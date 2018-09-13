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СМИ: Российские ВКС не наносят удары в Идлибе. Итог встречи с Эрдоганом?

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Сирийская армия продолжила нанесение ударов по позициям террористов в восточной части провинции Идлиб после суточного перерыва. В течение этой паузы боевикам, позиции которых находятся в районе населённого пункта Умм-Раджим, предлагалось сложить оружие и отказаться от дальнейшего сопротивления, однако террористы ответили обстрелами.

Командование САА в связи со сложившейся ситуацией отдало приказ о нанесении ударов по объектам инфраструктуры боевиков в указанном районе. Сообщается об уничтожении позиций джихадистов близ Умм-Раджима. О числе ликвидированных боевиков на эту минуту данных нет.

На этом фоне самолёты ВКС РФ провели операцию в восточной и южной частях САР. По сообщению ливанских СМИ, ссылающихся на источники в Сирии, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям террористов ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе Бадия-аль-Шам в провинции Дейр-эз-Зор и близ холмов Аль-Сафа в провинции Сувейда. Удары по боевикам в южной части Сирии, по сути, стали прологом к завершающей стадии операции САА по полному освобождению от игиловцев всего юга Сирии – с одновременным взятием под контроль границы с Израилем и Иорданией на всей её протяжённости.


СМИ: Российские ВКС не наносят удары в Идлибе. Итог встречи с Эрдоганом?


Особо подчёркивается, что российская авиация на данный момент ударов по провинции Идлиб не осуществляет, что эксперты связывают с договорённостями, достигнутыми в Тегеране. Напомним, что в этом городе проходил трёхсторонний саммит с участием Ирана, Турции и России, где обсуждались дальнейшие действия на сирийской территории. О конкретных итогах саммита прессе не сообщили.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Военная ситуация в Сирии
Полная сводка по Сирии за 24.03.2017 года
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11 комментариев
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  1. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:24
    +1
    Остается ждать развития ситуации? С этими переговорами в Иране тумана еще больше стало.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 07:33
      +1
      Можно не просто ждать , а строить предположения о чём договорились в Тегеране . Всё равно ведь всех подробностей не скажут . Политика-с ...
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 07:48
        +1
        Судя по наглому поведению Турции, итоги встречи в Тегеране не стоит считать радужными для Ирана И России. Эрдоган пытается лавировать на противоречиях между участниками встречи и американской коалицией. А интерес - окончательно привязать Идлиб к Турции. stop
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:27
    +1
    ... мекрикатосы вненсут свои поправки... фашистские каски, по данным СМИ, уже приготовили два ролика "хим атаки"... как трампуха решит - тогда и полетят топоры в Сирию....
  3. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:46
    +1
    А что, никто не заметил, что ВКС только в исключительных случаях бомбят населённые пункты? САА не справляется? Ну и не фиг провоцировать. А то уже пошли статьи, сможет ли Хмеймим отразить атаку "Томагавков"! Атака будет, зря они хлор по Идлибу таскают? Только куда и как? Прошлый раз - это было как то ... Неубедительно... С тех пор ПВО Сирии ну должны укрепиться. laughing
  4. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 07:02
    +1
    "....стали прологом к завершающей стадии операции САА по полному освобождению от игиловцев всего юга Сирии – с одновременным взятием под контроль границы с Израилем и Иорданией на всей её протяжённости..."

    Вот оно "панкийское ущелье" для всего сброда ( в том числе и ИГИЛ) жаждущего сместить Асада. По ним бы нанести превентивные удары, но у нас евреи "дружбаны".
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:17
      0
      Вы хотели сказать, у нашей власти? Там такие "дружбаны " , что турки рядом не стояли -ради своих интересов они точно пойдут против нас!
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:16
    0
    Так это туда ОДД (отдельная диванная дивизия )еще не прибыла ! wassat А если серьезно, идет накапливание резервов именно для сильного удара по боевикам, чтобы оттуда кроме как в ад , у них не было иной дороги.
  6. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 07:29
    0
    Если Идлиб взять, у нас будет ещё пару санкций и это в лучшем случае, если нет, весь смысл нахождения в Сирии теряется....тупик..
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:42
      0
      Санкции уже сами по себе добавляются. Неважно, что там с Идлибом будет. Так что добивать придеться.
  7. Комментарий был удален.
  8. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 07:44
    0
    Видимо, в России не хотят новых обвинений в применении химического оружия, как повода для новых санкций. Вот и осторожничают.