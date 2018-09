Warrior Maven: армия США планирует построить прототип «лёгкого танка»

Статья «Army Plans Prototype New "Light Tank" Mobile Protected Firepower-2020»:

Новые образцы военной техники и вооружений нередко разрабатываются с учетом зарубежных успехов в соответствующей области. Фактически новые образцы становятся ответом на угрозу в виде зарубежных аналогов. К примеру, новейшая американская программа разработки многоцелевой сухопутной платформы Mobile Protected Firepower («Подвижная защищенная огневая мощь») с определенной точки зрения выглядит ответом на российскую самоходную противотанковую пушку «Спрут-СД». Именно в таком свете американский проект рассмотрело издание Warrior Maven.7 сентября американское интернет-издание Warrior Maven опубликовало новую статью Криса Осборна под названием «Army Plans Prototype New "Light Tank" Mobile Protected Firepower-2020» – «Армия планирует построить прототип нового «легкого танка» Mobile Protected Firepower». В тот же день статья была перепечатана изданием The National Interest, причем на этот раз она получила новое, более громкое название: «1 Way the Army Plans to Make Sure It Can Beat Russia In a Land War» («Единственный для армии способ победить Россию в сухопутной войне»). Содержание обеих публикаций идентично.В подзаголовке к исходной статье автор указал, что новый американский проект преследует простую цель. Готовая машина Mobile Protected Firepower / MPF должна превосходить аналогичные образцы российской армии.К. Осборн напоминает, что в ближайшие годы армия США намерена разработать и построить перспективную боевую бронированную машину, которая сможет изменить облик сухопутной войны. Она должна будет бороться со своими российскими аналогами, а также поддерживать пехоту на полях сражений, резко повышая ее боевой потенциал.Военное руководство США ранее объясняло предпосылки к появлению проекта MPF. Точный огонь с больших дальностей, авиаудары, столкновение сухопутных боевых машин и широкое распространение БПЛА приводят к быстрому изменению обстановки на поле боя. В связи с этим американская армия для борьбы с развитым противником нуждается в улучшенных сухопутных машинах.В начале этого года заместитель главы штаба G9 Командования боевой подготовки и разработки доктрины армии США Рики Смит раскрыл изданию Warrior Maven некоторые подробности перспективного проекта. По его словам, машина MPF будет полезной, в том числе, по причине возможности работы на бездорожье. При этом высокая подвижность помогает эффективно использовать защиту и огневую мощь, поскольку появляется возможность обнаружить и атаковать противника до ответного удара, который может лишить вашу бронемашину подвижности.Р. Смит тогда не указывал точные параметры будущей машины MPF но отметил, что в настоящее время специалисты ищут оптимальное соотношение трех основных параметров, вынесенных в название программы. Необходимо найти наилучший баланс между мобильностью, уровнем защиты и мощью вооружения. При этом, как пишет К. Осборн, высшее руководство армии США считает, что MPF по живучести и огневой мощи будет превосходить российскую технику своего класса.В качестве аналога и соперника для Mobile Protected Firepower рассматривается российская самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД». Эта машина имеет боевую массу около 20 т и вооружена 125-мм гладкоствольным орудием-пусковой установкой. «Спрут-СД» предназначается для борьбы с танками противника и огневой поддержки десантных или пехотных подразделений. Российская самоходка состоит на вооружении с 2005 года.К. Осборн напоминает о заявлениях американских создателей бронетехники. Они утверждают, что машина MPF их разработки, скорее всего, будет более тяжелой, чем российский «Спрут-СД», за счет чего будет обеспечено преимущество в уровне защиты.В гипотетических боевых действиях против развитого врага, имеющего современную технику с эффективными средствами обнаружения, высокоточное вооружение и поддержку с воздуха, армии необходимы соответствующие мобильные наземные средства оказания огневой поддержки. Сейчас эта роль отдана основным танкам M1 Abrams, имеющим мощное бронирование и несущим 120-мм орудие. Однако масса и подвижность такой техники могут не соответствовать условиям и ограничениям некоторых ситуаций.