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В Киеве: "НАТО давно бы разгромило в пыль Россию, но..."

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Украинские политики, нынешние и бывшие, продолжают впадать в рассуждения на предмет того, как «победить Россию». Бывший министр экономики страны Виктор Суслов высказал «гениальную» мысль о том, что победить Россию мешает наличие у РФ ядерного оружия. Такое «экспертное» мнение г-н Суслов высказал в эфире телеканала «112 Украина».

Комментируя проходящие в России масштабные учения «Восток-2018», Суслов заявил, что Россия давно была бы «разгромлена в пыль».

В Киеве: "НАТО давно бы разгромило в пыль Россию, но..."

Переброска военной техники США



Экс-министр экономики:
НАТО давно бы разгромило её (Россию) в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва это получится, по крайней мере, сегодня.


Между тем, на Западе продолжают пристально следить за ходом учений «Восток-2018». При этом основная головная боль западных партнёров связана уже не учениями как таковыми (видимо, успели привыкнуть к масштабным маневрам на территории РФ, от которых отвыкали после распада СССР), а с тем, что в учениях участвует и китайский военный контингент.

Накануне глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил, что учения «Восток-2018» «точно не приведут к созданию военно-политического альянса между Москвой и Пекином». Мэттис добавил, что каждая из стран (Россия и Китай) сегодня преследует свои интересы. Удивительно, что Мэттис фактически признал наличие интересов у Москвы и Пекина, ведь по логике американских элит, интересы в этом мире могут быть только у США...
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25 комментариев
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  1. AlexVas44 Онлайн
    AlexVas44 Сегодня, 06:05
    +2
    Суслов заявил, что Россия давно была бы «разгромлена в пыль».

