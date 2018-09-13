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F-35 нацелились на Сирию. США готовы воспользоваться опытом Израиля

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В ВВС США заявили, что необходимо ускорить процесс модернизации военного авиапарка США. Приводятся данные о том, что по состоянию на август 2018 года ВВС США на 80% оснащены самолётами 4-го поколения и на 20% - пятого. В планах у командования американскими военно-воздушными силами – перевооружиться в ближайшие годы до пропорций 50 на 50.

Для этого, как сообщается, в США ведутся достаточно крупные закупки самолётов F-35 и F-22 для нужд ВВС страны. Заявлено, что объёмы закупок самолётов F-15X будут поэтапно снижаться.

Тем временем из Вашингтона приходят сообщения о готовности американцев применить в Сирии именно F-35. В американских средствах массовой информации отмечается, что расчёт – на применение истребителей F-35B Lightning II корпуса морской пехоты.


F-35 нацелились на Сирию. США готовы воспользоваться опытом Израиля


Эти самолёты корабельного базирования уже ожидают отмашки от военного командования. И такая отмашка вполне возможна в связи с участившимися заявлениями западных стран, включая сами Соединённые Штаты, о якобы готовящейся сирийской армией химической атаке в провинции Идлиб. Заявления о химической атаке в последнее время стали для американцев главным поводом для вторжения в третьи страны и осуществления бомбардировок территории этих стран без согласования с Советом безопасности ООН.

Если США собираются применить F-35, то, вероятно, они готовы воспользоваться израильским опытом. ВВС Израиля уже тестировали F-35 "Адир" во время нанесения ударов по сирийской территории несколько месяцев назад. Тогда операция, в ходе которой в основном отрабатывалось противодействие системам ПВО Сирии, была признана успешной. Однако впоследствии Израиль F-35 в сирийской кампании не использовал, что в ливанской прессе породило слухи о якобы получении повреждения одним из этих самолётов.

На данный момент вопрос уже не стоит так: будут ли американцы бомбить Сирию в очередной раз или не будут? Вопрос формулируется иначе: Когда начнут?
Использованы фотографии:
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57 комментариев
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  1. kjhg Офлайн
    kjhg Сегодня, 08:20
    +2
    Конечно будут. Вопрос, поможет ли это разномастным врагам Ассада коренным образом переломить ситуацию? Ответ очевиден - не поможет.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 08:27
      +1
      Трампу надо показать заливнЫм монархиям, что он на их стороне не только на словах. А поможет, не поможет - дело десятое.
    2. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 08:35
      +5
      Цитата: kjhg
      Конечно будут. Вопрос, поможет ли это разномастным врагам Ассада коренным образом переломить ситуацию? Ответ очевиден - не поможет.

      Едва ли задача коренного перелома ставится. Провели "полубоевые" испытания системы вооружений - уже польза. Обозначили свою "решимость карать тирана" - вторая. Ну и заставили Россию продемонстрировать утёртость (нет опечаток) - третья. Как бы уже и не зря боеприпасы потратили.
    3. хрыч Офлайн
      хрыч Сегодня, 08:43
      +2
      Цитата: kjhg
      Ответ очевиден - не поможет.

      Тем не менее, уже надоела эта стратегия работы вторым номером, хоть и вполне адекватно, но реагировать на выпады Запада. Вот со Скрипалями оправдываются, да вышвырнули британского посла, разорвали бы дипотношения и пр. Теперь вот с готовящейся провокацией возятся, да обвинили бы Израиль в тайной разработке оружия массового поражения, объявили бы ультиматум и разнесли бы Эйлат к примеру, живо бы отпало желание провоцировать. С пенсионной реформой промямлил, мол я с вами мировая Закулиса. Какие-то потуги с конвертируемостью рубля, а это вообще нужно, наконец уже запретить хождение валюты. Эти патриотические западники, включая Путина уже надоели, четыреста лет уже лезут в Европу, как приживалки, когда для азиатов были тысячелетия Богами и из-за этого утратили свой статус и на Востоке, начали японо-китайцы хвост поднимать с начала 20 века. Николашка не уничтожил Японию, хотя все предпосылки были и погубил РИ, Сталин подарил Уйгурию и Манчжурию китайцам, разрешил захват Тибета, сделав задатки создания сверхдержавы. А потом предательство КНР разрушило Соцсистему и СССР в конце концов.
      1. borberd Офлайн
        borberd Сегодня, 09:20
        -2
        Всё не так для Хрыча , хочет войны . Вторым номером ему видите-ли не комильфо . Может быть сами приедете обвинять и "разносить" Эйлат ? Я понимаю , пенсионный возраст подняли , жизнь не фонтан , и тянет кардинально завязать . Ну так сделайте это лично , в интимной обстановке . Но нет , он хочет всю страну утащить за собой . Диванные герои вполне могут купить себе билетик в Сирию... в один конец .
        1. GRF Офлайн
          GRF Сегодня, 09:36
          0
          Не, здесь скорее удивление, почему не даем сдачи там, где уже давно пора...

