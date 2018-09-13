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Подразделения РЭБ отработают массированный радиоэлектронный удар

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Подразделения РЭБ на учении «Восток-2018» впервые отработают нанесение массированного радиоэлектронного удара, сообщают Известия.

Подразделения РЭБ отработают массированный радиоэлектронный удар


По данным газеты, ссылающейся на Минобороны РФ, условного противника будут «глушить и слепить» на суше, на море и в космосе.


Как отметили в военном ведомстве, в крупномасштабных экспериментальных тренировках будет задействовано большинство современных средств РЭБ, имеющихся в вооруженных силах. Для этого будет создана разнородная группировка – в заданный район передислоцируют несколько бригад и отдельный батальон РЭБ. К операции также будут привлечены самолеты (Ан-12БКС, Ил-22ПП «Порубщик») и Центр РЭБ Тихоокеанского флота.

В ходе тренировок будут использованы, в том числе, комплексы «Борисоглебск», «Мурманск», новейшие мобильные комплексы «Леер-3», станции помех «Житель», «Москва», «Красуха» и другие.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, развитие комплексной системы обороны, при которой отдельные ее части дополняют друг друга, сегодня особенно актуально.

Он подчеркнул, что экспериментальные учения необходимы для подтверждения возможностей РЭБ в сложных условиях. Современные комплексы сегодня способны существенно облегчить выполнение войсками боевой задачи путем подавления пунктов управления противника, его узлов связи, аппаратуры наведения и самолетов радиолокационного обнаружения. Совместное использование комплексов РЭБ и средств ПВО-ПРО позволит успешно отражать даже массированные атаки крылатых ракет морского и воздушного базирования, добавил эксперт.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Romario_Argo Онлайн
    Romario_Argo Сегодня, 11:12
    +3
    автор, ещё новинки не указал,
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    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:22
      +2
      Совместное использование комплексов РЭБ и средств ПВО-ПРО позволит успешно отражать даже массированные атаки крылатых ракет морского и воздушного базирования, добавил эксперт.
      Поспешить надо отработать и в Сирию, посмотрим тогда на угрозы атаки американские...
  2. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:14
    +2
    У нас контора находится под линией ЛЭП 330 кВ,так что что такое воздействие средств РЭБ знаю лично.
    1. Romario_Argo Онлайн
      Romario_Argo Сегодня, 11:15
      +2
      под ЛЭП в дождь, прикольно, с зонтом проходить - электрическая дуга играет на спицах
      1. gabonskijfront Офлайн
        gabonskijfront Сегодня, 11:19
        0
        Переносит похмелье почти невозможно,голова закипает.А может это уже невроз навязчивости.
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 13:03
      0
      Вы, сударь, шутник!
  3. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 11:16
    +1
    Ндааа!
    РЭБ - это самая закрытая от посторонних структура.
    Доступ к РЭБ аналогичен доступу к ЗАС.
    И это правильно. Тайна сия высока есть!
    Ох и тёмное же дело этот самый(ая) РЭБ!
    1. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: Victor_B
      Ох и тёмное же дело этот самый(ая) РЭБ!

      Ничего темного и волшебного в системах РЭБ нет. Это только людям, совсем не разбирающимся, кажется, что РЭБ - это супер-оружие, спасающее от всего.
      1. sib.ataman Онлайн
        sib.ataman Сегодня, 13:01
        0
        Спасибо, что просветили!
  4. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 11:39
    -1
    Удар против кого?
    Будут пытаться глушить американские системы? Военный gps?
    Кто будет имитировать и главное как? wink
    1. Ros 56 Онлайн
      Ros 56 Сегодня, 12:43
      +1
      Какой любопытный, немцам секрет не раскроем, спроси у Урсулы.
    2. sib.ataman Онлайн
      sib.ataman Сегодня, 13:00
      0
      Частоты, шифры, коды-что ещё вас интересует? А допуск к секретным сведениям имеется?
  5. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 12:58
    0
    Тренируйтесь, ребята, тренируйтесь! Вы у нас теперь самые ударные силы из всех ударных!