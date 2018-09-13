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Они не могут быть настоящими: Госдеп осудил запланированные в ДНР выборы

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Соединенные Штаты осуждают назначенные в ДНР и ЛНР на 11 ноября выборы глав республик и депутатов в законодательные собрания, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Ранее, после гибели Александра Захарченко, Народный совет ДНР назначил и.о. главы республики Дениса Пушилина. Выборы решено провести 11 ноября. В этот же день пройдет голосование и в Луганской республике.


США осуждают планы «так называемых ДНР и ЛНР» о проведении выборов, заявила Науэрт.

По ее словам, выборы не могут быть легитимными, так как территория обеих республик находится под контролем Российской Федерации. В такой ситуации настоящие выборы невозможны – они «в высшей степени противоречат обязательствам Москвы в рамках минских соглашений», добавила представитель Госдепа.

Напомним, глава Донецкой республики Александр Захарченко 31 августа в результате террористической атаки. Сегодня его обязанности временно выполняет представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, практически нет сомнений, что за убийством стоят украинские спецслужбы.

ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года. В апреле того же года новые украинские власти начали против самопровозглашенных республик военную операцию. По данным ООН, жертвами этого конфликта стали более 10 тыс. человек.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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28 комментариев
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:29
    +4
    Выходит, что руководство США считает, что принципы демократии не должны осуществляться на территориях ЛНР и ДНР!? Оно хоть понимает что сморозило!? fool
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:32
      +4
      обязательствам Москвы в рамках минских соглашений», добавила представитель Госдепа.

      Опять двадцать пять ... Какие обязательства ? Ещё одна говорящая голова ГосДепа , которая дальше обложки не продвинулась в чтении минских соглашений . Задолбали уже эти "исключительные" всё переворачивать с ног на уши ! fool
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 10:52
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        Задолбали уже эти "исключительные" всё переворачивать с ног на уши !

        Это их стиль жизни, так сказать национальная традиция... yes
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:56
          +1
          Угу , наследие "богатейшей" родословной ...
          1. майор Юрик Офлайн
            майор Юрик Сегодня, 12:39
            0
            Цитата: bouncyhunter
            Угу , наследие "богатейшей" родословной ...

            Паша,родословная у этих янки хуже чем у моего собакена! У России Большой театр старше СШАтчины, а понтов.......! Орут, что вмешиваемся в их выборы, а сами влезают во все выборы на планете,типа там верно,там не верно. Выход один,отправлять их в дальнее сексуальное путешествие прыжками, вместе с их холуями до кучи! am
      2. Zubr Офлайн
        Zubr Сегодня, 13:06
        0
        Эхххх....с каким бы сейчас удовольствием отвесил матрасным хорошего пендаля... smile А наш бы МИД, взял бы сейчас дурака включил и спросил, а почему вы у себя в матрасии нарушаете права "Русской Демократии !"
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 10:40
      +3
      Демократия может быть та которая нравится США.любая другая демократия не демократия.
    3. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 10:51
      -2
      Какие могут быть демократические выборы на почти никем не признанной территории, которая выживает в основном за счёт России request
      1. user1212 Онлайн
        user1212 Сегодня, 11:35
        +1
        Цитата: АлександрК
        Какие могут быть демократические выборы на почти никем не признанной территории, которая выживает в основном за счёт России

        Ираку и Афганистану это расскажите. А признание вещь приходящая:)))
        1. АлександрК Офлайн
          АлександрК Сегодня, 11:46
          0
          А что, Ирак или Афганистан кто-то не признает? belay

          В данном случае и это печально - Россия и себе не берет эти территории(Россия и при всем желании не может их взять так как просто финансово не потянет + большое количество украинского населения в отличии от Крыма) , и помогает им сопротивляться , то есть тем самым поддерживает их в состоянии конфликта.

          Признание в данном случае вещь не приходящая и мучает громадное количество людей.
          1. user1212 Онлайн
            user1212 Сегодня, 12:31
            0
            Как выборы в Ираке и Афганистане могут быть легитимными если там находятся американские войска, идет гражданский конфликт и часть населения не может участвовать в выборах? А признание пусть оставят себе, евреям, например, Голаны не жмут и без всяких признаний.
            Цитата: АлександрК
            большое количество украинского населения

            Нет оснований для подобного предположения. Ни один опрос не показал значительных симпатий к киевской власти на территории республик. Зато рейтинги киевской власти бьют антирекорды на контролируемой Киевом территории. У Путина рейтинг на Украине выше чем у любого из правящей верхушки укров, разве что кроме Тимошенко, но это легко объяснимо проводимой информационной компанией
            Цитата: АлександрК
            Признание в данном случае вещь не приходящая и мучает громадное количество людей.

