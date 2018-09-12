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Лондон: Британская армия останется в Германии из-за "российской угрозы"

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Великобритания не будет выводить свои вооруженные силы с территории Германии. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон принял решение отказаться от планов по выводу к 2020 году британских военных с немецкой территории, сообщает ИноTV со ссылкой на The Sunday Times.

Лондон: Британская армия останется в Германии из-за "российской угрозы"


Как пишет издание, глава британского военного ведомства принял решение оставить после 2020 года военнослужащих британской армии на территории Германии для "сдерживания российской агрессии". Подкрепляя свое решение, Уильямсон намерен в этом месяце выступить на конференции Консервативной партии Великобритании с "резким предупреждением в адрес Владимира Путина". Причем выступление британского министра планируется только после заявлений руководства армии и разведки "об опасности России после окончания холодной войны".


По полученным изданием данным, из-за новых планов Уильямсона, в Германии останутся более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей. Кроме этого, в планах британского военного ведомства сохранить за собой полигон Зеннелагер близ города Падерборн, депо для хранения бронетехники в Монхенгладбах, где можно разместить около 2 тыс. единиц бронетехники и грузовиков.

Британский министр убежден: уж лучше уж британская военная техника останется "на линии фронта", "защищая свободную Европу от русских", чем будет ржаветь в Великобритании.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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47 комментариев
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  1. Чичиков Офлайн
    Чичиков Сегодня, 18:59
    +10
    За "сильную, независимую и ведущую страну ЕС" решение принимает британский министр. Круто! Алло немцы, вы все еще под оккупацией?
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 19:08
      +1
      Между английским и немецким автопромом , выбрал бы последний. И зачем они там свой автопром держат? Пытаются командировочных заработать?
      1. Серый брат Онлайн
        Серый брат Сегодня, 21:02
        0
        Цитата: Злой543
        +1
        Между английским и немецким автопромом , выбрал бы последний.

        И он уже не торт. По окончанию гарантии жрёт бабло, а если вы отказались от неё раньше, то вы сам себе сотона.
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 19:10
      +2
      уж лучше уж британская военная техника останется "на линии фронта", "защищая свободную Европу от русских", чем будет ржаветь в Великобритании.
      Правильно все, Германия на нас нападать не будет, значит и мы на нее, а вот Британия изошла уже на нас на сопли, могут и нарваться с такими темпами. Эти везунчиками останутся , для возрождения Британской нации... laughing
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 19:24
        +1
        Миль пардон,мусьи,что самым наглым образом вмешиваюсь в ваш разговор-а с чего вы так твёрдо уверовали,будто-бы Германия на нас не будет нападать?Будет.Но-не одна.Одна не потянет,а вот с друганами НАТОвскими-запросто!
        1. BRJ Офлайн
          BRJ Сегодня, 21:04
          +2
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Миль пардон,мусьи,что самым наглым образом вмешиваюсь в ваш разговор-а с чего вы так твёрдо уверовали,будто-бы Германия на нас не будет нападать?Будет.Но-не одна.Одна не потянет,а вот с друганами НАТОвскими-запросто!

          Приветствую hi
          Вот можете иногда что то вразумительное писАть laughing
          Согласен yes если коснется им деваться особо некуда.
      2. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 19:35
        +2
        Британская армия останется в Германии из-за "российской угрозы"

        И что ? Медведь должен испугаться драной кошки ? what
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 20:03
          +2
          Не такая уж она и драная,чтоб внимания не обращать на неё...Ты вот нравишься мне оптимизмом своим,но перебарщиваешь иногда... winkМы этой драной кошке Крымскую войну проиграли,если что...
          1. Злой543 Офлайн
            Злой543 Сегодня, 20:16
            0
            Только ей одной? Чьи там кладбища в Севастополе?
            1. Jolly oldster sailor Офлайн
              Jolly oldster sailor Сегодня, 20:19
              +3
              Вот и сейчас такая же история-одни не придут,с друзьями.
              1. Incvizitor Офлайн
                Incvizitor Сегодня, 20:31
                +3
                Сейчас и у нас друзей прибавилось и ВКС и РВСН.
      3. Подрезчик Офлайн
        Подрезчик Сегодня, 19:35
        +3
        Иосиф Висссарионович ошибся....немного. Дожать надо было св....й, дожать всех. Слиберальничал ГЕНСЕК....
        1. Black Sniper Онлайн
          Black Sniper Сегодня, 19:57
          +3
          Мужайтесь гордые тефтоны, ведь вас будут зщищать аж "200 саксанцев" !!! laughing lol
          1. Alexkorzun Офлайн
            Alexkorzun Сегодня, 20:21
            +1
            Журналисты обмельчали до помойных новостей. Это что реально новость - 200 британцев останутся в Германии. И заголовок "Британская армия останется........" Иногда хочется автору дать подзатыльник за потерянное время.
        2. рюрикович Офлайн
          рюрикович Сегодня, 20:24
          0
          Цитата: Подрезчик
          Слиберальничал ГЕНСЕК...

