Украинский «Дозор-Б» получил дополнительную броню
Почти год не было слышно об украинских бронетранспортерах «Дозор-Б», но в День танкиста его улучшенная версия была представлена среди прочей техники на Киевском бронетанковом заводе, пишет ресурс autoconsulting.com.ua.
По данным ресурса, весь год шли работы по доводке броневика – улучшение его характеристик и внесение изменений в конструкцию. Ранее опытная эксплуатация десяти бронетранспортеров в войсках выявила ряд очередных недостатков.
Представленная в День танкиста версия имела дополнительное бронирование – новые стальные листы усилили защиту жизненно важных зон машины, а также десантный отсек.
Разработчики не раскрывают новых характеристик «Дозора-Б» по стойкости от стрелкового оружия, но отмечают, что навесные листы «дали положительный эффект». Также конструкторы принимают меры по повышению стойкости к выстрелам из гранатометов (РПГ и т.п.)
БТР «Дозор-Б» – давно устаревшая украинская разработка, образцы машины пытаются довести до ума уже второе десятилетие, однако в каждом новом образце обнаруживается ряд недостатков, не позволяющих принять изделие на вооружение. Еще в 2015 году некоторые украинские СМИ переименовали «Дозор» в «Позор».
Многие эксперты, в том числе и на Украине, сомневаются, что БТР когда-нибудь пойдет в серию. Специалисты говорят о врожденных недостатках, требующих полной переделки конструкции, что при нынешнем финансовом положении завода вряд ли возможно.
По данным ресурса, весь год шли работы по доводке броневика – улучшение его характеристик и внесение изменений в конструкцию. Ранее опытная эксплуатация десяти бронетранспортеров в войсках выявила ряд очередных недостатков.
Представленная в День танкиста версия имела дополнительное бронирование – новые стальные листы усилили защиту жизненно важных зон машины, а также десантный отсек.
Разработчики не раскрывают новых характеристик «Дозора-Б» по стойкости от стрелкового оружия, но отмечают, что навесные листы «дали положительный эффект». Также конструкторы принимают меры по повышению стойкости к выстрелам из гранатометов (РПГ и т.п.)
БТР «Дозор-Б» – давно устаревшая украинская разработка, образцы машины пытаются довести до ума уже второе десятилетие, однако в каждом новом образце обнаруживается ряд недостатков, не позволяющих принять изделие на вооружение. Еще в 2015 году некоторые украинские СМИ переименовали «Дозор» в «Позор».
Многие эксперты, в том числе и на Украине, сомневаются, что БТР когда-нибудь пойдет в серию. Специалисты говорят о врожденных недостатках, требующих полной переделки конструкции, что при нынешнем финансовом положении завода вряд ли возможно.
- Использованы фотографии:
- http://www.autoconsulting.com.ua
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