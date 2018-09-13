Аналитика

Почему КНР покупает «устаревшие» С-400 у «отсталой» России?

18
В Китае все чаще заявляют о фатальном отставании российского ВПК от китайских разработок. По результатам недавно завершившейся в Подмосковье выставке «Армия 2018» появилась весьма любопытная и показательная статья китайского журналиста Си Ячжоу, опубликованная в авторитетном издании «Гуаньча».



Собственно, сама выставка стала для журналиста скорее информационным поводом, нежели предметом анализа, на основании которого автор выводит заключение, что, «несмотря на то, что страна имеет богатый опыт в исследованиях и разработках, она по-прежнему использует устаревшие программные и аппаратные обеспечения» и руководствуется концепцией «всё само исправится». Поскольку предметом исследования автора стали не столько экспонаты выставки, служащие скорее фоном для повествования, сколько эволюция российских ЗРК серии «С».


Рассказывая о них, он подводит читателя к мысли, что «так называемая ракетная система С-400» (так в тексте), на самом деле — немного модернизированная С-300, что само введение нового наименования — всего лишь маркетинговый ход, что-то вроде «рестайлинга», цель которого создать у потенциальных покупателей иллюзию того, что зенитно-ракетный комплекс получил по-настоящему новые характеристики.

Точно так же автор ставит под сомнение то, что ракета третьего поколения для С-400 «Триумф», 40Н6, радикально отличается от «предшественницы» 48Н6, которую относят ко второму поколению.

Почему КНР покупает «устаревшие» С-400 у «отсталой» России?


Его заключение, на основании которого он «разоблачает» предполагаемое жульничество российских производителей, потрясает своей простотой.

«Противовоздушные ракеты дальнего действия должны быть достаточно большими, чтобы иметь необходимый объем энергии для отслеживания целей и маневрирования. Большие ракеты могут обладать способностью ускорения, а, соответственно, и лучшими характеристиками», — пишет Си Ячжоу, объясняя, почему «вид ракеты, по размеру больший, чем у модели «48Н6E», стал единственным стандартом для идентификации ракеты 40Н6».

При этом у представленного на выставке «Армии 2018» образца новой ракеты, пишет автора данной статьи, «за исключением того, что максимальная дальность поражения воздушных целей возросла до 380 километров, все остальные характеристики были как у 48Н6E3».



Как мы видим, свое «разоблачение» китайский специалист построил исключительно на внешнем виде, а точнее, на габаритах девайса (другим доступным для журналиста источником информации по нему стал рекламный проспект представленный производителем, который он и ставит под сомнение).

Как мы видим, материал не слишком богатый для такого рода заключений. Очевидно, что это понимает и сам Си Ячжоу. И чтобы выглядеть более убедительным в глазах аудитории, он явно перегружает популярную статью обилием индексов как российских, так и китайских, принятых в процессе разработки и установленных в момент эксплуатации, а также обилием второстепенных деталей, не несущих серьезной информационной нагрузки, но усиливающих сомнение.

Например, «пробный запуск производства ракеты не был гладким».

Даже там, где не удается избежать использования положительных оценок, китайский корреспондент старается их смягчить наречием «относительно» — «относительно удобно», «относительно современная ракета».

В контексте этого возникает вопрос: почему же Турция и Индия во чтобы то ни стало стремятся заполучить «эти так называемые ракетные системы С-400», даже рискуя из за этого подвергнуться санкциям со стороны США?

А Саудовская Аравия, также интересующаяся «Триумфом», пригрозила войной Катару, если он закупит эти ЗРК?

Неужели все они введены в заблуждение гениальными маркетологами «Алмаза-Антея»?

Автор вообще не касается этих вполне логичных, но не очень удобных для его построения вопросов.

Впрочем, ему все же пришлось объяснять, почему же это «старье» вынуждена покупать КНР для вооружения НОАК, несмотря на то, что китайцы производят ракетные комплексы, которые, по его же словам, ничуть не хуже, а даже лучше российских.

