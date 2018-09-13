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На Украине меняют погоны. Что бы ещё поменять?

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Реформирование облика украинской армии продолжается. Главная заявленная цель – декоммунизация и десоветизация на фоне внедрения «традиционных исторических элементов». После перекрашивания беретов и отказа от пятиконечных звёзд в Минобороны решили сменить погоны на мундирах украинских военнослужащих.

На погонах появляется дополнительное тиснение, и, как отметили сами украинские военнослужащие, «остаётся один шаг до эполетов с подбоем и бахромой».

Погонная реформа коснулась в первую очередь подразделений почётного караула ВСУ. Ранее военнослужащие подразделений почётного караула уже получили саблю вместо офицерской шашки советского образца. Теперь, «в год 100-летнего юбилея возрождения украинской государственности» (трактовка Киева), решили сменить и погоны.


Фото погонных наборов для военнослужащих роты почётного караула ВСУ от производителя "Мануфактура Морячок", с которым и заключены контракты украинским военным ведомством:
На Украине меняют погоны. Что бы ещё поменять?



Ранее несколько украинских подразделений, включая 24-ю омб имени короля Даниила, получили персональные штандарты.



С такими штандартами подразделений и символикой самой "Мануфактуры Морячок" (она видна на фото) возникает только один вопрос: это перевоплощение айнзацгрупп в современных условиях?
Использованы фотографии:
Alex Sopin (Moryachok)
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49 комментариев
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  1. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 11:21
    +4
    Удивительные "люди"!
    Эх заглянуть бы в будущее лет так хоть на 5!
    Неужто этот психоз не закончится никогда?
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 11:24
      +3
      Цитата: Victor_B
      Эх заглянуть бы в будущее лет так хоть на 5!

      не все могут смотреть в завтрашний день smile
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 11:34
        +1
        Цитата: Тралл
        не все могут смотреть в завтрашний день

        1. Идущий Онлайн
          Идущий Сегодня, 12:01
          +2
          "Когда плохо работает бардель то меняют не мебель , а персонал" ,видимо это выражение подходит лучше всего для них.
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 11:24
      +1
      Что бы ещё поменять?
      Кастрюльки! И срочно!
  2. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 11:21
    +4
    Нормальные такие погоны, строго по немецкому образцу.
    1. ДЕДПИХТО Офлайн
      ДЕДПИХТО Сегодня, 11:29
      +7
      Укровские,, плетенки,, на картинке похожи на погоны СС. Укрорейх однако.. am
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:34
        -1
        good Но это же не для всей армии-для почётного караула.У нас вот мне тоже не нравится,что щеголяют в мундирах царских на парадах...
        1. ДЕДПИХТО Офлайн
          ДЕДПИХТО Сегодня, 11:41
          +1
          В гитлеровской Германии войска СС выполняли обязанности почетного караула и охрану правительственных учреждений. История повторяется,к сожалению..
        2. Рязанец87 Офлайн
          Рязанец87 Сегодня, 12:40
          +1
          Ну Президентский полк имеет церемониальную форму по мотивам формы русской армии 19 века (отдельные периоды, некая эклектика). Что не нравится? в чем должен почетный караул ходить? в "комке" и кирзачах?
      2. NKT Онлайн
        NKT Сегодня, 12:14
        +2
        Показанные вами погоны - это обычные погоны Вермахта, которые носили и войска Ваффен-СС и сами СС и СД. Главное отличие - петлицы.
      3. sib.ataman Онлайн
        sib.ataman Сегодня, 12:48
        0
        Только хотел об этом написать, а тут Дедпихто буквально с языка снял. Забыл упомянуть, что нацистское приветствие они в армии уже приняли! Так что не укропорейх, а IV рейх уже в наличии! Теперь уже можно поднимать из архива документы Нюрбергского процесса, и действовать на основании его решений! А то это был бы нонсенс, если бы сейчас РФ вдруг начала опять выстраивать отношения с III рейхом, который осуждён международным судом! ( слава Богу, что его уже давно нет в живых!).
  3. хрыч Офлайн
    хрыч Сегодня, 11:23
    +2
    Ну, все с новыми погонами всех победют
  4. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 11:25
    +6
    Когда собаке делать нечего, она что? Правильно - будку красит....
    В их положении приблизительно то же самое остается. Только погоны поменять....
    Ну пусть себе надеются, что после смены погонов в стране всё будет отлично...
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 11:27
      +1
      в стране уже вряд ли. а вот в армии явно наладится lol
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:30
      +1
      Вася , привет ! Когда течёт крыша надо не погоны со штандартами менять , а крышу латать . wink
      1. Идущий Онлайн
        Идущий Сегодня, 12:03
        0
        Приветствую всех! hi их крышу видимо залатать не представляется возможным , только замена..
      2. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 13:03
        0
        Привет, парни hi Плохо вы базарную сущность укров знаете. Новые погоны у населения (и в плену) лучше будут меняться на сало.
  5. роман66 Онлайн
    роман66 Сегодня, 11:25
    +2
    хорошие погоны - мечта снайпера, далеко блестеть будут
  6. роман66 Онлайн
    роман66 Сегодня, 11:26
    +5
    Что бы ещё поменять?
    элементарно! начать маршировать с ПРАВОЙ ноги- это и будет окончательной премогой
    1. майор Юрик Офлайн
      майор Юрик Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: роман66
      Что бы ещё поменять?
      элементарно! начать маршировать с ПРАВОЙ ноги- это и будет окончательной премогой

