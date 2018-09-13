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МВФ горячо поддерживает пенсионную реформу в РФ. Это и беспокоит...

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Международный валютный фонд пытается рисовать траекторию движения российской экономики. В свежем докладе МВФ говорится о том, что при отсутствии структурных реформ ВВП России в 2018 году вырастет на меньший процент, чем по итогам 2017-го. Прогнозируемый рост – 1,7%. При этом прогнозируется и рост инфляционных показателей, по версии аналитиков фонда, до отметки в 3,5%.

Если реформы не будут осуществляться правительством РФ, то, в МВФ уверены, рост по итогам 2019 года будет ещё меньше – не более 1,5%. Это притом, что президент, обращаясь к Федеральному собранию, акцентировал внимание на необходимости вывода экономики в рост с показателями, которые были бы выше среднемировых (3-3,5% как минимум).

От прогнозирования на более длительный период в МВФ отказываются, объясняя это сложностями при определении влияния санкций на экономику РФ.


МВФ горячо поддерживает пенсионную реформу в РФ. Это и беспокоит...


Обращает на себя внимание тот факт, что в МВФ горячо поддержали предложенную российским правительством пенсионную реформу. Аргументация при этом выглядит следующим образом: пенсионная реформа позволит компенсировать сложившиеся негативные тенденции демографического плана.

Безусловно, в России очень рады тому, что Международный валютный фонд заботится о демографической ситуации в России. Но при этом возникает вопрос, почему МВФ не проявлял заботы по поводу положения вещей в российской демографии в 90-е, бросая кредитные подачки под драконовские проценты. Россия, ценой потери миллионов граждан, включая тех, которые месяцами не получали зарплат и пенсий, все эти кредиты МВФ выплатила. Теперь фонду нужны новые жертвы, которые «не впишутся в экономику»?
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/christinelagarde
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112 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 08:55
    +26
    Сейчас отдыхаю в Турции.. немного о турецких пенсиях... Стаж пенсионных выплат двадцать лет и можешь уходить на пенсию с любого возраста... Если умирает один из супругов его пенсия выплачивается другому супругу, а не вместо как у нас... Если умирают оба родителя и у них остается незамужняя дочь... То обе пенсии выплачиваются ей... И последнее... Российский стаж входит в стаж начисления пенсии в Турции...
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 09:00
      +31
      Цитата: Vard
      Сейчас отдыхаю в Турции..

      Это ещё что. Вот повысят пенсионный возраст и пенсии на тыщу в год - вот жизнь-то начнётся - в понедельник Турция, во вторник - Монте-Карло, среда-четверг - Майами-Бич)))
      1. Felix99 Офлайн
        Felix99 Сегодня, 09:02
        +13
        И везде в трехкомнатном ящике из под телевизора, под мостом.
        1. Vard Офлайн
          Vard Сегодня, 09:07
          +6
          Не... Ваша передача орел и решка весьма популярна у нас в России.
          .
          1. Антарес Офлайн
            Антарес Сегодня, 10:27
            +1
            Цитата: Vard
            Ваша передача орел и решка весьма популярна у нас в России.

            у нее есть российская версия(по городам РФ) да и выпускается она для Украины и и РФ с небольшими изменениями(даже монеты разные), что делает ее только по идеи украинской, а так совместной(спонсоры тоже разные)
            Но пенсионная реформа не тоже самое что прожить 100 долларов или с золотой картой laughing
            1. Татьяна Офлайн
              Татьяна Сегодня, 10:47
              +16
              МВФ горячо поддерживает пенсионную реформу в РФ. Это и беспокоит...

              МВФ не просто поддерживает пенсионную реформу в РФ - а МВФ является её непосредственным автором и проектировщиком по её внедрению в современной России. А именно.

              Известно, что т.н. "пенсионную правительственную реформу" для РФ проектировал именно МВФ с привлечении с российской стороны всего лишь в виде консультантов конкретно: Набиулиной, Силуанова и Орешкина и пр. Сам проект МВФ для запуска якобы в виде "правительственной" пенсионной реформы РФ был готов уже в 2017 году. Однако сознательно было принято решение с запуском проекта реформы в 2017 году повременить и запустить его в реализацию лишь в 2018 году - а именно после выборов Путина президентом РФ.
              Так что Путин о содержании МВФ-ской пенсионной реформы для РФ всё прекрасно знал и с этим антироссийским проектом от МВФ - т.е. проектом финансовой структуры США и коллективного Запада - был изначально полностью согласен.

              Так что не надо россиянам в отношении ВВП - как гаранта Конституции РФ - строить напрасных иллюзий о существовании якобы у ВВП принципиальных разногласий с Западом по вопросам ущемления прав социальной защиты трудящихся в России!
              В этом плане при Путине (Медведеве) так же, как и при Горбачёве и при Ельцине, - через мировые банковские структуры - всё России по-прежнему внешне диктуют США!
              1. spiriolla-45 Офлайн
                spiriolla-45 Сегодня, 11:19
                +11
                Это лишний раз показывает кто хозяин у жителей кремля, и куда они побегут в случай чего.
                1. V.B. Офлайн
                  V.B. Сегодня, 11:57
                  +1
                  Поскорее-бы побежали...Наверное,не дождусь!
                2. Галеон Офлайн
                  Галеон Сегодня, 12:33
                  0
                  Цитата: spiriolla-45
                  Это лишний раз показывает кто хозяин у жителей кремля, и куда они побегут в случай чего.

