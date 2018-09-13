Аналитика

Новый афганский модератор: Узбекистан. А что же Россия?

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В ходе недавнего очередного визита министра иностранных дел Узбекистана Абдул-Азиза Камилова в Кабул, как сообщает пресс-служба МИД этой страны, на встрече с Ашрафом Гани, президентом Афганистана, был рассмотрен ход реализации основных положений Ташкентской декларации, а также обсуждены вопросы экономического взаимодействия двух стран.

Однако то, что обсуждалось в действительности, а не то, что заявлено в официальной повестке дня, пока в России неизвестно, и как минимум следует констатировать, что узбекско-афганский диалог чрезвычайно активизировался в результате отмены московской конференции по Афганистану. Таким образом, именно Ташкент в настоящее время пытается «подхватить эстафету» лидера для решения вопроса афганского общенационального примирения.

Как мы видим, ситуация в этой стране стремительно ухудшается, в частности, различные вооружённые группы взяли под свой контроль до 9 уездов в северной части Афганистана. Кроме того, как показали недавние события, есть угроза расширения зоны вооружённого противостояния за границы этой страны на территории бывших советских среднеазиатских республик.


Другой серьёзной проблемой стала миграция боевиков-исламистов из Сирии, где коалиция Дамаска, Москвы и Тегерана, похоже, добилась решающего превосходства и успешно ведёт наступательные действия по всем направлениям. По некоторым данным, в Афганистан из Сирии уже перебралось до 6 тысяч «моджахеддинов» (среди которых несколько сотен – это ультрарадикальные исламисты из республик Северного Кавказа и Средней Азии), чем отчасти и объясняется ряд последних успехов антиправительственных сил там.



Исходя из сложившейся ситуации, ряд стран предпринял попытки наладить диалог между официальным Кабулом и лидерами движения «Талибан» (запрещено в РФ) для того, чтобы найти основу для общенационального примирения, а также чтобы устранить присутствие радикалов-халифатистов «Исламского государства» (запрещено в РФ) в этой стране.

По-видимому, именно в таком ключе планировал провести московские переговоры в сентябре 2018 года российский МИД. Однако, как известно, после ряда вооружённых провокаций, осуществлённых на афганско-таджикской границе «талибами» (или кем-то иным под влиянием внешних сил?) и после разговора А. Газни с С. Лавровым мирная конференция была сначала перенесена на неопределённый срок, а после отказа лидеров «Талибана» от участия в ней вообще отменена.

Теперь, судя по всему, наступила очередь Узбекистана взять на себя роль международного координатора усилий по решению афганской проблемы. Так, на проведённых переговорах Ашраф Гани и Абдул-Азиз Камилов «обсуждали меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу», и новый точкой переговоров был избран Ташкент.

Больше того, именно это, как выяснилось, и обсуждалось (среди прочего) на недавних переговорах в Вашингтоне между Дональдом Трампом, пока ещё президентом США, и Шавкатом Мирзиёевым, президентом Узбекистана. В результате США делегировали часть полномочий по ведению переговоров именно Ташкенту, а не Москве, сняв с себя часть проблем, связанных с Афганистаном и одновременно избежав переуступки полномочий одному из своих главных геополитических противников.

Новый афганский модератор: Узбекистан. А что же Россия?


Можно сказать, что это отчасти объясняется стратегией решения афганской проблемы, избранной Узбекистаном ещё в 1990-е годы и с тех пор практически не менявшейся. Она заключается в трёх главных пунктах: 1) к всеафганскому примирению нельзя прийти через военное решение; 2) необходимо уменьшить, а лучше устранить вовсе любое вмешательство внешних государств в ситуацию в Афганистане, и только через это перейти к внутриполитическому диалогу; 3) всем сторонам конфликта следует признать, что путь к внутриафганскому урегулированию лежит только через систему взаимных уступок и компромиссов, и только это, в сочетании с продуктивным диалогом, может принести прочный мир в данную страну.

