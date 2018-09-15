Кафе «Ленинград» и национальный вопрос

Французский обозреватель с русскими корнями Елена Кондратьева-Сальгеро написала заметку о кафе «Ленинград» в националистической Риге. Кафе с вывеской на русском языке, с атрибутами и убранством старого советского Ленинграда не смогла закрыть языковая полиция Латвии (оцените эту демократическую европейскую ценность!), отступилась. Потому что кафе «Ленинград» «закрутили и наворотили молодые ребята, причисляющие себя к латышским националистам». Вдобавок они оказались ещё и «золотой молодёжью» с партийно-политическими связями на самом верху.Можно рассматривать это кафе «Ленинград» как культурный казус и ностальгию по старым добрым временам, когда небо было синее, а трава – зеленее, но культурные феномены всегда имеют политическую подкладку. Можно даже сказать, что культура – это тонкая форма политики, в пику лжецам, утверждающим, что культура всегда вне политики. Сегодня западные эксперты наконец признаются, что культура всегда являлась и является сегодня политическим инструментом Запада, которым он не стесняется орудовать со времён событий на «евромайдане», в Крыму и на Донбассе. За немногими фольклорными и классическими исключениями.О чём же тогда говорит феномен «кафе «Ленинград» в Риге? На постсоветском пространстве началось разделение националистов. Они делятся на компрадорскую часть, продающую независимость своих стран Западу оптом и в розницу, и, скажем так, на патриотическую часть, которая видит уничтожение своей страны и уже собственной культуры Западом под лживым предлогом защиты от «агрессивной России».Бутафорская «независимость от России» постсоветских стран оборачивается кабальной зависимостью от Запада, в том числе культурной, и часть националистов это понимает и хватается за культурные феномены, которые могут противостоять этому западному вторжению, в том числе за советские культурные феномены вроде Ленинграда. Национальный фольклор хорош, но современной западной масс-культуре и масс-медиа его не противопоставишь. И они дополняют его наследием советской культуры, эпохи, нам близкой и поэтому более устойчивой к западной трэш-культуре (мусорной).Патриотически настроенные националисты приходят сегодня к выводу, что их предали западные благодетели и их местные марионетки. Банально за деньги и подачки с барского стола. Эти процессы идут в Прибалтике, они идут на всём постсоветском пространстве в силу феномена советской культуры, который объективен и значителен, как исторический Ленинград.Молодое поколение националистов рано или поздно войдёт в конфликт с компрадорской его частью, ставшей национальной агентурой Запада. Между этими видами националистов неизбежен раскол и вражда. И в Прибалтике, и на Украине. Молодые люди видят эту ущербную логику: мы дружим с Западом, чтобы противостоять России, и Запад дружит с нами, чтобы противостоять России, но тогда смысл нашего существования в противостоянии и войне с Россией, а не в развитии своей страны и культуры! Они приходят к выводу: нас держат за пушечное мясо! Нас предали, нам нечего терять! И хватаются за «Ленинград»!Здесь возникает вопрос о феномене советской культуры, причинах его возрождения. Коммунизм объявляют сегодня трагедией или тоталитаризмом, чтобы приравнять к Гитлеру, причём в последнем усердствуют в Прибалтике и на Украине прозападные неонацисты, и доказывают этим, что они именно неонацисты, ведь нацизм — это лакмусовая бумажка на коммунизм.А ведь многие большие умы давно сказали, что коммунизм – это великая утопия, в этом её сила и трагедия, причём утопия левая, интернациональная, другими словами, общечеловеческая и международная. Поэтому советской России оказывала серьёзную поддержку, в том числе научно-техническую, прогрессивная мировая общественность, передавая в том числе военные технологии с Запада. Националисты же всегда – правая политическая сила, выступающая за свою национальную утопию. Поэтому между этими разнородными политическими силами всегда непримиримая вражда, потому что она утопическая.Западная «мировая демократия», троцкистская по происхождению, поднимает сегодня интернациональное знамя «демократии», скрывая своё родство с советским коммунизмом, отмечал философ-диссидент, участник ВОВ А.А.Зиновьев, и называл её «западным изданием коммунизма». Эта «мировая демократия» — тоже утопия!В силу своего утопизма коммунизм в России имел большие достижения, и трагедии, и всё ради светлого будущего всего человечества. Националисты творят всё якобы ради светлого будущего своей нации, почувствуйте разницу. Но в конце концов предают и её, как Гитлер предал в конце войны своих немцев, затопив метро с беженцами, как верхушки националистов продают и сдают в аренду сегодня свои страны Западу на постсоветском пространстве.В программе Евгения Куликова «Красный проект» обсуждаются перипетии коммунистического периода России. Подробно, но за деталями не придаётся должного значения тому, что коммунизм – это великая утопия, утопический проект, что имело определяющее значение для его судьбы. Поэтому, приняв гигантский масштаб, при всех успехах и достижениях, в том числе в культуре, он, тем не менее, рухнул. Утопии всегда разрушаются под собственной тяжестью.Сегодня «мировая демократическая» империя США разваливается под тяжестью мирового мессианства и «демократических ценностей», выродившихся в толерантные и гомосексуальные. Поэтому, собственно, и пришёл Дональд Трамп, поэтому за него проголосовала на выборах «простая Америка». Останется Трамп у власти, или его «уйдут», процесс крушения «мировой демократической» утопии пошёл, и он приведёт к тому, что подачки с барского западного стола постсоветским марионеткам прекратятся, они уже сокращаются. И феномен «Ленинграда» на постсоветском пространстве зазвучит с новой силой.