                  А также показывает истинные отношения РФ и США, а не те, что нам рисуют СМИ в свете Сирии, Украины... Всего лишь хозяин нагибает слугу. И как с этим всем соотносится наша эскадра в Средиземном море, бодрые заголовки статей и пр.?
          2. Комментарий был удален.
      2. zyzx Офлайн
        zyzx Сегодня, 10:29
        0
        нам бы есчо безвиз wassat
      3. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 11:54
        0
        Маями Бич, опять кладёт кирпич.
      4. V.B. Офлайн
        V.B. Сегодня, 11:58
        +6
        А доллар сделают за сто рубликов, да цены повысят вдвое и ура путину и его гайдаркам!!!
    2. AID.S Онлайн
      AID.S Сегодня, 09:06
      +1
      Цитата: Vard
      И последнее... Российский стаж входит в стаж начисления пенсии в Турции...

      Не нужен на берег турецкий?........
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 09:12
        +11
        А, Медведев кстати, уже сказал, что возраст выхода на пенсию возможно и еще будет подвергаться коррекции, по итогам "экономического" положения".....ох, чует мое сердце-67(или 70?) лет для мужчин и 65(или 67?) для женщин-"не за горами"... yes И вот, про Эльвирочку почитайте-все о нас заботится, сердешная, да перед хозяевами отчитывается: http://katyusha.org/view?id=10553&utm_source=politobzor.net
        1. Pax tecum Офлайн
          Pax tecum Сегодня, 09:31
          +6

          Интересно мнение и суждения Евгения Юрьевича Спицына, историка, педагога, публициста, общественного деятеля. Того самого, кто , в рамках Единой концепции исторического образования написал «Полный курс истории России для учителей» в 5-ти книгах.
          1. РУСС Офлайн
            РУСС Сегодня, 09:34
            -6
            Цитата: Pax tecum
            Евгения Юрьевича Спицына, историка, педагога, публициста, общественного деятеля.

            Мало ли чего только сейчас не пишут, Спицин только и заниматься на просторах интернета как впариванием своих книг, коммерс он ,а не историк .
            1. ИванИванов Офлайн
              ИванИванов Сегодня, 09:39
              +5
              Не хотите, не берите, выбор есть, а вся прочая инфа по ютубу совершенно бесплатно.
            2. Pax tecum Офлайн
              Pax tecum Сегодня, 09:39
              +13
              Зря вы так.
              Е.Ю.Спицын, вот здесь, и видеолекции безвозмездно (т.е. даром!) читает:
              https://www.youtube.com/playlist?list=PL2zbO1Ks2ovxj4D-LeMg7BJL_mNd1bNZd
              А, все его работы доступны в интернете абсолютно бесплатно, в разных форматах.
              Человек он вполне заслуженный и дела его достойны.
              1. Pax tecum Офлайн
                Pax tecum Сегодня, 09:40
                +6
                Евгений Юрьевич Спицын
                Родился: 1966 г., Москва, СССР - историк, педагог, публицист, общественный деятель.
                Автор учебников и курсов лекций по истории России, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции.
                В рамках Единой концепции исторического образования написал «Полный курс истории России для учителей» в 5-ти книгах. Автор нескольких десятков статей и публикаций на исторические темы и по проблемам отечественного образования, Евгений Спицын в 1983 году окончил среднюю школу № 766 г. Москвы и был призван в армию. В 1984-1986 гг. проходил срочную службу стрелком-радистом во внутренних войсках МВД СССР в г. Фрунзе. После демобилизации поступил в Московский педагогический гос. университет им. В.И.Ленина, окончив его с отличием в 1991 году.
                В 1991-2000 гг. работал в Москве учителем истории и права в школах №№ 1077 и 1078.
                В 2000-2008 учитель истории, директор ГОУ СОШ № 1184.
                С 2008 года – генеральный директор ООО «Меркурий».
                Общественная деятельность: В 1991-94 гг. Евгений Спицын был членом правления, исполнительным директором Общероссийского движения «Будущие лидеры нового тысячелетия». В 1994-97 – эксперт по политическим и межнациональным вопросам Международного фонда «Реформа» (Фонд «академика Шаталина»).
                С 2007 по 2009 - проректор Института мировых цивилизаций.
                С 1996 года – помощник депутата II – VI созывов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
                Пятитомник «Полный курс истории России IX-XX вв.» (2016) Главное отличие 5-томника Евгения Спицына заключается в органическом соединении многовековой истории России и историографии.
                В канву исторического повествования вплетено описание огромного количества событий, дат, имён, органически включены историографические сюжеты, которые содержат полную информацию по всем, особенно по спорным, периодам отечественной истории и её главным персонажам.
                Этот труд создавался более 15 лет, он включает в себя анализ сотен источников и исторических исследований, которые принадлежат перу как корифеев исторической науки, так и современных российских историков, сотрудников Института Российской истории РАН и ведущих вузов страны – МГУ, СПбГУ, МПГИ, РГГУ и других.
                1. Комментарий был удален.
          2. Вадим237 Офлайн
            Вадим237 Сегодня, 11:57
            -2
            Почти все общественные деятели, занимаются самопиаром, по любой удобной теме.
        2. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 09:51
          +3
          Цитата: Улиточник N9
          А, Медведев кстати, уже сказал, что возраст выхода на пенсию возможно и еще будет подвергаться коррекции, по итогам "экономического" положения".

          Сначала вынесли приговор, а теперь разбираться будут laughing
        3. BAI Онлайн
          BAI Сегодня, 09:58
          +1
          возраст выхода на пенсию возможно и еще будет подвергаться коррекции

          Матвиенко доработала до 69 и дальше "работать" собирается. А чем остальные хуже?
          1. Piramidon Офлайн
            Piramidon Сегодня, 10:11
            +12
            Цитата: BAI
            Матвиенко доработала до 69 и дальше "работать" собирается. А чем остальные хуже?

