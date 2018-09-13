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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России еще на полгода

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Европа вслед за США еще на полгода продлила индивидуальные санкции против России, сообщается на сайте Евросоюза. Санкции вступят в силу с 14 сентября после официального опубликования в журнале ЕС и будут действовать до 15 марта 2019 года.

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России еще на полгода


Введенные еще в 2014 году "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины" и продлеваемые каждые полгода Евросоюзом индивидуальные ограничения затрагивают 155 человек и 44 организации. Они замораживают активы граждан и организаций, находящиеся на территории Евросоюза, а также вводят ограничения на поездки в страны ЕС.


В настоящее время европейские санкции затрагивают преимущественно интересы компаний, расположенных в Крыму, а также имеющих отношение к военно-промышленному комплексу России. Среди граждан преобладают политики, в свое время выступившие за присоединение крымского полуострова к России, а также владельцы компаний, ведущих свою деятельность на крымском полуострове.

В Москве, комментируя продление санкций, отметили, что обращать внимания на них не будут, так как Россия идет своим путем развития.

Ранее некоторые европейские страны выступили против введения новых и продления старых санкций против России, так как это наносит непоправимый ущерб экономике.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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9 комментариев
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  1. ШВЕДский_стол Офлайн
    ШВЕДский_стол Сегодня, 11:49
    -1
    Ага, не будут обращать и свой путь развития. Россия не СССР ни разу. Глобализация знаете ли даёт о себе знать.
  2. Бензорез Офлайн
    Бензорез Сегодня, 11:57
    +1
    Почему-то не удивлен...
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 12:17
      0
      Стабильность, однако )
    2. zloybond Офлайн
      zloybond Сегодня, 12:51
      0
      Вот я как раз давно не перестаю удивляться. Почему мы вторим вслед за этими козлами и продолжаем экономическую блокаду переобзывать вслед за ними культурно санкциями???? Почему не называть вещи своими именами??? Нам объявлена экономическая блокада и называть ее нужно именно так., а не как предлагают нам это воспринимать????
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:57
    +1
    еще полстакана санкций животворящих!наливай drinks
  4. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 11:58
    +2
    Что и требовалось доказать. Санкции - это навсегда.
    1. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 12:16
      0
      Там ж срок на них стоит...
      100 лет для человека - навсегда, а для санкций?
  5. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 12:00
    +1
    обращать внимания на них не будут, так как Россия идет своим путем развития.


    Конечно, повышением НДС, увеличением пенсионного возраста, жкх, цен на бензин и тому подобное.
    А да, ещё и покрывать миллиардами компенсации нефтяным компаниям за счёт населения.

    Согласно текущим планам кабмина, нефтяникам в 2019 году будет компенсировано 60% экспортной премии, а в последующие годы - половина. По словам одного из источников РБК, по предварительным данным, в 2019 году компании могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд рублей.
    При этом два собеседника, близких к разным федеральным министерствам, сообщили изданию, что нефтяные компании не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки. Так, они хотят компенсировать за счет бюджета 100% экспортной премии. Речь идет о примерно 200 млрд руб. в 2019 году. Другой вариант нефтяников - снизить условную цену так, чтобы выросла премия, от которой считается компенсация.

    https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/neftyanym-kompaniyam-vyplatyat-eshche-200-mlrd-rubley-iz-byudzheta-1027472319

  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:51
    0
    Чего так мало? Санкции должны вводиться на срок не менее 5 лет, с их обязательным продлением на такой же срок! И с нашей стороны нужно поступать именно так же.