Именно поэтому Узбекистан получает шанс стать ведущим модератором в решении афганской проблемы, как действительно нейтральная к Афганистану сторона, при этом плотно экономически (и не только) связанная с ним. Но остаётся вопрос, насколько действительно Ташкент способен решить этот вопрос самостоятельно, оставив за бортом страны «первой тройки» — Россию, США и Китай. По крайней мере, уже сейчас ясно, что Запад в целом в лице США, а также подконтрольный им Кабул выступает против Москвы как центра всеафганских переговоров; Пекин традиционно нейтрален.

В сложившихся условиях у России, вероятно, есть два основных пути. Первый – всё же пробовать далее продвигать идею переговоров в Москве и блокировать Ташкент как площадку для мирной конференции по Афганистану. Второй – попытаться снова возглавить переговорный процесс, но уже используя ташкентскую площадку в своих интересах. Кроме того, у Москвы есть ещё несколько путей, но о них пока говорить не будем. Как будет действовать наше руководство, покажет время…
Автор:
Михаил Сириец
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16 комментариев
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  1. Плотник 2329 Офлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 05:17
    0
    Широко зашагал Узбекистан. Как бы штаны не порвал.
    1. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 07:37
      0
      результате США делегировали часть полномочий по ведению переговоров именно Ташкенту, а не Москве,

      -все должны по отдельности попробовать --ЧТОБЫ ПРИЙТИ К ОБЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ
  2. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 05:22
    +2
    У Узбекистана свои штаны то потерты и в заплатках а он туда же . в миротворцы. Хотя пущай надрываются.
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 06:20
      +1
      Вы видимо давно не были или вообще не были в Узбекистане. Отстали от времени. В одно время Казахстан вырвался вперед в экономическом плане и все благодаря внешним инвестициям. А теперь приходит пора платить проценты и ситуация мягко говоря непростая. В Узбекистане же все благодаря своим ресурсам идет. Сравните внешние долги: $167,5 млрд Казахстан, $14,7 млрд Узбекистан. Поэтому зря вы так..
      1. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 06:28
        +2
        я только рад за вас буду. искренне . а ситуация на просторах бывшего СССР везде не простая. А то , что творить ЛН в Казахстане - он уже давно вызывает раздражение, засиделся и заигрался в дорогие и не нужные игрушки.
      2. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 06:40
        +1
        А что не раскрываете, почему внешний долг Узбекистана такой? Не за счет России он такой стал?
        1. Azim77 Офлайн
          Azim77 Сегодня, 07:00
          +2
          Россия стратегический партнер Узбекистана и поэтому тесные экономические связи существуют. Но ваш вопрос вероятнее всего касается "понаехавших", так?
          Трудовые мигранты или как вы называете гастарбайтеры высылают деньги домой, не государству, не в банки. Поэтому основная масса поступлений остается в распоряжении населения в форме сбережений. Да, большая сумма приходится на поступления из РФ (77%). Но эти поступления не от попрошайничества или грабительства, а от труда. И часто тяжелого труда. Это плохо или хорошо?
          По официальной статистике узбекистанцы составляют 10% от всех мигрантов, работающих в РФ. В 2018 году, согласно миграционной политике, официальная квота для выезда мигрантов из Узбекистана в Россию была утверждена в размере 50 тыс человек. 50 тыс, не 50 млн. Про остальных - это задавайте к вашим госорганам вопросы.
          В любом случае, госдолг страны косвенно, хоть и зависит от любых поступлений, но сумма поступлений от трудовых мигрантов не является основным источником дохода.
          1. avt Онлайн
            avt Сегодня, 07:19
            +1
            Цитата: Azim77
            Это плохо или хорошо?

            Кому как . Бизнюсюкам по факту эксплуатирующим рабский труд -самое то. А если смотреть в комплексе все социальные проблемы , так даже и не шибко весело . Уже Патрушев огласил в СМИ о неприемлимости нелегальной миграции . А он редко чего на публику говорит.
            Цитата: Razvedka_Boem
            Вместо того чтобы пожелать удачи

            request В чём ? В переговорах с us-ми марионетками, которые реально зашатались ? Ну извольте - удачи вам на сём тяжком и неблагодарном пути.
            Цитата: Razvedka_Boem
            Если усилия Узбекистана изменить ситуацию в Афганистане в лучшую сторону будут успешны, от этого выиграют все.

