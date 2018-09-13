Верховный прибыл на учения "Восток-2018". Открытый показ "Краснополей" и "Конкурсов"

В завершающей фазе огневого налёта будут задействованы огневые средства гаубичных артиллерийских дивизионов «Мста-Б» и «Акация» артиллерийской и мотострелковой бригад ВВО с использованием целеуказаний, полученных от беспилотного летательного аппарата «Гранат-4».

Верховный главнокомандующий прибыл на учения «Восток-2018». За ходом наиболее масштабных со времён распада Советского Союза военных маневров Владимир Путин следит совместно с министром обороны Сергеем Шойгу. Там же - представители министерств обороны Монголии и Китая.Оборонное ведомство России на своём сайте организовало прямую трансляцию хода учений.Один из этапов маневров – артиллерийский. В его ходе на полигоне Цугол отрабатывается применение высокоточных боеприпасов «Краснополь». Основная цель – опорные пункты условного противника.Из сообщения МО РФ:На том же полигоне (Цугол) задействована армейская авиация. По сценарию маневров, вертолётные звенья Ка-52 «Аллигатор» должны нанести огневое поражение условному противнику, обеспечивая одновременное прикрытие танковых и мотострелковых подразделений.Ещё один из этапов маневров – применение противотанковых средств. В первую очередь речь идёт об использовании управляемых ракет «Штурм-С», а также «Конкурс-М». Так, «Конкурс-М» применяется по бронетехнике с динамической защитой, а также по укреплённым огневым точкам условного противника.Найдётся дело и сапёрным подразделениям. Группы разграждения организуют проходы на минных полях.Для этих целей применяются самоходные реактивные установки разминирования УР-77 "Метеорит", боевые машины разминирования БМР-3М, робототехнические комплексы, включая "Уран-6".