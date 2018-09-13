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Указ Трампа: за вмешательство в выборы – санкции

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий ответственность за вмешательство в выборы, передает РИА Новости сообщение советника главы государства Джона Болтона.



По словам советника, указ, который будет опубликован в ближайшее время, предусматривает введение санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, которых американские спецслужбы заподозрили во вмешательстве в выборы посредством «кибератак либо другим образом».


Также санкции будут вводиться за распространение дезинформации и пропаганды. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов, запрет на экспорт-импорт, на получение инвестиций от граждан США и прочее.

Болтон отметил, что документ не называет конкретные страны, поскольку «угрозы выборам» обычно исходят от нескольких источников. При этом он напомнил, что, американские спецслужбы не раз заявляли о вмешательстве не только со стороны РФ, но и со стороны Китая и КНДР.

Администрация США продолжит наблюдать за этим, пообещал советник. По его словам, в этом году белый дом не той интенсивности, что была в 2016 году, «но до этого один клик». «Так что мы здесь ничего не принимаем за должное», – заключил Болтон.

Согласно документу, полномочия по принятию решений о введении санкций возлагаются на Генпрокурора США и Министерство внутренней безопасности. Решение должно быть принято в течение 45 дней с момента поступления материалов от правоохранителей.
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18 комментариев
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  1. Не либероид Русский Офлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 08:52
    0
    боже ты мой... теперь любой, кто пукнет в их сторону, автоматом под санкции должен попасть... или опять выборочно ?)
    1. ROSS_Ulair Офлайн
      ROSS_Ulair Сегодня, 08:58
      0
      Просто теперь у них есть очень удобная бумажка.
      С этой бумажкой и торговая война с Китаем на новый виток выходит, и санкции против неугодных.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:03
        0
        Да , теперь все выбрыки США будут иметь законную основу . А доказательства , как всегда , "очень секретные" .
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 09:04
      +2
      во вмешательстве в выбор посредством «кибератак либо другим образом».
      А я в церковь ходил, свечку ставил, мне все?... sad
      1. Не либероид Русский Офлайн
        Не либероид Русский Сегодня, 09:08
        +1
        взяли спалились, сейчас местные любители западного мира на карандаш вас и трампу на стол
  2. Росомаха Офлайн
    Росомаха Сегодня, 08:56
    +1
    Верх цинизма со стороны страны которая только и занимается вмешательством во внутренние дела других стран, я уже не говорю о цветных революциях в интересах США. Когда уже весь мир восстанет против, это вопрос времени...
    1. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: Росомаха
      Когда уже весь мир восстанет против

      ни когда - всем это удобно, иначе уже давно бы восстал
  3. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 09:07
    0
    А по сему выходит, что Трамп, сам себе подписывает приговор, о его нелегитимности в выборах. Ну а как ещё ?! - спец. службы обвинили нас, ах да, тогда закона такого не было, для следующих президентов теперь будет ! winked
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:10
    +1
    Когда санкции запланированы на много лет вперед (пока не загнутся Сша), то другого ждать не стоит кто бы не был американским президентом. Но народная мудрость гласит, что "палка о двух концах"... Экономически нам конечно сложно отвечать американцам, но думается, что есть и другие способы. Главное, чтобы была решимость и желание.
  5. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 09:10
    +1
    Президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий ответственность за вмешательство в выборы,
    ...Трамп же наш же, а данный документ ,заставили его подписать неоконы и троцкисты, угрожая импчментом... laughing
  6. Комментарий был удален.
  7. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 09:47
    0
    Слава Богу, России никакое "вмешательство в выборы" не грозит...
  8. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 10:02
    +1
    Также санкции будут вводиться за распространение дезинформации и пропаганды.

    А против себя будут вводить?
  9. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 10:04
    0
    Самая "демократичная" страна в своем репертуаре:
    санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, которых американские спецслужбы заподозрили во вмешательстве в выбор посредством «кибератак либо другим образом»

    Отличное решение они придумали для сведения счетов с кем угодно. Скоро вообще перестанут придумывать хоть какие поводы. Очень нравится им поза плантатора, окруженного рабами.
    Надолго ли?
  10. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 10:19
    +1
    мы его, можно сказать, нашли, от очисток очистили, на трон посадили... а он нам тут санкции рисует... belay
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 10:44
      +1
      В конце концов он сам же и останется у разбитого фигвама wink
  11. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 10:30
    +1
    Маленькая победоносная экономическая война... Старо как мир.
    У нас тоже одни победы кругом....
  12. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:35
    0
    Да чего там санкции, как во времена рабовладения, сразу на виселицу и дело с концом.
  13. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:42
    0
    Возможности влиять на итоги выборов в США сегодня имеют все страны, которые сидят на интернете, а винить во вмешательстве будут только те страны, которые им нравится обвинять. feel И это подписывает Трамп, который поднялся на вершину власти, благодаря иноземному вмешательству в американские свободные выборы!!! wassat