            Сидел бы я в кресле Матвиенко - я бы до гробовой доски не просился на пенсию. И вынос тела из зала заседаний и похороны за счет госдумы. good Работа, правда, "тяжелая и вредная", но за это доплачивают. laughing
        4. AID.S Онлайн
          AID.S Сегодня, 10:49
          +2
          Цитата: Улиточник N9
          , Медведев кстати, уже сказал, что возраст выхода на пенсию возможно и еще будет подвергаться коррекции, по итогам "экономического" положения".

          Нет, это для членов правительства, будут до последнего вздоха поправлять и улучшать свое "экономическое" положение.
      2. хрыч Офлайн
        хрыч Сегодня, 09:18
        +9
        Цитата: AID.S
        Не нужен на берег турецкий?

        Нужен, наследие Ромеев наше. Другое дело, что наша элита, включая Верховного - неотъемлемая часть Мирового порядка, никакой он не Царь Православный, обычный ставленник Закулисы, да, другое дело, что внутри Закулисы также идет борьба, что есть явление Трампа, где сейчас остро решается китайский вопрос, Брексит, Израильский проект и пр.
        1. AID.S Онлайн
          AID.S Сегодня, 10:59
          +2
          Цитата: хрыч
          Нужен, наследие Ромеев наше.

          Я не про это, а про последние пенсионные инновации. Такую информацию , ну никак нельзя нам озвучивать... laughing а то все начнут искать турецких родственников. Например, человек 57,58 и более лет ,лет сорок стажа, остался без работы, никуда не берут и еще есть возможность перебраться на сытное ПМЖ в Турцию. Какие патриотические чувства его остановят ждать , когда ему назначат пенсию на Родине? Это гипотетический пример, но чувствую, таких будет много, только без возможностей свалить в Турцию.
    3. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: Vard
      Если умирает один из супругов его пенсия выплачивается другому супругу

      У нас так было до 1917
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:39
        +6
        Только пенсия была не у всех
        1. reservist Офлайн
          reservist Сегодня, 12:25
          +1
          верное замечание, к примеру, у государственных служащих на железной дороге была, а у крестьян - нет
    4. Петр1 Офлайн
      Петр1 Сегодня, 10:29
      +1
      . Если умирает один из супругов его пенсия выплачивается другому супругу, а не вместо как у нас... Если умирают оба родителя и у них остается незамужняя дочь... То обе пенсии выплачиваются ей...
      И платят им пенсии пожизненно?
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 12:08
        +1
        В России так не получится, у нас пенсионные накопления ныне работающих - платят пенсионерам, а пенсии этих пенсионеров, ушли предыдущим пенсионерам и так далее - начиная с 90ых когда все накопления превратились в ноль. Нормальная пенсия будет только у тех, кто начал с 2000 годов работать и это при условии, что ни в серую или чёрную, работают.
    5. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 10:41
      +2
      Ну так оставайся там, в чем дело. Будет большая пенсия, а мы будем в гости приезжать. laughing
    6. volot-voin Офлайн
      volot-voin Сегодня, 10:59
      +2
      Цитата: Vard
      Сейчас отдыхаю в Турции.. немного о турецких пенсиях... Стаж пенсионных выплат двадцать лет и можешь уходить на пенсию с любого возраста... Если умирает один из супругов его пенсия выплачивается другому супругу, а не вместо как у нас... Если умирают оба родителя и у них остается незамужняя дочь... То обе пенсии выплачиваются ей... И последнее... Российский стаж входит в стаж

      Вполне справедливая система, и представьте в Турции своей нефти нет.
  2. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 08:55
    +12
    Еще один звоночек того, что пенсионная реформа и продумана и реализуется не лучшим образом...
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 09:01
      +8
      МВФ горячо поддерживает пенсионную реформу в РФ.
      Еще бы... Ворон ворону глаз не выклюет.. sad
      1. udincev Онлайн
        udincev Сегодня, 09:51
        +1
        Цитата: НИКНН
        Еще бы... Ворон ворону глаз не выклюет..

        Это один ворон yes
  3. ROSS_Ulair Онлайн
    ROSS_Ulair Сегодня, 08:56
    +30
    Когда экономика колониальная - именно это и происходит.
    До тех пор, пока ЦБ является филиалом МВФ, ничего не изменится, и мы так и будем торговать ресурсами вместо изделий и технологий. Конкуренты никому не нужны
    1. Росомаха Офлайн
      Росомаха Сегодня, 09:00
      +10
      Цитата: ROSS_Ulair
      Когда экономика колониальная - именно это и происходит.
      До тех пор, пока ЦБ является филиалом МВФ, ничего не изменится, и мы так и будем торговать ресурсами вместо изделий и технологий. Конкуренты никому не нужны


      Красава, попал в десятку, поддерживаю, лови плюс. drinks
    2. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 09:29
      -22
      Да капец я сам в шоке. Везде повышен в мире пенсионный возраст и у всех колониальная экономика оказывается. И у всех стран в мире ЦБ это филиал МВФ. Не кури больше.
      1. ИванИванов Офлайн
        ИванИванов Сегодня, 09:41
        +14
        Это говорит только об одном - наступления на права работников идет по всему миру.
      2. mavrus Офлайн
        mavrus Сегодня, 10:15
        +2
        Не знаю как ВЕЗЬМИР, но Франция, например, много и очень сильно "мининговала" перед повышением пенсионного возраста, пока правительство не создало новые рабочие места... и законодательно не защитила и молодых (ещё без стажа и опыта работы), и пожилых (кто собственно и попал под "повышение"). Так что ряд-ли где-то ещё, кроме России, кто-то так бездумно и топорно проводил "пенсионную реформу", как наши "любимые" Госдума и Правительство.
      3. ROSS_Ulair Онлайн
        ROSS_Ulair Сегодня, 12:20
        0
        А давайте читать вместе! smile
        Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
        Статья 2. Уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.
        Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами.
        Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов.

