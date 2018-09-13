В Киеве: "НАТО давно бы разгромило в пыль Россию, но..."
Украинские политики, нынешние и бывшие, продолжают впадать в рассуждения на предмет того, как «победить Россию». Бывший министр экономики страны Виктор Суслов высказал «гениальную» мысль о том, что победить Россию мешает наличие у РФ ядерного оружия. Такое «экспертное» мнение г-н Суслов высказал в эфире телеканала «112 Украина».
Комментируя проходящие в России масштабные учения «Восток-2018», Суслов заявил, что Россия давно была бы «разгромлена в пыль».
Экс-министр экономики:
Между тем, на Западе продолжают пристально следить за ходом учений «Восток-2018». При этом основная головная боль западных партнёров связана уже не учениями как таковыми (видимо, успели привыкнуть к масштабным маневрам на территории РФ, от которых отвыкали после распада СССР), а с тем, что в учениях участвует и китайский военный контингент.
Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что учения «Восток-2018» «точно не приведут к созданию военно-политического альянса между Москвой и Пекином». Мэттис добавил, что каждая из стран (Россия и Китай) сегодня преследует свои интересы. Удивительно, что Мэттис фактически признал наличие интересов у Москвы и Пекина, ведь по логике американских элит, интересы в этом мире могут быть только у США...
Комментируя проходящие в России масштабные учения «Восток-2018», Суслов заявил, что Россия давно была бы «разгромлена в пыль».
Переброска военной техники США
Экс-министр экономики:
НАТО давно бы разгромило её (Россию) в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва это получится, по крайней мере, сегодня.
Между тем, на Западе продолжают пристально следить за ходом учений «Восток-2018». При этом основная головная боль западных партнёров связана уже не учениями как таковыми (видимо, успели привыкнуть к масштабным маневрам на территории РФ, от которых отвыкали после распада СССР), а с тем, что в учениях участвует и китайский военный контингент.
Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что учения «Восток-2018» «точно не приведут к созданию военно-политического альянса между Москвой и Пекином». Мэттис добавил, что каждая из стран (Россия и Китай) сегодня преследует свои интересы. Удивительно, что Мэттис фактически признал наличие интересов у Москвы и Пекина, ведь по логике американских элит, интересы в этом мире могут быть только у США...
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