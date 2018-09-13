Подразделения РЭБ отработают массированный радиоэлектронный удар
Подразделения РЭБ на учении «Восток-2018» впервые отработают нанесение массированного радиоэлектронного удара, сообщают Известия.
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны РФ, условного противника будут «глушить и слепить» на суше, на море и в космосе.
Как отметили в военном ведомстве, в крупномасштабных экспериментальных тренировках будет задействовано большинство современных средств РЭБ, имеющихся в вооруженных силах. Для этого будет создана разнородная группировка – в заданный район передислоцируют несколько бригад и отдельный батальон РЭБ. К операции также будут привлечены самолеты (Ан-12БКС, Ил-22ПП «Порубщик») и Центр РЭБ Тихоокеанского флота.
В ходе тренировок будут использованы, в том числе, комплексы «Борисоглебск», «Мурманск», новейшие мобильные комплексы «Леер-3», станции помех «Житель», «Москва», «Красуха» и другие.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, развитие комплексной системы обороны, при которой отдельные ее части дополняют друг друга, сегодня особенно актуально.
Он подчеркнул, что экспериментальные учения необходимы для подтверждения возможностей РЭБ в сложных условиях. Современные комплексы сегодня способны существенно облегчить выполнение войсками боевой задачи путем подавления пунктов управления противника, его узлов связи, аппаратуры наведения и самолетов радиолокационного обнаружения. Совместное использование комплексов РЭБ и средств ПВО-ПРО позволит успешно отражать даже массированные атаки крылатых ракет морского и воздушного базирования, добавил эксперт.
По данным газеты, ссылающейся на Минобороны РФ, условного противника будут «глушить и слепить» на суше, на море и в космосе.
Как отметили в военном ведомстве, в крупномасштабных экспериментальных тренировках будет задействовано большинство современных средств РЭБ, имеющихся в вооруженных силах. Для этого будет создана разнородная группировка – в заданный район передислоцируют несколько бригад и отдельный батальон РЭБ. К операции также будут привлечены самолеты (Ан-12БКС, Ил-22ПП «Порубщик») и Центр РЭБ Тихоокеанского флота.
В ходе тренировок будут использованы, в том числе, комплексы «Борисоглебск», «Мурманск», новейшие мобильные комплексы «Леер-3», станции помех «Житель», «Москва», «Красуха» и другие.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, развитие комплексной системы обороны, при которой отдельные ее части дополняют друг друга, сегодня особенно актуально.
Он подчеркнул, что экспериментальные учения необходимы для подтверждения возможностей РЭБ в сложных условиях. Современные комплексы сегодня способны существенно облегчить выполнение войсками боевой задачи путем подавления пунктов управления противника, его узлов связи, аппаратуры наведения и самолетов радиолокационного обнаружения. Совместное использование комплексов РЭБ и средств ПВО-ПРО позволит успешно отражать даже массированные атаки крылатых ракет морского и воздушного базирования, добавил эксперт.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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