        Т.е. ЦБ принадлежит государству только своим имуществом (здания, кресла, авторучки и т.д.) и уставным капиталом, в размере:
        Статья 10. Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей.

        3 млрд! Обалдеть!
        Но при этом - согласно Статьи 2! -
        В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

        Сколько у нас там сейчас ЗВР? Думаю 3 млрд руб на этом фоне капля в море. Особенно учитывая, что "Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются"
        А если вдруг государство захочет это все вернуть, то:
        Статья 6. Банк России вправе обращаться с исками в суды в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
        Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды, суды иностранных государств и третейские суды.

        Добро пожаловать в Стокгольмский арбитраж! Или в Лондонский. Или еще шут пойми какой - в Законе прописано.
        Читаем далее! (если не надоело winked )
        Статья 14
        Выдержка из нее (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/a51704dfe938fd13fb7a3b3a6263f147329aa50a/)
        Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в случаях:
        истечения срока полномочий;
        невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии;
        подачи личного заявления об отставке;
        совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда;
        нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России;
        Еще про коррупцию, лучше на сайте прочитать - длинно очень)

        Т.е. государство в лице Президента не может снять досрочно Председателя ЦБ. Ибо не дело аборигенам решать за белого хозяина.
        И еще одна занимательная статья:
        Статья 22. Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете.
        Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

        Т.е. кредитовать свое государство ЦБ не может - запрещено на законодательном уровне!
        А вот кредитовать чужие - пожалуйста!

        А теперь, уважаемый Грибок, "покури" ФЗ-86.
        И если это не закон, созданный для своей колонии Западом, чтобы проще было папуасами управлять, держать подконтрольными финансовые регуляторы, то что это? Вредительство?
    3. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 09:59
      +12
      Когда я был маленьким, а деревья большие, то жили за железным занавесом, и как то не парились по поводу конкурентов, а развивались для себя. Были счастливчики, которые привозили из-за границы Грюндики, Хрюндики да Панасоники. Но разве счастье в аудио-видео аппаратуре? За пять лет работы на предприятии получали бесплатно квартиры, через семь лет стоянии в очереди покупали Жигули и т.д.
      1. Сандор Клиган Офлайн
        Сандор Клиган Сегодня, 10:06
        -7
        Цитата: sabakina
        За пять лет работы на предприятии получали бесплатно квартиры, через семь лет стоянии в очереди покупали Жигули и т.д

        laughing laughing расскажите это всему народу СССР, а то они то были не в курсе wassat
      2. vatov Онлайн
        vatov Сегодня, 10:26
        +3
        Была стабильность и уверенность будущем.
      3. prapor55 Офлайн
        prapor55 Сегодня, 10:55
        +1
        Да так и было, но нашлись товарищи в ЦК КПСС которым сие поднадоело и случился спектакль под названием ГКЧП и вот мы и окунулись в демократию. Это+++
    4. Sovetskiy Онлайн
      Sovetskiy Сегодня, 11:32
      +1
      Цитата: ROSS_Ulair
      До тех пор, пока ЦБ является филиалом МВФ, ничего не изменится...

      Только ЦБ? belay А я то думаю, в чем причина нашей не скучной жизни. lol
  4. хрыч Офлайн
    хрыч Сегодня, 08:56
    +14
    Ну, вот наш Презедэнт и получил одобрение хозяев. Второй кандидат на награду после Горбачева am
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 09:07
      -10
      Цитата: хрыч
      Ну, вот наш Презедэнт и получил одобрение хозяев

      Вы ни чего не перепутали? Вы в курсе, кто у нас озвучил эту пенсионную реформу?

      Пенсионная реформа ярко высветила земельный вопрос - кто кого первым закапает. Тот раз троцкистам удалось закапать Сталина. Надеюсь, что на этот раз они с Путиным обломаются...

      Всем была известна позиция Путина по этому вопросу. 7 июня (https://www.youtube.com/watch?v=_eFZKM4ONQE) он так же высказал свою мнение в частности, что если выполнять "Майские Указы" и начать массово внедрять роботизацию в производство, то пенсионный срок надо будет не только увеличивать, а на оборот - сокращать. Однако Медведев и компания начали выполнять наставления МВФ по повышению пенсионного возраста (https://www.youtube.com/watch?v=R7HwKFcTTpI).

      Путин в Питере (https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=eZeQzoYxs0w), говоря о том что вопрос о пенсиях не закрыт, надеялся на поддержку хоть кого ни будь... Ни кто, ни по вертикали, губернаторы и др. органы власти, ни по горизонтали ни одна партия, ни один профсоюз не поддержал Путина . Ни кто из них не вывел народ, не перекрыл магистрали, как это было скажем во время монетизации льгот пенсионерам (https://www.youtube.com/watch?v=TUGxzWysVvo). Все отзывы с мест были только положительные - все чиновники на местах одобрили пенсионную реформу.

      Сформированная элита в 90-х открыто выступила против Путина.

      .
      1. РУСС Офлайн
        РУСС Сегодня, 09:26
        +9
        Цитата: Boris55
        Вы ни чего не перепутали? Вы в курсе, кто у нас озвучил эту пенсионную реформу?

        Конкретно вам мозг промыли.
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 09:32
          -8
          Цитата: РУСС
          Конкретно вам мозг промыли.

          Вас убедительные факты ни когда не убеждают?
          Медведев в самом конце.

          1. Комментарий был удален.
          2. РУСС Офлайн
            РУСС Сегодня, 09:38
            +10
            Цитата: Boris55
            Вас убедительные факты ни когда не убеждают?