            bully Дай Бог Дустум , которого вернули, удержит ситуацию на границе с Узбекистаном! Как это он сделал во время оно и тогда ещё так же Масуд на границе с Таджикистаном, взорвав туннель .Так что
            А что же Россия?
            Да ничего . С какого перепугу туда лезть , да ещё по дороге перелезая через гордые, древние и независимые нац республики ? request Всё одно как Путин анекдот про стрижку поросёнка рассказывал - шерсти мало, визгу много.Автор предлагает спасать us-ов Эрика Принца ? Ну велком ту хелл - может завербоваться к нему в ,,Академи" и упярот. bully Так , на минуточку, у России кроме как в Киргизии нет даже нормального аэродрома для подскока в Афганистан, не то что нормального сообщения и снабжения потенциальной операции ВКС . Может Аз что то не доглядел ? Может в Марах база ВКС РФ на долговременной основе , как в Хмеймим? wassat Так что как то давайте сами.
    2. andrewkor Онлайн
      andrewkor Сегодня, 07:11
      0
      Вы,неуважаемый Дерижёр как видно из анекдота про узбека и казаха в узбекской версии!
      1. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 07:15
        +1
        Так Вы , уважаемый Андрей, расскажите то анекдот, для полноты картины. чего понты то колотить .
      2. Дирижер Онлайн
        Дирижер Сегодня, 07:19
        +1
        причем расскажите версии как с казахской так и с узбекской стороны . плиз .
  3. Razvedka_Boem Офлайн
    Razvedka_Boem Сегодня, 05:50
    +2
    Вместо того чтобы пожелать удачи, комментаторы источают одно ехидство и сарказм..
    Узбекистан достаточно давно пытается изменить ситуацию в Афганистане в лучшую сторону.
    Мы построили там железную дорогу и высоковольтные ЛЭП, открыли торговый дом в Мазари-Шарифе, строим мосты, проложили оптоволоконные кабеля, строим сети водоснабжения.
    "5 июня текущего года по решению Президента Шавката Мирзиёева Узбекистан направил Исламской Республике Афганистан 3 тысячи тонн продовольственной пшеницы в качестве гуманитарной помощи – пишет УзА. Гуманитарная помощь Афганистану, пострадавшему в результате засухи, доставлена в Хайратон через железнодорожную станцию «Шурчи» Узбекистана."
    До этого безвозмездно передали Афганистану около тридцати автобусов и тракторов.
    Предложили афганской молодежи учиться у нас.
    И это только малая часть того, что делает наша страна в отношениях с Афганистаном.
    Если усилия Узбекистана изменить ситуацию в Афганистане в лучшую сторону будут успешны, от этого выиграют все.
    1. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 05:56
      +1
      Да, да, только сколько узбеков на заработках в РФ или Казахстане то? Видимо с целью посмотреть мир?
  4. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:36
    0
    А что Узбекистан сможет сделать? Талибы, получив подпитку в живой силе сейчас одну победу за другой одерживают. На переговоры потому и не идут, что замаячила перспектива весь Афганистан под себя подмять. Американцы тихо умывают руки, а Узбекистану полномочия делегировали в надежде, что Узбекистан Россию в эту мясорубку втянет. И зачем нам такое счастье?
    1. Azim77 Офлайн
      Azim77 Сегодня, 07:21
      +1
      Афганистан - это страна с общей границей с Узбекистаном. И что там творится, для нас жизненно важно. В Афганистане очень много узбеков, таджиков. У нас много чего исторически общего, особенно с северными районами. Туда мигрировало население, во время противостояния России и Великобритании, а именно это было в конце 19 и в начале 20 века в этих краях. Немало "басмачей", ханов, беков и других несогласных с новой властью, сперва Российской Империи, а потом власти Советов, ушли в Афганистан. И если многим Афганистан кажется большой плантацией с маком, героином, с первобытным общинным строем, то это не так. В связи с этим Узбекистан имеет неплохой шанс, стать посредником в решении острых вопросов. Как бы, есть что связывает. Хотя за более чем 1 век мы сильно стали разными.
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 07:38
        0
        Как Узбекистан вопрос с талибами решит?