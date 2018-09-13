Дальний Восток изнутри

На очередном Восточном экономическом форуме снова, в который уже раз, президентом РФ поднята тема развития Дальнего Востока. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что одной из важнейших задач является решение демографической проблемы, которая все ещё негативно влияет на развитие региона.В ходе дискуссий, развернувшихся по этому поводу, было сказано много слов и приведено много цифр. Выступающих было много – и московские министры, и московские эксперты, и даже местные губернаторы, давно имеющие недвижимость внутри Садового кольца. Не было, мне кажется, только одного – мнения простых дальневосточников. И я сейчас попробую этот недостаток исправить.Как человек, родившийся, выросший и до сих пор проживающий на Дальнем Востоке, попробую представить вашему вниманию свой взгляд изнутри. Возможно, он будет немного предвзят и не очень объективен, но я уверен, что для полноты картины что-то подобное обязательно должно быть озвучено. В конце концов, цифры вы найдете в любом поисковике, а эмоции тех, о ком «проявляют заботу», всегда бесценны…Итак, давайте поговорим о развитии Дальнего Востока, о демографии, миграции и о том, как бы нам сделать так, чтобы наступило полное благорастворение воздухов. А также немного о том, что уже в этом направлении делалось – благо предпринималось уже немало, просто корм был не в коня.Наверное, самой большой проблемой дальневосточников является географическая оторванность от европейской части страны. Нет, все вроде бы нормально, и мы, в массе своей, ощущаем себя жителями России, а Москву считаем столицей. Но отчасти именно в этом и кроется проблема – за тысячи километров находятся не только родственники и друзья, но и карьера, возможности для более полной самореализации, действительно хорошее образование и (что иногда бывает критически важно) качественное здравоохранение. Нет, не пугайтесь, на Дальнем Востоке есть университеты и больницы. Но все это, как бы помягче сказать… В общем, хотелось бы лучшего – и для себя, и для своих детей.При этом транспортное сообщение с «материком», как всем хорошо известно, очень дорогое. Да, сейчас действуют программы субсидирования, и иногда можно достать приемлемый по цене вариант перелета, но не всегда, не для всех и далеко не на всех направлениях. Но было бы наивно рассуждать о том, что авиаперелеты нужно сделать бесплатными или очень дешевыми – экономических законов никто не отменял, и какого-то здравого смысла в этом вопросе придерживаться все-таки стоит.Но мало кто со стороны понимает, насколько разобщен сам Дальний Восток. Чтобы добраться даже из одного крупного города в другой, иногда нужно ждать несколько дней подходящего рейса, а то и лететь с пересадкой. Более того, в некоторых случаях пересадку придется делать в Москве – ещё недавно только так можно было добраться из Приморья до Чукотки, например.Когда же речь заходит об относительно небольших населенных пунктах, положение становится совсем печальным. Иногда, чтобы выбраться оттуда на «большую землю», нужно сотни километров трястись на машине по проселочным дорогам ужасного качества, потом лететь самолетом местных линий, и только после этого у вас появится возможность сесть на рейс «Аэрофлота» или другой крупной компании, который доставит вас в конечный пункт путешествия.Нет, будем откровенны – все не настолько плохо, как было лет двадцать назад, когда и местная авиация почти не летала, и прямых рейсов между даже самыми крупными городами дальневосточного региона часто попросту не было. Кое-что в этой области все-таки делается. Но пока ещё, увы, недостаточно. А самое главное, что сейчас, когда зарплата дальневосточников не сильно отличается от зарплаты в европейской части страны, транспортные расходы стали действительно серьезным бременем для бюджета любой среднестатистической семьи, которая хотела бы проехаться по России или отдохнуть на каком-нибудь зарубежном курорте.