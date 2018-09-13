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Деньги вперёд! Дания готова поставить Украине три тральщика

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Украинские ВМС в скором времени возможно пополнятся датскими тральщиками. Датское правительство одобрило продажу Украине за 102 млн евро трех 450-тонных многофункциональных катеров типа Flyvefisken (проект Standard Flex 300) в варианте противоминных кораблей. Данные катера выведены из состава ВМС Дании в 2010-2012 годах и находятся в отстое на датской военно-морской базе Корсер, передает блог bmpd со ссылкой на diana_mihailova.

Деньги вперёд! Дания готова поставить Украине три тральщика

катера типа Flyvefisken на консервации в датской военно-морской базе Корсер


Как сообщается, датские военно-морские силы получили 14 многофункциональных катеров типа Flyvefisken проекта Standard Flex 300 в 1989-1996 годах. В период с 2006 по 2012 годы 13 из 14 катеров типа Flyvefisken были списаны из состава ВМС Дании. Три катера были проданы Литве и пять - Португалии как сторожевые корабли. Четыре катера с противоминным вооружением, используемые ВМС Дании в качестве тральщиков, были списаны и отправлены в отстой на военно-морскую базу Корсер, где находятся и в настоящее время.


Именно продажу трех катеров с противоминным оборудованием Украине одобрило датское правительство еще в 2017 году, когда командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, в рамках концепции восстановления военно-морского флота Украины, страна будет развивать потенциал противоминной обороны. По его словам, ВМС Украины очень нужны тральщики, так как "флот понес невосполнимые потери после аннексии Крыма Россией".

Возможно украинские политики мечтали, что Дания просто подарит им списанные катера, но видимо в Европе тоже любят деньги и номер не прошел. Дания согласилась отдать катера, но за круглую сумму. Так что остается только заплатить и три "почти новых" катера войдут в состав ВМС Украины, но ...
Использованы фотографии:
Elgaard
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18 комментариев
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  1. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    +4
    продажу Украине за 102 млн евро трех 450-тонных многофункциональных катеров
    Украинская протянутая рука и жалобы на Россию не оказали ожидаемого результата. Хотите б/у - платите и получите. Датчане и те поняли, что с Украины необходимо сначала взять деньги, а не верить обещаниям и причитаниям.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:54
      +2
      Гена , привет ! hi В 404-й начнут ныть что они и так с Россией воюют из последних сил , а тут ещё датчане не хотят катера дарить и денег требуют . Как вывод : датчане - агенты Кремля .
      1. Pete Mitchell Офлайн
        Pete Mitchell Сегодня, 11:22
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        ..вывод : датчане - агенты Кремля .

        Паша hi, вот не соглашусь с тобой: датчане агенты своего интереса и плевать им на нытье, стремление к "европейским" "ценностям". Еще для 404 это намек - халявы не будет. А самое забавное, когда в договоре появится оговорка - ремонтировать только в Дании, такой финт старые европейцы ужп проворачивали, вот тогда даже сумма продажи покажется только семечками.
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 11:26
          0
          Цитата: Pete Mitchell
          Цитата: bouncyhunter
          ..вывод : датчане - агенты Кремля .

          Паша hi, вот не соглашусь с тобой: датчане агенты своего интереса и плевать им на нытье, стремление к "европейским" "ценностям". Еще для 404 это намек - халявы не будет. А самое забавное, когда в договоре появится оговорка - ремонтировать только в Дании, такой финт старые европейцы ужп проворачивали, вот тогда даже сумма продажи покажется только семечками.

          Она там априори уже есть,оговорочка эта! wink
        2. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:26
          +1
          Бродяга , привет ! hi Это уже проблема свидомых , а никак не наша . wink
    2. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 10:54
      +2
      Мало купить, еще деньги на содержание нужно. Если уж на Сагайдачного денег нет, о каких еще кораблях речь можно вести? Не по карману ВМФ Украине. Все финансы на зарплату адмиралам уходят.
    3. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:03
      +3
      Три катера были проданы Литве
      Даже Литва деньги нашла, может и найдут?
      А катерок нормальный для окраины. И осадка небольшая, я к тому что в Азовском море могут работать...
      Основные характеристики
      Водоизмещение 320 т (лёгкое)
      450 т (полное)
      Длина 54 м
      Ширина 9 м
      Осадка 2,5 м
      Двигатели CODAG
      1 ГТД LM500
      2 дизеля MTU 16V 396TB94
      1 дизель GM 12V-71
      3 ДГ GM 6-71
      Скорость хода 30 уз. макс.
      20 уз. дизели
      7 уз. помпа
      Дальность плавания 3860 миль (18 уз.)
      Экипаж 19-29 чел.