          Ведь видим же, что мир просто жаждет стать трухой...
          1. borberd Офлайн
            borberd Сегодня, 10:24
            0
            Идёт "Большая Игра" , а не большая война . Или вам хочется как 41-м - "всё для фронта , всё для победы" , в ватнике , в голоде и холоде , и с огромным колличеством жертв ( не только врагов ) ? Обычному человеку хочется хорошей мирной жизни , а не хорошей войнушки .
            1. GRF Офлайн
              GRF Сегодня, 10:34
              -1
              Пережив 90е, наверно ослеп, но не вижу разницы между большой игрой и войной. Понимаю, может быть гораздо хуже, но так же знаю, что могло быть и гораздо лучше, но ух игра...
              1. borberd Офлайн
                borberd Сегодня, 10:43
                +2
                Разница есть . Одно дело шпильки друг другу подпускать , когда опонент отвернулся либо расслабился , и совсем другое из пулёмёта в упор стрелять . Большинство завсегдатаев ВО , никогда не воевало , поэтому виртуальные воены хотят весь мир в труху , только за то что кто-то не признал их величия , и усмехнулся когда они бицепсы напрягали .
                1. GRF Офлайн
                  GRF Сегодня, 11:09
                  +2
                  Ну нормальная такая шпилька - помочь стране развалиться...
                  Славян между собой стравливать (лозунг могучей кучки помню "Америка с нами" и печеньки тоже)
                  Террористов натравливать...
                  Нарушать заключенные с нами договора...
                  Есть шпильки, за которые надо в глаз, даже если это не наш метод, ну надо Федя, надо...
                  Позор, мы уже получали, а сейчас - войну, хотим мы этого или нет...
                  А от пулемета в упор, даже от воображаемого, лично у меня, возникает чувство усталой ярости... Ненормальный наверно потому что ...
                  1. borberd Офлайн
                    borberd Сегодня, 11:45
                    -2
                    Сирия не ваша страна , никогда ею не была и никогда не будет .Поинтересуйтесь как сирийцев и египтян называли ваши советники . Однозначно не братьями . Не могут ведь ваши братья быть ещё и приматами с чёрными пятыми точками wassat ? А ведь именно так их называли советские советники . А вашу , никто в здравом уме , и твёрдой памяти разваливать не собирается . Вы бьёте "террористов" за 2.5 тыс км от родного дома , и конечно не за просто так , а чтобы не допустить прокладку альтернативного газопровода в Европу из Катара . Всё остальное лирика . С украинцами вас никто не стравливал кроме вас самих .
          2. хрыч Офлайн
            хрыч Сегодня, 10:31
            +1
            Цитата: GRF
            Ведь видим же, что мир просто жаждет стать трухой...

