхе Навальному

    Чета как та на сайте течения меняют направления...))) Вроде бы и предложение разобраться это по мужски, но выглядит как битва блогеров.... На таком уровне не солидно.
  66. Compasure Офлайн
    Compasure Сегодня, 21:15
    0
    Предлагаю организовать тотализатор на возможные дуэли))
  67. танк66 Онлайн
    танк66 Сегодня, 21:38
    0
    В пору ,возле ГД поставить ярмарочное "дуэльное" бревно ,на котором бы разбирались желающие ,с помощью мешочков с навозом/можно компроматом/ .Первой паре Петрушек - смсками накидать денежек. Золотову можно выступать в служебном костюмчике laughing
  68. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 21:38
    0
    Хрень какая то. Похоже на вброс со стороны "партнеров", рассчитанный на ограниченные мозги российского электората. Я очень негативно отношусь к нашей ГД, но, надеюсь, не до такой же степени они деградировали.
  69. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 21:47
    0
    А как насчет рыцарскихт турниров? ГД ещё не озаботилась?