Комментируя проект MPF, Р. Смит вспомнил о формировании новых подразделений типа Infantry Brigade Combat Teams (IBCT), которым предстоит работать в самых разных условиях. Они нуждаются в бронетехнике с высокими показателями подвижности, а также с мощной защитой и вооружением. Зная возможности вероятного противника и учитывая основные риски, армия желает оснастить IBCT бронемашинами по типу Mobile Protected Firepower. Последние фактически должна закрыть существующую нишу, в которой не могут работать имеющиеся образцы военной техники.К. Осборн отмечает, что будущую MPF нередко именуют легким танком, но это определение не вполне соответствует действительности. Согласно официальной информации, целью проекта является создание перспективной платформы с вооружением для ведения огня прямой наводкой и поддержки пехоты. Все это не в полной мере соответствует определению легкого танка.В проекте делается особый упор на высокую стратегическую мобильность и возможность перевозки техники военно-транспортными самолетами. Так, сразу два предложенных варианта проекта MPF от разных компаний предусматривают возможность погрузки такой техники в самолет C-17. Автор указывает, что стратегическая мобильность имеет особое значение при работе в таких районах, как Европа. Дело в том, что в этом регионе российские войска, вооруженные в том числе «Спрутами-СД», оказываются на минимальном расстоянии от частей США и НАТО.Автор предполагает, что подразделения IBCT на поле боя могут столкнуться с рядом угроз, таких как колонны бронетехники, высокоточное вооружение, артиллерия и т.д. Для борьбы с такими угрозами необходимы преимущества в дальности обнаружения и поражения, что позволит раньше нанести удар. При этом можно наблюдать, как к настоящему времени изменились требования к бронетехнике для сухопутных войск. Согласно нынешним взглядам, боевые бронированные машины будущего должны иметь огневую мощь танков и подвижность легких образцов, чтобы передвигаться вместе с пехотой.В настоящее время оборонная промышленность США занимается изучением технических требований к Mobile Protected Firepower, а также ищет наиболее приемлемые варианты облика такой техники. В 2019 году Пентагон планирует рассмотреть представленные проекты и выбрать два наиболее удачных. Их разработчики получат контракт на дальнейшее проведение опытно-конструкторских работ. В течение 14 месяцев после подписания контрактов подрядчики должны будут представить опытные образцы техники.К. Осборн пишет, что заказчик может скорректировать свои требования по мере развития проекта, но основные черты будущей бронемашины уже определены. По информации портала Globalsecurity.org, в проектах MPF должны присутствовать стабилизированное артиллерийское вооружение и оптико-электронные системы, способные работать в любое время суток и в любую погоду.В число разработчиков-конкурсантов входят компании BAE Systems и General Dynamics Land Systems. Они являются конкурентами и планируют побороться друг с другом, из-за чего не торопятся раскрывать подробности своих проектов.Параллельно с процессом создания новой техники армия намерена сосредоточить усилия на другом вопросе. Она планирует реализовывать «двунаправленную стратегию приобретения». Командование предполагает сохранять имеющиеся образцы вооружений и техники, к которым постепенно будут добавляться совершенно новые. Как следствие, структура вооруженных сил и их материальной части должна быть такой, чтобы не затруднять интеграцию новинок.Были проведены поиски технологий, способных дать новой MPF требуемые возможности и обеспечить преимущества перед противником. Прежде всего, рассматривается возможность применения легкого комбинированного бронирования, комплексов активной защиты и современных оптико-электронных средств с высоким разрешением. Также предлагается использовать автоматизированные вычислительные системы, способные взять на себя часть работы экипажа.Рассматривается возможность соединения нескольких функций в одном приборе. К примеру, одно устройство сможет выполнять функции видео- и инфракрасной камеры, электромагнитного датчика и т.д. Все данные с разных элементов устройства будут поступать в компьютер и использоваться, в том числе, при выработке данных для стрельбы.