Ситуация в Сирии. В зоне ударов США вновь оказались жилые районы
«Белые каски» в Идлибе готовят провокацию с использованием реальных отравляющих веществ. Американская авиация возобновила нанесение ударов по провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В Латакии турецкие спецслужбы арестовали организатора теракта, произошедшего в городе Рейханлы в 2013 году. Тогда жертвами радикалов стали 53 мирных жителя Турции.
ВВС США возобновили удары по городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), где по данным западной коалиции, скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ). Однако в этот раз под огнем оказались жилые кварталы города. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Позже по местам скопления радикалов открыли артиллерийский огонь французские подразделения. Информации о результатах этой операции также не поступало. Также по объектам террористов, обосновавшихся на восточном берегу реки Евфрат, открыла огонь из артиллерии сирийская армия.
Подразделения правительственных войск вели артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе населенного пункта Ат-Таманиа на юге провинции Идлиб. В середине дня поступило сообщение, что боевики и «Белые каски» готовят инсценировки химических атак не только в Джиср аш-Шугуре, но и в поселении Кафр Зета на севере провинции Хама. По данным источников, исламисты вывезли из провинции Алеппо более двадцати мирных жителей, в том числе детей, для использования их в съемках постановочной химатаки, якобы проведенной сирийскими войсками. Кроме того, террористы готовятся использовать реальные отравляющие вещества, в составе которых содержится хлор.
На севере провинции Хама продолжились боестолкновения правительственных сил с террористической коалицией под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям боевиков в окрестностях Аль-Латамины, Кафр Зеты и Аз-Закията.
Западная коалиция продолжает наращивать свое присутствие в провинции Хасака. Согласно информации источников, военные строители США и их союзников приступили к строительству двух новых военных баз к востоку и западу от города Камышлы.
В Латакии турецкие спецслужбы арестовали организатора теракта, произошедшего в городе Рейханлы в 2013 году. Тогда жертвами радикалов стали 53 мирных жителя Турции.
ВВС США возобновили удары по городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор), где по данным западной коалиции, скрываются террористы ИГ (группировка запрещена в РФ). Однако в этот раз под огнем оказались жилые кварталы города. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Позже по местам скопления радикалов открыли артиллерийский огонь французские подразделения. Информации о результатах этой операции также не поступало. Также по объектам террористов, обосновавшихся на восточном берегу реки Евфрат, открыла огонь из артиллерии сирийская армия.
Подразделения правительственных войск вели артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе населенного пункта Ат-Таманиа на юге провинции Идлиб. В середине дня поступило сообщение, что боевики и «Белые каски» готовят инсценировки химических атак не только в Джиср аш-Шугуре, но и в поселении Кафр Зета на севере провинции Хама. По данным источников, исламисты вывезли из провинции Алеппо более двадцати мирных жителей, в том числе детей, для использования их в съемках постановочной химатаки, якобы проведенной сирийскими войсками. Кроме того, террористы готовятся использовать реальные отравляющие вещества, в составе которых содержится хлор.
На севере провинции Хама продолжились боестолкновения правительственных сил с террористической коалицией под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям боевиков в окрестностях Аль-Латамины, Кафр Зеты и Аз-Закията.
Западная коалиция продолжает наращивать свое присутствие в провинции Хасака. Согласно информации источников, военные строители США и их союзников приступили к строительству двух новых военных баз к востоку и западу от города Камышлы.
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