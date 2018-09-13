Новый афганский модератор: Узбекистан. А что же Россия?

В ходе недавнего очередного визита министра иностранных дел Узбекистана Абдул-Азиза Камилова в Кабул, как сообщает пресс-служба МИД этой страны, на встрече с Ашрафом Гани, президентом Афганистана, был рассмотрен ход реализации основных положений Ташкентской декларации, а также обсуждены вопросы экономического взаимодействия двух стран.Однако то, что обсуждалось в действительности, а не то, что заявлено в официальной повестке дня, пока в России неизвестно, и как минимум следует констатировать, что узбекско-афганский диалог чрезвычайно активизировался в результате отмены московской конференции по Афганистану. Таким образом, именно Ташкент в настоящее время пытается «подхватить эстафету» лидера для решения вопроса афганского общенационального примирения.Как мы видим, ситуация в этой стране стремительно ухудшается, в частности, различные вооружённые группы взяли под свой контроль до 9 уездов в северной части Афганистана. Кроме того, как показали недавние события, есть угроза расширения зоны вооружённого противостояния за границы этой страны на территории бывших советских среднеазиатских республик.Другой серьёзной проблемой стала миграция боевиков-исламистов из Сирии, где коалиция Дамаска, Москвы и Тегерана, похоже, добилась решающего превосходства и успешно ведёт наступательные действия по всем направлениям. По некоторым данным, в Афганистан из Сирии уже перебралось до 6 тысяч «моджахеддинов» (среди которых несколько сотен – это ультрарадикальные исламисты из республик Северного Кавказа и Средней Азии), чем отчасти и объясняется ряд последних успехов антиправительственных сил там.Исходя из сложившейся ситуации, ряд стран предпринял попытки наладить диалог между официальным Кабулом и лидерами движения «Талибан» (запрещено в РФ) для того, чтобы найти основу для общенационального примирения, а также чтобы устранить присутствие радикалов-халифатистов «Исламского государства» (запрещено в РФ) в этой стране.По-видимому, именно в таком ключе планировал провести московские переговоры в сентябре 2018 года российский МИД. Однако, как известно, после ряда вооружённых провокаций, осуществлённых на афганско-таджикской границе «талибами» (или кем-то иным под влиянием внешних сил?) и после разговора А. Газни с С. Лавровым мирная конференция была сначала перенесена на неопределённый срок, а после отказа лидеров «Талибана» от участия в ней вообще отменена.Теперь, судя по всему, наступила очередь Узбекистана взять на себя роль международного координатора усилий по решению афганской проблемы. Так, на проведённых переговорах Ашраф Гани и Абдул-Азиз Камилов «обсуждали меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу», и новый точкой переговоров был избран Ташкент.Больше того, именно это, как выяснилось, и обсуждалось (среди прочего) на недавних переговорах в Вашингтоне между Дональдом Трампом, пока ещё президентом США, и Шавкатом Мирзиёевым, президентом Узбекистана. В результате США делегировали часть полномочий по ведению переговоров именно Ташкенту, а не Москве, сняв с себя часть проблем, связанных с Афганистаном и одновременно избежав переуступки полномочий одному из своих главных геополитических противников.Можно сказать, что это отчасти объясняется стратегией решения афганской проблемы, избранной Узбекистаном ещё в 1990-е годы и с тех пор практически не менявшейся. Она заключается в трёх главных пунктах: 1) к всеафганскому примирению нельзя прийти через военное решение; 2) необходимо уменьшить, а лучше устранить вовсе любое вмешательство внешних государств в ситуацию в Афганистане, и только через это перейти к внутриполитическому диалогу; 3) всем сторонам конфликта следует признать, что путь к внутриафганскому урегулированию лежит только через систему взаимных уступок и компромиссов, и только это, в сочетании с продуктивным диалогом, может принести прочный мир в данную страну.Именно поэтому Узбекистан получает шанс стать ведущим модератором в решении афганской проблемы, как действительно нейтральная к Афганистану сторона, при этом плотно экономически (и не только) связанная с ним. Но остаётся вопрос, насколько действительно Ташкент способен решить этот вопрос самостоятельно, оставив за бортом страны «первой тройки» — Россию, США и Китай. По крайней мере, уже сейчас ясно, что Запад в целом в лице США, а также подконтрольный им Кабул выступает против Москвы как центра всеафганских переговоров; Пекин традиционно нейтрален.В сложившихся условиях у России, вероятно, есть два основных пути. Первый – всё же пробовать далее продвигать идею переговоров в Москве и блокировать Ташкент как площадку для мирной конференции по Афганистану. Второй – попытаться снова возглавить переговорный процесс, но уже используя ташкентскую площадку в своих интересах. Кроме того, у Москвы есть ещё несколько путей, но о них пока говорить не будем. Как будет действовать наше руководство, покажет время…