Указ Трампа: за вмешательство в выборы – санкции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий ответственность за вмешательство в выборы, передает РИА Новости сообщение советника главы государства Джона Болтона.
По словам советника, указ, который будет опубликован в ближайшее время, предусматривает введение санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, которых американские спецслужбы заподозрили во вмешательстве в выборы посредством «кибератак либо другим образом».
Также санкции будут вводиться за распространение дезинформации и пропаганды. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов, запрет на экспорт-импорт, на получение инвестиций от граждан США и прочее.
Болтон отметил, что документ не называет конкретные страны, поскольку «угрозы выборам» обычно исходят от нескольких источников. При этом он напомнил, что, американские спецслужбы не раз заявляли о вмешательстве не только со стороны РФ, но и со стороны Китая и КНДР.
Администрация США продолжит наблюдать за этим, пообещал советник. По его словам, в этом году белый дом не той интенсивности, что была в 2016 году, «но до этого один клик». «Так что мы здесь ничего не принимаем за должное», – заключил Болтон.
Согласно документу, полномочия по принятию решений о введении санкций возлагаются на Генпрокурора США и Министерство внутренней безопасности. Решение должно быть принято в течение 45 дней с момента поступления материалов от правоохранителей.
По словам советника, указ, который будет опубликован в ближайшее время, предусматривает введение санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, которых американские спецслужбы заподозрили во вмешательстве в выборы посредством «кибератак либо другим образом».
Также санкции будут вводиться за распространение дезинформации и пропаганды. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов, запрет на экспорт-импорт, на получение инвестиций от граждан США и прочее.
Болтон отметил, что документ не называет конкретные страны, поскольку «угрозы выборам» обычно исходят от нескольких источников. При этом он напомнил, что, американские спецслужбы не раз заявляли о вмешательстве не только со стороны РФ, но и со стороны Китая и КНДР.
Администрация США продолжит наблюдать за этим, пообещал советник. По его словам, в этом году белый дом не той интенсивности, что была в 2016 году, «но до этого один клик». «Так что мы здесь ничего не принимаем за должное», – заключил Болтон.
Согласно документу, полномочия по принятию решений о введении санкций возлагаются на Генпрокурора США и Министерство внутренней безопасности. Решение должно быть принято в течение 45 дней с момента поступления материалов от правоохранителей.
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