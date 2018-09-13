Почему КНР покупает «устаревшие» С-400 у «отсталой» России?
В Китае все чаще заявляют о фатальном отставании российского ВПК от китайских разработок. По результатам недавно завершившейся в Подмосковье выставке «Армия 2018» появилась весьма любопытная и показательная статья китайского журналиста Си Ячжоу, опубликованная в авторитетном издании «Гуаньча».
Собственно, сама выставка стала для журналиста скорее информационным поводом, нежели предметом анализа, на основании которого автор выводит заключение, что, «несмотря на то, что страна имеет богатый опыт в исследованиях и разработках, она по-прежнему использует устаревшие программные и аппаратные обеспечения» и руководствуется концепцией «всё само исправится». Поскольку предметом исследования автора стали не столько экспонаты выставки, служащие скорее фоном для повествования, сколько эволюция российских ЗРК серии «С».
Рассказывая о них, он подводит читателя к мысли, что «так называемая ракетная система С-400» (так в тексте), на самом деле — немного модернизированная С-300, что само введение нового наименования — всего лишь маркетинговый ход, что-то вроде «рестайлинга», цель которого создать у потенциальных покупателей иллюзию того, что зенитно-ракетный комплекс получил по-настоящему новые характеристики.
Точно так же автор ставит под сомнение то, что ракета третьего поколения для С-400 «Триумф», 40Н6, радикально отличается от «предшественницы» 48Н6, которую относят ко второму поколению.
Его заключение, на основании которого он «разоблачает» предполагаемое жульничество российских производителей, потрясает своей простотой.
«Противовоздушные ракеты дальнего действия должны быть достаточно большими, чтобы иметь необходимый объем энергии для отслеживания целей и маневрирования. Большие ракеты могут обладать способностью ускорения, а, соответственно, и лучшими характеристиками», — пишет Си Ячжоу, объясняя, почему «вид ракеты, по размеру больший, чем у модели «48Н6E», стал единственным стандартом для идентификации ракеты 40Н6».
При этом у представленного на выставке «Армии 2018» образца новой ракеты, пишет автора данной статьи, «за исключением того, что максимальная дальность поражения воздушных целей возросла до 380 километров, все остальные характеристики были как у 48Н6E3».
Как мы видим, свое «разоблачение» китайский специалист построил исключительно на внешнем виде, а точнее, на габаритах девайса (другим доступным для журналиста источником информации по нему стал рекламный проспект представленный производителем, который он и ставит под сомнение).
Как мы видим, материал не слишком богатый для такого рода заключений. Очевидно, что это понимает и сам Си Ячжоу. И чтобы выглядеть более убедительным в глазах аудитории, он явно перегружает популярную статью обилием индексов как российских, так и китайских, принятых в процессе разработки и установленных в момент эксплуатации, а также обилием второстепенных деталей, не несущих серьезной информационной нагрузки, но усиливающих сомнение.
Например, «пробный запуск производства ракеты не был гладким».
Даже там, где не удается избежать использования положительных оценок, китайский корреспондент старается их смягчить наречием «относительно» — «относительно удобно», «относительно современная ракета».
В контексте этого возникает вопрос: почему же Турция и Индия во чтобы то ни стало стремятся заполучить «эти так называемые ракетные системы С-400», даже рискуя из за этого подвергнуться санкциям со стороны США?
А Саудовская Аравия, также интересующаяся «Триумфом», пригрозила войной Катару, если он закупит эти ЗРК?
Неужели все они введены в заблуждение гениальными маркетологами «Алмаза-Антея»?
Автор вообще не касается этих вполне логичных, но не очень удобных для его построения вопросов.
Впрочем, ему все же пришлось объяснять, почему же это «старье» вынуждена покупать КНР для вооружения НОАК, несмотря на то, что китайцы производят ракетные комплексы, которые, по его же словам, ничуть не хуже, а даже лучше российских.
