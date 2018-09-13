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Керри: Асад уничтожил не всё химоружие, мы знали об этом

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Прежней администрации США (февраль 2013 года – январь 2017 года) было известно, что Дамаск уничтожил не все запасы химического оружия, передает ТАСС заявление бывшего госсекретаря Джона Керри.



Да, прежнее правительство США подтверждало, что Сирия уничтожила 100% задекларированных химических вооружений – это то, что ОЗХО смогла увидеть и зафиксировать, сказал Керри.


Вместе с тем, по его словам, администрация знала, что (Башар) Асад кое-что сохранил. США хотели выйти с этим в СБ ООН, но как раз в это время русские «начали свои игры», и американцам не удалось добиться своего.

Керри пояснил, что говорит всё это для того, чтобы выразить свое согласие с мнением президента Трампа – ракетный удар по Сирии вполне приемлем. При этом он отметил, что Америке, как и прежде, не хватает дипломатической инициативы: «Можно стереть с лица Земли население, сбрасывать больше бомб, однако вернуть страну (Сирию) на путь (урегулирования) можно лишь дипломатическим путем».

Без переговоров с Россией, Ираном и другими странами региона проблему Сирии не решить, это данность, добавил он.

Между тем, представитель Пентагона Шон Робертсон заявил агентству, что военное ведомство не обнаружило «совершенно никаких доказательств» того, что «Белые каски» в провинции Идлиб вместе с боевиками готовят провокацию с задействованием химоружия.

«Белые каски», по его словам, спасли от смерти тысячи жизней, поэтому США и другие страны продолжают поддерживать эту «героическую» организацию. Россия же должна использовать свое влияние не для защиты Асада, а для того, чтобы предотвратить его «дальнейшие зверства».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в сирийском Хан-Шейхуне каждый вечер репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием гражданских лиц, включая около десятка детей. При этом «Белые каски» готовятся к реальному применению веществ на основе хлора. Видеосъемки этого события помогут Западу обвинить в химатаке правительство Сирии.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com
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51 комментарий
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  1. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 08:19
    +10
    Всё как обычно : насквозь лживая пропаганда и подготовка общественного мнения перед очередным ракетным ударом по Сирии . negative
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 08:30
      +12
      США хотели выйти с этим в СБ ООН, но как раз в это время русские «начали свои игры», и американцам не удалось добиться своего.
      Русские пришли и химоружие белым каскам передали. Он что об этом не знал? lol Меня удивляет, что у белых касок разведка работает лучше всех мировых разведок вместе взятых, они за месяц знают точное место падения бомбы, знают какое ОВ применят и с помощью одного лишь брандспойта спасают тысячи людей... belay fellow
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:34
        +8
        А меня удивляет то , что этим сказкам верят . sad
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 08:43
          +3
          Цитата: bouncyhunter
          А меня удивляет то , что этим сказкам верят . sad

          Сказкам не верят, их рассказывают, на то они и сказки..., ты в змея горыныча сильно веришь? Хотя я больше в него верю, чем в химатаки Асадом.... Чего он там за хрень збрасывает? Даже все мыши живы и смысл сбрасывать? request
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 08:54
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            А меня удивляет то , что этим сказкам верят . sad



            Доброе утро! hi им так проще зачем думать , тем более на сытый желудок.
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 08:57
              +1
              Привет , Витя ! hi
              Цитата: cniza
              на сытый желудок...

