Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России еще на полгода
Европа вслед за США еще на полгода продлила индивидуальные санкции против России, сообщается на сайте Евросоюза. Санкции вступят в силу с 14 сентября после официального опубликования в журнале ЕС и будут действовать до 15 марта 2019 года.
Введенные еще в 2014 году "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины" и продлеваемые каждые полгода Евросоюзом индивидуальные ограничения затрагивают 155 человек и 44 организации. Они замораживают активы граждан и организаций, находящиеся на территории Евросоюза, а также вводят ограничения на поездки в страны ЕС.
В настоящее время европейские санкции затрагивают преимущественно интересы компаний, расположенных в Крыму, а также имеющих отношение к военно-промышленному комплексу России. Среди граждан преобладают политики, в свое время выступившие за присоединение крымского полуострова к России, а также владельцы компаний, ведущих свою деятельность на крымском полуострове.
В Москве, комментируя продление санкций, отметили, что обращать внимания на них не будут, так как Россия идет своим путем развития.
Ранее некоторые европейские страны выступили против введения новых и продления старых санкций против России, так как это наносит непоправимый ущерб экономике.
Введенные еще в 2014 году "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины" и продлеваемые каждые полгода Евросоюзом индивидуальные ограничения затрагивают 155 человек и 44 организации. Они замораживают активы граждан и организаций, находящиеся на территории Евросоюза, а также вводят ограничения на поездки в страны ЕС.
В настоящее время европейские санкции затрагивают преимущественно интересы компаний, расположенных в Крыму, а также имеющих отношение к военно-промышленному комплексу России. Среди граждан преобладают политики, в свое время выступившие за присоединение крымского полуострова к России, а также владельцы компаний, ведущих свою деятельность на крымском полуострове.
В Москве, комментируя продление санкций, отметили, что обращать внимания на них не будут, так как Россия идет своим путем развития.
Ранее некоторые европейские страны выступили против введения новых и продления старых санкций против России, так как это наносит непоправимый ущерб экономике.
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