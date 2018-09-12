США и Япония провели испытание морской версии системы ПРО Aegis

Соединенные Штаты совместно с Японией провели испытание американской системы противоракетной обороны Aegis, стоящей на вооружении японских сил самообороны. Испытание признано успешным, сообщается на сайте Агентства противоракетной обороны США.Сообщается, в ходе проводящихся совместных учений, с острова Кауаи, входящего в Гавайские острова, американскими военными была запущена цель, имитирующая баллистическую ракету. Японский эсминец, имеющий на вооружении американскую систему Aegis, перехватил и успешно поразил мишень с помощью противоракеты. Прокомментировавший проходившие учения директор американского противоракетного агентства генерал-лейтенант Сэм Гривс заявил, что в ходе прошедшего испытания были подтверждены возможности расширенной конфигурации Aegis BMD, поставляемой для японских эсминцев. Расширенных подробностей прошедших испытаний не приводится.Американская система Aegis была приобретена Японией в США в 2017 году. В японском правительстве заявили, что данная система приобретается исключительно для сдерживания угрозы со стороны северокорейских ракет и не направлена против других стран.