            Мое мнение, что безусловное окончание очарования народа нашим Президентом, из-за пенсионной реформы, великое благо. Да, он сделал для обороны и могущества много, однако он западник, его газовые трубы для подпитки экономики Запада, а великая газовая война не против Запада, а за контроль этого рынка Запада, т.е. внутренняя разборка (оттеснить ближневосточно-аравийских и американских конкурентов), нам же ... нашему этносу, надо Запад уничтожить, лишить его энергоносителей вовсе и поставить препоны на торговых путях, а не создавать более дешевые и конкурентные пути, что делает наш Правитель. Поэтому кажущиеся патриотические действия на Кавказе, в Крыму, в Сирии на деле часть газовой-энергетической войны, дабы не дать провести конкурентные трубы из СА через Кавказ и Крым на Запад, как и из Аравии и Ирана через Сирию. Просто эти каналы чудом совпали с геополитической необходимостью существования Хартленда. Пенсионная реформа - знак Западу, что я мол свой, ибо это требование Закулисы. Поэтому нам он конечно не свой, мы это должны осознать и в ближайшее время добиться для России истинного суверенитета.
            1. GRF Офлайн
              GRF Сегодня, 11:22
              0
              Нам надо добиваться, что бы народ утверждал, предлагаемые слугами народа законы, и в цифровой век это не должно быть на митинге
              Нам надо чтобы народ не только выбирал, но и после срока выносил оценку (пряник до гроба или тюрьма) выбранному персонажу за его "каторжную" работу на ответственном посту.
              Суверенитет - это осознанная ответственность граждан за свою страну.
        2. хрыч Офлайн
          хрыч Сегодня, 09:47
          0
          Во-первых Израиль супротив РФ, конечно же маленькое и хилое государство, поэтому пока с нашим меньшим братом Хезбаллахом вам тягаться, во-вторых государство незаконное, согласно резолюций ООН, в-третьих я лично свою полковничью пенсию получил, аж два месяца назад, правда год ничего не делал, отпуска, дополнительные отпуска, обследования в госпитале и пр. Поэтому сейчас совершенно свободен для антиизраильской пропаганды wassat , даже поучаствовал в местных выборах, в предвыборном штабе кандидата, конечно естественно проиграли едросам. При неком губернаторе роЮсь по вопросам безопасности и охране порядка. Так, что моя политическая жизнь только началась. Может зальем небесным огнем снова опаленный Стан.
          1. borberd Офлайн
            borberd Сегодня, 10:17
            -5
            Хорошие у вас братья ... laughing Хизбаллонов знатно отодрали в 2006 , настолько хорошо , что насралла сидит в бункере и нос высовывает очень редко . Насколько я знаю , Хмеймим , находится не в России , а за несколько тыс км от неё . В случае чего ... при наличии того спектра вооружений что есть у Израиля , уничтожить Хмеймим дело нескольких минут . Военных баз в округе у вас больше нет , а "калибры" - те что долетят , собьют ещё на подходе . Это "маленькое и хилое" государство вполне способно успокоить агрессивные планы некоторых выскочек . И Путин предпочитает дружить , а не угрожать . Видимо он гораздо умнее некоторых Хрычей fool
            1. хрыч Офлайн
              хрыч Сегодня, 10:38
              +2
              Во-первых бойцы Хезбаллаха вышвырнули израильтян из Южного Ливана в первую Ливанскую войну, нанесли неприемлемые потери во-вторую Ливанскую войну и конечно перебили израильских выкормышей - игилоидов в Сирии. Поэтому 3:0 в пользу Хезбаллах. Если израиль ударит по Хмеймиму, то Тель-Авив испарится через минут пять, вместе с Элией Капитолиной, которую мракобесы выдают за потерянный Иерусалим. Поэтому успокойся и гоняй там палестинцев и жди пока иранцы накрутят центрифуги wassat
              1. borberd Офлайн
                borberd Сегодня, 11:24
                -2
                Учите историю и глупостей больше не пишите . Израиль вывел свои войска ( 2001 ) гораздо позже первой ливанской ( 1982 ) . Неприемлимые потери это сколько ? Гораздо меньше чем вагнеровцев полегло за пару часов . По самым скромным подсчётам потери хизбаллонов и израильтян 17:1 . После этого генсек хизбаллы безвылазно сидит в бункере , а хизбаллоны сидят тихо как мыши , и за 12 лет только кулаками на митингах потрясали , за уничтоженные склады с оружием и ликвидированных полевых командиров . В Сирии одни вурдалаки жрали других . Мы им всем пожелаем - бон аппетит , и до последнего вурдалака со всех сторон .
                За Мкадом жизни нет ? Иерихон вам в помощь . Насколько я знаю только Москва худо,бедно прикрыта древним ПРО ...
                1. хрыч Офлайн
                  хрыч Сегодня, 12:13
                  +1
                  Цитата: borberd
                  Москва худо,бедно прикрыта древним ПРО ...