            Вот вы и обратитесь к канцлеру чтоб признала laughing
      2. d1975 Офлайн
        d1975 Сегодня, 12:35
        0
        Могут , ещё как могут ! А вы лично , что предлагаете ? Критику от вас вижу, а предложения ? request
      3. Ратник с пулеметом Онлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:13
        0
        Косово напомнить?не надо было тогда выпускать беспредельного джина.
    4. volot-voin Офлайн
      volot-voin Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: bessmertniy
      Выходит, что руководство США считает, что принципы демократии не должны осуществляться на территориях ЛНР и ДНР!? Оно хоть понимает что сморозило!?

      Да фиг с ними со штатами. Желаю победы Губареву и его идеям, как настоящему патриоту. Надеюсь что его не уберут как Мозгового или Захарченко.
  2. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 10:29
    +3
    Предлагаю повесить над избирательными участками в ЛДНР американские флаги, помимо ЛДНРовских. Никто тогда не посмеет не признать выборы wassat
    1. Ратник с пулеметом Онлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 13:15
      0
      только в качестве ковриков у дверей избирательных участков. laughing
  3. Chertt Онлайн
    Chertt Сегодня, 10:32
    +2
    Они не могут быть настоящими: Запланированные в ДНР выборы

    На свои полосатые выборы посмотрите. Мы вам и президента выбрали и Сенат выберем, и вообще вас взламывает кто хочет. И в матрасии, значит с выборами все в порядке tongue
  4. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 10:33
    -2
    не будет ни каких выборов..
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 10:57
      +2
      Цитата: Dave36
      не будет ни каких выборов.

      Вы запретите ? Категоричный вы наш wink
      1. Dave36 Офлайн
        Dave36 Сегодня, 11:48
        0
        Да сколько их было уже? Я не категоричный...Всех героев Республик нет давно...одних в живых..другие в России...
  5. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 10:37
    +1
    США осуждают планы «так называемых ДНР и ЛНР» о проведении выборов, заявила Науэрт.

    По ее словам, выборы не могут быть легитимными, так как территория обеих республик находится под контролем Российской Федерации. В такой ситуации настоящие выборы невозможны – они «в высшей степени противоречат обязательствам Москвы в рамках минских соглашений», добавила представитель Госдепа.
    -----------------------------------
    Ну вот настоящие кураторы процесса вскрылись полностью и разоблачили себя. Так что все эти "нормандские форматы"- это пустышки и прокладки. Разговаривать надо напрямую с США.
  6. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 10:43
    +2
    " выборы не могут быть легитимными, так как территория обеих республик находится под контролем Российской Федерации". Если б под контролем США, тогда бы в раз признали. Что их слушать. В игнор их.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    +3
    Соединенные Штаты осуждают...
    Если брать во внимание все то, что осуждают Сша, то и жить тогда не стоит, т.к. осуждается каждое действие, которое идет в разрез с американским мнением. А слушать Хезер Науэрт - испортить себе настроение на весь день.
  8. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 10:51
    +1
    У вас ваще президент не настоящий , сами же орете шо мы его вам назначили.
  9. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:18
    0
    Полосатые, а какого хрена вы вмешиваетесь в чужие выборы, а санкции на вас наложат. Ну балбесы, слов нет.
  10. ioan-e Офлайн
    ioan-e Сегодня, 11:24
    0
    Конечно не могут, там же не будет кандидата, одобренного госдепом! wassat
    И еще, а какие критерии у "настоящих выборов"? fool
  11. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 12:10
    0
    до выборов еще дожить нужно, не факт что состояться как прошлые.
    Да и разница будет то? Наоборот-выборы лишь будет тратой денег/ресурсов.
    Все ждут украинских, а ордиловские так, довесок, миниУкраина для Украины winked
  12. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 12:14
    0
    Странно: в окупированных США странах- Германии, Японии, Южной Корее и пр. выборы почему-то, считаются "легитивными", а почему?. Вот, если бы российский МИД задал бы подобный вопрос с "международной трибуны"...но так ведь, не задаст.... winked