      В далекие времена,когда в царскую армию призывали неграмотных крестьян,которые путались где право, а где лево, на строевых занятиях им привязывали к левой ноге пучок сена,а к правой соломы. Так они легче ориентировались при строевых приемах. Оттуда в армию пошло ироничное -Не строевой шаг,а сено-солома! Каклам скоро по скорости деградации придётся над этим ноу-хау задуматься! negative
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:56
      0
      Роман 66 hi -им нужно начать маршировать сразу с обеих ног! Будут первыми в мире, у кого это может быть когда -нибудь получится, да и ходить они обязаны сразу обеими ногами, а не по очередно-левой -правой. ...
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 13:02
        0
        и вам hi точно! войско скакунов и должно ходить скачками lol
  7. saveall Офлайн
    saveall Сегодня, 11:29
    +2
    Ну разве может что то путное залететь под желто синюю кастрюлю...
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 13:03
      0
      может. случайно - но сразу издохнет
  8. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:29
    +1
    это не перевоплощение айнзатцгруп,а опереточные декорации,а уж погоны с ромашками вместо звёзд это уровень камедиклаб.
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +2
    Что бы ещё поменять?
    Только мозги, но это не осуществимо, т.к. невозможно поменять то, что давно потеряно.
  10. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:39
    +1
    Да пишите на всех погонах ПВ, потрошенковское вийско.
    1. Jerk Онлайн
      Jerk Сегодня, 12:55
      0
      ГВ - госдепа воены. Какие они ПВ, не обижайте "зеленых"
  11. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 11:40
    -3
    А российский Почетный караул когда сменил советские погоны на царские, времен "кровавого николашки"?
    1. saveall Офлайн
      saveall Сегодня, 11:49
      +3
      Потому что под этими погонами погибали наши предки. Или ваше знание истории распространяется только на советский период? Тогда все печально...
      1. БВС Офлайн
        БВС Сегодня, 11:51
        -3
        УТОЧНИТЕ мы в России кто, наследники СССР или царя Николая 2?
        1. saveall Офлайн
          saveall Сегодня, 11:58
          +4
          Мы наследники русских людей живших на этой территории больше тыс. лет и освоивших пространство от Карпат до Тихого океана и выживавших в непростых климатических условиях. Если вас так корежит от Николая 2, то это ваши проблемы.
          1. БВС Офлайн
            БВС Сегодня, 12:23
            -3
            Да, корежит. Я еще не забыл тексты СССР, которыми мы, военнослужащие Советской Армии, следовали. И я не меняю свои идеологические взгляды вслед за Горбачевым, Ельциным и Путиным. Я не стал верующим в бога, я не стал сторонником олигархов- друзей ВВП, и т.д.
            1. saveall Офлайн
              saveall Сегодня, 12:40
              +3
              Вот в этом то и проблема, что в голове у вас одни только идеологические взгляды, к сожалению...
        2. Ros 56 Онлайн
          Ros 56 Сегодня, 12:58
          0
          Мы наследники Великой России и вся история наша, а кроме Николая 2, в России царей не было? Учите историю, друг мой.
  12. atos_kin Онлайн
    atos_kin Сегодня, 11:46
    +1
    Осталось для полного комплекта ввести "жоФто-блакитные" чубы в армии ua. А то снимет такой голубчик форму и на нормального смахивать начнет, если молчит.
  13. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 11:48
    +2
    У еврея стали куры дохнуть.Пришёл он к ребе за советом.Тот посоветовал при кормлении просо сыпать по периметру курятника.Всё равно дохнут.Тогда по диагонали... Все куры сдохли.А ведь ещё было столько идей!!!
  14. Million Онлайн
    Million Сегодня, 11:49
    +2
    Да пусть меняют...У нас тоже сейчас форма такая,что хрен поймешь,что за боец перед тобой.Особенно забавно смотрелся висящий погон на груди
  15. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:58
    +5
    Как вариант)))


    1. artemdjn Онлайн
      artemdjn Сегодня, 12:11
      -1
      Верхний ряд, на мой взгляд, больше Белорусский какой-то :-)
  16. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 11:58
    0
    А где "лычки!?Какое горе для хохлов,ведь без "лычки" и хохол не хохол...
  17. Igor Strakh Офлайн
    Igor Strakh Сегодня, 12:02
    0
    Дааа, ну шо сказать - ДШБииись!
  18. artemdjn Онлайн
    artemdjn Сегодня, 12:06
    0
    Да уж. Неужели наличие новых погон поможет? Может быть с вооружения и начать...Или хоть патронную мануфактуру построить :-)
  19. рус-5819 Офлайн
    рус-5819 Сегодня, 12:16
    +1
    На погонах появляется дополнительное тиснение, и, как отметили сами украинские военнослужащие, «остаётся один шаг до эполетов с подбоем и бахромой».
    Умственная отсталость с лихвой компенсируется мишурой.
  20. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 12:40
    +1
    Я вот как на духу говорю- уволился бы моментально,чем как попугай выглядеть...Что это такое вообще?
  21. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 12:50
    0
    Плетеные шнуры на погонах - это от того же дизайнера, который вместо звезд ромбы делал... Да и не плетеные тоже. Не палятся ну совсем:

    Примеры погон военных чиновников Сухопутных войск Вермахта рангов:1 — унтер-офицерского; 2 — обер-офицерского (пехотная часть); 3 — штабс-офицерского (саперная часть); 4 — генеральского.
  22. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 12:59
    0
    На Украине меняют погоны. Что бы ещё поменять?
    - Голову.
    Если вводят нову форму - жди военную реформу.
  23. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 13:00
    0
    В обязательном порядке - памперсы, перед будущими котлами.