    Может быть и в пыль, неужели ума не хватает понять, что и сам Суслов станет этой пылью.
    1. просто экспл Офлайн
      просто экспл Сегодня, 06:07
      +3
      суслов европей , он думает что его возьмут в буржуинство .
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 06:10
        +8
        Да уж хватит на каждый пук из окраины реагировать. Они просто высокопроизводительные генераторы разного бреда.
  2. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:09
    +11
    Статья ни о чем... НАТО делает то, что может. Могло разгромить и расчленить Югославию - и сделало это. Россия не защитила. Не посмело вмешаться в Грузии - результат известен. А уж сейчас, после Сирии, тихо сидят, как мыши под веником. Воевать в Европе НАТО нечем, и некому. США тоже не улыбается "получать" за европейские дела. Так что "незалежникам" стоит подготовится. К тому, что никто и ничто их художества покрывать и прикрывать не будет wassat
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 06:27
      +2
      Они и сами это прекрасно понимают. Вот и пытаются желаемое за действительность выдать.
  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 06:09
    +5
    Может-ли быть крупное НЕЯДЕРНОЕ столкновение наших войск и США?
    Может! Но только вне границ РФ.
    Любое вторжение в пределы России (включая Крым), либо будет кратковременным с жестоким наказанием, и может легко перейти в ядерный конфликт.
  4. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 06:18
    +8
    Более 30 лет длится этот психоз на Украине. Министры, учителя, священники, спортсмены, певцы, актёры, "светские львицы" публично призывают "стереть в пыль". Это не появилось не в 2014м. "Геть московська гопа-па" появилась ещё в конце 80х....Самое абсурдное, что большинство "климкиных", "сусловых" к Украине имеют весьма опосредованное отношение.
    1. 30 вис Офлайн
      30 вис Сегодня, 06:56
      +1
      Самое абсурдное, что большинство "климкиных", "сусловых" к Украине имеют весьма опосредованное отношение.[b][/b]Нет они имеют самое прямое отношение к Украине ...Они питаются кровью и плотью народа , паразитируют на теле народа .
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:24
    +5
    ... каждого укрокакловского полудурка коментировать - много чести... пусть тешаться в своей вонючей песочнице... bully
  6. Naval Офлайн
    Naval Сегодня, 06:27
    +1
    Ай Моська, знать она сильна, раз лает на слона fool
    как то так
  7. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 06:42
    +1
    Да вот только у жителей бантустана советов не спрашивают, не принято это как-то у белых сахибов.
  8. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 06:49
    +3
    Маразматик на маразматике и маразматиком погоняют. ( в свой карман )
    Сколько уже народ Украины их может терпеть ? Задолбали тихомирные обыватели безвольные ! На "кухне" вечером власть кроют по полной и пьют за упокой, а днем строем под бандеривщину ... am Еще лет 20-ть , и таких как я уже и не останется - злобных "сепаров" ( погоняло на работе ).
  9. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 06:51
    0
    Ну вообще-то он прав. Если бы не наличие РВСН и подлодок с водородными ракетами, то НАТО давно бы разбомбило Россию и расчленило ее, как они это сделали с Югославией. И лишь боязнь получить в ответку свои сожженные столицы и мегаполисы, останавливает английских и американских ястребов. В обычной безъядерной войне у России нет шанса на победу. Население США 350 млн человек, население Британии вместе с Канадой, Австралией и Новой Зеландией 130 млн человек, население стран НАТО 500 млн человек, в совокупности почти миллиард человек. Это еще если не считать ручных боевых хомячков типа Южной Кореи и Японии, которые во всем слушаются США в своей внешней политике. Японцы, я уверен, охотно вступят в "крестовый поход" против "северных варваров" в обмен на посулы США в виде Курил и Сахалина. Ну и можно добавить еще полсотни миллионов русофобов из Украины, Прибалтики и Грузии. Разница в населении в 7-8 раз, а разница в экономике уже стократная!
    1. olgen Офлайн
      olgen Сегодня, 06:59
      +3
      и все как кинулись воевать
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:24
      +1
      Цитата: Кот_Кузя
      Ну вообще-то он прав. Если бы не наличие РВСН и подлодок с водородными ракетами, то НАТО давно бы разбомбило Россию и расчленило ее, как они это сделали с Югославией. И лишь боязнь получить в ответку свои сожженные столицы и мегаполисы, останавливает английских и американских ястребов. В обычной безъядерной войне у России нет шанса на победу. Население США 350 млн человек, население Британии вместе с Канадой, Австралией и Новой Зеландией 130 млн человек, население стран НАТО 500 млн человек, в совокупности почти миллиард человек. Это еще если не считать ручных боевых хомячков типа Южной Кореи и Японии, которые во всем слушаются США в своей внешней политике. Японцы, я уверен, охотно вступят в "крестовый поход" против "северных варваров" в обмен на посулы США в виде Курил и Сахалина. Ну и можно добавить еще полсотни миллионов русофобов из Украины, Прибалтики и Грузии. Разница в населении в 7-8 раз, а разница в экономике уже стократная!

      Я не думаю, что после Гитлера и Наполеона кто нибудь попрет против России в широкомасштабное сухопутное наступление, независимо от того, есть ЯО или нет. Тысячи километров до ключевых городов, относительно малая плотность заселения страны - асе это в условиях обычных боевых действий с широким использованием комбатантов в тылу наступающих войск приведёт к логистическому коллапсу растянутых линий снабжения ещё до подхода к Москве. Количество трупов при этом будет таковым, что вьетнамские протесты в Штатах покажутся правительствам стран НАТО тихими периферийными демонстрациями. Профессиональный костяк их армий будет раздроблен, а объявить мобилизацию на непопулярную войну никто не осмелиться - чревато досрочными выборами.
      Вот война с Китаем без ЯО была бы проблематичной...
      1. Кот_Кузя Офлайн
        Кот_Кузя Сегодня, 07:34
        -1
        Цитата: Krasnodar
        Тысячи километров до ключевых городов