          Потому что он русский человек по духу, а не евротолераст lol Вот потому мы всегда расхлёбываем последствия своих действий: где-то не добили из-за великодушия, где-то простили из-за великодушия...Вот они наше великодушие за слабость и принимают и никак не уймутся request
      4. антивирус Офлайн
        антивирус Сегодня, 20:12
        +1
        мишутке привет--вывел войска к 94г
    3. Yeraz Онлайн
      Yeraz Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Чичиков
      Алло немцы, вы все еще под оккупацией?

      нуу 200 солдат это только смех)))
      1. Троль Онлайн
        Троль Сегодня, 20:34
        0
        На самом деле, все местные знают что страна оккупированна. Знают и люди преклонного возраста, знают и студенты.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 21:05
          -2
          Ты в ГэДээРии живёшь?В Дрездене?Нет?Не говори за всех-ЛЮДИ в СВОЕЙ СТРАНЕ живут.Никем они не оккупированы-своей волей живут.И живут,заметь,лучше меня,нефтяника эРэФии...
          1. Троль Онлайн
            Троль Сегодня, 21:47
            0
            Знают и поэтому выходят на протесты. А живешь ты, нефтянник, не в эРэФии а в Российской Федерации, ну или в России.
    4. электроОлег Онлайн
      электроОлег Сегодня, 20:46
      -1
      Был бы у фюрера гроб, он бы в нём сегодня вертелся ротором. Где немецкая гордость? Томми что хотят то и делают на германской земле. request
  2. Jolly oldster sailor Офлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 19:01
    +2
    Монхенгладбахёнхенгладбах...мяхше надо,мяхше...
    в Германии останутся более 200 британских военнослужащих
    Грозная сила,однако.
  3. Боевой пингвин Офлайн
    Боевой пингвин Сегодня, 19:27
    0
    Британская армия останется в Германии из-за "российской угрозы"

    В скором времени ,ждите "украинскую" ..Возле Берлина кучкуйтесь , будем брать снова.. soldier
  4. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 19:32
    +2
    хотят продолжить скорее англосаксы оккупацию германии, а не сдерживать мифическую агрессию... тож самое и с японией ))))
  5. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 19:37
    +4
    чем будет ржаветь в Великобритании

    Пускай ржавеет в Германии.....
  6. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 19:41
    +1
    " По полученным изданием данным, из-за новых планов Уильямсона, в Германии останутся более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей."
    Ну, таперича дойчи могут спать спокойно. А с Зеннелагером придётся распрощатся навсегда...
  7. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 19:50
    0
    Ну вот когда Германия и Япония избавятся от оккупационных войск, тогда с ними можно бедет заключать мирный договор
  8. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 19:59
    +1
    Немцев даже не спрашивают...
    Ау, крупнейшая экономика ЕС ! Не стыдно?
  9. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 20:02
    0
    Я даже не знал что в Германии есть английская база.
    А вот что пишет Вики по этому поводу
    (10000 чел.) на 2015 год. К 2020 году планируется полный вывод войск[
  10. Labrador Онлайн
    Labrador Сегодня, 20:04
    +1
    глава британского военного ведомства принял решение оставить после 2020 года военнослужащих британской армии на территории Германии
    Прям 100% суверенитет!
    На этом фоне хотелось бы узнать когда министр обороны германии будет бороться за свои права? Чего это за нее мужик решения принимает?
  11. Пленник Онлайн
    Пленник Сегодня, 20:05
    0
    Ну правильно. На материке-то спокойней. Кому хочется вместе с островом погружаться в пучину Атлантики.
  12. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 20:07
    +3
    У Шойгу наверно нервные спазмы от наличия двусот английских вояк в германии lol
    1. Мих.А Онлайн
      Мих.А Сегодня, 20:19
      +2
      Цитата: faiver
      У Шойгу наверно нервные спазмы от наличия двусот английских вояк в германии lol