И это объяснение оказалось просто великолепным. По мнению Си Ячжоу, НОАК подтолкнуло к ненужной покупке безграничное доверие к России. «Российская сторона же не станет хвастаться?.. И только получив технику, все поняли: «Похоже, наши собственные разработки не хуже…»
После таких объяснений утверждения о том, что российская армия «отсталая», поскольку модернизирует старые самолеты и «бронетехнику двадцатилетней давности» (а так поступают все без исключения армии мира, включая ВС США, чей бюджет десятикратно превышает российский), уже не вызывают изумления.
Напомним, что не так давно китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» написала, что России остается только завидовать, глядя на невероятные достижения китайского авианосного флота. Но комизм такого утверждения заключается в том, что ВМС КНР имеют всего два авианосца (один из которых еще не введен в строй), один из которых модернизированный старый советский авианесущий крейсер «Варяг», а второй хоть и построен китайцами, но по этому же самому проекту. Может быть, КНР, которая в последнее время очень вкладывается в развитие флота, и создаст свои собственные уникальные авианосцы, но пока такие утверждения звучат странно.
Почему и, главное, для чего государственные СМИ вроде как дружественной нам страны размещают материалы прямо-таки в духе киевской пропаганды?
Очевидно, что речь прежде всего идет о банальной конкуренции на мировом оружейном рынке. Си Ячжоу прямо и откровенно сокрушается, что «весь мир не способен оценить реальное состояние российской военной техники, и что еще хуже — продолжает закупать ее». Вместо того, чтобы покупать китайскую.
Но если дело только в конкуренции, пусть и не очень чистоплотной, это еще ничего. Гораздо хуже, если китайцы с помощью таких публикаций хотят убедить врагов нашей страны в ее слабости и отсталости, чтобы таким образом подтолкнуть их к более решительным действиям против нашей страны.
Или можно предположить (что было бы еще более скверным), что таким образом в китайском обществе намерены формировать представление о России как о колоссе на глиняных ногах, который легко рухнет от удара современной передовой армии. Что уже можно рассматривать как информационную подготовку если не к войне, то к противостоянию с нашей страной.
Собственно, сама выставка стала для журналиста скорее информационным поводом, нежели предметом анализа, на основании которого автор выводит заключение, что, «несмотря на то, что страна имеет богатый опыт в исследованиях и разработках, она по-прежнему использует устаревшие программные и аппаратные обеспечения» и руководствуется концепцией «всё само исправится». Поскольку предметом исследования автора стали не столько экспонаты выставки, служащие скорее фоном для повествования, сколько эволюция российских ЗРК серии «С».
Рассказывая о них, он подводит читателя к мысли, что «так называемая ракетная система С-400» (так в тексте), на самом деле — немного модернизированная С-300, что само введение нового наименования — всего лишь маркетинговый ход, что-то вроде «рестайлинга», цель которого создать у потенциальных покупателей иллюзию того, что зенитно-ракетный комплекс получил по-настоящему новые характеристики.
Точно так же автор ставит под сомнение то, что ракета третьего поколения для С-400 «Триумф», 40Н6, радикально отличается от «предшественницы» 48Н6, которую относят ко второму поколению.
Его заключение, на основании которого он «разоблачает» предполагаемое жульничество российских производителей, потрясает своей простотой.
«Противовоздушные ракеты дальнего действия должны быть достаточно большими, чтобы иметь необходимый объем энергии для отслеживания целей и маневрирования. Большие ракеты могут обладать способностью ускорения, а, соответственно, и лучшими характеристиками», — пишет Си Ячжоу, объясняя, почему «вид ракеты, по размеру больший, чем у модели «48Н6E», стал единственным стандартом для идентификации ракеты 40Н6».
При этом у представленного на выставке «Армии 2018» образца новой ракеты, пишет автора данной статьи, «за исключением того, что максимальная дальность поражения воздушных целей возросла до 380 километров, все остальные характеристики были как у 48Н6E3».
