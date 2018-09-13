Новости

СМИ: Тель-Авив хочет перенести ремонт двигателей F-35 из Турции в Израиль

14
Тель-Авив пытается добиться переноса производства двигателей для самолета пятого поколения F-35 из Турции в Израиль, сообщает News.ru со ссылкой на службу новостей "Хадашот 2".

СМИ: Тель-Авив хочет перенести ремонт двигателей F-35 из Турции в Израиль


По имеющимся данным, политическое руководство Израиля совместно с руководителями израильских оборонных компаний начали переговоры с представителями американской власти и корпорации Lockheed Martin о переносе производства двигателей для боевого самолета пятого поколения F-35 из Турции. При этом отмечается, что производство комплектующих для самолета рассредоточено "по всему миру".


На фоне конфликта США и Турции из-за поставок российской ЗРС С-400 и заморозки поставок Анкаре самолетов F-35, Израиль пытается воспользоваться ситуацией и получить дополнительные заказы для своей оборонной промышленности, переместив завод по ременту двигателей с территории Турции на свою. Как один из аргументов приводится то, что в Израиле концерн "Авиационная промышленность" уже производит крылья для F-35.

Согласно сообщению газеты "Маарив", инициатива о начале переговоров между Израилем и корпорацией Lockheed Martin исходила от председателя партии Еш Атид" Яира Лапида.

Отмечается, что первичная информация о ведущихся переговорах "просочилась" в израильскую прессу еще в 20-х числах августа этого года.
Использованы фотографии:
http://www.israeleco.com/
Мы в Яндекс Дзен
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных информационных агентств
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. хрыч Офлайн
    хрыч Сегодня, 12:36
    +6
    Ну, кто бы сомневался wassatИз жалости то дали крылья штамповать, а тут целый двигатель решили отжать. Будь-то для США потеря турецкой базы и Босфора равноценна Израилю со всеми потрохами wassat Вспоминаем Кемпдевид однако wassat
    1. poquello Онлайн
      poquello Сегодня, 12:43
      +5
      Цитата: хрыч
      Ну, кто бы сомневался wassatИз жалости то дали крылья штамповать, а тут целый двигатель решили отжать

      дорого скорее всего, но евреи же, сделают большие скидки, до следующего удобного момента когда можно будет поднять цены
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 12:50
      +3
      В США еврейское лобби сильно, будем посмотреть, а то может и американца сои заводы перенесут в Израиль и будет он называться не Израиль а Lockheed Martin ‏יִשְׂרָאֵל
    3. д^Амир Онлайн
      д^Амир Сегодня, 12:52
      +2
      Вы несколько не правы... государство Израиль имеет очень большое влияние на США, по крайней мере на элиту страны...

      взято вот здесь - https://israelections2015.wordpress.com/2017/02/24/grant_trump/
    4. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 12:53
      -2
      Цитата: хрыч
      Ну, кто бы сомневался wassatИз жалости то дали крылья штамповать, а тут целый двигатель решили отжать. Будь-то для США потеря турецкой базы и Босфора равноценна Израилю со всеми потрохами wassat Вспоминаем Кемпдевид однако wassat

      Пока евреи спонсируют выборы президентам Штатов, кресло в Овальном Кабинете дороже Босфора, Инжерлика, Анталии all inclusive и сам ты Наташи вместе взятых. wink
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:47
    +3
    Турки и дальше теперь должны шантожировать сша, угрожая закупить пять полков С400, если производство крыльев для ф35 не перенесут из израиля в турцию! !! wassat
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 12:59
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Турки и дальше теперь должны шантожировать сша, угрожая закупить пять полков С400, если производство крыльев для ф35 не перенесут из израиля в турцию! !! wassat

      С Вашего позволения,я бы, сократил фразу: Турция должна продолжать шантажировать....))))
  3. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:47
    +2
    В Израиле давно есть завод по полному ремонту (с огневым испытанием) двигателей для Ф-16 и Ф-15. Все европейские Ф-16 для капитального ремонта движков перелетают в Израиль. И возвращаются с обновленными двигателями.
    Так что, шансы хорошие.
  4. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 12:50
    +1
    Если я не ошибаюсь,то Израиль,не обладает технологией производства двигателей подобного рода))) ..типа хитрый ход...))
    Сомневаюсь,что "большой брат", позволит ...)
  5. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 12:50
    -1
    Правильно. Дополнительные рабочие места и валюта.
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 13:10
      0
      Цитата: Krasnodar
      Правильно. Дополнительные рабочие места и валюта.

      Прям,забавно: человек ,пишущий посты,под флагом РФ, переживает про " рабочие места и валюту!!!" ,в стране,удаленной ,на тысячи км.)))
      Флажок не перепутали?)))
      ...или админы "виноваты"?
      Пы.сы. прошу не принимать ,за троллинг)
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 13:11
        0
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Цитата: Krasnodar
        Правильно. Дополнительные рабочие места и валюта.

        Прям,забавно: человек ,пишущий посты,под флагом РФ, переживает про " рабочие места и валюту!!!" ,в стране,удаленной ,на тысячи км.)))
        Флажок не перепутали?)))

        Никак нет. 24 года жил в Израиле, теперь живу в России.
  6. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:51
    0
    Тель-Авив пытается добиться переноса производства двигателей для самолета пятого поколения F-35 из Турции в Израиль,
    Израиль пытается воспользоваться ситуацией и получить дополнительные заказы для своей оборонной промышленности, переместив завод по ременту двигателей с территории Турции на свою.
    Я не понял чего хотят всё же заполучить евреи ? Производство или ремонт ?
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 12:56
      0
      ...хотят научиться строить авиадвигатели