      Не стоит забывать "передовые рубежы" обороны. wink А это еще человек 500 Прибалтов lol
      1. Лара Крофт Офлайн
        Лара Крофт Сегодня, 20:48
        +1
        Цитата: Мих.А
        Цитата: faiver
        У Шойгу наверно нервные спазмы от наличия двусот английских вояк в германии lol

        Не стоит забывать "передовые рубежы" обороны. wink А это еще человек 500 Прибалтов lol

        Те звери, могут обидится и Балтийское море снова закопать...
        1. Мих.А Онлайн
          Мих.А Сегодня, 21:15
          0
          Цитата: Лара Крофт
          Цитата: Мих.А
          Цитата: faiver
          У Шойгу наверно нервные спазмы от наличия двусот английских вояк в германии lol

          Не стоит забывать "передовые рубежы" обороны. wink А это еще человек 500 Прибалтов lol

          Те звери, могут обидится и Балтийское море снова закопать...

          Ага laughing А землю возьмут в Швеции.Там усиленно роют пещеры и схроны,в которых по их планам они пересидят 3 месяца,ожидая помощи из Европы lol
  13. Мих.А Онлайн
    Мих.А Сегодня, 20:17
    +3
    Каждая новость,все веселее и веселее..
    Особенно улыбнуло "качество" заслона против агресси РФ:200 военослужащих и 400(!) членов их семей.
    Бабло просто на ветер..красиво жить не запретишь.
  14. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 20:20
    0
    н-да... домой страшно?там русские травят? а если серьёзно,то им вывод даже куцего контингента во втрой брексит встанет... какое там!
  15. BRJ Офлайн
    BRJ Сегодня, 20:24
    +1
    По полученным изданием данным, из-за новых планов Уильямсона, в Германии останутся более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей

    Новые мигранты? belay lol
  16. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 20:47
    0
    из-за новых планов Уильямсона, в Германии останутся более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей

    Куда катиться мир, дорогая редакция, 200 в/сл? В былые то годы ХВ, один 1-й АК (три БТД) в составе Британско-рейнской Армии (штаб в Белефельде), чего стоили....
    http://www.gsvg.ru/2ww/5-britansko-reynskaya-armiya.html
  17. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 20:58
    0
    Немцем уведомление прислали,хоть?))
    Или ,и так сойдёт?)))
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 21:05
      0
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Или ,и так сойдёт?)))

      Бошей никто не спрашивает.
  18. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 21:05
    0
    Самое героическое и безопасное место. laughing
  19. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 21:06
    +1
    А я думал мелкобриты домой боятся возвращаться из-за русской угрозы. fool
  20. Серёжа Тимофеев Онлайн
    Серёжа Тимофеев Сегодня, 21:06
    0
    Судя по тому, что у британцев весь камуфляж песочный, много они в наших лесах не навоюют...привыкли по всяким афганистанам бегать, но тут вам не там...
    П.С. "защищая свободную Европу от русских" - выпердыш подкустовный, больше нечего сказать
  21. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 21:12
    +2
    В английской армии сильны имперские амбиции, английские военные снобы, считают весь мир своей колонией! Они даже более чванливы и заносчивы, чем янки! Кроме того, способны на гадости исподтишка! Знакомый в Германии работал пять лет по контракту, немцы вообще-то англичан призирают, вернее, их бизнесменов и военных - и те и другие ставят себя выше всего мира! Так вот, в одном баре ему, Русскому пивом накачал буквально только потому что он Русский. А за пару часов до этого из бара выгнали английского офицера!И немцы Русскому издавали душу, что мы как народ для них чуть ли не братья! !! good
    1. Юра Офлайн
      Юра Сегодня, 21:34
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Они даже более чванливы и заносчивы, чем янки! Кроме того, способны на гадости исподтишка!
      К тому же от своего высокомерия не замечают смысла того о чём вещают:
      глава британского военного ведомства принял решение оставить после 2020 года военнослужащих британской армии на территории Германии для "сдерживания российской агрессии".
      То есть оккупанты, не выведут свои оккупационные войска из Германии, которые находятся там с 45 года, в целях предотвращения оккупации Германии Россией, которая освободила Германию от фашизма, вывела свои войска из Германии и объединила её.
  22. Подрезчик Офлайн
    Подрезчик Сегодня, 21:40
    0
    Цитата: Black Sniper
    Мужайтесь гордые тефтоны, ведь вас будут зщищать аж "200 саксанцев" !!! laughing lol

    Красиво!!!! И добавить нечего....