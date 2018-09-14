НАТО возродится в Нигере
Нигер – это государство в западной части Африки, о котором говорят всё чаще, когда речь идёт о борьбе с радикальными исламистами. На днях, как сообщает информационный канал «Euronews», в эту страну прибыла очередная группа военных советников из стран НАТО для интенсификации специального тактического обучения местных силовых подразделений и выведения правительственных подразделений на новый уровень подготовки.
Новая стратегия, которую планируется использовать с подачи западных инструкторов, — это уничтожение ультрарадикальных халифатистов непосредственно в их укрепленных лагерях в пустынных районах. При этом боевые операции будут производится не только в пределах государственных границ Нигера, но, опираясь на соглашения этих государств с НАТО, также и на территориях соседних стран, в частности, Мали.
Как некоторое время назад заявил о ситуации в Западной Африке генерал-майор армии США Маркус Хикс, «все мои африканские партнёры скажут вам, что крах Ливии – это главная причина нестабильности региона. Потоки оружия и подготовленных вооружённых ополченцев джихада привели к дестабилизации ситуации на севере Мали и служат подпиткой для террористических группировок по всему региону африканского Сахеля».
Согласно анализу специалистов НАТО, именно территория Нигера становится местом соединения ряда исламистских террористических групп (большинство из которых признано таковыми и запрещено в РФ), в частности, «Боко харам!» (действующая преимущественно в Нигерии), «Харакат аш-Шабаб» (имеющая центральные базы в Сомали) и «Исламское государство» (западноафриканские центры которого находятся в южной Ливии и ряде иных стран зоны африканского Сахеля).
В последнее время США наряду с Францией, Великобританией, Германией и Италией стали наращивать своё военное присутствие в Нигере, «дабы помочь в сдерживании нелегальной иммиграции в ЕС и оказать помощь в борьбе с джихадизмом». Также представляется весьма важным, что оба этих фактора плотно связаны между собой и, являясь стратегическим оружием в руках мирового терроризма, направлены не только против ЕС, но и против христианской Европы в целом.
Также можно сказать, что ситуация в Западной Африки с каждым месяцем ухудшалась, пока западный альянс не соединил усилия правительств и силовиков Нигера, Мали, Нигерии, Чада и иных стран в борьбе против радикального исламизма в том регионе. Вот что, например, заявил Раззак Ибрахим, представитель нигерийского спецназа: «Экстремистские исламистские группировки часто используют мигрантов, потому что эти люди очень уязвимы, и их легко завербовать даже во время их проживания в Европе. Кроме того, джихадисты часто смешиваются с мигрантами, чтобы попасть из одной страны в другую…» Поэтому одной из задач, которую поставили перед собой власти Нигера и их западные наставники — это укрепление границ с Ливией, которая, как мы все хорошо помним, благодаря действию этих же государств по свержению «диктатора» М. Каддафи, превратилась в оплот североафриканских исламистов.
В принципе, связь между потоком мигрантов в Европу, джихадистами Сахеля и исламистскими группировками Ливии очень явная и прочная. Об этом сказал и Калла Муатри, министр обороны Нигера: «…терроризм подпитывает вся криминальная экономика. Те, кто переправляет мигрантов в Ливию, зачастую возвращаются оттуда с грузом вооружения, и эти же люди нередко связаны с наркоторговлей…»
Помимо всего прочего, как известно, действенная борьба с терроризмом невозможна без плотной связи народа и правоохранительных органов. Признавая это справедливым, Государственный департамент США выделил средства на масштабную реформу полиции Нигера, благодаря которой она должна завоевать доверие граждан страны и обеспечить выявление и арест неизвестных или неблагонадёжных лиц в приграничной зоне.
Кроме того, в городе Агадесе, занимающим стратегическое положение и позволяющем контролировать наиболее проблемные с точки зрения наличия боевиков северные территории Нигера, недавно началось строительство военной базы НАТО и США. Предварительно, в ходе ряда спецопераций, этот город (до этого почти неподконтрольный правительству и ставший центром работорговли, наркоторговли и джихадизма) был очищен от не только боевиков, но и от большинства известных криминальных элементов.
