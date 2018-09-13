На Украине меняют погоны. Что бы ещё поменять?

Реформирование облика украинской армии продолжается. Главная заявленная цель – декоммунизация и десоветизация на фоне внедрения «традиционных исторических элементов». После перекрашивания беретов и отказа от пятиконечных звёзд в Минобороны решили сменить погоны на мундирах украинских военнослужащих.На погонах появляется дополнительное тиснение, и, как отметили сами украинские военнослужащие, «остаётся один шаг до эполетов с подбоем и бахромой».Погонная реформа коснулась в первую очередь подразделений почётного караула ВСУ. Ранее военнослужащие подразделений почётного караула уже получили саблю вместо офицерской шашки советского образца. Теперь, «в год 100-летнего юбилея возрождения украинской государственности» (трактовка Киева), решили сменить и погоны.Фото погонных наборов для военнослужащих роты почётного караула ВСУ от производителя "Мануфактура Морячок", с которым и заключены контракты украинским военным ведомством:Ранее несколько украинских подразделений, включая 24-ю омб имени короля Даниила, получили персональные штандарты.С такими штандартами подразделений и символикой самой "Мануфактуры Морячок" (она видна на фото) возникает только один вопрос: это перевоплощение айнзацгрупп в современных условиях?