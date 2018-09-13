Климкина в отставку! Украинская оппозиция требует "срок" для главы МИД

На Украине потребовали отставки министра иностранных дел Павла Климкина. Этого решила добиться партия "Оппозиционный блок" в связи с заявлением Климкина о том, что Украина не возобновит поставки воды в Крым, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу партии.В "Оппозиционном блоке" свое заявление комментируют следующим образом: "Климкин должен понести ответственность за свои слова, что Крым нужно оставить без воды. Государственный чиновник, открыто призывающий к нарушению норм международного права, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид".Кроме этого, партия требует возобновить поставки воды на крымский полуостров, перекрытой послемайданной киевской властью в 2014 году после проведенного референдума. В своем заявлении "Оппозиционный блок" называет действия власти геноцидом, нарушающим права жителей полуострова и одновременно противоречащим национальной безопасности Украины.Думается, что за призывами "Оппозиционного блока" стоит обычный предвыборный "пиар", направленный на укрепление позиций партии в преддверии президентских выборов на Украине, которые пройдут в марте 2019 года. Ранее "Оппозиционный блок" не отличался резкими высказываниями в отношении действующей власти.Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "вода с Украины никогда не будет поставляться в Крым".