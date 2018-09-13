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Американцы строят ещё две базы на северо-востоке Сирии. А ещё вчера "уходили"

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Как сообщает арабское ИА «Muraselon», армия США начала строительство двух военных баз в районе Камышлы (провинция Хасеке), «с целью предотвращения столкновений между местными жителями и курдами».



Одна из баз будет располагаться западнее города Камышлы, а вторая – у деревни Джамайя. Стоит отметить, что это не первые американские базы в этом районе, - восточнее города Камышлы и в городке Химо уже имеются две базы США и их союзников.


Это происходит на фоне всё растущей напряжённости во взаимодействии сил правительственной армии Сирии и курдских сил самообороны «YPG» (находящихся без санкции Дамаска в ряде районов востока Сирии), которые уже неоднократно перерастали в локальные боестолкновения, хотя ранее эти вооружённые группы соседствовали достаточно мирно.

Отметим, что в течении нескольких последних недель США усилили поставки вооружения контролируемым ими силам курдов и сирийской оппозиции.

В частности, примерно 150 грузовиков с вооружением были отправлены с подачи Вашингтона в первых числах сентября 2018 года группировкам «Сирийских демократических сил», контролирующих часть провинции Хасеке.

Кроме того, от 100 до 150 автомобилей осуществили поставки американского вооружения этим же «Сирийским демократическим силам», но размещающимся в другом районе на северо-востоке Сирии.

Также поставки вооружения силам курдской «пешмерги», незаконно присутствующим в большей части северо-восточных районов Сирии, со стороны США только за последние недели также исчисляются десятками грузовиков.



Имея информацию о таких, мягко говоря странных, абсолютно сугубо геополитически эгоистичных и недружественных по отношению к усилиям Дамаска, Москвы и Тегерана действиях Вашингтона, остаётся только спросить господ из Северной Америки, - вероятно ваш девиз «всё - ради торжества демократии, и мы за ценой не постоим» (особенно если платить придётся, и платить своей кровью, не им, а сирийским «оппозиционерам» и курдам).
Автор:
Михаил Сириец
Использованы фотографии:
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25 комментариев
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  1. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 10:54
    0
    У них семь пятниц на неделе , всё зависит от того с какой ноги хозяин встанет.
    1. dsk Офлайн
      dsk Сегодня, 11:01
      +2
      Цитата: Ирек
      У них

      С Афгана тоже 25 лет уходят...
      1. Ратник с пулеметом Онлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 11:10
        +3
        реально они уходят только когда их конкретными пинками провожают,как во Вьетнаме,в остальных случаях это трудно выводимые тараканы((
        1. Romario_Argo Онлайн
          Romario_Argo Сегодня, 11:20
          +2
          в Камышлы стоит 154 полк спецназа САР + есть аэродром
          нужно туда нашу военную полицию + ЗРК какие нибудь и в тихую по-быстрому "Русланами" дивизию САР ещё перебросить - как это было в Дейр-эз-Зоре.
          * и фиг чего эти тараканы там сделают
      2. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 11:17
        +2
        «с целью предотвращения столкновений между местными жителями и курдами».
        Красиво сформулировали, прямо ангелы-миротворцы, а по факту оккупация Сирийской территории...
        1. GRF Офлайн
          GRF Сегодня, 11:49
          -1
          Цитата: НИКНН
          «с целью предотвращения столкновений между местными жителями и курдами».
          Красиво сформулировали, прямо ангелы-миротворцы, а по факту оккупация Сирийской территории...

          О значит курды не местные жители, значит пришлые, т.е. тоже оккупанты...
          А предотвращать конфликт с собой они кого позовут?
        2. Ратник с пулеметом Онлайн
          Ратник с пулеметом Сегодня, 12:49
          0
          и докажите мне после этого,что международное право и конторы а-ля ООН не бесполезный фуфель))
  2. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:58
    0
    США тупо пробивают курдскую государственность, и в этом вопросе все сильнее расходятся с Турцией, которая надеется удержать своих курдов от разврата независимости. wink
  3. Железякин Онлайн
    Железякин Сегодня, 11:01
    +2
    Захватчики! Оккупанты! Извините, но других терминов характеризующих действия США на территории Сирии я не нохожу.
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 11:58
      0
      А американцы?
      Извени Америго...
  4. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:06
    +1
    Курдов всё равно рано или поздно все предадут,это любимый вид спорта в этом регионе.
  5. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 11:14
    +1
    Пока пин дос ники не начнут захлёбываться в крови своих солдат. не уйдут. request
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    +2
    С американцами понятно - пока по зубам хорошо не получат не уйдут, чтобы не говорил (писал) Трамп, т.к. много средств вложено в эту американскую авантюру. А вот Эрдоган на фоне Идлиба заметался из угла в угол - в журнале The Wall Street Journal вышла его статья, озаглавленная «Мир должен остановить Асада». Призывает Сша и союзников приложить все усилия для того, чтобы не дать сирийским войскам и их союзникам штурмовать город.
  7. Yujanin Онлайн
    Yujanin Сегодня, 11:22
    0
    Теперь ясно, почему янки построили самое большое в мире посольство в Армении. Лицемерные матрасники!

    Национальное Собрание Армении объявила войну Азербайджану
    https://haqqin.az/news/135936
    http://www.panarmenian.net/rus/news/259982/
  8. Панславист Офлайн
    Панславист Сегодня, 11:45
    +1
    Та кароче надо добивать Сирию, а потом ити и чистить Ливию и Ирак. angry
  9. Wolf47525 Офлайн
    Wolf47525 Сегодня, 11:58
    0
    Спасибо за анекдот. "Также поставки вооружения силам курдской «пешмерги», незаконно присутствующим в большей части северо-восточных районов Сирии" В Сирии нет Пешмерга. Перепутали с Басуром? Бывает.
  10. Wolf47525 Офлайн
    Wolf47525 Сегодня, 12:01
    0
    «с целью предотвращения столкновений между местными жителями и курдами».

    Это с ними?
  11. Wolf47525 Офлайн
    Wolf47525 Сегодня, 12:09
    0
    Или с ними столкновения? А с кем? А?
  12. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 12:15
    0
    " Ну и сами возИтесь со своим Асадом, а мы отпилим кусок страны и никого спрашивать не будем!" - подумали американцы и тут же воплотили в жизнь свою мысль.. ООН всё равно под ними лежит..- никто и не вякнет. Образ людоеда Асада уже слеплен, по подобию Хуссейна и Каддафи, остальное -вопрос времени.
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 13:16
      0
      Не кажи гоп!.. Фюлер тоже думал, что уделал Россию, стоя под Москвой. Ну и где он теперь?
  13. Wolf47525 Офлайн
    Wolf47525 Сегодня, 12:15
    0
    «с целью предотвращения столкновений между местными жителями и курдами».
    Это с ними столкновения?
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 13:14
      0
      Да матрасники все берега попутали! Их разума Бог уже давно лишил! По-этому куда не глянь в западном мире-везде дурдом творится!
  14. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:54
    0
    По идее, все симпатии россиян должны быть на стороне курдов: единственные районы на Ближнем востоке (помимо Израиля), где женщины ходят в шортах и футболках.
    Ан, нет! Русские за шиитских аятолл, паранжи и и их аллах-ахбар.
    Странен этот мир... laughing
    1. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 13:10
      0
      Мы за справедливость, а не за шорты и майки. И действуем по-совести, а не по-принципу-в чей бы карман нагадить, лишь бы самим не уделаться!
  15. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 13:06
    0
    По-добру эти шакалы сами никуда не уберуться! Надо дяденькам помочь!