Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России еще на полгода

Европа вслед за США еще на полгода продлила индивидуальные санкции против России, сообщается на сайте Евросоюза. Санкции вступят в силу с 14 сентября после официального опубликования в журнале ЕС и будут действовать до 15 марта 2019 года.Введенные еще в 2014 году "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины" и продлеваемые каждые полгода Евросоюзом индивидуальные ограничения затрагивают 155 человек и 44 организации. Они замораживают активы граждан и организаций, находящиеся на территории Евросоюза, а также вводят ограничения на поездки в страны ЕС.В настоящее время европейские санкции затрагивают преимущественно интересы компаний, расположенных в Крыму, а также имеющих отношение к военно-промышленному комплексу России. Среди граждан преобладают политики, в свое время выступившие за присоединение крымского полуострова к России, а также владельцы компаний, ведущих свою деятельность на крымском полуострове.В Москве, комментируя продление санкций, отметили, что обращать внимания на них не будут, так как Россия идет своим путем развития.Ранее некоторые европейские страны выступили против введения новых и продления старых санкций против России, так как это наносит непоправимый ущерб экономике.