              ... и промытые мозги .
              1. cniza Офлайн
                cniza Сегодня, 08:58
                +2
                Там нечего промывать , там только потребление , что дадут то и хавают.
                1. bouncyhunter Офлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 09:01
                  +1
                  Угу , жевательно-чпокательные рефлексы заменяют мыслительные процессы .
                  1. cniza Офлайн
                    cniza Сегодня, 09:05
                    +1
                    Жевательно да , а остальное у них атрофировалось. lol
                    1. электроОлег Офлайн
                      электроОлег Сегодня, 09:18
                      +1
                      Я надеюсь золотов вызовет керри на дуэль за наглое враньё? laughing
            2. Татьяна Офлайн
              Татьяна Сегодня, 08:57
              +4
              Керри верить никак нельзя. У Керри двойная дипломатия. А именно.
              С одной стороны, Керри хочется дипломатично лояльно вписаться в политическую команду Трампа.
              А с другой стороны, Керри прекрасно знает, что в Сирии ХО, если оно и осталось, то всё оно находится в руках антиправительственных боевиков, которых сами же США негласно поддерживают в провокациях против правительственных войск САР и самого Асада и которых сами же США этим ХО и ОВ и снабжают.
              Поэтому Керри говорит правду о том, что ХО абстрактно в Сирии есть, но при этом врёт о том, в чьих руках оно конкретно в действительности находится.
              1. cniza Офлайн
                cniza Сегодня, 08:59
                +4
                А вот взять и привлечь их к ответственности - знали и молчали , значит соучастники.
                1. НИКНН Офлайн
                  НИКНН Сегодня, 09:09
                  +2
                  Цитата: cniza
                  А вот взять и привлечь их к ответственности - знали и молчали , значит соучастники.

                  good Боюсь у них отмазка 200% , он же сказал...
                  США хотели выйти с этим в СБ ООН, но как раз в это время русские «начали свои игры», и американцам не удалось добиться своего.
                  Русские не дали! request
                  1. cniza Офлайн
                    cniza Сегодня, 09:10
                    +1
                    Поздно , надо было сразу.
              2. Кубик123 Офлайн
                Кубик123 Сегодня, 09:34
                +2
                Цитата: Татьяна
                Поэтому Керри говорит правду о том, что ХО абстрактно в Сирии есть, но при этом врёт о том, в чьих руках оно конкретно в действительности находится.

                Татьяна, тонкость ситуации заключается в том, что провокация судя по всему готовится с применением хлора. А хлор, хотя и может использоваться как боевое отравляющее вещество, но ни одна страна не сможет от него отказаться. Просто потому, что он является веществом промышленного применения. Используется и для производства соляной кислоты, и для дезинфекции воды и помещений, и для производства отбеливающих материалов при производстве тканей и бумаги, и для борьбы с вредителями в виде инсектицидов. Поэтому, АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ промышленное государство не только использует хлор, но и не сможет от него отказаться, и следовательно может быть обвинено в хранении ОВ. Именно в этом бредовость обвинения.
            3. Этьенн Офлайн
              Этьенн Сегодня, 09:53
              0
              А что, в дурдоме за это расстреливают?
        2. SSR Офлайн
          SSR Сегодня, 08:44
          +4
          Цитата: bouncyhunter
          А меня удивляет то , что этим сказкам верят . sad

          Удивляет больше то, что случилось с Керри?
          Он вообще один из адекватов был, реально нюхавший порох.
          Пс.
          А как же пробирка Пауэла?
        3. dorz Офлайн
          dorz Сегодня, 08:46
          +1
          Американцы не уничтожили 10% собственных арсеналов химического оружия, почему не поднимается этот вопрос в ООН? Где эту химию собираются использовать?
        4. Комментарий был удален.
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:58
            0
            Татьяна love
            Цитата: Татьяна
            Керри верить никак нельзя.

            А кто ему верит-то у нас ??? what
        5. Monster_Fat Онлайн
          Monster_Fat Сегодня, 09:05
          +1
          Меня удивляет, что у белых касок разведка работает лучше всех мировых разведок вместе взятых...... А меня удивляет то , что этим сказкам верят.....

          А, вот, меня удивляет то, что эти "белые каски" так же, как и пресловутая "лаборатория по правам человека" вместе с "котами-звонарями" до сих пор коптят небо.... и где эти "страшные", пресловутые российские ГРУ, "спецназ" и прочие "отравители Скрыпалей".... winked
        6. mavrus Офлайн
          mavrus Сегодня, 10:18
          +1
          А попробуй не поверь... Мигом попадёшь в "агенты Путина", со всеми вытекающими.
    2. Zubr Онлайн
      Zubr Сегодня, 08:44
      +3
      hi Доброе утро ! smile
      Надо срочно выносить вопрос в совбез ООН, о наличии у Матрасных не утилизированных боевых ОВ.. smile
      Они ссылаются на то, что у них якобы не хватка денег на утилизацию. Переключить всеми силами внимание на Матрасных и их запасы боевых ОВ. А на основе хлора у нас вон полные магазины, средств гигиены(утрирую конечно).. smile Ну там если купить некоторые хим. чистящие средства, на их основе можно получить не хилую химическую дымовуху и пол квартала передушить в зависимости от концентрации и силы распространения ветра. Ох напрашиваются на люлятину полосатые.. smile
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:46
        +2
        Взаимно ! hi
        Цитата: Zubr
        Надо срочно выносить вопрос в совбез ООН, о наличии у Матрасных не утилизированных боевых ОВ..

