Артиллерия. Крупный калибр. Долговязый американец Том

Часто, рассматривая американские системы вооружений, мы говорим о том, что большинство из них предназначены для экспедиционных частей и подразделений. Понятно, что находясь "на отшибе" мировой политики, американцы прекрасно понимали, что ввязываться в войну им придется на другом континенте. Противники в виде Канады или Мексики не особо тревожили США.Именно этим, возможно, объясняется и то, что армия США практически почти не использует стационарных артиллерийских систем даже в береговой обороне. Мобильность орудий всегда являлась обязательным условием принятия их на вооружение.Так случилось и со знаменитой американской полевой 155-мм пушкой М1/М2 "Long Tom". Длинный (долговязый) Том. Орудие, рожденное... Первой мировой войной! Звучит малость вызывающе, но именно изучение применения артиллерийских систем воюющими армиями в Первой мировой войне, заставило американцев пойти на создание собственного крупнокалиберного мобильного вооружения.Американцы достаточно серьезно отнеслись к изучению артиллерийских систем европейских армий. 11 декабря 1918 года приказом начальника штаба армии США была создана Комиссия калибров во главе с бригадным генералом Вестервельтом. Для большинства интересующихся американскими артиллерийскими системами она известна именно как Комиссия Вестервельта.Комиссия изучала практически все системы того времени. И имела вполне конкретную задачу — определение концепции развития американской артиллерии на ближайшие 20 лет. Как видите, стратегическое мышление американских штабистов уже тогда делало правильные выводы о тенденциях в мировой политике.Итак, 5 мая 1919 года генерал Вестервельт представил доклад, который и определил дальнейшее развитие американской артиллерии. Для тех, кому это будет интересно, советуем почитать этот доклад полностью. Касается он практически всех орудий. От легких до орудий особой мощности. Но нас сегодня интересует Долговязый (Длинный) Том.В числе «идеальных» орудий современной армии комиссия назвала 155-мм тяжелую пушку с дальностью стрельбы до 23 км, круговым обстрелом и механической тягой. В конце Первой мировой войны Армия США приняла на вооружение французскую 155-мм «пушку большого могущества» модели 1917 GPF конной тяги.Естественно, закупать орудие и перевозить его в США было накладно. Поэтому, в США начали выпуск этого орудия под собственным обозначением М1918.При всех достоинствах системы, проявились и некоторые недостатки. Прежде всего конная тяга. Для мобильной, экспедиционного типа армии возить табуны лошадей было достаточно накладно. Кроме этого, необходимо было увеличить дальность стрельбы и сектор обстрела. Ну и последнее, кроме 155-мм пушки, необходима была ещё гаубица на этом же лафете. Проще говоря, необходим дуплекс.Кстати, первые разработки таких дуплексов, 155-мм пушка и 203-мм гаубица, в металле имелись уже в 1920 году! Более того, по некоторым источникам они даже проходили полевые испытания. Но работы из-за отсутствия финансирования прекратились.Однако разработка новой пушки продолжалась. Повторимся, при разработке новой 155-мм пушки учитывались такие требования, как увеличение дальнобойности и сектора обстрела, механическая (тракторная) тяга, унификация лафетов для тяжелой пушки и гаубицы.В 1933 году на Абердинском полигоне прошла испытания 155-мм пушка на лафете Т2. Позднее появилась пушка Т4 с увеличенной длиной ствола. В 1938 году пушка Т4Е2 с лафетом 12 принята на вооружение под обозначением «155-мм пушка М1». В марте 1939 года провела стрельбы первая штатная батарея. Это-то орудие и стало впоследствии знаменитым "Томом".К началу Второй мировой войны на вооружении армии США стояло 65 орудий М1. Что было крайне мало для такой армии. Именно поэтому американская промышленность (Уотервлитский арсенал) нарастила выпуск этих систем в достаточно короткий срок.Теперь о том, почему Том стал Длинным или Долговязым. История достаточно обычная для непосредственных американцев. Что вижу, так и называю. Орудие имело ствол длиной 45 калибров, за что получило прозвище «Длинный Том» (Long Tom). В канале ствола выполнено 48 правосторонних нарезов. Ствол соединялся с казенником через промежуточную втулку.Заряжание — раздельное, картузное, для воспламенения использовался капсюль Mk IIA4.Поршневой затвор с пластическим обтюратором выполнен по схеме, запатентованной Дж. Л. Смитом и Д. Ф. Эсбури. Отпирание затвора, выведение его из гнезда и откидывание в сторону производилось одним движением рычага. Запирание затвора — также.