И это объяснение оказалось просто великолепным. По мнению Си Ячжоу, НОАК подтолкнуло к ненужной покупке безграничное доверие к России. «Российская сторона же не станет хвастаться?.. И только получив технику, все поняли: «Похоже, наши собственные разработки не хуже…»

После таких объяснений утверждения о том, что российская армия «отсталая», поскольку модернизирует старые самолеты и «бронетехнику двадцатилетней давности» (а так поступают все без исключения армии мира, включая ВС США, чей бюджет десятикратно превышает российский), уже не вызывают изумления.

Напомним, что не так давно китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» написала, что России остается только завидовать, глядя на невероятные достижения китайского авианосного флота. Но комизм такого утверждения заключается в том, что ВМС КНР имеют всего два авианосца (один из которых еще не введен в строй), один из которых модернизированный старый советский авианесущий крейсер «Варяг», а второй хоть и построен китайцами, но по этому же самому проекту. Может быть, КНР, которая в последнее время очень вкладывается в развитие флота, и создаст свои собственные уникальные авианосцы, но пока такие утверждения звучат странно.

Почему и, главное, для чего государственные СМИ вроде как дружественной нам страны размещают материалы прямо-таки в духе киевской пропаганды?

Очевидно, что речь прежде всего идет о банальной конкуренции на мировом оружейном рынке. Си Ячжоу прямо и откровенно сокрушается, что «весь мир не способен оценить реальное состояние российской военной техники, и что еще хуже — продолжает закупать ее». Вместо того, чтобы покупать китайскую.

Но если дело только в конкуренции, пусть и не очень чистоплотной, это еще ничего. Гораздо хуже, если китайцы с помощью таких публикаций хотят убедить врагов нашей страны в ее слабости и отсталости, чтобы таким образом подтолкнуть их к более решительным действиям против нашей страны.



Или можно предположить (что было бы еще более скверным), что таким образом в китайском обществе намерены формировать представление о России как о колоссе на глиняных ногах, который легко рухнет от удара современной передовой армии. Что уже можно рассматривать как информационную подготовку если не к войне, то к противостоянию с нашей страной.
Автор:
Борис Джерелиевский
Мы в Яндекс Дзен
Ситуационный анализ гибели рейса МН17 (малайзийского Boeing 777), сделанный на основе инженерно-технического анализа от 15.08.2014
Итоги недели. «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

18 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Alex_You Офлайн
    Alex_You Сегодня, 10:12
    +3
    У Китая всегда была тяга к копирыванию. Уж не для того ли покупают?
    1. KCA Офлайн
      KCA Сегодня, 10:28
      +1
      Так исходя из статьи товарища Ячжоу, С-400 хуже чем китайский ЗРК, чо его копировать? :-)
      1. engenius Онлайн
        engenius Сегодня, 13:09
        0
        Главное-то не ракеты, главное то цель обнаружить и сопроводить. Я тоже читал статью в переводе, только на второй день дошел, что они там не могут понять этого главного, что вроде и ракеты для их HQ-9 у них аналогичные есть, но зачем-то продолжают покупать у России устаревшую модификацию С-300! Скоро напишут, что покупают из жалости, чтобы помочь соседу)
    2. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 10:28
      +3
      Еще покойный Бжезинский, отмечал жизненную важность для США, не допустить хороших отношений между Россией (СССР) и Китаем. Поэтому большое количество статей, в последнее время, в китайских СМИ, с всевозможной критикой в важных для России областях деятельности, это провокации призванные вызвать взаимное недоверие и недовольство. С полутора миллиардами желтыми кроликами, РоСССии придется (в свое время) схлеснуться, Но пока надо не отвлекаться от главной задачи -Совместно с Китаем свалить заокеанского "исключительного гегемона"
      1. bulvas Онлайн
        bulvas Сегодня, 11:17
        +1
        Цитата: Chertt
        Но пока надо не отвлекаться от главной задачи -Совместно с Китаем свалить заокеанского "исключительного гегемона"


