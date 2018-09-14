«Тихий миномёт» 2Б25 «Галл»: опасное оружие российского спецназа
Арабские средства массовой информации традиционно достаточно хорошо относятся к военной технике российского производства. Буквально на днях египетское издание Al Mogaz опубликовало материал о «тихом миномете», назвав его самым опасным оружием российской армии. Данное сравнение является преувеличением, но миномет 2Б25 «Галл», о котором идет речь, действительно является уникальной разработкой российского оборонно-промышленного комплекса.
2Б25 «Галл» – российский 82-мм бесшумный миномет, который был разработан специалистами нижегородского ЦНИИ «Буревестник». С 2009 года данное предприятие входит в состав дивизиона спецтехники АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Широкой публике данный миномет был впервые представлен еще в 2011 году, дебют пришелся на выставку вооружений «MILEX-2011», которая проходила в Минске. В настоящее время миномет производится серийно.
Миномет целенаправленно создавался для оснащения спецподразделений, в первую очередь армейского спецназа. Он не имеет никаких демаскирующих признаков в отличие от аналогичных моделей того же калибра. Бесшумный, бездымный и беспламенный миномет «Галл» можно смело назвать любимым оружием российского спецназа. Отличительные особенности миномета, перечисленные выше, обеспечиваются применением специально разработанного для него осколочно-фугасного выстрела 3В035 и уникальными особенностями конструктивной схемы. Полученные технические характеристики миномета обеспечивают скрытность и внезапность его боевого применения.
Основным предназначением миномета 2Б25 «Галл» является поражение расположенной открыто и в неперекрытых укрытиях полевого типа живой силы противника, в том числе в средствах индивидуальной бронезащиты. Стрельба из «тихого миномета» ведется навесным огнем как по наблюдаемым, так и по ненаблюдаемым целям с закрытых позиций. Ведение огня возможно с грунтов различной твердости, в любое время дня и ночи, при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 градусов Цельсия, отмечает официальный сайт ЦНИИ «Буревестник».
На выставке «MILEX-2011» инженер-конструктор предприятия «Буревестник» Алексей Зеленцов говорил о том, что изделие «при выстреле не создает ни шум, ни дыма, ни пламени». Эффект достигается за счет использования нового минометного боеприпаса, хвостовик которого обладает специальной конструкцией. При выстреле такая конструкция запирает пороховые газы в хвостовике мины. В результате действительно не образуются дым, пламя и ударная волна, а громкость сопровождающего выстрел звука сопоставима со звуком при стрельбе из автомата Калашникова, оснащенного глушителем. По словам Зеленцова, за границей подобные разработки существуют во Франции, но они уступают российскому миномету по калибру, массе боевой части и дальности стрельбы.
Подобная бесшумная схема ранее была применена в Советском Союзе в некоторых образцах оружия, в том числе в пистолете ПСС (пистолет самозарядный специальный), принятом на вооружение в 1983 году. При выстреле из пистолета пуля выталкивается не пороховыми газами, а специальным поршнем, который, сообщив пуле начальную скорость, заклинивается в гильзе и запирает внутри нее пороховые газы. Благодаря такому решению пистолет обеспечивал возможность бесшумной и беспламенной стрельбы. Ранее в 1960-е годы в СССР на вооружение спецназа также поступал бесшумный гранатомет, известный как Изделие Д «Дятел». Он представлял собой стрелково-гранатометный комплекс малого демаскирующего действия, из которого можно было вести огонь как патронами калибра 9 мм, так и 30-мм гранатами. Бесшумность стрельбы достигалась запиранием пороховых газов в гильзе патрона. В целом же подобные образцы вооружения и сегодня являются большой редкостью.
Перевод бесшумного миномета 2Б25 «Галл» из боевого положения в походное и обратно производится без его разборки на составные части. На небольшие расстояния миномет можно легко переносить с использованием ремней, закрепленных на изделии. Транспортировка миномета производится в штатном ящике любым видом транспорта или в специальном походном рюкзаке силами расчета, состоящего из двух человек. Благодаря небольшой массе и габаритам, переносить миномет в состоянии всего один номер расчета, второй – переносит мины к нему. Эти характеристики позволяют спецназовцам скрытно переносить изделие и использовать его внезапно для противника. Легкость, с которой миномет можно перебрасывать с одной позиции на другую, обеспечивает даже небольшому по численности подразделению возможность проведения эффективного и неожиданного огневого налета на позиции противника.