            Медведев это "громоотвод", президент и только президент решает такие глобальные вопросы,если конечно он независим.
            1. Boris55 Онлайн
              Boris55 Сегодня, 09:42
              -8
              Цитата: РУСС
              Медведев это "громоотвод", президент и только президент решает такие глобальные вопросы,если конечно он независим.

              Скажте, а эта пенсионная реформа будет введена Указом президента, или всё же принята в виде поправки в закон о пенсиях, Думой? laughing
            2. Сандор Клиган Офлайн
              Сандор Клиган Сегодня, 10:09
              +1
              Цитата: РУСС
              президент и только президент решает такие глобальные вопросы

              не было такого ни когда в истории голубой планеты laughing
              Цитата: РУСС
              если конечно он независим.

              назовите хотя бы одно имя в истории мира?
              1. dauria Офлайн
                dauria Сегодня, 11:11
                +1
                назовите хотя бы одно имя в истории мира?


                Был такой. И слово "царь" - производная от его имени Цезарь. Только вот кончил плохо. Свои же и зарезали в сенате. Сказали - делиться надо. laughing
          3. ИванИванов Офлайн
            ИванИванов Сегодня, 09:43
            +7
            Цитата: Boris55
            Вас убедительные факты ни когда не убеждают?


            Убеждает в том что президент отлично играет роль доброго царя при плохих боярах.
      2. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 09:27
        +14
        Boris55
        Извините, но Ваша "незамутненная" вера в "доброго царя", окруженного "злыми боярами-предателями" выглядит уже, просто неприлично.
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 09:36
          -8
          Цитата: Улиточник N9
          Ваша "незамутненная" вера в "доброго царя"

          Разница между вами и мной в том, что я Путина не считаю царём, а вы, похоже, да. Видео выше вам в помощь.
        2. Серж Горелый Офлайн
          Серж Горелый Сегодня, 09:39
          +8
          Цитата: Улиточник N9
          Boris55
          Извините, но Ваша "незамутненная" вера в "доброго царя", окруженного "злыми боярами-предателями" выглядит уже, просто неприлично.

          Ага. Особенно умиляют наивные парни, дескать "Сердюков при Медведеве, беспределил, Путин вааще не в курсах был!"
          1. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 09:44
            -8
            Цитата: Серж Горелый
            Особенно умиляют наивные парни, дескать "Сердюков при Медведеве, беспределил, Путин вааще не в курсах был!"

            Да похоже вы вообще не пределах. Сердюкова Путин назначил, а вот Васильеву - Медведев.
            1. Комментарий был удален.
            2. Серж Горелый Офлайн
              Серж Горелый Сегодня, 09:56
              +6
              Цитата: Boris55
              Цитата: Серж Горелый
              Особенно умиляют наивные парни, дескать "Сердюков при Медведеве, беспределил, Путин вааще не в курсах был!"

              Да похоже вы вообще не пределах. Сердюкова Путин назначил, а вот Васильеву - Медведев.

              Про какие пределы речь? Может " при делах?" Я в курсе, что маршала Табуреткина назначил любимый ВВП. Вот только основную похабщину мебельщик творил при царении айфончика. Многие ваши соратники пытаются доказать что ВВП в статусе премьера никак не мог влиять на великого президента. От этого и смех.
          2. Pax tecum Офлайн
            Pax tecum Сегодня, 10:28
            +6

            Если применить «метод лишений»*, использованный тем же Росстатом в экспериментальном порядке, то уровень бедности в России составляет порядка 24,8-25,2% (около 36 млн человек), подсчитали в ИНСАП. То есть почти вдвое больше официального.

            Депривация (от латинского deprivatio — потеря, лишение) — это метод вычисления лишений, недополучения различных социальных благ. В этом случае бедным считается человек или семья, чье потребление товаров и услуг не соответствует принятому в обществе стандарту.

            Растущее количество россиян за чертой бедности в 2018 году удручает еще и тем, что третья часть населения потенциально может превратиться в нищих. В ближайшее время бедняками могут стать 28,8% граждан, – такие данные привел Институт соцанализа и прогнозирования РАНХиГС.

            Определение бедности:
            Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности...
            А, может кто скажет, что же тогда такое "за чертой бедности"? (вопрос риторический)
            1. Boris55 Онлайн
              Boris55 Сегодня, 10:41
              -7
              Цитата: Pax tecum
              Если применить «метод лишений»

              Согласно Конституции РФ Путин определяет общее направления движения страны, нашедшие своё отражение в "Майских Указах" президента. Конкретикой занимается правительство и Дума. Кстати, в эту сессию депутаты обсуждают бюджет страны, не Путин - депутаты. Какой бюджет они утвердят, так и жить будем.

              Так что фамилия Путин на вашей картинке, более чем не уместна. Больше бы подошла бы фамилия Медведев, который вместе с правительством и занимается формированием бюджета, который потом утверждает Дума...
              1. Nehist Онлайн
                Nehist Сегодня, 12:28
                0
                Россия — президентская республика По форме своего правления Российская Федерации является президентской республикой, хотя и включающей определенные черты, свойственные парламентарным республикам. ... Из их содержания совершенно ясно вытекает, что в РФ учреждена президентская форма республиканского правления
                Это согласно Конституции!!! Так что правительство и дума вообще не причем!!! За Все отвечает презедент
            2. Вадим237 Офлайн
              Вадим237 Сегодня, 12:34
              0
              По этим подсчётам получается, что из 300 моих работников 90 станут нищими - пускай со своими расчётами идут куда подальше.
    2. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 09:21
      +5
      Становится очевидной и царская цель - войти в мировой элитный клуб, за счет легкой нае.. населения в том числе, реформа отложили на послевыборов, ни одного упоминания о ней в предвыборной агитации. Еще вопрос, примут ли нас в этот клуб после старательных подпрыгиваний власти, или поступят так же как царь+власть с населением?
      1. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 09:24
        -8
        Цитата: ИванИванов
        ни одного упоминания о ней в предвыборной агитации.

