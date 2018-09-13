Американцы строят ещё две базы на северо-востоке Сирии. А ещё вчера "уходили"
Как сообщает арабское ИА «Muraselon», армия США начала строительство двух военных баз в районе Камышлы (провинция Хасеке), «с целью предотвращения столкновений между местными жителями и курдами».
Одна из баз будет располагаться западнее города Камышлы, а вторая – у деревни Джамайя. Стоит отметить, что это не первые американские базы в этом районе, - восточнее города Камышлы и в городке Химо уже имеются две базы США и их союзников.
Это происходит на фоне всё растущей напряжённости во взаимодействии сил правительственной армии Сирии и курдских сил самообороны «YPG» (находящихся без санкции Дамаска в ряде районов востока Сирии), которые уже неоднократно перерастали в локальные боестолкновения, хотя ранее эти вооружённые группы соседствовали достаточно мирно.
Отметим, что в течении нескольких последних недель США усилили поставки вооружения контролируемым ими силам курдов и сирийской оппозиции.
В частности, примерно 150 грузовиков с вооружением были отправлены с подачи Вашингтона в первых числах сентября 2018 года группировкам «Сирийских демократических сил», контролирующих часть провинции Хасеке.
Кроме того, от 100 до 150 автомобилей осуществили поставки американского вооружения этим же «Сирийским демократическим силам», но размещающимся в другом районе на северо-востоке Сирии.
Также поставки вооружения силам курдской «пешмерги», незаконно присутствующим в большей части северо-восточных районов Сирии, со стороны США только за последние недели также исчисляются десятками грузовиков.
Имея информацию о таких, мягко говоря странных, абсолютно сугубо геополитически эгоистичных и недружественных по отношению к усилиям Дамаска, Москвы и Тегерана действиях Вашингтона, остаётся только спросить господ из Северной Америки, - вероятно ваш девиз «всё - ради торжества демократии, и мы за ценой не постоим» (особенно если платить придётся, и платить своей кровью, не им, а сирийским «оппозиционерам» и курдам).
Одна из баз будет располагаться западнее города Камышлы, а вторая – у деревни Джамайя. Стоит отметить, что это не первые американские базы в этом районе, - восточнее города Камышлы и в городке Химо уже имеются две базы США и их союзников.
Это происходит на фоне всё растущей напряжённости во взаимодействии сил правительственной армии Сирии и курдских сил самообороны «YPG» (находящихся без санкции Дамаска в ряде районов востока Сирии), которые уже неоднократно перерастали в локальные боестолкновения, хотя ранее эти вооружённые группы соседствовали достаточно мирно.
Отметим, что в течении нескольких последних недель США усилили поставки вооружения контролируемым ими силам курдов и сирийской оппозиции.
В частности, примерно 150 грузовиков с вооружением были отправлены с подачи Вашингтона в первых числах сентября 2018 года группировкам «Сирийских демократических сил», контролирующих часть провинции Хасеке.
Кроме того, от 100 до 150 автомобилей осуществили поставки американского вооружения этим же «Сирийским демократическим силам», но размещающимся в другом районе на северо-востоке Сирии.
Также поставки вооружения силам курдской «пешмерги», незаконно присутствующим в большей части северо-восточных районов Сирии, со стороны США только за последние недели также исчисляются десятками грузовиков.
Имея информацию о таких, мягко говоря странных, абсолютно сугубо геополитически эгоистичных и недружественных по отношению к усилиям Дамаска, Москвы и Тегерана действиях Вашингтона, остаётся только спросить господ из Северной Америки, - вероятно ваш девиз «всё - ради торжества демократии, и мы за ценой не постоим» (особенно если платить придётся, и платить своей кровью, не им, а сирийским «оппозиционерам» и курдам).
- Автор:
- Михаил Сириец
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