Противооткатные устройства — гидропневматические, с переменной длиной отката. Для увеличения угла возвышения цапфы верхнего станка подняты и отнесены назад, что потребовало уравновешивающего механизма с двумя гидропневматическими цилиндрами.Боевым ходом нижнего станка лафета служили две двухосные тележки — всего четыре сдвоенных колеса с широкими резиновыми шинами. В боевом положении лобовая часть нижнего станка опускалась на землю с помощью двух винтовых домкратов, колеса вывешивались, станины разводились.Опора лобовой части лафета на грунт и забивные сошники станин обеспечивали устойчивость при стрельбе. Лафет унифицирован с тяжелой 203-мм гаубицей M1.Орудие буксировалось со скоростью до 19-20 км/ч колесными или гусеничными тягачами, включая быстроходные тракторы М4 и М5, бронетягачи М33 и М44. Перед буксировкой ствол отделялся от противооткатных устройств и оттягивался на лафете назад.Одноосный передок М2 ограничивал скорость буксировки и преодоление неровностей из-за колебаний длинного лафета. Передок М5, ограничивавший колебания, оказался небезопасен в эксплуатации, и расчеты предпочитали передок М2 даже при использовании быстроходных тягачей.На марше повозка имела длину более 11 м и ширину 2,5 м. Размеры затрудняли движение по узким дорогам, явно излишний вес системы — по грунтовым дорогам и легким мостам. Некоторые расчеты цепляли орудие к тягачу цепями без использования передков.В боекомплект входили осколочно-фугасный, бронебойно-фугасный, дымовой, химический снаряды, аналогичные боекомплекту 155-мм гаубицы. Заряды, конечно, не взаимозаменяемы с гаубичными. Основной метательный заряд в 9,25 кг нитроглицеринового пороха обеспечивал дальность стрельбы фугасным снарядом до 17 км, для максимальной дальности использовался дополнительный заряд в 4,72 кг.Свой боевой путь "Длинный Том" начал в Северной Африке 24 декабря 1942 года. В ходе операции "Торч" орудия находились в составе батареи "А" 36 дивизиона полевой артиллерии.В дальнейшем эти системы активно использовались на Тихоокеанском ТВД (7 дивизионов). В Европе "Длинный Том" воевал в составе британской армии. Несколько орудий получили даже французы, которые так же организационно входили в британскую армию. Всего на европейском ТВД участвовало 40 дивизионов М1/М2.В дальнейшем система использовалась в ходе Корейской войны. По общему количеству таких систем в армии США цифры разнятся. Наиболее вероятно, не более 50 дивизионов.Теперь необходимо внести ясность в обозначение "Длинного Тома". Откуда появилась путаница, М1, М2, М59.Вполне логично, что удачная артиллерийская система модернизируется, упрощается, устанавливается на шасси машин. Если хотите, это и есть один из показателей "удачности". Не избежал этой участи и "Том".В 1941 году на вооружение принята модификация М1А1 с казенником, непосредственно навинчивавшимся на ствол, в сентябре 1944 года — М2 с упрощенным соединением трубы ствола и казенника и упрощением ряда других деталей.В ходе войны был разработан, но не принят ряд опытных модификаций — с «нарезным» снарядом в боекомплекте, с хромированием канала ствола, с жидкостным охлаждением ствола, с лафетом из более дешевых сплавов для экономии качественной стали, на стационарных установках береговой обороны, укороченный для установки на тяжелый танк.Для увеличения подвижности тяжелых 155-мм пушек М1 или М1А1 в ходе войны разработали несколько самоходных установок. В 1945 году под обозначением М40 принята на вооружение самоходная версия «Лонг Том» на перекомпонованном шасси среднего танка М4А3Е8.С появлением М2 понятно. Остается М59. Тут история совершенно банальная и неинтересная. Обычная бюрократическая "перетасовка", вызванная реорганизацией армии США в 50-е годы прошлого столетия. Просто новое обозначение М2, не более того.Тактико-технические характеристики "Долговязого Тома":Калибр, мм: 155Длина ствола, мм: 7020 (45 калибров)Масса орудия в боевом положении, кг: 13 800Масса осколочно-фугасного снаряда, кг: 43,4Начальная скорость снаряда, м/с: 853Максимальная дальность стрельбы, м: 23 500Угол возвышения ствола: от -2° до +63°Угол горизонтальной наводки: 60°Максимальная боевая скорострельность, выстр/мин: 1-2Расчет, чел: 14Время перевода из походного положения в боевое, мин: 20-30Остается рассказать о том орудии, которое вы видите на наших снимках. Этот "Длинный Том" "рожден" в 1944 году. Официальное имя — М2 выпуска 1944 года. Находится в музее военной техники УГМК в Верхней Пышме.История не то чтобы молчит, но точно установить, каким образом оказалось орудие у нас, пока не удалось. В музей оно попало со складов хранения под Пермью, а туда…Видимо, «Длинный Том» стал объектом изучения, стало быть, либо северокорейцы, либо вьетнамцы поделились трофеем.