        Вы имеете в виду кандидата от КПРФ - Грудинина? belay

        Цитата: ИванИванов
        Еще вопрос, примут ли нас в этот клуб

        Да Трамп вроде уже умолял, что бы мы туда пришли, так мы их послали. Нам эта дохлая кобыла на фиг не нужна - на Востоке кони резвее.
        1. ИванИванов Офлайн
          ИванИванов Сегодня, 09:28
          +13
          Так это Грудинин пенсионную реформу задумал? Ну ок.
          1. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 09:38
            -7
            Цитата: ИванИванов
            Так это Грудинин пенсионную реформу задумал?

            Нет, но вы же изначально ставили вопрос по другому: "ни одного упоминания о ней в предвыборной агитации". Вот я вас и спрашиваю - Грудинин этот вопрос подымал?
            1. ИванИванов Офлайн
              ИванИванов Сегодня, 09:48
              +11
              Все равно непонятно, при чем тут Грудинин? Упоминания пенсионной реформы не было в предвыборной царской агитации, и он тут же зарядил ее после победы на выборах, театрально поморщившись.
              1. Boris55 Онлайн
                Boris55 Сегодня, 09:55
                -4
                Цитата: ИванИванов
                Все равно непонятно, при чем тут Грудинин?

                А вы про кого? По моему он был кандидатом в президенты, агитировал там за что-то, и вроде как второе место занял? laughing

                Цитата: ИванИванов
                и он тут же зарядил ее после победы

                Он или Медведев? (видео выше в помощь)
                1. ИванИванов Офлайн
                  ИванИванов Сегодня, 09:57
                  +6
                  Цитата: Boris55
                  Boris55 (Борис) Сегодня, 09:55

                  За 20 шагов он агитировал, но проверить честность намерений мы можем только у победившего кандидата.
                2. ИванИванов Офлайн
                  ИванИванов Сегодня, 10:02
                  +8
                  Цитата: Boris55
                  Он или Медведев? (видео выше в помощь)

                  По вашему эти два господина существуют отдельно, никакой связи и субординации? Даже если предположить невозможное, высказаться по поводу реформы он мог совсем иначе, как в 2005 или в 2015м, это же очевидно
                  1. Boris55 Онлайн
                    Boris55 Сегодня, 10:09
                    -12
                    Цитата: ИванИванов
                    По вашему эти два господина существуют отдельно, никакой связи и субординации?

                    Один представляет клан буржуй (Медведев), а другой клан силовиков (Путин). Так как оба клана за капиталистический путь развития страны, по некоторым вопросам их интересы совпадают.

                    Принципиальная разница меду ними в том, что путинские хотят сами править Россией и по этому выступают против пенсионной реформа, а медведевские мечтают положить Россию к ногам Запада и потому продвигают эту пенсионную реформу.

                    Надеюсь, вы не думаете, что любой прохожий желающий стать президентом, сможет самостоятельно добиться этого.

                    Даже если предположить невозможное, высказаться по поводу реформы он мог совсем иначе, как в 2005 или в 2015м, это же очевидно

                    Нет, не очевидно. Когда всё окружение против, когда все олигархи, которые как марионетками, управляют всеми депутатами всех видов власти - он ни чего сделать не может. Законодательная власть не подчинена президенту.
      2. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:08
        +3
        цель - войти в мировой элитный клуб, за счет легкой нае.. населения

        Это абсолютно верно. Однако, вся эта "кремлевская ОПГ", которая называет себя "эффективными менеджерами", еще и пытается выпендриться перед "мировыми законодателями капиталистической моды", типа смотрите- как мы нагибаем свое холопство: ловко, быстро и они у нас и не пикнут-делаем, что захотим, а вы- так не можете, причем они("эффективные менеджеры") не понимают того, что именно этим то, они и вызвали все это раздражение и недовольство "мировых элит"-ибо те понимает, что соседство с такими, вот наглыми, беспардонными архаровцами, дискредитирует всю их, десятилетиями проводимую политику "мягкого обволакивания-закабаления":"мягше надо работать с народом, "мягше", а не шашкой махать".
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 10:23
          -6
          Цитата: Улиточник N9
          Однако, вся эта "кремлевская ОПГ"

          Скажите, каким Указом "кремлевская ОПГ" проделала следующее:
          - кто поднял цены на бензин?
          - кто повысил НДС до 20%?
          - кто повышает пенсионный возраст?
          - кто повысил ЖКХ на 2%?
          Может всё таки это дело НЕ рук Кремля, а Белого дома и наших Депутатов?

          Президент издаёт Указы, Дума принимает законы.

          Кто перед кем на задних лапках стоит и радостно хлопает в ладоши?
          Кстати - президент отказался принимать сенаторов и США.

          1. Улиточник N9 Офлайн
            Улиточник N9 Сегодня, 10:42
            +5
            "ОПГ" это -"ОПГ" все в ней действуют сообща, по заранее распределенным ролям. Посторонние в ОПГ не допускаются, ну еще они держат "лохов" для "громотвода". Считаете, что сабж- из этих, из "лохов"? типа Улюкаева? winked
            1. Boris55 Онлайн
              Boris55 Сегодня, 11:04
              -5
              Цитата: Улиточник N9
              "ОПГ" это -"ОПГ" все в ней действуют сообща

              А если это не одна ОПГ а несколько? Если одна находится под контролем забугорной и всегда в позе "чего изволите", а другая говорит, что "эта наша корова и мы её доим". Тогда как? Такой вариант не рассматривали? laughing

              Цитата: Улиточник N9
              типа Улюкаева?

