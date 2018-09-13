Видео Российская армия показала американской, как перебросить тысячи танков Сегодня, 10:42 14

«Россия и Китай репетируют нападение на США и готовятся отобрать Аляску» – так восприняла американская пресса старт совместных учений Москвы и Пекина «Восток-2018», которые по своему масштабу и привлечению техники, а также личного состава превзошли даже всем известные манёвры Советской Армии «Запад-81».



300 тысяч солдат и офицеров, 36 тысяч единиц наземной техники, 1000 самолетов и вертолетов, задействование сразу двух военных округов – Центрального и Восточного. Впервые в учениях «Восток» принимает участие Народного-освободительная армия Китая. Во многом именно этот факт очень встревожил западную прессу.



Однако особое внимание со стороны западных генералов привлекли не сами манёвры российской армии, а то, как оперативно она смогла перебросить и развернуть целые дивизии. В Европе, напомним, американцы испытали серьезные трудности в попытке доставить несколько десятков единиц военной техники из Германии и Бельгии в страны Прибалтики. Россия же на деле показала, как легко и беспроблемно способна доставить тысячи танков и бронемашин туда, где это необходимо.





