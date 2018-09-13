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Климкина в отставку! Украинская оппозиция требует "срок" для главы МИД

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На Украине потребовали отставки министра иностранных дел Павла Климкина. Этого решила добиться партия "Оппозиционный блок" в связи с заявлением Климкина о том, что Украина не возобновит поставки воды в Крым, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу партии.

Климкина в отставку! Украинская оппозиция требует "срок" для главы МИД


В "Оппозиционном блоке" свое заявление комментируют следующим образом: "Климкин должен понести ответственность за свои слова, что Крым нужно оставить без воды. Государственный чиновник, открыто призывающий к нарушению норм международного права, должен быть отправлен в отставку и осужден за геноцид".


Кроме этого, партия требует возобновить поставки воды на крымский полуостров, перекрытой послемайданной киевской властью в 2014 году после проведенного референдума. В своем заявлении "Оппозиционный блок" называет действия власти геноцидом, нарушающим права жителей полуострова и одновременно противоречащим национальной безопасности Украины.

Думается, что за призывами "Оппозиционного блока" стоит обычный предвыборный "пиар", направленный на укрепление позиций партии в преддверии президентских выборов на Украине, которые пройдут в марте 2019 года. Ранее "Оппозиционный блок" не отличался резкими высказываниями в отношении действующей власти.

Накануне сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "вода с Украины никогда не будет поставляться в Крым".

Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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13 комментариев
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  1. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:22
    +2
    Тю, Клима Чугункина в острог, вот так номер. А вообще-то его там заждались, давно пора.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:26
      +2
      Предвыборный пиар, не более..
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 11:33
        +2
        Буря в стакане . Никто никуда Чугункина не отправит и не снимет - он же чётко придерживается центральной линии националюг . А вот "Оппозиционный блок" вполне может тумаков получить за наезд на него .
        1. Идущий Онлайн
          Идущий Сегодня, 12:13
          0
          Такой персонаж жизненно необходим скакунам.
  2. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 11:26
    +1
    Думается, что за призывами "Оппозиционного блока" стоит обычный предвыборный "пиар", направленный на укрепление позиций партии в преддверии президентских выборов на Украине

    Ну и пусть стоит! Это и нам сигнал: "А не хотите подогреть денюжкой? Мы ещё чего-нибудь потребуем..."
  3. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +6
    Пошумят и успокоятся. Климкин как и другие "истинные" пока не потопляем. Если "Кровавый пастор" до сих пор при должности и продолжает творить черные дела, то что взять с этого потертого "дипломата". Тюрьма давно плачет по всей этой своре, да видать дорога туда для них длинная.
  4. novobranets Офлайн
    novobranets Сегодня, 11:29
    0
    партия требует возобновить поставки воды на крымский полуостров, перекрытой послемайданной киевской властью в 2014 году после проведенного референдума. В своем заявлении "Оппозиционный блок" называет действия власти геноцидом, нарушающим права жителей полуострова и одновременно противоречащим национальной безопасности Украины.
    Ох, чей то знакомый мотив. Кто знает, "мадама уже без бублика" в какой партии подвязалась? Раньше то была то ли дедовщина, то ли батькивщина laughing , а теперь она где, и кто курирует этот "ОБ".
  5. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 11:40
    0
    Климкина в отставку!

    Его не в отставку нужно, а на дыбу.... Хотя.... Можно и лес валить.... годиков эдак на 20-25
    1. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: КОТ БАЮН
      Климкина в отставку!

      Его не в отставку нужно, а на дыбу.... Хотя.... Можно и лес валить.... годиков эдак на 20-25

      в Украине с русскими министрами так не поступают laughing
  6. vatov Онлайн
    vatov Сегодня, 12:07
    0
    "вода с Украины никогда не будет поставляться в Крым". Все течет,все меняется.никогда не говори никогда!
  7. Комментарий был удален.
  8. sib.ataman Онлайн
    sib.ataman Сегодня, 12:52
    0
    Да не в отставку, а в психлечебницу к профессору Преображенскому и д-ру Борменталю на замену шариковых, заехавших за ролики мозгов!
  9. AID.S Онлайн
    AID.S Сегодня, 12:56
    0
    Только одно может заставить его покинуть пост министра- утюг или отлаженный пиджак. Причем утюг можно использовать по прямому назначению. Блин, тут ребус получается.
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:57
    0
    Партия "оппозиционный блок " исчезнет как сон в застенках сбу! !!