        Сомнительно, что нам это надо - свалить кого-либо из 2-х

        Никому из трех стран не нужно сильное ослабление или усиление одного из игроков (а сразу 2-х не получится)

        Раньше было равновесие двухполюсное, теперь (пока не появится следующий сильный игрок) будет трехполюсное

        Осмелюсь предположить, что нам такое состояние тоже выгодно.
        Не дает успокоится, а власть вынуждена принимать меры к движению и развитию

        - "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"

        нельзя России без грома, Россия всегда поднималась только в необходимости выжить и уцелеть
  2. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:24
    +1
    Почему и, главное, для чего государственные СМИ вроде как дружественной нам страны размещают материалы прямо-таки в духе киевской пропаганды?
    Попытка избавить собственное население от комплекса неполноценности относительно китайского ВПК?
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:24
    +4
    Закупки вооружений определяют не мнения журналистов. Это делают специалисты. И в Китае сегодня не принято закупать за границей то, что могут сделать сами. В этом отношении покупка С-400 говорит сама за себя. hi
  4. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 10:27
    0
    Ну,а чего китайцам остается? Они даже уровень СССР 90го года,не то,что переплюнуть но и толком скопировать не могут,при наличии образцов. Армия у Китая тоже,весьма иллюзорная,затаилась и сидит,сидит,сидит,на своей территории уже нацать лет.
    1. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 10:36
      +2
      скажите это Индии, Пакистану, Узбекистану, Казахстану, Вьетнаму, Южной Корее, Японии, другим соседям и ряду африканских стран, как китайская армия "сидит". Даже в Латинской Америке у Китая есть база снабжения. Китай на сегодняшний день имеет действующий отлично укомплектованный экспедиционный корпус, сопоставимый с американским по численности и оснащению и УЖЕ опирающийся на ряд заграничных баз. Активно вводится в строй флотская составляющая этой силы и масса новейших средств для обеспечения десанта.
      1. Грибок Онлайн
        Грибок Сегодня, 10:55
        0
        Я не понял что армия Китая уже в Казахстане?
        1. PSih2097 Офлайн
          PSih2097 Сегодня, 11:35
          +1
          Цитата: Грибок
          Я не понял что армия Китая уже в Казахстане?

          а зачем??? есть более прагматичный выход...
          Главная головная боль МИД Казахстана - вода или, выражаясь точнее, «проблема трансграничных рек». Китай давно и бесстыдно забирает воду из рек Черный Иртыш и Или, угрожая экологической катастрофой не только Казахстану, но и России. (Иртыш - главный приток Оби. Омская область еще наплачется, когда процесс зайдет слишком далеко.) «Водные войны», которые выглядят фантастикой в последнем фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия», - уже давно безжалостная реальность. Закрыть водный кран, оставив страну умирать от жажды, сейчас так же легко, как, к примеру, закрыть газовый. Но если без газа еще можно выжить, то без воды - нельзя.

          За последние 50 лет водные ресурсы Казахстана сократились на 20 миллиардов кубометров, и процесс ускоряется. «Река Или уже ни капли не дает в сторону Казахстана, - говорит знаменитый китаевед и первый посол Казахстана в Китае Мурат Ауэзов. - Все разобрали китайские земледельцы. В СУАР (Синьцзян-Уйгурский автономный район) Китай целенаправленно перебрасывает ханьцев (представителей основной нации), чтобы разбавить местные этнические меньшинства. А ханьцы - традиционные земледельцы, они разбирают воду в огромных количествах и, кроме того, страсть как любят использовать гербициды. Та вода, что достается нам, приходит уже отравленной. А на реке Черный Иртыш китайцы выстроили огромное водохранилище: они в любой момент могут приостановить подачу воды в Казахстан или давать столько, сколько сочтут нужным. Это самый настоящий водный шантаж. И странно, что Россия тоже молчит по этому поводу».