              Типа Люлюкаева и пр. Список на выбор нам предоставляют олигархи. Можем выбирать любого - они все уже работают на них. Все, хоть как то угрожающие интересам олигархов, в этом списке не будут ни когда.
    3. AlexG83 Офлайн
      AlexG83 Сегодня, 11:33
      0
      А за что тогда против России такие дикие санкции вводят, если "Президент - ставленник, все делает ради одобрения хозяев"? По какой-то "Непонятной" причине, вон даже Англия остервенела, и корячится в истерической агонии, видимо всем очень довольна? Или ситуация с российскими спортсменами и олимпиадой. Зачем независимую НПК МИР реализовали, и армию вооружили до зубов? Ставленник, бы расхерачил все, еще в начале 2000-х. Так что, не вижу логики.
      1. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 11:54
        -1
        Цитата: AlexG83
        Так что, не вижу логики.

        Им логика не нужна. Логику на хлеб не намажешь, а то что их откармливают на убой - ни этого не понимают.

  5. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 08:59
    +9
    Негативная тенденция это рост рождаемости? Я от мвф ничего другого и не ждал. Пенсионная реформа ударит по ней в первую очередь. С детьми обычно кто сидит пока вы работаете
    1. AID.S Онлайн
      AID.S Сегодня, 09:13
      +1
      Цитата: Вальдемар
      С детьми обычно кто сидит пока вы работаете

      Надо срочно переквалифицироваться в работника МДОУ....
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 09:01
    +7
    Понятное дело, что одобрили,давеча Набиулина приезжала,отчиталась..
  7. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:04
    +11
    МВФ, ФРС рулят Россией....простому народу не до этих сложных расчетов, люди хотят нормально пожить здесь и сечас....была Российская Империя - разрушили (все было плохо), был СССР - разрушили (опять все плохо было), сейчас РФ - снова все плохо............блин да когда же в России все хорошо будет, не только для кучки олигархов а в целом для народа????????????
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 09:09
      +5
      Да пошли они лесом... Вместо газона на след год картошку сажать будем...
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 09:47
      +9
      Цитата: Alexey-74
      МВФ, ФРС рулят Россией....простому народу не до этих сложных расчетов, люди хотят нормально пожить здесь и сечас....была Российская Империя - разрушили (все было плохо), был СССР - разрушили (опять все плохо было), сейчас РФ - снова все плохо............блин да когда же в России все хорошо будет, не только для кучки олигархов а в целом для народа????????????

      Спросили у Бога правители США, Германии,России, когда их народы заживут отлично? Американец: "Когда?" Бог: "через 200 лет." Американец заплакал и ушёл. Немец: "Когда?" Бог: "через 300 лет." Немец заплакал и ушёл. Русский: "Когда?" Бог заплакал и ушёл...
    3. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:52
      -6
      Недовольные всем и вся всегда были, есть и будут есть. Таким не угодишь. Пока сами олигархами не станут. Надеюсь этого не произойдет с ними никогда wassat
  8. ИванИванов Офлайн
    ИванИванов Сегодня, 09:13
    +5
    Поддерживает и одобряет, о чем и речь! Только вчера была статья, где автор говорит об отсутствии опоры, кадров и должных компетенций, о простительных заблуждениях царя в экономике. Вот вам подтверждение обратного, царь все понимает, действует абсолютно сознательно, убежденно. Разговоры с МВФ о необходимости реформы(с какого перепугу казалось бы?) ведут с 2016 года. Ее, естественно, отложили на послевыборов. Косвенно можно было понять по довольной физиономии Лагард на ПМЭФе-2018, где она рассекала по коридорам с видом хозяйки(мое личное впечатление).
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:58
      0
      Разговоры с МВФ вынуждены с 90-х вести. Это их условия кредитования. Однако на повышение пенсионного возраста (одно из требований МВФ) повлияли не они
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 10:05
      +1
      Тут главное понять, причём тут МВФ? Чего оно хочет? Игра с дальным прицелом на завоевание России голыми руками?
      1. Улиточник N9 Офлайн
        Улиточник N9 Сегодня, 10:58
        +2
        Не надо МВФ никого завоевывать, им надо просто, чтобы Россия продолжала (как и другие страны) содержать всю мировую финансовую систему, путем следования их правилам, оставаясь при этом мировой "бензоколонкой", но....разоруженной и позволяющей бесконтрольно "резвиться" на ее территории апробированным-рукопожатым МВФ и мировым олигархатом, транснациональным корпорациям.Только и всего.
  9. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 09:14
    +2
    Да при наших ресурсах, можно вообще не работать, а жить на ресурсы, если правильно всё скомпоновать, только мы другого склада. Самому смешно стало.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:59
      -1
      А на водокачку кого тогда?
    2. AlexG83 Офлайн
      AlexG83 Сегодня, 11:54
      -1
      Цитата: лысова
      Да при наших ресурсах, можно вообще не работать, а жить на ресурсы, если правильно всё скомпоновать, только мы другого склада. Самому смешно стало.

