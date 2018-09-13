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Верховный прибыл на учения "Восток-2018". Открытый показ "Краснополей" и "Конкурсов"

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Верховный главнокомандующий прибыл на учения «Восток-2018». За ходом наиболее масштабных со времён распада Советского Союза военных маневров Владимир Путин следит совместно с министром обороны Сергеем Шойгу. Там же - представители министерств обороны Монголии и Китая.

Оборонное ведомство России на своём сайте организовало прямую трансляцию хода учений.

Один из этапов маневров – артиллерийский. В его ходе на полигоне Цугол отрабатывается применение высокоточных боеприпасов «Краснополь». Основная цель – опорные пункты условного противника.


Из сообщения МО РФ:
В завершающей фазе огневого налёта будут задействованы огневые средства гаубичных артиллерийских дивизионов «Мста-Б» и «Акация» артиллерийской и мотострелковой бригад ВВО с использованием целеуказаний, полученных от беспилотного летательного аппарата «Гранат-4».


На том же полигоне (Цугол) задействована армейская авиация. По сценарию маневров, вертолётные звенья Ка-52 «Аллигатор» должны нанести огневое поражение условному противнику, обеспечивая одновременное прикрытие танковых и мотострелковых подразделений.

Ещё один из этапов маневров – применение противотанковых средств. В первую очередь речь идёт об использовании управляемых ракет «Штурм-С», а также «Конкурс-М». Так, «Конкурс-М» применяется по бронетехнике с динамической защитой, а также по укреплённым огневым точкам условного противника.

Верховный прибыл на учения "Восток-2018". Открытый показ "Краснополей" и "Конкурсов"


Найдётся дело и сапёрным подразделениям. Группы разграждения организуют проходы на минных полях.



Для этих целей применяются самоходные реактивные установки разминирования УР-77 "Метеорит", боевые машины разминирования БМР-3М, робототехнические комплексы, включая "Уран-6".
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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10 комментариев
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  1. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:16
    0
    А где фото Верховного ? В истребителе летал, на атамоходе нырял, на коне скакал,а за гаубицей в расчете и в танке нет. Как бы статья и не полная получается. wink Или Песков утаевает "тайны".
    ВИВАТ Россия ! в любом случае.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:19
      +1
      Он в мтлбэшке, "Конкурс " готовит к выстрелу! wassat
  2. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 07:19
    +1
    Это самые крупные учения с 1982 г., когда Вооружённые Силы СССР разыграли сценарий полномасштабной ядерной войны. Кстати, там было последнее использование противоспутниковой системы ( 18 июня 1982 г)
    Правда, тогда сами, без Китая и Монголии.
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 07:40
      0
      Ну тогда и нас и без Китая было побольше
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:24
    0
    Интересно, а чего он не привез на эти учения правительство? ??Может быть, после бега со стрельбой Кудрин понял бы что армии нужно постоянно быть боеготовой, и иметь на вооружении самую передовую технику и оружие? ??Глядишь, и нашлись бы пара триллионов рублей на новые надводные корабли класса эсминец, да и Т14 дополнительно закупили бы еще пару сотен! !!
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 07:34
      0
      Кудрин ща их расход контролирует. А так да все правительсво в полной выкладке , в старых брониках, и со старым оружием да кросс с полосой препятствий. А кому плохо станет пусть их глава минздрава реанимирует, если сможет.
    2. konstantin68 Онлайн
      konstantin68 Сегодня, 07:37
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      и нашлись бы пара триллионов рублей на новые надводные корабли класса эсминец,

      В данном случае,не в деньгах дело. Строить негде,верфи загружены.
    3. фрезер Онлайн
      фрезер Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Интересно, а чего он не привез на эти учения правительство? ??Может быть, после бега со стрельбой Кудрин понял бы что армии нужно постоянно быть боеготовой, и иметь на вооружении самую передовую технику и оружие? ??Глядишь, и нашлись бы пара триллионов рублей на новые надводные корабли класса эсминец, да и Т14 дополнительно закупили бы еще пару сотен! !!

      Ага, министра труда на завод за станок, министра здравоохранения в больницу медсестрой, министра образования учителем в старшие классы, сельского хозяйства на уборку урожая и т. д.
      Ведь без всего этого страна жить не может.
    4. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 07:40
      0
      Какой толк на учениях может быть от правительства!? no И вообще, какой толк от нашего правительства!? recourse Тем более от Кудрина. Его и поставили, наверное, только для того, чтобы дырку в стене закрывал! wink
  4. AlexVas44 Онлайн
    AlexVas44 Сегодня, 07:30
    +1
    Цитата: федоров
    ...а за гаубицей в расчете и в танке нет.

    Заряжающим или подносчиком. И колоритно, и народ порадовался-бы за своего Верховного.