        Дохлый номер - не забываем чья карманная собачонка ООН . sad
        1. Zubr Онлайн
          Zubr Сегодня, 09:02
          +1
          Да и фиг на них, пускай дальше прикармливают. Сейчас самое главное расфокусировать их внимание на Сирии любыми способами, вплоть до того, что столкнуть лбами Штаты, Британию и всех их подопечных. Пока свалка эта у них будет продолжаться, зачищаем дальше бармалеев. Точно так же сделать на Донбассе. Столкнуть лбами Порошенко с Армией и парламентом. Пускай душат друг друга.. smile Честно говоря пару миллиардов бакинских не пожалел бы на это дело, если были бы.. smile
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:06
            +1
            Цитата: Zubr
            столкнуть лбами Штаты, Британию и всех их подопечных

            Это было бы очень здОрово , но вряд ли возможно в современных реалиях . Трамп уже и так о союзников ноги вытирает , а в ответ - слабое попискивание , не более .
          2. Леший1975 Офлайн
            Леший1975 Сегодня, 11:43
            0
            Цитата: Zubr
            Да и фиг на них, пускай дальше прикармливают. Сейчас самое главное расфокусировать их внимание на Сирии любыми способами, вплоть до того, что столкнуть лбами Штаты, Британию и всех их подопечных. Пока свалка эта у них будет продолжаться, зачищаем дальше бармалеев. Точно так же сделать на Донбассе. Столкнуть лбами Порошенко с Армией и парламентом. Пускай душат друг друга.. smile Честно говоря пару миллиардов бакинских не пожалел бы на это дело, если были бы.. smile

            Как сюжет к фантастическому роману, очень даже интересно. Как реальность, всё выше сказанное, ни как. Почему? Да именно потому: "пару миллиардов бакинских не пожалел бы на это дело, если были бы" Пара бакинских миллиардов есть у тех, кому США разрешают их иметь, т.е. либо самим себе, либо своей обслуге (как наша власть). И что хозяин скажет, то обслуга делать и будет, иначе денежного довольствия в миг лишат, а там и в расход пустят (как Каддафи). Но, с другой стороны, мечтать и не вредно. А если уж с юмором, так даже и полезно.
        2. mavrus Офлайн
          mavrus Сегодня, 10:22
          +1
          А если эта "карманная собачонка" вздумает хоть чуток поскулить не в ту сторону, то могут и санкции наложить, как на "международный карманный суд"
    3. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 09:21
      +1
      Салют Паша! Если мне не изменяет память, но писали, что Асад задекларировал всё своё химоружие, расположенное на подконтрольной ему территории, которое и было уничтожено. Почему ему вменяют это, думаю и так понятно. Им не важно, остатка химии находятся в руках ИГ, важно что это химия Асада
      каждый вечер репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием гражданских лиц, включая около десятка детей. При этом «Белые каски» готовятся к реальному применению веществ на основе хлора.
      Вот с этим непонятно. Думаю, что реально отравленным не понадобятся ни репетиции, ни несколько дублей...Если только для усиления картинки показать "спасённых"...
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:41
        0
        Привет , Слава ! hi Матрасы искали повод лупить своими топорами по Сирии и они его нашли . И не важно что для понимающих людей этот повод смехотворен - постановка от касканутых белок всё оправдает .
      2. Леший1975 Офлайн
        Леший1975 Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: sabakina
        Салют Паша! Если мне не изменяет память, но писали, что Асад задекларировал всё своё химоружие, расположенное на подконтрольной ему территории, которое и было уничтожено. Почему ему вменяют это, думаю и так понятно. Им не важно, остатка химии находятся в руках ИГ, важно что это химия Асада
        каждый вечер репетируют постановочные видеосъемки "химатаки" с участием гражданских лиц, включая около десятка детей. При этом «Белые каски» готовятся к реальному применению веществ на основе хлора.
        Вот с этим непонятно. Думаю, что реально отравленным не понадобятся ни репетиции, ни несколько дублей...Если только для усиления картинки показать "спасённых"...