Если откровенно, очень трудно сказать однозначно, как же можно было бы решить эту проблему. Разве что строительство высокоскоростной ж/д магистрали «Москва – Владивосток» могло бы тут помочь. Но давайте будем реалистами: такое пока под силу разве что Китаю, а мы до сих пор рассуждаем о том, как бы нам контейнеры за семь дней через страну прогнать. Поэтому пока остается только одно – дальнейшее субсидирование авиаперевозок и забота о том, чтобы жители дальневосточного региона зарабатывали немного больше.Увы, но широко разрекламированная программа «Дальневосточный гектар» прогнозируемо закончилась пшиком. По итогам 2017 года желание получить этот гектар выразили 108 тыс. человек. Но почти 90% из них – сами дальневосточники. То есть из-за пределов ДВ желающих было чуть более десяти тысяч…Почему люди не поддержали благой порыв правительства? А это очень просто: пусть кто-нибудь из правительства попробует прокормиться с одного дальневосточного гектара, и ему все сразу станет понятно. Нет, конечно, с гектара можно собрать достаточно картошки и капусты, чтобы семья не умерла с голоду. Но для рентабельного ведения хозяйства даже в климатически более благоприятных регионах желателен несколько больший земельный надел.Такая скупость наших чиновников тем более странна, что свободных гектаров на Дальнем Востоке миллионы. Причем даже в регионах, пригодных для земледелия (Приморье, Амурской области, Хабаровском крае) их пока более чем достаточно. Возможно, московские теоретики программы пожалели своих дальневосточных коллег-чиновников – этак ведь раздай согражданам всю землю даром, что же они тогда китайцам в аренду сдавать будут? Но скорее всего, это просто от скудоумия.От скудоумия же и разговоры о «продолжении» упомянутой программы. Вероятно, хозяевам «дальневосточных гектаров», успешно справившихся с первой частью квеста, могут в будущем выдать ещё по одному гектару! Правда, не очень ясно, как быть в тех случаях, когда расположенные поблизости гектары уже кем-то заняты или просто непригодны для использования. Но кого у нас интересуют такие мелочи, когда нужно перед президентом отчитаться?Вероятно, очень помогло бы Дальнему Востоку наведение элементарного порядка в рыбной отрасли. Причем это вопрос настолько всеобъемлющ для региона, что его решение уже было бы мощнейшим локомотивом как минимум для четырех краев и областей.Первое, о чем стоит упомянуть, – воровство. Ситуация, когда добывающее судно прямо в море перегружает рыбу на рефрижератор, а тот потом убывает в неизвестном направлении, является скорее нормой. Да и сами добывающие суда под разными благовидными предлогами норовят заглянуть сначала в корейский, японский или китайский порт, а только потом уже, налегке, зайти домой.Говорить об объемах незаконного промысла довольно сложно – статистики такой нет, и в условиях круговой поруки она вряд ли когда-нибудь появится. Но судя по тому, что Китай стал мировым лидером по переработке минтая, сам его не добывая, похоже, что масштабы довольно велики.Также мы видим усилия по созданию судостроительной верфи в городе Большой Камень. Но вот что интересно – раньше, в советские времена, почти весь юг Приморья был одним большим судоремонтным заводом. Два таких предприятия были в Находке (и они были полностью гражданскими, обслуживали как раз рыбаков и их смежников), был судоремонтный завод в поселке Ливадия, был в Славянке. Сколько их было во Владивостоке, сказать не рискну, ибо всех могу не упомнить. Их точно было несколько, во главе с гигантом «Дальзаводом», но частично они работали на ТОФ, и относить их полностью к рыбодобывающему комплексу все-таки нельзя.Тем не менее, в судоремонте были заняты десятки тысяч человек. С семьями это уже изрядная доля населения Приморья. И всем, что примечательно, хватало работы, а корабли даже частенько на рейде в очередях стояли.