          СУАР растет стремительно, остро нуждаясь в воде не только для сельского хозяйства, но и для нефтедобычи. Экологи предупреждают: строительство китайского канала «Черный Иртыш - Карамай» и фактический «поворот» Иртыша приведут к исчезновению озер Балхаш и Зайсан и медленному умиранию Казахстана. «А что мы можем сделать? - разводят руками казахские чиновники. - Китайцы взяли нас за горло, и никаких рычагов давления на них нет. Китай отказался присоединиться к Международной конвенции об использовании трансграничных водотоков, а водный кодекс КНР оставляет за страной право решать вопросы использования вод в пользу китайской стороны. Наши люди бессмысленно и бесполезно заседают в каких-то двусторонних комиссиях, но китайцы сознательно затягивают переговоры. Не воевать же нам с ними! Наши военные спецы подсчитали, что казахско-китайская война продлится всего 40 минут. Этим даже можно гордиться: мы, если честно, больше, чем на 20 минут, не рассчитывали».

          «Китай шантажирует нас человеческой массой, - говорит журналист Андрей Щербаков. - Помнишь события на площади Тяньаньмэнь? Когда Запад возмутился по поводу соблюдения прав человека, Дэн Сяопин им четко заявил: «Так, ребята, у меня тут сорок миллионов человек на чемоданах сидят, права человека хотят. Я их сейчас лично к вам отправлю за свой счет, самолетов и поездов не пожалею. Хотите?» И все заткнулись. Так каких телодвижений ты хочешь от нас, бедных казахов?»

          https://www.kp.ru/daily/24396/573217/
        2. yehat Офлайн
          yehat Сегодня, 12:11
          0
          Казахстан после развала СССР уже 2 раза уступал часть территорий Китаю, половина промышленности скуплена китайскими акционерами. Рядом очень беспокойный Синдзян. Как вы думаете, там совсем нет китайской армии, которая подавляет бунты и защищает интересы государства и инвесторов?
    2. aybolyt678 Офлайн
      aybolyt678 Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: zyzx
      Армия у Китая тоже,весьма иллюзорная,затаилась и сидит,

      ну-ну
    3. artemdjn Офлайн
      artemdjn Сегодня, 12:33
      0
      Китай уже половину Африки в той или иной степени контролирует. На счёт разработок...Боюсь они уже даже не дышат в заталок, а уже на пол корпуса обогнали. В РГС точно. Продавали мы в 90-е и даже в 00-е не только изделия но и КД полностью. И постепенно Китай начал отказываться от покупок то одного входящего блока, то другого.В конце концов сделали сами и даже модернизировали.А про испытательное и контрольно-измерительное оборудование вообще молчу. Даже банальные источники питания, и то Маде ин Чайн.
  5. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 10:35
    +2
    Нам пора приходить к пониманию того, что чужеземцы, в сфере имиджа страны и внешней торговли, давно уже говорят одно, а делают другое.
  6. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:11
    -1
    Об этом нужно товарищу Пу спросить у товарища Си, и все станет на место.
  7. Santos Офлайн
    Santos Сегодня, 11:22
    0
    товарищ ячжоу,явно нам не товарищ.В 90-е года привода для приводов эл.двигателей занимали целые шкафы двух створчатые,а сейчас размер в 6-8 раз меньше у новых приводов.Про размер вычислительных машин не имеет вообще говорить.10-30 кратное уменьшение.Я уже не говорю о составе пороховых зарядов ракеты и маршевых двигателях.
  8. iaroslav.mudryi Офлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 11:24
    0
    Вчера вышел очередной выпуск программы "Большая игра" на первом, тема: "возможен ли военно-политический альянс между Россией и Китаем?". В принципе, вся передача (50 мин.) интересна, если коротко, ключевой момент с 22:30 - 23:20 - "эффект отложенного союза", т.е. когда "де-факто союз уже существует, де-юре может и не быть подписан."
    [media=https://www.1tv.ru/shows/big-game/vypuski/bolshaya-igra-vypusk-ot-12-09-2018]