        Давно уже существуют две (их конечно больше, но нам интересны именно эти две), можно условно сказать и параллельные, квази (что означает, не настоящий, кажущийся) реальности. Которые, чем дальше, тем всё меньше пересекаются. Одна реальность - западное сообщество. Для своих избирателей, для создания видимости законности, что бы меньше волновались и создаются истории с кровавым тираном (впишите нужное имя), хим. оружием, Скрипалями, с злой Россией и т.д. Т.е. обоснование действий для своих. Другая реальность - российское сообщество. В этой, нашей реальности, нам тоже дают обоснование (свое) законности действий РФ. В нашей реальности мы стоим за правду (которая у каждого своя), за мир во всём мире, за развитие нашего государства и т.д. В общем против всего плохого на Западе и за всё хорошее у нас.
        Ни первая, ни вторая квази реальности ни какого отношения к действительным мотивам принятия решений и механизмам происходящего в мире отношения не имеют. А являются, проще говоря, обычной пропагандой. И поэтому всю целесообразность всяких заявлений и действий нужно оценивать именно с точки зрения влияния на общественное сознание, т.е. как эффективность пропаганды. И тогда вопросы (зачем, почему) сразу отпадают. Если же оценивать с точки зрения морали, справедливости то, что происходит в современном мире- лучше сразу застрелиться. И да, если власти, и РФ и на Западе (впрочем как и другие), стали бы без прикрас говорить о истинных мотивах своих действий, о том, чем на самом деле они руководствуются при принятии своих решений, что берут в расчёт. То на планете наступила бы всеобщая депрессия и волна самоубийств (у рядовых граждан). Но то, что они так не делают, не лишает их конечно звания моральных . . . . . . Просто им так удобнее и проще рулить массами.

        P.S. Не пытайтесь искать, с точки зрения обычного человека, тем более основываясь на морали, смысл в действиях, что западных властей, что современных наших. Они живут по другой морали (если она вообще у них есть в каком либо виде) и по другим жизненным принципам.
    4. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 09:48
      +1
      насквозь лживая пропаганда

      Как еще не заявили, что знали о том, что у Асада осталось химоружие, но русские заставили нас подписать акт о его полном уничтожении. Так что во всём виноваты русские!
    5. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 10:49
      0
      А что они бы сказали, если кто-нибудь пустил газ в Хьюстоне или Атланте. А за это по ним Калибрами прошлись?
  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 08:20
    +2
    [/quote]«Можно стереть с лица Земли население, [/quote] говорит симпатичный интиллигентный американский дядечка с милой улыбкой и добрыми глазами .
  3. тагил Офлайн
    тагил Сегодня, 08:21
    +4
    Вообщем исключительные так хотят развязать войну, что кушать не могут. И чтобы Россия не говорила и не показывала США будут нести "демократию", пока не получат по своим демократическим ручонкам.
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 08:22
    +4
    Интересно, а понесли или нет наказание те лица в США, которые отчитались, что все сирийское химическое оружие уничтожено за то, что скрыли от своего государства наличие у Сирии "незадекларированных" запасов! negative
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 08:24
    +3
    Россия же должна использовать свое влияние не для защиты Асада, а для того, чтобы предотвратить его «дальнейшие зверства».
    ....Вот она американская логика, том первый..Ребята, дык вы против кого воюете или за кого?..Четко заявлено воюем против Асада, на стороне бармалеев...
  6. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:26
    +4
    Пробиркой с белым веществом в ООН махать будет? А то не поверит мировое сообщество.
    1. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 12:22
      0
      Цитата: Дирижер
      Пробиркой с белым веществом в ООН махать будет? А то не поверит мировое сообщество.