                  Москва и провинция прикрыта прежде всего МБР, т.е. гарантированным ответом США и пр. Израиль маленькая страна, не имеет глубины территории, не имеет СПРН, не имеет ничего. Поэтому безнаказанно разбомбить Израиль не представляется великой задачей и даже встречный пук, представляется сомнительным и уж естественно США, ЕС и тем более КНР никак не впрягутся за ближневосточного разбойника. Была бы воля и сжечь страну, тем более незаконную вполне можно. Хотя это скоро сделает конечно же Иран и без нас.
                  1. borberd Офлайн
                    borberd Сегодня, 12:23
                    -1
                    Бомбить вы можете только собственный диван - и это радует wassat
            2. фигвам Офлайн
              фигвам Сегодня, 11:04
              0
              Цитата: borberd
              Это "маленькое и хилое" государство вполне способно успокоить агрессивные планы некоторых выскочек

              Что может кусочек пляжа у средиземного моря без сша, ничего! А Путин дружит из-за миллионов русскоязычных уехавших из СССР.
              1. borberd Офлайн
                borberd Сегодня, 11:27
                -2
                Это в вас предубеждения говорят . Все свои войны Израиль выигрывал без США . А в Шестидневную ещё и при американском противодействии . А почему с вами он не дружит ? Вы ведь все рускоязычные laughing . Я подозреваю что он лучше понимает расклад сил .
        3. asv363 Офлайн
          asv363 Сегодня, 10:20
          +4
          Цитата: borberd
          Всё не так для Хрыча , хочет войны . Вторым номером ему видите-ли не комильфо . Может быть сами приедете обвинять и "разносить" Эйлат ? Я понимаю , пенсионный возраст подняли , жизнь не фонтан , и тянет кардинально завязать . Ну так сделайте это лично , в интимной обстановке . Но нет , он хочет всю страну утащить за собой . Диванные герои вполне могут купить себе билетик в Сирию... в один конец .

          В Вашей стране снайперы расстреливают безоружных, просто за то, что они кидают камни. Вы применяете тактику пуска ракет с самолётов из воздушного пространства третьих стран по многострадальной Сирии. Ваш премьер-министр бездоказательно обвинил Иран в существовании в прошлом программы по созданию ядерноного оружия, не приводя при этом новых документов.
          Вам не стоит давать другим советы, войну провоцируете вы.
          1. borberd Офлайн
            borberd Сегодня, 10:33
            -3
            Угу .. безоружных хамасников . Эта пропаганда уже малость надоела . Пластелинцы все - женщины и дети , и все безоружны . А ваши СМИ не сообщают о ракетах падающих на нашей территории и погибших израильтянах . "Многострадальная сирия" - это что такое ? Ассад , повстанцы , игиловцы , курды , туркоманы и прочие ??? "Бездоказательно" - это только с подачи ваших СМИ . А на деле , доказательств в архиве похищенном Моссадом хватило на то , чтобы прикрыть рот гейропейцам , которые хотели лечь под персов . Сами разберёмся кому чего делать .
            1. хрыч Офлайн
              хрыч Сегодня, 10:44
              0
              Цитата: borberd
              Эта пропаганда уже малость надоела

              Так слушай свои СМИ wassat А не жалуйся тут wassat Я вот вашу пургу не собираюсь слушать и на ваши сайты не лезу, пойте там свои песни, как хотите про своего обритого Шимшона wassat
              1. borberd Офлайн
                borberd Сегодня, 11:31
                -2
                Не говори что мне делать , и я не скажу куда тебе пойти (с) . laughing
                1. хрыч Офлайн
                  хрыч Сегодня, 12:22
                  +2
                  Цитата: borberd
                  Не говори что мне делать

                  А пустыня Негев - это и есть то, дальше чего не пошлешь wassat просто, для того, чтоб вас туда послать (проливать кровь за Суэцкий канал), объявили сие место Пупом Мира, но это не пуп, а с другой стороны wassat Ну, и когда малый народ объявляет войну полумиллиардному арабскому морю, то вопрос времени, когда это море сомкнется над плешью. Ну, может через несколько лет, может через десяток лет, но сие свершится. Поэтому смертники, кто селит свой выводок у подножья Везувия, пусть пока все кажется замечательным.
            2. asv363 Офлайн
              asv363 Сегодня, 12:45
              +1
              Цитата: borberd
              "Бездоказательно" - это только с подачи ваших СМИ .

