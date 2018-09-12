Лондон: Британская армия останется в Германии из-за "российской угрозы"

Великобритания не будет выводить свои вооруженные силы с территории Германии. Британский министр обороны Гэвин Уильямсон принял решение отказаться от планов по выводу к 2020 году британских военных с немецкой территории, сообщает ИноTV со ссылкой на The Sunday Times.Как пишет издание, глава британского военного ведомства принял решение оставить после 2020 года военнослужащих британской армии на территории Германии для "сдерживания российской агрессии". Подкрепляя свое решение, Уильямсон намерен в этом месяце выступить на конференции Консервативной партии Великобритании с "резким предупреждением в адрес Владимира Путина". Причем выступление британского министра планируется только после заявлений руководства армии и разведки "об опасности России после окончания холодной войны".По полученным изданием данным, из-за новых планов Уильямсона, в Германии останутся более 200 британских военнослужащих и 400 членов их семей. Кроме этого, в планах британского военного ведомства сохранить за собой полигон Зеннелагер близ города Падерборн, депо для хранения бронетехники в Монхенгладбах, где можно разместить около 2 тыс. единиц бронетехники и грузовиков.Британский министр убежден: уж лучше уж британская военная техника останется "на линии фронта", "защищая свободную Европу от русских", чем будет ржаветь в Великобритании.