      Если надо, то и помашут. И многие обязательно поверят, на Западе своим зомбо тв, а у нас своим зомби заклинателям (Соловьев, Киселёв).
  7. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 08:33
    +2
    Опять нарисовался старый лживый маразматик ! fool Шёл бы ты шакал в лес и там по тихому сгинул, было бы больше пользы ! am
  8. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 08:54
    0
    Эко как завернул... Но тогда пусть ОЗХО пусть нобелевскую премию вернут...
  9. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 09:00
    +1
    Кери лучше рот закрыть и помалкивать, США вообще не уничтожала свое химическое и биологическое оружие.
  10. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    +1
    мы знали...
    Но решили промолчать? Ах да
    как раз в это время русские «начали свои игры», и американцам не удалось добиться своегоо
    И в этом вопросе опять виноваты русские. Эта циничная и оголтелая ложь уже должна стоять поперек горла у самих американских политиков. Но запад "хавает", а значит до сих пор это еще востребовано.
  11. hhhhhhh Онлайн
    hhhhhhh Сегодня, 09:12
    0
    но как раз в это время русские «начали свои игры»
    Русские как раз в это время выдавали ОЗХО нобелевскую премию.
  12. ser65 Офлайн
    ser65 Сегодня, 09:17
    0
    спрятали дихлофос, средство для чистки унитазов и зубную пасту....
  13. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:28
    0
    Россия пытается убедить мир в провокации, но кому это нужно? Кроме Сирии никому. Приговор вынесен, и как бы Россия не пыталась убедить Запад-ничего не получится. Единственный выход в Идлибе начать массовую зачистку боевиков и с воздуха и с моря и с суши (армия Сирии) не слушать никого.
  14. Этьенн Офлайн
    Этьенн Сегодня, 09:42
    +1
    Петух тот еще! Главное прокукарекать, а там - хоть не рассветай.

    «Мы знаем траекторию, мы знаем, откуда это было сделано, мы знаем время. И это именно то время, когда самолёт исчез с радаров», - заявил Керри.

    Ранее оппозиционные политики в Германии напомнили США, что те ещё 4 года назад, предлагая ЕС поддержать антироссийские санкции, обещали опубликовать спутниковые снимки нанесения удара по малайзийскому «Боингу-777». Германия санкции ввела. Однако снимков не представлено до сих пор. А за 4 года действия санкций немецкая экономика потеряла уже свыше 10 млрд евро и более сотни тысяч рабочих мест.
  15. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 09:48
    0
    Интересно, все всё знают, кто и когда завозил цистерны с хлором.
    Нельзя было их по дороге уничтожить?
  16. грохот Офлайн
    грохот Сегодня, 10:01
    0
    Эх, "врунишка-Керри", "врунишка-Керри"... Как был, так и остался...
  17. Сергей985 Офлайн
    Сергей985 Сегодня, 10:28
    +1
    Вывод простой: хим. оружие исчезнет вместе с "белыми касками" . Уничтожь "белые каски" и хим. оружие исчезнет.
  18. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:33
    0
    А кто-бы сомневался, что Керри так скажет. Сплошной Голливуд. Идет не борьба за Сирию, как многие думают, идет глобальное противостояние между нами и штатами, цена которому огромна. Это по большому счету, быть или не быть России как политическому субъекту.
    1. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: Ros 56
      А кто-бы сомневался, что Керри так скажет. Сплошной Голливуд. Идет не борьба за Сирию, как многие думают, идет глобальное противостояние между нами и штатами, цена которому огромна. Это по большому счету, быть или не быть России как политическому субъекту.

      Да нет, как ни странно, к сожалению, никакого глобального противостояния. Противостояние было, когда СССР против Западного мира. А сейчас мы (государство РФ) встроены во все западные институты и разделяем их взгляды и ценности. А всё так называемое "противостояние" заключается в фразе: мы вас грабить ни кому не дадим, сами будем. Всё. Грабёж конечно может и глобальный, но только не противостояние. Если бы было реальное, тем более глобальное противостояние, то детей на Запад (в заложники получается) не отправляли и сами бы там имущество не скупали, и сами на ПМЖ туда не стремились (я про власти РФ). НЕТ у современной РФ ни какого противостояния с Западом (во главе с США) и идеологии своей, отличной от западной, что могло стать основой противостояния, тоже НЕТ.