      В наиболее сложном варианте тральщика на корабле устанавливается[1]:
      76-мм АУ в носовой части;
      УВП ЗУР «Си Спарроу» в одном из кормовых слотов;
      Посту IBIS-43 для управления самоходными телеуправляемыми катерами, каждый из которых буксирует подводный аппарат с ГАС бокового обзора TSM 2054;
      Кран для спуска на воду моторной лодки, используемой водолазами-подрывниками;
      1—2 управляемых подводных аппарата «Дабл игл», размещаемых на палубе.
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 11:19
        +1
        теперь и трех новых адмиралов произвести можно будет
  2. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 10:50
    +1
    По пути Емерики пошли , продавать скаклам старьё по цене нового.
  3. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 10:51
    0
    Да,Украина-Европа,точнее задница Европы,и её желательно слегка прикрыть....
  4. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 10:51
    +3
    А что пусть покупают. Этот трюк из 90-х: купить за бугром списанную иномарку на свалке, покрасить и продать "почти как новую". А потом каждый месяц в ней что- менять. За-то какие понты выехать на ней в город (на военно-морской парад)! У меня был такой знакомый, как раз хохол.
  5. Romario_Argo Онлайн
    Romario_Argo Сегодня, 10:54
    +1
    Тральщики проекта 12700 Александрит по водоизмещению по более 900 т. - против 450 т.
    только вот не думаю что Украине - передадут прорывные технологии
    к примеру как у нас: беспилотный подводный комплекс Галтель с мини торпедами Чилим; беспилотными катерами
  6. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:58
    +2
    Тральщик довольно многоцелевой корабль,вполне способен осуществлять огневое воздействие,ставить минные заграждения не говоря уже о минном тралении,так что спектр задач, которые смогут осуществлять ВМС украины значительно расширится.
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 11:08
      +1
      Да. Широко модульные суда типа «Флювефискен» вполне себе, серьезная весчъ. А если еще, пьяного Капитана- Хероя за штурвал поставить, так он много чего успеет натворить, пока его наши не притопят
    2. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:14
      0
      Утюг,он и есть утюг...Его дело-море гладить.Какое там огневое воздействие?У нас тоже пушки были,но вся мощь в воду была направлена(мпк)...А вот с тем,что они совсем не лишние будут для Украины,согласен-видел я их,неплохие пароходики,хоть и старенькие уже...
  7. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:05
    +1
    Это как-то непонятно: украинцы будут защищать этими списанными тральщиками датскую демократию и независимость на дальних рубежах, и с них же за это возьмут 102 миллиона евриков!? Ну, они просто с дуба рухнули! wassat С украми такой торг вряд ли пройдет.
  8. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 11:06
    +1
    Украине даже дарить опасно. Вон американцы подарили свои списанные борта и тут же получили вопрос: "За чей счёт эти борта на Украину поедут? За наши гроши?!"
    Вот представим, что датчане подарили Украине катера. У Украины нет грошей, чтоб их забрать. Катера простояли год. В соответствии с ММП датчане могут их распустить на иголки. Что будет? А будет хай: "Они НАШИ корабли порезали!!!".
  9. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 12:07
    0
    Год постройки 1985. 3 корабля за 102 евро в минной комплектации. Каждый из них оборудован лучше чем сегодняшние украинские. Тем более датчане за ними следили.
    Торпеды, мины, ракеты(в зависимости от комплектации) противоминное и для работ...в общем стандартный корабль для этого класса.В одной из комплектации есть противокорабельные ракеты. Датчане продали в оборонительном варианте.
    Предпочтительнее, но дороже Айслендов(там доставка вышла дороже). Этим проще добраться до Одессы, где их докомлектуют.

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