Сейчас же большинство этих предприятий занимается в основном тем, что сдают в аренду причальные стенки для перевалки различных грузов. Корпуса, в массе своей, порезаны на металлолом, плавдоки проданы китайцам, от огромных некогда коллективов остались небольшие штаты «эффективных менеджеров».В последние годы вроде бы наметилась некоторая тенденция к оживлению судоремонта на местных верфях. Но масштабы пока настолько далеки от прежних, что и сравнивать, в общем, не стоит. Например, Приморский судоремонтный завод за весь 2017 год отремонтировал всего 40 судов – это примерно столько, сколько раньше одновременно стояло у его пирсов и в доках.Вернуть промысловиков на родные предприятия и заставить их деньги работать на благо дальневосточного региона и всей России – задача чрезвычайно важная, потому что ни сейчас, ни в обозримом будущем в регионе не будет более очевидной и привлекательной для инвестиций отрасли, чем добыча и переработка рыбы.Сделать это можно, например, посредством пересмотра самого принципа выделения квот на добычу морских ресурсов – выдавать их не просто на тоннаж флота или количество занятых, но в соответствии с определенным коэффициентом возврата. То есть чем больше денег на тонну биоресурсов предприятие потратило внутри страны, тем выше повышающий коэффициент и тем большую квоту оно получит на следующий год. И считать сюда, разумеется, не только налоги, но и зарплаты, выплаченные гражданам России, и деньги на судоремонт, проведенный на российских СРЗ, и прочие расходы, осуществленные в рамках производственной деятельности на территории РФ.И если правительство и президент потратят на это хотя бы треть от тех усилий, которые тратятся ими на проведение очередного саммита, значительная часть проблем Дальнего Востока решится почти автоматически. А если параллельно заняться и наведением порядка в лесной отрасли, мы в короткий срок получим во всем дальневосточном макрорегионе хорошую базу для экономического роста.Наверное, следует упомянуть ещё один момент, который я назвал бы вымыванием денег из региона. Что имеется в виду? Ну, например…Представьте, что принимается решение что-то построить где-нибудь в Хабаровском крае. Как это делается сейчас? Правильно – подряд отдается московской фирме, которая под разговоры о дефиците кадров на Дальнем Востоке завозит на объект рабочих из Средней Азии или ещё из какого-нибудь региона бывшего СССР. В итоге, даже если объект построен, прибыль все равно останется в Москве, а зарплатный фонд увезут к себе домой ребята из солнечного Таджикистана.Это ещё можно оправдать, когда на месте остается рентабельное предприятие, дающее местным жителям работу, а бюджетам – налоги. Но довольно часто это происходит и с жильем, и с объектами социальной инфраструктуры, и с дорогами. Да, все это нужно, все это востребовано, и все-таки было бы гораздо лучше, если бы деньги, выделяемые на такие проекты, хотя бы частично оседали в регионе в виде зарплат. Иначе та самая среда, о которой так пекутся на форумах наши власти, получается, как бы это помягче… Финансово стерильной, вот.Но главная ошибка все-таки не в том, о чем говорилось выше. Вы спросите, а в чем же она?Пожалуй, в том, что мы пытаемся решить проблемы какого-то региона, пусть даже такого большого и важного, как Дальний Восток, отдельно от проблем всей страны. Увы, так не бывает. И важным индикатором состояния дел где-нибудь на Камчатке будет не только то, сможет ли её житель слетать в отпуск в Москву, но и то, сможет ли москвич слетать на Камчатку, чтобы порыбачить.Не решив базовых экономических и социальных проблем, мы вряд ли сможем построить рай в каком-то отдельно взятом регионе. А если мы формулируем свою заботу по принципу «лишь бы они там совсем не передохли», то грош нам всем цена.Что же касается локомотивов роста, то на мой взгляд, не так уж важно, какой именно регион таким локомотивом станет. Важно, чтобы они вообще появились и смогли потянуть за собой остальные.А Дальний Восток имеет все для того, чтобы хорошо жить. Осталось совсем немного – пару умных голов в правительство и поменьше словесной шелухи на форумах…