Как мы видим, свое «разоблачение» китайский специалист построил исключительно на внешнем виде, а точнее, на габаритах девайса (другим доступным для журналиста источником информации по нему стал рекламный проспект представленный производителем, который он и ставит под сомнение).
Как мы видим, материал не слишком богатый для такого рода заключений. Очевидно, что это понимает и сам Си Ячжоу. И чтобы выглядеть более убедительным в глазах аудитории, он явно перегружает популярную статью обилием индексов как российских, так и китайских, принятых в процессе разработки и установленных в момент эксплуатации, а также обилием второстепенных деталей, не несущих серьезной информационной нагрузки, но усиливающих сомнение.
Например, «пробный запуск производства ракеты не был гладким».
Даже там, где не удается избежать использования положительных оценок, китайский корреспондент старается их смягчить наречием «относительно» — «относительно удобно», «относительно современная ракета».
В контексте этого возникает вопрос: почему же Турция и Индия во чтобы то ни стало стремятся заполучить «эти так называемые ракетные системы С-400», даже рискуя из за этого подвергнуться санкциям со стороны США?
А Саудовская Аравия, также интересующаяся «Триумфом», пригрозила войной Катару, если он закупит эти ЗРК?
Неужели все они введены в заблуждение гениальными маркетологами «Алмаза-Антея»?
Автор вообще не касается этих вполне логичных, но не очень удобных для его построения вопросов.
Впрочем, ему все же пришлось объяснять, почему же это «старье» вынуждена покупать КНР для вооружения НОАК, несмотря на то, что китайцы производят ракетные комплексы, которые, по его же словам, ничуть не хуже, а даже лучше российских.
И это объяснение оказалось просто великолепным. По мнению Си Ячжоу, НОАК подтолкнуло к ненужной покупке безграничное доверие к России. «Российская сторона же не станет хвастаться?.. И только получив технику, все поняли: «Похоже, наши собственные разработки не хуже…»
После таких объяснений утверждения о том, что российская армия «отсталая», поскольку модернизирует старые самолеты и «бронетехнику двадцатилетней давности» (а так поступают все без исключения армии мира, включая ВС США, чей бюджет десятикратно превышает российский), уже не вызывают изумления.
Напомним, что не так давно китайское издание «Цзиньжи Тоутяо» написала, что России остается только завидовать, глядя на невероятные достижения китайского авианосного флота. Но комизм такого утверждения заключается в том, что ВМС КНР имеют всего два авианосца (один из которых еще не введен в строй), один из которых модернизированный старый советский авианесущий крейсер «Варяг», а второй хоть и построен китайцами, но по этому же самому проекту. Может быть, КНР, которая в последнее время очень вкладывается в развитие флота, и создаст свои собственные уникальные авианосцы, но пока такие утверждения звучат странно.
Почему и, главное, для чего государственные СМИ вроде как дружественной нам страны размещают материалы прямо-таки в духе киевской пропаганды?
Очевидно, что речь прежде всего идет о банальной конкуренции на мировом оружейном рынке. Си Ячжоу прямо и откровенно сокрушается, что «весь мир не способен оценить реальное состояние российской военной техники, и что еще хуже — продолжает закупать ее». Вместо того, чтобы покупать китайскую.
Но если дело только в конкуренции, пусть и не очень чистоплотной, это еще ничего. Гораздо хуже, если китайцы с помощью таких публикаций хотят убедить врагов нашей страны в ее слабости и отсталости, чтобы таким образом подтолкнуть их к более решительным действиям против нашей страны.
Или можно предположить (что было бы еще более скверным), что таким образом в китайском обществе намерены формировать представление о России как о колоссе на глиняных ногах, который легко рухнет от удара современной передовой армии. Что уже можно рассматривать как информационную подготовку если не к войне, то к противостоянию с нашей страной.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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