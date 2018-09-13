МВФ горячо поддерживает пенсионную реформу в РФ. Это и беспокоит...

Международный валютный фонд пытается рисовать траекторию движения российской экономики. В свежем докладе МВФ говорится о том, что при отсутствии структурных реформ ВВП России в 2018 году вырастет на меньший процент, чем по итогам 2017-го. Прогнозируемый рост – 1,7%. При этом прогнозируется и рост инфляционных показателей, по версии аналитиков фонда, до отметки в 3,5%.Если реформы не будут осуществляться правительством РФ, то, в МВФ уверены, рост по итогам 2019 года будет ещё меньше – не более 1,5%. Это притом, что президент, обращаясь к Федеральному собранию, акцентировал внимание на необходимости вывода экономики в рост с показателями, которые были бы выше среднемировых (3-3,5% как минимум).От прогнозирования на более длительный период в МВФ отказываются, объясняя это сложностями при определении влияния санкций на экономику РФ.Обращает на себя внимание тот факт, что в МВФ горячо поддержали предложенную российским правительством пенсионную реформу. Аргументация при этом выглядит следующим образом: пенсионная реформа позволит компенсировать сложившиеся негативные тенденции демографического плана.Безусловно, в России очень рады тому, что Международный валютный фонд заботится о демографической ситуации в России. Но при этом возникает вопрос, почему МВФ не проявлял заботы по поводу положения вещей в российской демографии в 90-е, бросая кредитные подачки под драконовские проценты. Россия, ценой потери миллионов граждан, включая тех, которые месяцами не получали зарплат и пенсий, все эти кредиты МВФ выплатила. Теперь фонду нужны новые жертвы, которые «не впишутся в экономику»?