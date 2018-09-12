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Украинский «Дозор-Б» получил дополнительную броню

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Почти год не было слышно об украинских бронетранспортерах «Дозор-Б», но в День танкиста его улучшенная версия была представлена среди прочей техники на Киевском бронетанковом заводе, пишет ресурс autoconsulting.com.ua.

Украинский «Дозор-Б» получил дополнительную броню


По данным ресурса, весь год шли работы по доводке броневика – улучшение его характеристик и внесение изменений в конструкцию. Ранее опытная эксплуатация десяти бронетранспортеров в войсках выявила ряд очередных недостатков.


Представленная в День танкиста версия имела дополнительное бронирование – новые стальные листы усилили защиту жизненно важных зон машины, а также десантный отсек.

Разработчики не раскрывают новых характеристик «Дозора-Б» по стойкости от стрелкового оружия, но отмечают, что навесные листы «дали положительный эффект». Также конструкторы принимают меры по повышению стойкости к выстрелам из гранатометов (РПГ и т.п.)



БТР «Дозор-Б» – давно устаревшая украинская разработка, образцы машины пытаются довести до ума уже второе десятилетие, однако в каждом новом образце обнаруживается ряд недостатков, не позволяющих принять изделие на вооружение. Еще в 2015 году некоторые украинские СМИ переименовали «Дозор» в «Позор».

Многие эксперты, в том числе и на Украине, сомневаются, что БТР когда-нибудь пойдет в серию. Специалисты говорят о врожденных недостатках, требующих полной переделки конструкции, что при нынешнем финансовом положении завода вряд ли возможно.
Использованы фотографии:
http://www.autoconsulting.com.ua
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22 комментария
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  1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:11
    +3
    «Позор-Б»(ять) вот как стоит назвать))
    Недо БРДМ.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 18:19
      +1
      У Ленина броневик и то по круче был!!! laughing
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      «Позор-Б»

      Новая поделка повторит судьбу предшественника и рассыплется на запцацки при испытаниях ? wassat
      1. Subergeil Офлайн
        Subergeil Сегодня, 18:57
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        «Позор-Б»

        Новая поделка повторит судьбу предшественника и рассыплется на запцацки при испытаниях ? wassat

        Интересно,а Белоруссия может похвастаться хотя бы какими-то разработками/достижениями в этой области?Кроме выпрошенных у Китая 20 внедорожников.Ну хорошо, может штуки 2-3 опытных экземпляра и наскребется за весь срок "незалежнасци" laughing
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 19:07
          +5
          Цитата: Subergeil
          Интересно,а Белоруссия может похвастаться разработками в этой области?

          Зря ёрничаете , милейший . Вот вам МЗКТ - 490100 (Волат V-1) :

          А вот Кайман :
      2. Ростов Папа Офлайн
        Ростов Папа Сегодня, 18:59
        +1
        Разработчики не раскрывают новых характеристик «Дозора-Б» по стойкости от стрелкового оружия, но отмечают, что навесные листы «дали положительный эффект».
        Так они их сами толком не знают, вот и молчат laughing
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:11
    0
    И сколько таких "позоров " на вооружение приняли? На пару штук больше чем танков Т84? ??Денег нету, и делать скоро будет нечего, ибо за спасибо, как говорится, и прыщ не вскочит!
  3. Боевой пингвин Офлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 18:12
    +7
    Украина в последнее время вооружается и неплохо...Если Донбассу не будет помощи реальной ,то долго не продержуться они..
    А подение Донецка и Луганска , России выльется огромными проблемами и не только в военно-политическом плане.
    Думай Путин , думай..Тут нужен выверт очень хитрый . Надеюсь у тебя все получится . soldier
    1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:29
      +4
      А подение Донецка и Луганска


      Никакого "подения" не будет. wink
      1. Боевой пингвин Офлайн
        Боевой пингвин Сегодня, 18:42
        +2
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        А подение Донецка и Луганска


        Никакого "подения" не будет. wink

        Я в этом уверен и все же хотелось бы чтобы меньше жертв было со стороны ополченцев (вернее сейчас уже кадровых подразделений ) А еще мирных ведь будут долбить уже конкретно , Вальцман уже давно приказ получил Уничтожать , ООН поддержит angry
        Предать ,продать могут всех нас (есть такой риск и большой) soldier
        Скорее всего именно из таких будут зачищать поселки и города Донбасса (там кровавая бойня будет) Нельзя допустить этого .
        1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
          Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:00
          +2
          Т.к. я луганчанин и офицер НМ ЛНР, то этого не допущу. А жертвы... Когда идет война, жертвы есть всегда.
  4. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 18:15
    +3
    С его проходимостью ему только допброни не хватало:

    Кстати, смотрю, теперь лебедку сняли - тогда-то она нифига не помогла)))
    1. DEZINTO Офлайн
      DEZINTO Сегодня, 18:21
      +9
      Тут даже не броневик виноват. - Это кто блин так рулил ? что за прокладка между рулём и сиденьем? как? он вообще в такой позе оказался ?
      1. Jerk Онлайн
        Jerk Сегодня, 18:28
        0
        Ну это ж вроде как броневик, а не паркетник... А на фото - елки-палки считайте располага укрвоенчасти весной/осенью - и он там ЗАСТРЯНЕТ тоже. Во, Широкий Лан:

        Там же и не такое бывает, где такое чудовище пригодится? В городе на параде ездить, медленно и печально?
        Но водила и правда чудо - если б и выехал, дальше куда? laughing
        1. Серый брат Онлайн
          Серый брат Сегодня, 18:47
          0
          Цитата: Jerk
          Там же и не такое бывает, где такое чудовище пригодится? В городе на параде ездить, медленно и печально?

          В чернозёме танки тонут, а тут опора на четыре колеса. Видимо позор недостаточно позорен, надо усугубить.
        2. mvg Офлайн
          mvg Сегодня, 19:57
          0
          Но водила и правда чудо

          Я такое видел только в "зона особенного внимания", это не водила, это оптимист (..едрила)
    2. Пленник Онлайн
      Пленник Сегодня, 18:42
      0
      А говорят, что дерь- мо не тонет. Похоже врут. laughing
    3. Ростов Папа Офлайн
      Ростов Папа Сегодня, 19:03
      0
      Кстати, смотрю, теперь лебедку сняли - тогда-то она нифига не помогла)))

      Лебедку сперли и продали laughing
  5. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 18:38
    0
    Недостаточно хтонично, я щетаю. Предлагаю второй бронекорпус сразу нарезать, тока с деталями чуток побольше и их уже поверх старого навесить, а с подвеской ничего не надо делать - ибо она держится на Великой Украинской Самостийности и, следовательно, неразрушима априори.
  6. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 18:56
    0
    У этого автомобиля и так все не заладилось с самого начала , опять очередная попытка впендюрить ВСУ .После того как опытный образец лопнул пополам прямо при комиссии , остатки партии списали пограничникам.И вот опять из него пытаются сделать MRAP?
    Кто то конкретно его толкает,не Потрошенко случайно
  7. mvg Офлайн
    mvg Сегодня, 19:59
    +1
    Прошу, уберите капраза Сивкова, почетног эксперда, не знамо, где служившего и что закончившего, с заставки.. это не смешно.
  8. Нормаль ок Онлайн
    Нормаль ок Сегодня, 20:32
    +1
    Многие эксперты, в том числе и на Украине

    На ВО уже стало нормой ссылаться на "многих экспертов". А по именам слабо называть?