Снижения массы миномета «Галл» удалось добиться за счет тонкостенного и укороченного ствола в совокупности с облегченной конструкцией всего изделия. Это позволяет переносить миномет массой в 13 кг всего одному человеку, при этом миномет поместится и в обыкновенном туристическом рюкзаке. Все это в совокупности с отсутствием демаскирующих факторов при стрельбе, делает миномет 2Б25 идеальным оружием и для проведения диверсионных операций в тылу противника. Для простого сравнения можно отметить, что выполненный по классической конструкции миномет 2Б14 «Поднос» того же калибра 82 мм весит уже 42 кг и обслуживается расчетом из четырех человек.
Вертикальные углы наведения в диапазоне от +45 до +85 градусов обеспечивают бесшумному миномету «Галл» возможность поражения целей на дельности от 100 до 1200 метров. Горизонтальные углы наведения без перестановки двуноги составляют от -4 до +4 градусов. При перестановке двуноги угол обстрела составляет 360 градусов. Скорострельность миномета без исправления наводки достигает 15 выстрелов в минуту.
Все перечисленные качества делают бесшумный миномет 2Б25 «Галл» привлекательным оружием для вооружения подразделений специального назначения, в том числе при проведении контр-террористических операций. При стрельбе с закрытых позиции миномет наиболее эффективен, так как мины вылетают практически бесшумно, не видно дыма и вспышек выстрелов. Это не позволяет противнику отследить, откуда именно по ним ведется огонь. По словам экспертов, минометный расчет может спокойно работать, находясь в 300 метрах от противника, который так и не сможет определить, откуда именно по нему стреляют.
Тактико-технические характеристики миномета 2Б25 «Галл»:
Калибр – 82 мм.
Минимальная дальность стрельбы – 100 м.
Максимальная дальность стрельбы – 1200 м.
Максимальная скорострельность (без исправления наводки) – 15 выстр/мин.
Углы вертикального наведения – от +45 до +85 градусов.
Углы горизонтального наведения:
— без перестановки двуноги: ± 4 градуса.
— с перестановкой двуноги: 360 градусов.
Масса миномета в боевом положении (без платформы) – не более 13 кг.
Время перевода из походного положения в боевое и обратно – не более 30 секунд.
Расчет – 2 человека.
Источники информации:
http://www.burevestnik.com/products/2b25.html
http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/raketnye-kompleksy-rszo-ptrk-i-orudiya-polevoy-artillerii/2b25
https://rg.ru/2018/07/04/reg-urfo/kak-ustroen-rossijskij-besshumnyj-minomet-2b25-gall.html
Материалы из открытых источников
2Б25 «Галл» – российский 82-мм бесшумный миномет, который был разработан специалистами нижегородского ЦНИИ «Буревестник». С 2009 года данное предприятие входит в состав дивизиона спецтехники АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Широкой публике данный миномет был впервые представлен еще в 2011 году, дебют пришелся на выставку вооружений «MILEX-2011», которая проходила в Минске. В настоящее время миномет производится серийно.
Миномет целенаправленно создавался для оснащения спецподразделений, в первую очередь армейского спецназа. Он не имеет никаких демаскирующих признаков в отличие от аналогичных моделей того же калибра. Бесшумный, бездымный и беспламенный миномет «Галл» можно смело назвать любимым оружием российского спецназа. Отличительные особенности миномета, перечисленные выше, обеспечиваются применением специально разработанного для него осколочно-фугасного выстрела 3В035 и уникальными особенностями конструктивной схемы. Полученные технические характеристики миномета обеспечивают скрытность и внезапность его боевого применения.
Основным предназначением миномета 2Б25 «Галл» является поражение расположенной открыто и в неперекрытых укрытиях полевого типа живой силы противника, в том числе в средствах индивидуальной бронезащиты. Стрельба из «тихого миномета» ведется навесным огнем как по наблюдаемым, так и по ненаблюдаемым целям с закрытых позиций. Ведение огня возможно с грунтов различной твердости, в любое время дня и ночи, при температуре окружающего воздуха от -50 до +50 градусов Цельсия, отмечает официальный сайт ЦНИИ «Буревестник».
На выставке «MILEX-2011» инженер-конструктор предприятия «Буревестник» Алексей Зеленцов говорил о том, что изделие «при выстреле не создает ни шум, ни дыма, ни пламени». Эффект достигается за счет использования нового минометного боеприпаса, хвостовик которого обладает специальной конструкцией. При выстреле такая конструкция запирает пороховые газы в хвостовике мины. В результате действительно не образуются дым, пламя и ударная волна, а громкость сопровождающего выстрел звука сопоставима со звуком при стрельбе из автомата Калашникова, оснащенного глушителем. По словам Зеленцова, за границей подобные разработки существуют во Франции, но они уступают российскому миномету по калибру, массе боевой части и дальности стрельбы.