              МАГАТЭ подтверждает выполнение СВПД (JCPOA) Ираном. Значит ничего существенного в архиве не было.
        4. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 10:49
          -1
          Цитата: borberd
          Всё не так для Хрыча , хочет войны

          Комрад уже давно живет в параллельной реальности. Спорить с ним бесполезно. Ни какие аргументы не принимаются. Также он горячий поклонник арабских террористов поддерживающий "их благородное дело".
          1. хрыч Офлайн
            хрыч Сегодня, 11:05
            +4
            Во-первых Хезбаллах не признана РФ террористической организацией, это легальное политическое движение, представленное в парламенте Ливана, не хуже Ликуд. Поэтому мое мнение совпадает с политическим курсом нашей партии laughing Во-вторых их благородное дело по защите территории Ливана от агрессоров не вызывает сомнения в благородстве. Не лезьте на сопредельную территорию и по рогам не получите. wassat
            1. borberd Офлайн
              borberd Сегодня, 11:33
              -2
              Прям как дети . А потом вы обижаетесь на других , что они по вашему же примеру не признают ваших - "террористов" , террористами .
              1. хрыч Офлайн
                хрыч Сегодня, 11:56
                0
                Во-первых терроризм изобретение эсеров, бундовцев и прочих штернов, во-вторых террористов на Кавказе поддерживал, как Израиль, так и ваши диаспорные Березовские, Бабицкие и прочие Венедиктовы. Мы по-сути только в ответ. В-третьих Хезбаллах не действует на территории Израиля, не атакует израильтян на территории третьих стран. Поэтому обвинения этой организации голословны, вам не нравится, что они неоднократно надавали вам по зубам, развеяв миф о крутости израильских спецслужб, так ничего, переживете, пока ...
                1. borberd Офлайн
                  borberd Сегодня, 12:19
                  -1
                  А , ясно . Мир начал своё существование от бундовцев , штернов ? А до этого ничего такого не наблюдалось ? Чё совсем ? Вообще-то принято считать что первыми террористами были секты ассасинов , но Хрычь ведь всё знает .
                  Цитата: хрыч
                  В-третьих Хезбаллах не действует на территории Израиля, не атакует израильтян на территории третьих стран. Поэтому обвинения этой организации голословны..


                  Да что вы говорите ??? Что , серьёзно ?

                  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B5

                  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5_(1992)

                  https://www.gazeta.ru/2006/10/26/oa_221713.shtml
            2. профессор Офлайн
              профессор Сегодня, 12:28
              -1
              Цитата: хрыч
              Во-первых Хезбаллах не признана РФ террористической организацией, это легальное политическое движение, представленное в парламенте Ливана, не хуже Ликуд. Поэтому мое мнение совпадает с политическим курсом нашей партии laughing Во-вторых их благородное дело по защите территории Ливана от агрессоров не вызывает сомнения в благородстве. Не лезьте на сопредельную территорию и по рогам не получите. wassat

              "Во-первых, чеченские террористы не признаны Израилем террористической организацией..." Далее по тексту? Нет. Не буду вам уподобляться и делить террористов на хороших и плохих.

              Цитата: хрыч
              Во-первых терроризм изобретение эсеров, бундовцев и прочих штернов

              С замполитом однако общаемся. Знаний ноль, а понтов...
              Ликбез вам. Открываем Оксфордовский словарь и:
              Origin
              Late 18th century (in reference to the rule of the Jacobin faction during the the period of the French Revolution known as the Terror): from French terrorisme, from Latin terror (see terror)..

              Цитата: хрыч
              во-вторых террористов на Кавказе поддерживал, как Израиль, так и ваши диаспорные Березовские, Бабицкие и прочие Венедиктовы. Мы по-сути только в ответ.

