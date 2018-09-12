На рассмотрение в ГД РФ внесли "Дуэльный кодекс". Это параллельная реальность?
Отдельные депутаты Госдумы решили воспользоваться YouTube-монологом главкома Росгвардии генерала Виктора Золотова для собственного пиара. Напомним, что накануне Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному, где предложил тому выйти на «спарринг», в результате которого из оппозиционера, по словам Золотова, должна получиться отбивная.
Сегодня пошла реакция от депутата ГД РФ от фракции ЛДПР Сергея Иванова. Господин Иванов внёс на рассмотрение (внимание!) «Дуэльный кодекс».
Из пояснительной записки к кодексу:
Где именно депутат усмотрел «тенденцию», не совсем понятно.
При этом в самом проекте «Дуэльного кодекса» содержится несколько десятков пунктов, в которых депутат скрупулёзно описывает все правила вызова на дуэль и её проведения.
Депутат Иванов сообщает, что возможна дуэль на шпагах, саблях, как и на пистолетах. Добавляется, что дуэль можно рассматривать как способ «отмщения на нанесённое оскорбление».
Казалось бы, что это какая-то неудачная первоапрельская шутка, но на календаре – сентябрь. И документ уже опубликован на думском портале – ссылка.
Из «кодекса» Иванова:
Судя по всему, все проблемы с повышением уровня жизни граждан страны, проблемы со здравоохранением и другими элементами социальной сферы в ГД уже решили, если всерьёз предлагают то Кремль перекрашивать в белый цвет, то теперь - "Дуэльный кодекс".
Сегодня пошла реакция от депутата ГД РФ от фракции ЛДПР Сергея Иванова. Господин Иванов внёс на рассмотрение (внимание!) «Дуэльный кодекс».
Из пояснительной записки к кодексу:
В последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка её проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса.
Где именно депутат усмотрел «тенденцию», не совсем понятно.
При этом в самом проекте «Дуэльного кодекса» содержится несколько десятков пунктов, в которых депутат скрупулёзно описывает все правила вызова на дуэль и её проведения.
Депутат Иванов сообщает, что возможна дуэль на шпагах, саблях, как и на пистолетах. Добавляется, что дуэль можно рассматривать как способ «отмщения на нанесённое оскорбление».
Казалось бы, что это какая-то неудачная первоапрельская шутка, но на календаре – сентябрь. И документ уже опубликован на думском портале – ссылка.
Из «кодекса» Иванова:
При вызове государственного или муниципального служащего гражданином, несмотря на оскорбительность действий, первый обязан искать удовлетворение, так он потерпел от нарушения права, но не оскорбления.
Судя по всему, все проблемы с повышением уровня жизни граждан страны, проблемы со здравоохранением и другими элементами социальной сферы в ГД уже решили, если всерьёз предлагают то Кремль перекрашивать в белый цвет, то теперь - "Дуэльный кодекс".
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