В настоящее время американские инженерные части под прикрытием пока неустановленных сил спецназа НАТО активно начали в Агадесе строительство авиабазы, которую планируется ввести в строй уже к началу 2019 года. Юридически этот объект будет считаться аэродромом во владении правительства Нигера, но фактически США и контингент НАТО планируют сделать эту базу главной опорной точкой своих оперативно-тактических операций в северных районах данного государства.
На авиабазе Агадес будут, кроме обычных соединений, располагаться части, оснащённые БПЛА, причём они (согласно двухстороннему договору между Вашингтоном и Ниамеем) могут использоваться как в военно-транспортных, так и в чисто боевых миссиях.
Некоторые граждане Нигера активно выступают против усиления присутствия сил НАТО в стране, т.к., по их мнению, это может быть неправильно воспринято многими бедными жителями сельских районов, которые и так находятся (как идеологически, так нередко и фактически) во власти радикальных исламистов, и в результате этого могут открыто встать на путь джихадизма. В этом случае, как считают некоторые эксперты, у Нигера есть все шансы стать вторым Афганистаном. Африканским.
В частности, местный гражданский активист Кака Туда заявляет: «Западные военные проводят операции, в которых задействованы дроны и самолёты, а также иногда наземные части. Но наш народ этого не поддерживает. Да, конечно, правительство может обратиться за помощью к иностранным военным, но это не даст никакого длительного успеха, т.к. эти действия не имеют поддержки у населения».
Однако Евросоюз считает, что усиление присутствия сил Североатлантического альянса в Нигере очень важно, т.к. это позволит снизить рост числа джихадистов в зоне африканского Сахеля и одновременно снизить поток мигрантов в Европу. При этом именно данный регион стал площадкой по восстановлению единства НАТО, подорванного в результате ряда недавних действий администрации Д. Трампа, так как, по принятому плану Вашингтона и Брюсселя, взаимные уступки и совместная антитеррористическая деятельность на территории Нигера должны привести к восстановлению взаимного доверия между США и Евросоюзом.
Новая стратегия, которую планируется использовать с подачи западных инструкторов, — это уничтожение ультрарадикальных халифатистов непосредственно в их укрепленных лагерях в пустынных районах. При этом боевые операции будут производится не только в пределах государственных границ Нигера, но, опираясь на соглашения этих государств с НАТО, также и на территориях соседних стран, в частности, Мали.
Как некоторое время назад заявил о ситуации в Западной Африке генерал-майор армии США Маркус Хикс, «все мои африканские партнёры скажут вам, что крах Ливии – это главная причина нестабильности региона. Потоки оружия и подготовленных вооружённых ополченцев джихада привели к дестабилизации ситуации на севере Мали и служат подпиткой для террористических группировок по всему региону африканского Сахеля».
Согласно анализу специалистов НАТО, именно территория Нигера становится местом соединения ряда исламистских террористических групп (большинство из которых признано таковыми и запрещено в РФ), в частности, «Боко харам!» (действующая преимущественно в Нигерии), «Харакат аш-Шабаб» (имеющая центральные базы в Сомали) и «Исламское государство» (западноафриканские центры которого находятся в южной Ливии и ряде иных стран зоны африканского Сахеля).
В последнее время США наряду с Францией, Великобританией, Германией и Италией стали наращивать своё военное присутствие в Нигере, «дабы помочь в сдерживании нелегальной иммиграции в ЕС и оказать помощь в борьбе с джихадизмом». Также представляется весьма важным, что оба этих фактора плотно связаны между собой и, являясь стратегическим оружием в руках мирового терроризма, направлены не только против ЕС, но и против христианской Европы в целом.