        Петербург расположен в 50 км от натовских баз в Эстонии. Да и современные танки это не тихоходные ненадежные танки периода 30-х гг, у Абрамса средняя скорость 50 км/с, а от границы с Латвией и до Москвы примерно 500 км, вот и считайте, сколько времени нужно Абрамсу, чтобы доехать до Москвы. Что касается протестов, то западные СМИ поднаторели в лжи и пропаганде, они вобьют в головы своих зрителей любую чушь. А тех немногих, кто осмелится выйти на антивоенную демонстрацию, тех объявят пособниками врага и агентами Кремля, арестуют и посадят на большие сроки.
    3. GRF Онлайн
      GRF Сегодня, 07:42
      0
      Как пропаганда мазги моет то...
      Русские воевать не умеют и трупами типа всех заваливают...
      И если цифры не сходятся (у нас трупов не хватает), то нам трындец! Ну тупыыые (с)
      А по факту получаются то обратные пропорции...
      Так что пофиг сколь их там и что у нас запазухой: ядрен батон, АК или булыжник...
      Пока Русь едина (духовно), у них ничего не получится...
      С таким экономическим богатством, что они на нас бедных то все облизываются?
  10. Лара Крофт Онлайн
    Лара Крофт Сегодня, 07:06
    0
    Бывший министр экономики страны Виктор Суслов высказал «гениальную» мысль о том, что победить Россию мешает наличие у РФ ядерного оружия.

    Скорее всего, поэтому оно у нас есть. Однако его наличие, разработка, модернизация, говорит о мощной экономики и промышленности РФ, т.к. ЯО это дорогое удовольствие и в таких масштабах, как у РФ оно есть только у США (и то у США нет грунтовых ПУ МБР)...
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:12
    +1
    Так зачем укроине помощь НАТО, раз они сильнейшая армия гастрбайтеров wassat , оговорился wassat сильнейшая армия Европы? ??Будет это нато только под ногами путаться! !! wassat
  12. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 07:14
    +1
    тупари продажные украинские
  13. лысова Онлайн
    лысова Сегодня, 07:23
    0
    --- " ... Суслов высказал «гениальную» мысль о том, что победить Россию мешает наличие у РФ ядерного оружия " --- не далёкий, у нас в 1941 - 45 г. не было ЯО, а всю Европу, включая поганую УПА, на " уши "поставили.
  14. Staffa Офлайн
    Staffa Сегодня, 07:26
    +1
    Не мое, но понравилось))) "Я честно думал, что дурь шумерская после заявлений о полётах на и Луну и Марс. строительство атомных субмарин и лёгких бойовых лiтаков превосходящих истребители России, строительства шумерами Космодрома для Австралии, взятие Москвы и Дальнего востока, всё же прекратится, но....я ошибся. Их дурь уже невозможно измерять даже мегапарсеками..."
  15. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 07:36
    0
    Стереть говорит ? Но с территории Украины стерли Крым, Донбасс стирается.
  16. Azim77 Офлайн
    Azim77 Сегодня, 07:41
    0
    Подскажите, как понять эти высказывания. Очень стиль Кличко напоминает:
    НАТО давно бы разгромило её (Россию) в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва это получится, по крайней мере, сегодня.

    Учитывая учения-2018, "демонстрируют мускулы" - это касается России. Тогда, получается "по крайней мере, сегодня" у НАТО "едва получится" - это констатация? Ведь, он сам это так сочинил и значит осознает.
  17. Gungar Онлайн
    Gungar Сегодня, 07:49
    0
    Цитата: Кот_Кузя
    Цитата: Krasnodar
    Тысячи километров до ключевых городов

    Петербург расположен в 50 км от натовских баз в Эстонии. Да и современные танки это не тихоходные ненадежные танки периода 30-х гг, у Абрамса средняя скорость 50 км/с, а от границы с Латвией и до Москвы примерно 500 км, вот и считайте, сколько времени нужно Абрамсу, чтобы доехать до Москвы. Что касается протестов, то западные СМИ поднаторели в лжи и пропаганде, они вобьют в головы своих зрителей любую чушь. А тех немногих, кто осмелится выйти на антивоенную демонстрацию, тех объявят пособниками врага и агентами Кремля, арестуют и посадят на большие сроки.

    Хоспади вот диванный аналитег то нам сейчас глаза открыл как бравые американские вояки нас завоевывать будут со скоростью 50 км\час верхом на абрамсе.
    Мозг то включать не пробовал?