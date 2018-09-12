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США и Япония провели испытание морской версии системы ПРО Aegis

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Соединенные Штаты совместно с Японией провели испытание американской системы противоракетной обороны Aegis, стоящей на вооружении японских сил самообороны. Испытание признано успешным, сообщается на сайте Агентства противоракетной обороны США.

США и Япония провели испытание морской версии системы ПРО Aegis


Сообщается, в ходе проводящихся совместных учений, с острова Кауаи, входящего в Гавайские острова, американскими военными была запущена цель, имитирующая баллистическую ракету. Японский эсминец, имеющий на вооружении американскую систему Aegis, перехватил и успешно поразил мишень с помощью противоракеты. Прокомментировавший проходившие учения директор американского противоракетного агентства генерал-лейтенант Сэм Гривс заявил, что в ходе прошедшего испытания были подтверждены возможности расширенной конфигурации Aegis BMD, поставляемой для японских эсминцев. Расширенных подробностей прошедших испытаний не приводится.


Американская система Aegis была приобретена Японией в США в 2017 году. В японском правительстве заявили, что данная система приобретается исключительно для сдерживания угрозы со стороны северокорейских ракет и не направлена против других стран.



Использованы фотографии:
navyrecognition.com
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30 комментариев
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  1. Боевой пингвин Офлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 18:33
    +1
    США усиленно готовят Японию к конфликту с КНДР, Китаем и Россией..Мы ее замочим ,конечно ..Но сколько долга США и прочии спишут своих кредитов..
    Хитрованы (запретили с Россией договор о мире заключать ..ну ну )Посмотрим еще чья возьмет янкиии
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 18:51
      +3
      Что значит "мы ее замочим, конечно"? Кто это МЫ ?
      1. Боевой пингвин Офлайн
        Боевой пингвин Сегодня, 18:54
        +2
        Цитата: Сергей985
        Что значит "мы ее замочим, конечно"? Кто это МЫ ?

        Я перечислил заинтересованные страны ..А что вам ненравится ? bully
      2. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 18:55
        0
        Цитата: Сергей985
        0
        Что значит "мы ее замочим, конечно"? Кто это МЫ ?

        Мы - ихние партнёры по шарику.
      3. Сергей985 Офлайн
        Сергей985 Сегодня, 18:57
        0
        Думаете вооруженное столкновение реально? Я не верю в такой исход событий.
  2. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Сегодня, 18:35
    0
    Походу SM-3 block 2a полетела. Именно эта модификация тестируется совместно с японцами.
    1. Vadim851 Онлайн
      Vadim851 Сегодня, 18:54
      +5
      Я оказался неправ, полетела SM-3 block1b
      https://www.defensenews.com/naval/2018/09/12/japanese-destroyer-shoots-down-ballistic-missile-off-hawaii/
  3. bogart047 Офлайн
    bogart047 Сегодня, 18:35
    +1
    и не направлена против других стран. - но Куриллы вы нам верните...
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 18:52
    +3
    В японском правительстве заявили, что данная система приобретается исключительно для сдерживания угрозы со стороны северокорейских ракет и не направлена против других стран.
    ...Да, да специальная программа заточенная только супротив северокорейсских ракет....Почти мирное боевое оружие...
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 18:57
      +1
      Цитата: parusnik
      ...Да, да специальная программа заточенная только супротив северокорейсских ракет....Почти мирное боевое оружие...

      Как и ПРО в восточной Европе - против Ирана, ога.
    2. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 19:38
      -4
      Цитата: parusnik
      Почти мирное боевое оружие...

      Имея такого соседа, с хорошей памятью стоит иметь такое оружие...
  5. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 18:56
    0
    Ну поздравляю, первый раз наконец смогли куда-то попасть... Если это Блок-2А. Впрочим и предыдущие не особо блистали результативностью. Ну и плевать, что траекторию подходаа опять поди, знали. Но, с почином, теперь не только саудиты смогут собственные города долбать своими же противоракетами производства США feel
    1. Vadim851 Онлайн
      Vadim851 Сегодня, 19:14
      +2
      1b была испытана, эта модификация отработана. У 2а похоже еще много косяков, пока что не летает толком, да и впихнуть в УВП MK41 с такими ТТХ проблем много, неспроста 2b заморозили в 2013 году. По городам хотя бы бить не будет, там другая БЧ, думаю Вы с сарказмом wink
    2. GibSoN Офлайн
      GibSoN Сегодня, 19:36
      0
      первый раз наконец смогли куда-то попасть...
      Огласите весь список испытаний ПРО в РФ? Ну в смысле по количеству, эффективности и т.д.. Сами не устали уже от этой бравады?
    3. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 19:45
      -2
      Цитата: Jerk
      Ну поздравляю, первый раз наконец смогли куда-то попасть...

      То что вы впервые о этом услышали совсем не значит, что это первое попадание.
      Цитата: Jerk
      Впрочим и предыдущие не особо блистали результативностью.

      Расскажите о отечественных противоракетах способных поразить не условную цель-баллистическую ракету, а реальную.
      Цитата: Jerk
      Ну и плевать, что траекторию подходаа опять поди, знали.