Также можно сказать, что ситуация в Западной Африки с каждым месяцем ухудшалась, пока западный альянс не соединил усилия правительств и силовиков Нигера, Мали, Нигерии, Чада и иных стран в борьбе против радикального исламизма в том регионе. Вот что, например, заявил Раззак Ибрахим, представитель нигерийского спецназа: «Экстремистские исламистские группировки часто используют мигрантов, потому что эти люди очень уязвимы, и их легко завербовать даже во время их проживания в Европе. Кроме того, джихадисты часто смешиваются с мигрантами, чтобы попасть из одной страны в другую…» Поэтому одной из задач, которую поставили перед собой власти Нигера и их западные наставники — это укрепление границ с Ливией, которая, как мы все хорошо помним, благодаря действию этих же государств по свержению «диктатора» М. Каддафи, превратилась в оплот североафриканских исламистов.
В принципе, связь между потоком мигрантов в Европу, джихадистами Сахеля и исламистскими группировками Ливии очень явная и прочная. Об этом сказал и Калла Муатри, министр обороны Нигера: «…терроризм подпитывает вся криминальная экономика. Те, кто переправляет мигрантов в Ливию, зачастую возвращаются оттуда с грузом вооружения, и эти же люди нередко связаны с наркоторговлей…»
Помимо всего прочего, как известно, действенная борьба с терроризмом невозможна без плотной связи народа и правоохранительных органов. Признавая это справедливым, Государственный департамент США выделил средства на масштабную реформу полиции Нигера, благодаря которой она должна завоевать доверие граждан страны и обеспечить выявление и арест неизвестных или неблагонадёжных лиц в приграничной зоне.
Кроме того, в городе Агадесе, занимающим стратегическое положение и позволяющем контролировать наиболее проблемные с точки зрения наличия боевиков северные территории Нигера, недавно началось строительство военной базы НАТО и США. Предварительно, в ходе ряда спецопераций, этот город (до этого почти неподконтрольный правительству и ставший центром работорговли, наркоторговли и джихадизма) был очищен от не только боевиков, но и от большинства известных криминальных элементов.
В настоящее время американские инженерные части под прикрытием пока неустановленных сил спецназа НАТО активно начали в Агадесе строительство авиабазы, которую планируется ввести в строй уже к началу 2019 года. Юридически этот объект будет считаться аэродромом во владении правительства Нигера, но фактически США и контингент НАТО планируют сделать эту базу главной опорной точкой своих оперативно-тактических операций в северных районах данного государства.
На авиабазе Агадес будут, кроме обычных соединений, располагаться части, оснащённые БПЛА, причём они (согласно двухстороннему договору между Вашингтоном и Ниамеем) могут использоваться как в военно-транспортных, так и в чисто боевых миссиях.
Некоторые граждане Нигера активно выступают против усиления присутствия сил НАТО в стране, т.к., по их мнению, это может быть неправильно воспринято многими бедными жителями сельских районов, которые и так находятся (как идеологически, так нередко и фактически) во власти радикальных исламистов, и в результате этого могут открыто встать на путь джихадизма. В этом случае, как считают некоторые эксперты, у Нигера есть все шансы стать вторым Афганистаном. Африканским.
В частности, местный гражданский активист Кака Туда заявляет: «Западные военные проводят операции, в которых задействованы дроны и самолёты, а также иногда наземные части. Но наш народ этого не поддерживает. Да, конечно, правительство может обратиться за помощью к иностранным военным, но это не даст никакого длительного успеха, т.к. эти действия не имеют поддержки у населения».
Однако Евросоюз считает, что усиление присутствия сил Североатлантического альянса в Нигере очень важно, т.к. это позволит снизить рост числа джихадистов в зоне африканского Сахеля и одновременно снизить поток мигрантов в Европу. При этом именно данный регион стал площадкой по восстановлению единства НАТО, подорванного в результате ряда недавних действий администрации Д. Трампа, так как, по принятому плану Вашингтона и Брюсселя, взаимные уступки и совместная антитеррористическая деятельность на территории Нигера должны привести к восстановлению взаимного доверия между США и Евросоюзом.
- Автор:
- Михаил Сириец
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