              Даже не стану вас спрашивать о доказательствах ваших обвинений. wassat
              Если бы Израиль поддерживал террористов на Кавказе, то там бы бы очень "весело". Мы знаем толк в военном деле, КЭП.

              Цитата: хрыч
              В-третьих Хезбаллах не действует на территории Израиля, не атакует израильтян на территории третьих стран. Поэтому обвинения этой организации голословны, вам не нравится, что они неоднократно надавали вам по зубам, развеяв миф о крутости израильских спецслужб, так ничего, переживете, пока ...

              1. Бургас Вам в ребро.
              2. Голвасеру и Эльдаду это расскажите.
              3. После исторической "победы" Хизабалы на нашей северной границе уже 12 лет беспрецедентная тишина Вот бы Хамас нас так "победил".

              PS
              Безнадежный случай. Кормить вас больше не стану. Я всегда недолюбливал политработников.
          2. borberd Офлайн
            borberd Сегодня, 11:35
            0
            Хрыч старый , ему всё-равно . Поэтому тут ядреными дубинками кидается и чешет своё ЧСВ laughing
  2. mkop Офлайн
    mkop Сегодня, 08:21
    +5
    Если сирийцы собьют этот "мега-самолет", вот реклама то будет...
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:24
      +9
      Цитата: mkop
      Если сирийцы собьют этот "мега-самолет", вот реклама то будет...

      А если он шмякнется без постороннего вмешательства - это будет ещё лучшей рекламой . yes
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 08:40
        +3
        Цитата: bouncyhunter
        А если он шмякнется без постороннего вмешательства - это будет ещё лучшей рекламой .

        Нет Паша надо , что бы Сирийцы шмякнули, так то все самолеты падают, а вот неуязвимость перестанет быть притчей во языцах... yes
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:41
          +1
          Да на здоровье ! Хоть чучелом , хоть тушкой - но чтобы шмякнулся .
      2. хрыч Офлайн
        хрыч Сегодня, 08:49
        +2
        Привет, Павел! drinks
        Цитата: bouncyhunter
        шмякнется без постороннего вмешательства

        обязан шмякнуться, а еще авианосец пусть спалит wassat
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:51
          +1
          Привет ! hi drinks
          Цитата: хрыч
          а еще авианосец пусть спалит

          Ну это было бы вообще шикарно . feel
        2. KCA Офлайн
          KCA Сегодня, 09:42
          -1
          Помер удачно атаковавший авианосец лётчик, кто-ж теперь вместо него сподобится...
        3. PSih2097 Офлайн
          PSih2097 Сегодня, 11:17
          +1
          Цитата: хрыч
          обязан шмякнуться, а еще авианосец пусть спалит wassat

          увы, но МакКейна уже нет... Не кому...
  3. фигвам Офлайн
    фигвам Сегодня, 08:24
    0
    в США ведутся достаточно крупные закупки самолётов F-35 и F-22 для нужд ВВС страны.

    Про Ф-22 по моему ошиблись, давно не выпускается.
    1. PSih2097 Офлайн
      PSih2097 Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: фигвам
      Про Ф-22 по моему ошиблись, давно не выпускается.