      Для того РЛС и предназначена.
      Цитата: Jerk
      теперь не только саудиты смогут собственные города долбать своими же противоракетами производства США

      Для вас что MIM104, что SM3 все едино, американское же...
      П. С: американский Patriot PAC3 не первый год защищает саудитов от иранских баллистических ракет хуситов чего не скажешь о российском С400 не первый год делающего вид защиты Асада, коего бомбят и турки и евреи и американцы.
      1. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 20:19
        +4
        Кого и от чего "Патриот" "защищает"laughing? Через раз в лучшем случае от половины старых хрущёвских ракет хуситов, именно сауды и покупают наших четырёхсоток на 7 млрд $, именно поэтому чуть с Катаром войну не затеяли, который на такую же сумму прикупить "Триумфов" планирует. А есть ещё и Китай и Турция с Индией, на подходе контракты на десятки млрд $ - эти все люди дураки по вашему?
        Касаемо наших противоракет,так у нас давно есть А-135 и сейчас мобильный "Нудоль" с показателями многократно превышающими матрасовские и сбивающие РЕАЛЬНЫЕ баллистические ракеты.
  6. Prjanik Офлайн
    Prjanik Сегодня, 19:08
    +1
    Цитата: bogart047
    и не направлена против других стран. - но Куриллы вы нам верните...

    Чтобы мы прямо там на Курилах и разместили натовское ПРО
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:17
    +1
    А в чем новость, в банально пуске ракеты, которая во веки веков наконец-то куда то попала? ??Или это только у япошек получилось куда то попасть? ??
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 19:29
      +2
      Для японцев конечно это праздник наконец-то попали, можел и выходной день организовали в честь этого. laughing lol
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 19:48
        -2
        Цитата: Black Sniper
        Для японцев конечно это праздник наконец-то попали, можел и выходной день организовали в честь этого. laughing lol

        Возможно и у вас будет когда то праздник и отечественная ракета ПРО уничтожит НЕ условную цель...
        1. Сармат Саныч Офлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 20:24
          +2
          Проснитесь, "Амур" это уже не единожды делал
          1. Мимопроходил Офлайн
            Мимопроходил Сегодня, 21:22
            0
            А где реальные цели? 8 последних пусков противоракет и 8 пораженных условных целей. Вот вам ссылочка на сайт Минобороны https://function.mil.ru/news_page/country.htm?objInBlock=25&blk=10322350&id=8994@egClassification&ra=egNews
    2. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 19:30
      -3
      Японский эсминец, имеющий на вооружении американскую систему Aegis, перехватил и успешно поразил мишень с помощью противоракеты.
      Плохая новость для нас-и японцы научились пользоваться сим оружием.А у нас ТОФ не так силён,как хотелось-бы...А у нас с ними-Курилы...
      1. Paranoid50 Онлайн
        Paranoid50 Сегодня, 20:14
        0
        Цитата: Jolly oldster sailor
        А у нас с ними-Курилы...

        Они-то тут причём? laughing Курилы - у нас. И никаких "их".
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 20:30
          0
          Ты это им расскажи-
          Мне пофиг,я далеко живу-а ты вот отстоишь землю русскую?Сомневаюсь я в тебе,ты уж не взыщи...
          1. Paranoid50 Онлайн
            Paranoid50 Сегодня, 21:37
            0
            Цитата: Jolly oldster sailor
            Мне пофиг,

            Цитата: Jolly oldster sailor
            А у нас с ними-Курилы...

            Понятно, клиент неадекватен... wassat Жги, Олёша laughing !!!
      2. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 20:23
        +1
        Наши стратегические ракетоносцы ТОФ за 10 минут ТРЕТЬЮ своего боезапаса сотрут микроскопические япошские островки с лица Земли и япоши это прекрасно знают. Они нам не соперник.
  8. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 20:57
    0
    Ну вот, все ясно, а Путин им сегодня договор о мире предлагал. Ошибся ВВП, но при раздаче пряников учтет этот казус.
  9. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 21:25
    +2
    Надо думать, японцы прекрасно знают возможности нашего, с виду не обременённого мышечной массой, но жилистого ТОФа. И не вчера подсчитали, сколько времени и сил ему надо, чтобы устроить над Ниппон последний в её истории тайфун. С цунами, землетрясением и Фукусимами в одном флаконе.
    А превращаться в океан ни одно бусидо самураям нет, не велит...
    Тем более есть ещё Китай. Который ещё не придумал, куда девать заморских соседей за Нанкинскую, и прочую сплошную резню и геноцид 1937-45 гг.
    Так что сидеть им на плоской попе как можно ровнее, имея неподалёку все эти ништяки с Ыном впридачу.
    И штатовскими ракетами забавляться, пока мамка домой не позвала...
  10. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 21:32
    0
    Ну а если по серьёзному...
    Иджис ни фига никому не подарок, чтоб не принимать его всерьёз, и загинать пальцы - сколько и в кого он там попал-не попал.
    Лучше на макушке серые наши ушки держать.