Керри: Асад уничтожил не всё химоружие, мы знали об этом
Прежней администрации США (февраль 2013 года – январь 2017 года) было известно, что Дамаск уничтожил не все запасы химического оружия, передает ТАСС заявление бывшего госсекретаря Джона Керри.
Да, прежнее правительство США подтверждало, что Сирия уничтожила 100% задекларированных химических вооружений – это то, что ОЗХО смогла увидеть и зафиксировать, сказал Керри.
Вместе с тем, по его словам, администрация знала, что (Башар) Асад кое-что сохранил. США хотели выйти с этим в СБ ООН, но как раз в это время русские «начали свои игры», и американцам не удалось добиться своего.
Керри пояснил, что говорит всё это для того, чтобы выразить свое согласие с мнением президента Трампа – ракетный удар по Сирии вполне приемлем. При этом он отметил, что Америке, как и прежде, не хватает дипломатической инициативы: «Можно стереть с лица Земли население, сбрасывать больше бомб, однако вернуть страну (Сирию) на путь (урегулирования) можно лишь дипломатическим путем».
Без переговоров с Россией, Ираном и другими странами региона проблему Сирии не решить, это данность, добавил он.
Между тем, представитель Пентагона Шон Робертсон заявил агентству, что военное ведомство не обнаружило «совершенно никаких доказательств» того, что «Белые каски» в провинции Идлиб вместе с боевиками готовят провокацию с задействованием химоружия.
«Белые каски», по его словам, спасли от смерти тысячи жизней, поэтому США и другие страны продолжают поддерживать эту «героическую» организацию. Россия же должна использовать свое влияние не для защиты Асада, а для того, чтобы предотвратить его «дальнейшие зверства».
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в сирийском Хан-Шейхуне каждый вечер репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием гражданских лиц, включая около десятка детей. При этом «Белые каски» готовятся к реальному применению веществ на основе хлора. Видеосъемки этого события помогут Западу обвинить в химатаке правительство Сирии.
Да, прежнее правительство США подтверждало, что Сирия уничтожила 100% задекларированных химических вооружений – это то, что ОЗХО смогла увидеть и зафиксировать, сказал Керри.
Вместе с тем, по его словам, администрация знала, что (Башар) Асад кое-что сохранил. США хотели выйти с этим в СБ ООН, но как раз в это время русские «начали свои игры», и американцам не удалось добиться своего.
Керри пояснил, что говорит всё это для того, чтобы выразить свое согласие с мнением президента Трампа – ракетный удар по Сирии вполне приемлем. При этом он отметил, что Америке, как и прежде, не хватает дипломатической инициативы: «Можно стереть с лица Земли население, сбрасывать больше бомб, однако вернуть страну (Сирию) на путь (урегулирования) можно лишь дипломатическим путем».
Без переговоров с Россией, Ираном и другими странами региона проблему Сирии не решить, это данность, добавил он.
Между тем, представитель Пентагона Шон Робертсон заявил агентству, что военное ведомство не обнаружило «совершенно никаких доказательств» того, что «Белые каски» в провинции Идлиб вместе с боевиками готовят провокацию с задействованием химоружия.
«Белые каски», по его словам, спасли от смерти тысячи жизней, поэтому США и другие страны продолжают поддерживать эту «героическую» организацию. Россия же должна использовать свое влияние не для защиты Асада, а для того, чтобы предотвратить его «дальнейшие зверства».
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в сирийском Хан-Шейхуне каждый вечер репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием гражданских лиц, включая около десятка детей. При этом «Белые каски» готовятся к реальному применению веществ на основе хлора. Видеосъемки этого события помогут Западу обвинить в химатаке правительство Сирии.
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