      была инфа, что собираются восстанавливать производство то ли самого раптора, то ли в симбиозе с пингвином.
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:28
    +3
    Вообще-то, кара за еще не совершенное преступление - это какое-то американское изобретение. Таким образом можно найти причину для вмешательства в любой стране. belay
  5. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 08:31
    +2
    Судя по всему, полосатые собаки, таки, попытаются нанести удар по Сирии. Вопрос - когда? Но , я так понимаю, что их уже "заждались"... то есть более-менее готовы к встрече... посмотрим что будет.
  6. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 08:41
    0
    Да не парни, реклама-не реклама, Трамп вассалов всё равно покупать заставит.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    +3
    применить в Сирии именно F-35
    Как я понимаю в зоне нашей ответственности эти самолеты появляться не будут. А мирное население не прикрытое ПВО можно бомбить и допотопными самолетами не напрягаясь с 35. Но американцам не терпится потом громогласно заявить, что эти самолеты участвовали в боевых действиях и доказали свою "неуязвимость"..
  8. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:37
    +1
    Бомбить будут однозначно. Более массированно, с применением не только КР, но авиации. Базы Хмеймим и Тартус не тронут соответственно, но пройдутся катком по сирийской армии и объектам. Наши не решатся на уничтожение авиации противника, одно дело крылатые ракеты, другое дело носители......будет наподобие первого удара но более акцентированно и массово
  9. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 10:16
    -1
    Какая насыщенно разнообразная война.
    Кто только не участвует.
    Сирия превратилась в суперполигон, как для апробации новой военной техники и ее доводки так и отработки разнообразных методов ведения боевых действий.
  10. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:23
    -2
    Если действительно произойдет стычка наших с полосатыми, и наши уронят пяток-другой Ф-35, знатный будет щелчок по носу штатам в военно-политическом плане. Кто потом этот эрзац-самолет станет покупать? Войны не хочу, но уж если придется, то бить надо насмерть. Уж слишком серьезные последствия на кону стоят.
    1. Runoway Офлайн
      Runoway Сегодня, 10:26
      +1
      Сказки Андерсона, никаких "если" быть не может
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 10:27
        -1
        Пожуем, узнаем. hi
    2. профессор Офлайн
      профессор Сегодня, 11:24
      +1
      Цитата: Ros 56
      0
      Если действительно произойдет стычка наших с полосатыми, и наши уронят пяток-другой Ф-35, знатный будет щелчок по носу штатам в военно-политическом плане.

      Никто никого не урoнит. Вспомните разгром ЧВК под Дер Эзор. Американцы вашу базу бомбить не будут, а все остальные потери как обычно скроете. У вас за разглашение потерь вообще статья имеется.

      Цитата: Ros 56
      Кто потом этот эрзац-самолет станет покупать?

      1. Не сбиваемых самолетов не бывает.
      2. Самолет уже покупают и будут покупать так как альтернативы ему пока нет.

      Цитата: Ros 56
      Войны не хочу, но уж если придется, то бить надо насмерть.

      ...не вставая с дивана.

      Цитата: Ros 56
      Уж слишком серьезные последствия на кону стоят.

      Да ну? laughing
      1. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 11:38
        +2
        Ну, личные выпады пусть останутся на твоей еврейской совести, вернее на ее отсутствии. Это кому там альтернативы нет, это в каких таких боях этот кусок металла поучаствовал, может озвучишь? По поводу дивана, через несколько лет мне 70 стукнет, был бы моложе стебался я бы тут с тобой, кстати озвучь свой возраст. Ну и последнее, а что разве не так стоит вопрос, именно противостояние сейчас и наблюдается и если у тебя мозгов не хватает оценить что Русские никогда не сдаются, то это твоя проблема. И вопрос, а куда Нетаньяху так часто мотается не в курсе?
        1. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 12:37
          -1
          1. Я тебе не тыкал и никаких личных выпадов не делал. Хотя могу.
          2. Альтернативы нет Ф-35. Поучаствовал в тех же боях как и ваши неимеющиеаналоговвмире Сушки да МиГи с тем отличием, что против Сушек да МиГов не применялось ПВО за отсутствием оного.
          3. "Был бы моложе"- отмазки. Указательный палец на правой руке есть? Значит годен.
          4. По поводу моих мозгов и когда сдавались русские мы не станем рассуждать, а то вылажу весь список. Непобедимый вы наш.
          5. Биби в Москву ездит к другу Вове. Я без претензий. Пусть ездит чтобы не получилось как с "турецкими помидорами".
        2. Korax71 Онлайн
          Korax71 Сегодня, 13:06
          0
          Может я что то пропустил,но в каких воздушных боях наша техника участвовала?на сегодня неплохой опыт воздушных боев есть только у всеми не любимого Израиля.и с этим не поспоришь.насчет русские никогда не сдаются,то история знает совершенно противоположные примеры.не стоит распространять морально-волевые качества отдельных личностей на всю нацию.и, в принципе,профессор вам правильно сказал,что воевать вы собрались не вставая с дивана.очень много бравурных заявлений-отличительная черта глубоководного,конно-авиационного спизназа диванных войск.только он может ждать с нетерпением кровопролития,не задумываясь,что это в такой же степени затронет как его,так и родных и близких.