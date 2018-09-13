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Российская армия показала американской, как перебросить тысячи танков

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«Россия и Китай репетируют нападение на США и готовятся отобрать Аляску» – так восприняла американская пресса старт совместных учений Москвы и Пекина «Восток-2018», которые по своему масштабу и привлечению техники, а также личного состава превзошли даже всем известные манёвры Советской Армии «Запад-81».

300 тысяч солдат и офицеров, 36 тысяч единиц наземной техники, 1000 самолетов и вертолетов, задействование сразу двух военных округов – Центрального и Восточного. Впервые в учениях «Восток» принимает участие Народного-освободительная армия Китая. Во многом именно этот факт очень встревожил западную прессу.

Однако особое внимание со стороны западных генералов привлекли не сами манёвры российской армии, а то, как оперативно она смогла перебросить и развернуть целые дивизии. В Европе, напомним, американцы испытали серьезные трудности в попытке доставить несколько десятков единиц военной техники из Германии и Бельгии в страны Прибалтики. Россия же на деле показала, как легко и беспроблемно способна доставить тысячи танков и бронемашин туда, где это необходимо.


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14 комментариев
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  1. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:45
    +6
    «Россия и Китай репетируют нападение на США и готовятся отобрать Аляску»
    Трындец Канаде, потому что России и Китаю одной Аляски будет мало на двоих laughing
    1. Strashila Онлайн
      Strashila Сегодня, 11:12
      +1
      Что сразу Аляску... холодно там... Панаму и Гибралтар надо брать под контроль... для начала.
  2. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:49
    +2
    Меня тоже поразила способность перемещать такие массы войск на такие расстояния в короткое время ,без ступора в гражданской логистики.Просто в голове не укладывается.
    1. Santos Офлайн
      Santos Сегодня, 11:07
      0
      Про логистику вопрос был раньше,когда не хватало вагонов у РЖД. Сейчас вопрос видимо решили.
    2. Strashila Онлайн
      Strashila Сегодня, 11:14
      +1
      Вы что советское время не застали...??? по сравнению с всесоюзной армейской операцией "Уборка урожая" по всей стране, это так...легкий тренинг
  3. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 10:58
    0
    Злость и страх матрасии просто зашкаливает. Но страха все таки гораздо больше.
  4. Laksamana Besar Офлайн
    Laksamana Besar Сегодня, 11:00
    +1
    .............
  5. Santos Офлайн
    Santos Сегодня, 11:05
    +1
    Название Военные манёвры «Восток-2018» не правильное.Надо было назвать "Запад сходил под себя-2018".
  6. Санче Офлайн
    Санче Сегодня, 11:06
    +1
    Хороший такой сигнал американским сенаторам-русофобам
  7. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 11:10
    +1
    "Российская армия показала американской, как перебросить тысячи танков"... так в советскую эпоху ежегодно по осени армейскую технику перебрасывали в больших количествах, туда и обратно по всем необъятным просторам страны... называлось всё это "Битва за урожай". "В Европе, напомним, американцы испытали серьезные трудности в попытке доставить несколько десятков единиц военной техники из Германии и Бельгии в страны Прибалтики. Россия же на деле показала, как легко и беспроблемно способна доставить тысячи танков и бронемашин туда, где это необходимо. "... а прибалты должны помнить эти ежегодные советские "учения"... им чему удивляться или память избирательно отшибло.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:59
      0
      Они дивизию развертывают по плану за 30 дней) я когда этот план увидел пафасно так поданный сми, чуть со смеха чаем не подавился.
  8. gorenina91 Офлайн
    gorenina91 Сегодня, 12:03
    0
    -Что-то очень часто в последнее время... китайские солдаты ..., на своей китайской военной технике совершают манёвры и тренируются на российской территории...
    1. JIaIIoTb Офлайн
      JIaIIoTb Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: gorenina91
      -Что-то очень часто в последнее время... китайские солдаты ..., на своей китайской военной технике совершают манёвры и тренируются на российской территории...

      Это мы им помогаем определить место где их будут хоронить, если у них будут проблемы со здравым смыслом laughing
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:58
      0
      Мы на их тоже. При чем даже на их машинах) не ищите черную кошку)