Подобная бесшумная схема ранее была применена в Советском Союзе в некоторых образцах оружия, в том числе в пистолете ПСС (пистолет самозарядный специальный), принятом на вооружение в 1983 году. При выстреле из пистолета пуля выталкивается не пороховыми газами, а специальным поршнем, который, сообщив пуле начальную скорость, заклинивается в гильзе и запирает внутри нее пороховые газы. Благодаря такому решению пистолет обеспечивал возможность бесшумной и беспламенной стрельбы. Ранее в 1960-е годы в СССР на вооружение спецназа также поступал бесшумный гранатомет, известный как Изделие Д «Дятел». Он представлял собой стрелково-гранатометный комплекс малого демаскирующего действия, из которого можно было вести огонь как патронами калибра 9 мм, так и 30-мм гранатами. Бесшумность стрельбы достигалась запиранием пороховых газов в гильзе патрона. В целом же подобные образцы вооружения и сегодня являются большой редкостью.
Перевод бесшумного миномета 2Б25 «Галл» из боевого положения в походное и обратно производится без его разборки на составные части. На небольшие расстояния миномет можно легко переносить с использованием ремней, закрепленных на изделии. Транспортировка миномета производится в штатном ящике любым видом транспорта или в специальном походном рюкзаке силами расчета, состоящего из двух человек. Благодаря небольшой массе и габаритам, переносить миномет в состоянии всего один номер расчета, второй – переносит мины к нему. Эти характеристики позволяют спецназовцам скрытно переносить изделие и использовать его внезапно для противника. Легкость, с которой миномет можно перебрасывать с одной позиции на другую, обеспечивает даже небольшому по численности подразделению возможность проведения эффективного и неожиданного огневого налета на позиции противника.
Снижения массы миномета «Галл» удалось добиться за счет тонкостенного и укороченного ствола в совокупности с облегченной конструкцией всего изделия. Это позволяет переносить миномет массой в 13 кг всего одному человеку, при этом миномет поместится и в обыкновенном туристическом рюкзаке. Все это в совокупности с отсутствием демаскирующих факторов при стрельбе, делает миномет 2Б25 идеальным оружием и для проведения диверсионных операций в тылу противника. Для простого сравнения можно отметить, что выполненный по классической конструкции миномет 2Б14 «Поднос» того же калибра 82 мм весит уже 42 кг и обслуживается расчетом из четырех человек.
Вертикальные углы наведения в диапазоне от +45 до +85 градусов обеспечивают бесшумному миномету «Галл» возможность поражения целей на дельности от 100 до 1200 метров. Горизонтальные углы наведения без перестановки двуноги составляют от -4 до +4 градусов. При перестановке двуноги угол обстрела составляет 360 градусов. Скорострельность миномета без исправления наводки достигает 15 выстрелов в минуту.
Все перечисленные качества делают бесшумный миномет 2Б25 «Галл» привлекательным оружием для вооружения подразделений специального назначения, в том числе при проведении контр-террористических операций. При стрельбе с закрытых позиции миномет наиболее эффективен, так как мины вылетают практически бесшумно, не видно дыма и вспышек выстрелов. Это не позволяет противнику отследить, откуда именно по ним ведется огонь. По словам экспертов, минометный расчет может спокойно работать, находясь в 300 метрах от противника, который так и не сможет определить, откуда именно по нему стреляют.
Тактико-технические характеристики миномета 2Б25 «Галл»:
Калибр – 82 мм.
Минимальная дальность стрельбы – 100 м.
Максимальная дальность стрельбы – 1200 м.
Максимальная скорострельность (без исправления наводки) – 15 выстр/мин.
Углы вертикального наведения – от +45 до +85 градусов.
Углы горизонтального наведения:
— без перестановки двуноги: ± 4 градуса.
— с перестановкой двуноги: 360 градусов.
Масса миномета в боевом положении (без платформы) – не более 13 кг.
Время перевода из походного положения в боевое и обратно – не более 30 секунд.
Расчет – 2 человека.
Источники информации:
http://www.burevestnik.com/products/2b25.html
http://roe.ru/catalog/sukhoputnye-vosyka/raketnye-kompleksy-rszo-ptrk-i-orudiya-polevoy-artillerii/2b25
https://rg.ru/2018/07/04/reg-urfo/kak-ustroen-rossijskij-besshumnyj-minomet-2b25-gall.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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