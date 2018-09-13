СМИ: Российские ВКС не наносят удары в Идлибе. Итог встречи с Эрдоганом?
Сирийская армия продолжила нанесение ударов по позициям террористов в восточной части провинции Идлиб после суточного перерыва. В течение этой паузы боевикам, позиции которых находятся в районе населённого пункта Умм-Раджим, предлагалось сложить оружие и отказаться от дальнейшего сопротивления, однако террористы ответили обстрелами.
Командование САА в связи со сложившейся ситуацией отдало приказ о нанесении ударов по объектам инфраструктуры боевиков в указанном районе. Сообщается об уничтожении позиций джихадистов близ Умм-Раджима. О числе ликвидированных боевиков на эту минуту данных нет.
На этом фоне самолёты ВКС РФ провели операцию в восточной и южной частях САР. По сообщению ливанских СМИ, ссылающихся на источники в Сирии, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям террористов ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе Бадия-аль-Шам в провинции Дейр-эз-Зор и близ холмов Аль-Сафа в провинции Сувейда. Удары по боевикам в южной части Сирии, по сути, стали прологом к завершающей стадии операции САА по полному освобождению от игиловцев всего юга Сирии – с одновременным взятием под контроль границы с Израилем и Иорданией на всей её протяжённости.
Особо подчёркивается, что российская авиация на данный момент ударов по провинции Идлиб не осуществляет, что эксперты связывают с договорённостями, достигнутыми в Тегеране. Напомним, что в этом городе проходил трёхсторонний саммит с участием Ирана, Турции и России, где обсуждались дальнейшие действия на сирийской территории. О конкретных итогах саммита прессе не сообщили.
Командование САА в связи со сложившейся ситуацией отдало приказ о нанесении ударов по объектам инфраструктуры боевиков в указанном районе. Сообщается об уничтожении позиций джихадистов близ Умм-Раджима. О числе ликвидированных боевиков на эту минуту данных нет.
На этом фоне самолёты ВКС РФ провели операцию в восточной и южной частях САР. По сообщению ливанских СМИ, ссылающихся на источники в Сирии, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям террористов ИГИЛ (*запрещена в РФ) в районе Бадия-аль-Шам в провинции Дейр-эз-Зор и близ холмов Аль-Сафа в провинции Сувейда. Удары по боевикам в южной части Сирии, по сути, стали прологом к завершающей стадии операции САА по полному освобождению от игиловцев всего юга Сирии – с одновременным взятием под контроль границы с Израилем и Иорданией на всей её протяжённости.
Особо подчёркивается, что российская авиация на данный момент ударов по провинции Идлиб не осуществляет, что эксперты связывают с договорённостями, достигнутыми в Тегеране. Напомним, что в этом городе проходил трёхсторонний саммит с участием Ирана, Турции и России, где обсуждались дальнейшие действия на сирийской территории. О конкретных итогах саммита прессе не сообщили.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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