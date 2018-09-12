На рассмотрение в ГД РФ внесли "Дуэльный кодекс". Это параллельная реальность?

В последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения. В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка её проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса.

При вызове государственного или муниципального служащего гражданином, несмотря на оскорбительность действий, первый обязан искать удовлетворение, так он потерпел от нарушения права, но не оскорбления.