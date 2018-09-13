Готовность Су-30СМ к боям с тактической авиацией США: критический просчёт или выверенный шаг Минобороны?

Обзорный радиолокационный комплекс «Гамма-С1» является одним из немногих радаров в своём классе, который работает в сантиметровом диапазоне, предоставляя потребителям информацию о воздушной обстановке в наиболее высоком разрешении

Источники информации:

https://politexpert.net/119422-uluchshenie-su-30sm-rossiiskii-istrebitel-poluchit-novyi-dvigatel

https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/su-30sm/

http://airwar.ru/enc/fighter/su35bm.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21881&p=2