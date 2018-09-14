На пороге мировых войн за воду. Выверенная стратегия Путина

Во время смотра войска на полигоне Цугол, приуроченного к масштабным учениям «Восток-2018», Владимир Путин произнес воодушевляющую речь. Ее основной мыслью был сигнал всему миру о том, что Россия продолжит укреплять и усиливать собственные вооруженные силы, чтобы ни у одной страны не возникло желания проявить против нашей страны агрессию и покуситься на суверенитет. И эти слова Владимиром Путиным были произнесены неспроста. Сегодня, на фоне усиливающейся антироссийской кампании на Западе, а также в геометрической прогрессии растущего уровня населения в нищих странах, без сильных и профессиональных вооруженных сил России может грозить скорое вмешательство в суверенитет.Нас часто пугают экономическими кризисами, религиозными или политическими разногласиями, однако самым вероятным поводом для развертывания мировых войн является недостаток питьевой воды. За последние 100 лет численность населения планеты выросла в четыре раза, вместе с этим выросло и потребление воды. И население планеты продолжает расти, причем в большинстве своем в нищих африканских странах, где воды не хватает уже сегодня. При этом Россия обладает четвертью всех запасов пресной воды на планете. Мировая статистика такова, что сегодня в среднем на человека в мире воду расходуют в следующих количествах в день (учитывая затраты на производства, использование пресной воды в нуждах городов и т.п.):— Африка: 3-5 литров;— Китай: 100 литров;— Россия: 200 литров;— США: порядка 700 литров.Экологи считают, что с таким уровнем потребления воды в США скоро иссякнет и Ниагара. Под угрозой обезвоживания стоит и ряд европейских стран: Италия, Франция и другие. По подсчетам специалистов, серьезный коллапс в мире случится уже в 2050 году, т.е. через тридцать с небольшим лет. И лакомейшим куском для всего мира станет именно Россия. Владимир Путин прекрасно это понимает и думает на несколько шагов вперед. И те, кто сегодня говорит о том, что не нужно вообще иметь вооруженные силы, а все высвободившиеся средства направить на социалку, попросту глупы.Если не развивать обороноспособность, то у нас и наших детей попросту отнимут те богатства, которыми мы обладаем сегодня. В противном же случае мы станем самой богатой страной с самым высоким уровнем жизни, потому что в нашей стране за счет выверенной стратегии президента сохранится самое дорогое. Если человек может прожить без машины, нового платья или телефона, то без воды – нет. Сохранить природные богатства страны для своего народа на столетия – вот выверенный план главы государства. Сделать хорошо не здесь и сейчас, а обеспечить безопасность и благополучие на долгие десятилетия – об этом думает Владимир Путин.