Рассуждая на эту тему, Р. Смит указал, что комбинированные устройства смогут положительным образом сказаться на характеристиках техники. Так, в условиях пустыни могут возникнуть проблемы с использованием инфракрасной аппаратуры, и в таком случае данные следует собирать при помощи остальных средств, способных продолжать работу. В разных условиях бронемашине могут понадобиться все доступные типы датчиков и средств наблюдения.По данным Криса Осборна, Центр исследований и разработки коммуникационных технологий (CERDEC) уже занят созданием комбинированных средств наблюдения, соединяющих в себе разные приборы. При этом подобные средства создаются не просто для бронемашин MPF, но в рамках более масштабной и длительной программы Next-Generation Combat Vehicle (NGCV). Согласно нынешним планам, результатом программы NGCV станет появление широкого круга различных боевых и вспомогательных машин на общей платформе. Такая техника должна будет попасть в войска не ранее конца двадцатых годов.Еще одним из основных вопросов перспективной программы MPF является создание орудия с подходящими характеристиками. Вооружение для такой машины должно иметь достаточно высокую огневую мощь, но при этом отличаться приемлемыми размерами и массой. Орудие не должно ухудшать подвижность на местности и стратегическую мобильность своего носителя.Согласно документу Combat Vehicle Modernization Strategy, определяющему дальнейшие пути модернизации боевых бронированных машин армии США, необходимо обеспечить интеграцию мощных 120-мм танковых орудий на сравнительно легких платформах. В частности, в таком качестве может использоваться опытная пушка XM360, созданная ранее для перспективной бронемашины Future Combat Systems. В настоящее время это орудие рассматривается в контексте программы NGCV или модернизации существующих танков. При этом оно может представлять интерес и для разработчиков нового проекта Mobile Protected Firepower.В проекте XM360 использовался ряд новых технологий и инженерных решений, за счет которых обеспечивалось снижение импульса отдачи от сравнительно мощного 120-мм унитарного выстрела. Благодаря этому ее можно было бы использовать на легких платформах с ограниченными характеристиками.Ранее объявлялись некоторые особенности конструкции перспективного орудия. Проект предусматривал использование теплозащитного кожуха ствола и дульного тормоза. Ствольная группа собиралась из нескольких агрегатов, установка для нее имела модульную конструкцию и включала гидропневматические противооткатные устройства. Использовался клиновой затвор с внешним электрическим приводом.Целью текущей программы Mobile Protected Firepower является создание перспективной бронемашины, сочетающей в себе эффективные средства защиты, вооружение и высокую подвижность. К настоящему времени Пентагон представил техническое задание на проект, а компании-участники программы приступили к проектным работам.Свое желание создать перспективный образец бронетехники выразили три компании. Компания BAE Systems представила на конкурс серьезно доработанный легкий танк M8 AGS, изначально разработанный для одной из предыдущих американских программ. General Dynamics Land Systems выступает с проектом под названием Griffin. Science Applications International Corporation в прошлом году представила свой вариант MPF, основанный на более старом проекте легкого танка Next Generation Armored Fighting Vehicle. В настоящее время компании заняты испытаниями и доводкой перспективных образцов.В следующем году Пентагон должен будет выбрать два наиболее удачных образца техники, которые получат дальнейшее развитие. В середине двадцатых годов армия США планирует укомплектовать бронемашинами типа MPF первое подразделение. В дальнейшем на такую технику переведут новые части и соединения. Согласно нынешним планам, каждая машина новой модели должна стоить не более 6-6,5 млн долларов. Предполагается закупить около 500 единиц такой техники.Компании-конкурсанты уже представили свои версии Mobile Protected Firepower, но поиск идей и технологий для выполнения технического задания продолжается. Такая техника должна иметь особые характеристики и возможности, что приводит к необходимости применения новых компонентов, в том числе и пока не созданных. Удастся ли решить поставленные задачи, и какой будет реальная бронемашина MPF для войск – станет известно позже.