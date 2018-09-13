Зоя Космодемьянская. Навеки 18-летняя

Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят!

95 лет назад – 13 сентября 1923 года – в местечке Осино-Гай, что на Тамбовщине, появилась на свет Зоя. Зоя Космодемьянская. Настоящий символ стойкости и сопротивления, мужества и готовности к самопожертвованию. Зоя Космодемьянская – первая женщина, награждённая званием Героя Советского Союза посмертно.Будучи заброшенной в составе диверсионной группы в тыл врага, 18-летняя Зоя Космодемьянская участвовала в операции по уничтожению имущества гитлеровцев. Так, ею был осуществлён поджог одного из домов, в котором на тот момент ночевали оккупанты. В этом же доме находился немецкий узел связи.Либеральная пропаганда утверждает, что два других дома в селе Петрищево, принадлежавшие местным жителям и подожжёные при участии Зои, не использовались нацистами. Однако показания самих местных жителей говорят о том, что в домах постоянно останавливались немцы, перемещающиеся по дорогам у населённого пункта.Схваченная Зоя показала себя настоящим героем. Её речь, которую приводят очевидцы тех драматических событий последних ноябрьских дней 1941-го, произвела неизгладимое впечатление на жителей оккупированных территорий. Зоя, прошедшая через пытки и оказавшаяся перед виселицей, призвала соотечественников бороться с нацистами.Из свидетельств – речь Зои:Тело Зои нацистские палачи не снимали с виселицы около месяца. Уже в январе 1942 года, после многочисленных надругательств, был отдан приказ на захоронение. Местные жители вырыли могилу для Зои Космодемьянской за пределами села Петрищево.Впоследствии Зоя была перезахоронена – её прах покоится в Москве на Новодевичьем кладбище. Её памятники и улицы, названные в её честь, - по всей России.Один из памятников – на станции метро Партизанская в российской столице.