      Да, ресурсы сами будут выкапываться, строить дороги, по ним транспортироваться, меняться на жратву, и сами залезать в рот. Т.е это придел мечтаний такой, ничего не делать? "Пусть вооон та, черная жижа в земле, вылезет и меня начнет кормить".
  10. corrado Офлайн
    corrado Сегодня, 09:22
    +3
    Цитата: ROSS_Ulair
    Когда экономика колониальная - именно это и происходит.
    До тех пор, пока ЦБ является филиалом МВФ, ничего не изменится, и мы так и будем торговать ресурсами вместо изделий и технологий. Конкуренты никому не нужны

    О каких изделиях и технологиях вы говорите? У меня конструкторское бюро в Германии. Я годами пробиваюсь на российский рынок, стараясь объяснить, что не нужно придумывать велосипед в России, что вот он ноу-хау, берите в руки и делайте. Совместно горы можем сдвинуть, конкуренцию просто задавим. Не не мы всё сами... И всё стоит. Никакого желания двигаться дальше, при чём начиная с рядовых рабочих. А вы про технологии.
    1. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 09:35
      +2
      Цитата: corrado
      У меня конструкторское бюро в Германии. Я годами пробиваюсь на российский рынок


      Кому будут принадлежать компетенции, что будет в случае политического обострения? и т.п., это важный момент, очевидно с 2014 года.
  11. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:25
    +5
    Всегда напрягает если МВФ начинает хвалить или критиковать (без разницы) Россию. Почему-то сразу возникает предположение, что необходимо ждать очередной подлянки.
  12. Грибок Онлайн
    Грибок Сегодня, 09:25
    -1
    Так МВФ во всех странах прддерживает пенсионную реформу.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 10:09
      +3
      А зачем? Уменьшить население планеты?
  13. sabakina Онлайн
    sabakina Сегодня, 09:38
    +5
    Не понимаю, какого эта МВФ лезет в нашу экономику? На каком основании?Мы опять набрали кредитов? Мы выбирали её в правительство или президентом? Это как сосед с соседнего квартала будет учить меня, как вести семейную жизнь. Почему мы не посылаем их лесом, а слушаем? Это что, вредительство, предательство?
    1. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 10:56
      +2
      Да тут все просто. Если плюнуть им в рожу,то придется снова отгораживаться железным занавесом, ведь почти весь остальной мир давно танцует эта МВФ и все контакты с ее вассалами будут пресекаться в наказание. В итоге придется распрощаться с буржуинством как классом,потому что в закрытой стране не может быть никакого либерализма,соответственно не может быть никаких Усмановых и Дерипасок и кап.акул поменьше. Оно это все надо доморощенному олигархату? Поэтому слив нац.интересов страны и нашего народа будет продолжаться, пока сам народ не решит это прекратить..
  14. Million Онлайн
    Million Сегодня, 09:38
    +4
    Непонятно на чье благо работает правительство РФ....
  15. Товарищ Ким Офлайн
    Товарищ Ким Сегодня, 09:52
    +4
    Так по указке К.Лагард (у нее на ковре во время ее визита в Москву, в 2017 году Силуанов, Сахибзадовна и Орешкин дали обет повысить НДС и обокрасть пенсионеров на 60 ежемесячных выплат) все и происходит.
    Колониальное правительство просто выполняет приказ своих хозяев.
    Информация к размышлению:
    Доля пенсионных средств по оношению к ВВП страны.
    В Румынии: 9%
    В Польше: 14%
    В Италии: 16%.
    У нас, в России: 7,5%.
    И эти упыри еще хотят повысить пенсионный возраст.
    Стоимость квартиры главы ПФР -250 000 000 рублей.
    http://www.compromat.ru/page_39465.htm
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 12:52
      0
      Это 7,5 триллионов рублей, делим эту сумму на 42 миллиона и получаем - 17857 рублей в месяц на каждого, хватит вам этой пенсии - конечно же нет.
  16. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:56
    +4
    МВФ горячо поддержали предложенную российским правительством пенсионную реформу.

    Раз МВФ поддерживает - это однозначно плохо для России. Это безошибочный критерий оценки всего происходящего. Если МВФ - "за" , значит ущерб России обеспечен.
  17. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 10:24
    +2
    Конечно понравилось
    -запад же всю жизнь мечтают уничтожить словян как вид,а это большой + к геноциду. Большинство нанешних пенсионеров без поддержки родных и близких находятся за чертой,собирая бутылки и пивные банки,а теперь вообще "ИДУЩИЙ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ"
  18. Larum Офлайн
    Larum Сегодня, 10:32
    +1
    Так МВФ ее давно рекомендовали.
    Поздно волноваться. Все уже провалновано до/за нас
  19. Million Онлайн
    Million Сегодня, 11:35
    +2
    Путин нас всех спасет)
  20. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 11:41
    0
    вот оно что оказывается.это всё не медведев с путиным,это всё МВФ мутит.ух они редиски какие
  21. corrado Офлайн
    corrado Сегодня, 12:01
    0
    Цитата: ИванИванов
    Цитата: corrado
    У меня конструкторское бюро в Германии. Я годами пробиваюсь на российский рынок


    Кому будут принадлежать компетенции, что будет в случае политического обострения? и т.п., это важный момент, очевидно с 2014 года.

    Какие компетенции, какое политическое обострение, вы о чём? Мы на территории России предприятия поднять пытаемся, пробивая лень народа и бюрократию чиновников-вот главные враги!!!
  22. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 12:31
    0
    Цитата: Vard
    Сейчас отдыхаю в Турции
  23. Sovetskiy Онлайн
    Sovetskiy Сегодня, 13:02
    0
    ...Пенсионная реформа позволит компенсировать сложившиеся негативные тенденции демографического плана...

    Как всегда все в рамках людоедской либеральной логики, - со временем, обложенная налогами, поборами, и платами за "все", с отсутствием социальной поддержки, нищета плодиться перестанет и вымрет. Бремя соц.расходов государства существенно сократиться. Рожать будут только те, кто сможет содержать своих чад. Так и решат проблему с демографией "не вписавшихся в рынок" начавшейся с 90-х. За то качественно подымется уровень благосостояния оставшихся состоятельных граждан. lol Селекция в натуре.
    Тем не менее на очередных выборах электорат опять пойдет и с завидным упорством проголосует за собственное истребление.