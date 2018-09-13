Они не могут быть настоящими: Госдеп осудил запланированные в ДНР выборы
Соединенные Штаты осуждают назначенные в ДНР и ЛНР на 11 ноября выборы глав республик и депутатов в законодательные собрания, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Ранее, после гибели Александра Захарченко, Народный совет ДНР назначил и.о. главы республики Дениса Пушилина. Выборы решено провести 11 ноября. В этот же день пройдет голосование и в Луганской республике.
США осуждают планы «так называемых ДНР и ЛНР» о проведении выборов, заявила Науэрт.
По ее словам, выборы не могут быть легитимными, так как территория обеих республик находится под контролем Российской Федерации. В такой ситуации настоящие выборы невозможны – они «в высшей степени противоречат обязательствам Москвы в рамках минских соглашений», добавила представитель Госдепа.
Напомним, глава Донецкой республики Александр Захарченко 31 августа в результате террористической атаки. Сегодня его обязанности временно выполняет представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, практически нет сомнений, что за убийством стоят украинские спецслужбы.
ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. В апреле того же года новые украинские власти начали против самопровозглашенных республик военную операцию. По данным ООН, жертвами этого конфликта стали более 10 тыс. человек.
Ранее, после гибели Александра Захарченко, Народный совет ДНР назначил и.о. главы республики Дениса Пушилина. Выборы решено провести 11 ноября. В этот же день пройдет голосование и в Луганской республике.
США осуждают планы «так называемых ДНР и ЛНР» о проведении выборов, заявила Науэрт.
По ее словам, выборы не могут быть легитимными, так как территория обеих республик находится под контролем Российской Федерации. В такой ситуации настоящие выборы невозможны – они «в высшей степени противоречат обязательствам Москвы в рамках минских соглашений», добавила представитель Госдепа.
Напомним, глава Донецкой республики Александр Захарченко 31 августа в результате террористической атаки. Сегодня его обязанности временно выполняет представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, практически нет сомнений, что за убийством стоят украинские спецслужбы.
ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. В апреле того же года новые украинские власти начали против самопровозглашенных республик военную операцию. По данным ООН, жертвами этого конфликта стали более 10 тыс. человек.
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