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Турция поставила боевикам крупную партию оружия

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Правительство Турции активизировало поставки вооружения формированиям непримиримой сирийской оппозиции, передает Reuters.



По данным агентства, таким образом Турция пытается помочь союзной группировке ССА (Сирийская свободная армия) отразить планируемое правительственными силами наступление на провинцию Идлиб.




Турецкая армия пообещала нам полную военную поддержку, рассчитанную на долгие затяжные боевые действия, приводит издание слова одного из высокопоставленных командиров ССА.

Среди доставленного оружия – большое количество снарядов для пушек и реактивных систем залпового огня «Град» советского производства, говорится в сообщении.

По его словам, такое количество боеприпасов гарантирует, что дефицита снарядов во время боев не будет.

Напомним, саммит трех государств (РФ, Иран, Турция) по урегулированию в Сирии состоялся 7 сентября. На нем Реджеп Эрдоган, в частности, заявил, что оппозиционные силы, находящиеся в Идлибе, необходимо переместить в другие регионы. Кроме того, президент Турции предложил объявить перемирие и отложить масштабное наступление правительственной армии ради сохранения жизней гражданского населения. Однако договоренность об отмене операции по освобождению провинции достигнута не была.

Как сообщалось ранее, Идлиб в настоящее является единственной провинцией САР, которую полностью контролируют боевики различных группировок – как оппозиционных, так и террористических.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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15 комментариев
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  1. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 12:46
    +1
    Считай, что оружие поставили сирийской армии. laughing
    1. сибиралт Офлайн
      сибиралт Сегодня, 12:54
      +1
      Считай, что это оружие стало мишенью для ВКС. winked
    2. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 12:57
      +3
      То что Рейтерс пишет, надо сразу делить на ноль. Оно и раньше фейками баловалось. А после того, как в руководство пришел товарищ с редким именем Джеимс Смит, так и вообще всякое днище им по плечу wink
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:48
    +3
    Еще один удар от султана в спину России! Доколе власти страны нашей терпилами будут? Это оружие и по нам в Сирии и не только стрелять будет! !!
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 12:54
      +2
      Вытеснять их вместе с оружием на территорию турции, больше тут ни чего не поделаешь request
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 13:09
        0
        турки не хотят к себе на территорию, они им там нравятся
    2. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 12:56
      +1
      Эти поставки ни чего не решат - с воздуха всех, один хрен, разбомбят.
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 13:09
        0
        если ПЗРК втихаря не сунут
    3. Nord2015 Онлайн
      Nord2015 Сегодня, 12:57
      +1
      Вариант дезинформации учтен? Все может быть, надо проверять.
      1. Сергей39 Онлайн
        Сергей39 Сегодня, 13:14
        0
        Рейтерс - это Средство Массовой дезИнформации
    4. Леший1975 Офлайн
      Леший1975 Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Еще один удар от султана в спину России! Доколе власти страны нашей терпилами будут? Это оружие и по нам в Сирии и не только стрелять будет! !!

      Всегда будут. Терпила, это черта характера (трусость), и что бы это изменилось, нужно что бы такой человек пережил эмоциональное и нервное потрясение. И то, далеко не каждый, после этого может измениться.
  3. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 12:54
    +2
    Может туркам в Сирии по лбу дать, случайно, может образумятся.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:59
    +1
    На нем Реджеп Эрдоган, в частности, заявил, что оппозиционные силы, находящиеся в Идлибе, необходимо переместить в другие регионы.
    ...Забирал бы к себе... в Турцию...Зачем они в других регионах Сирии..Да и освобождал бы сирийскую территорию...Но видимо, за то что Турция помогала оружием боевикам, Эрдоган решил землицы себе прирезать..чужой..Опыт есть, Кипр..
  5. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:02
    0
    Эрдоган, в частности, заявил, что оппозиционные силы, находящиеся в Идлибе, необходимо переместить в другие регионы.
    Ну вот и перемещал бы к себе , но в его планы это вероятно не входит - скорее этот гадюшник ему нужен как плацдарм нестабильности и подконтрольного давления на Дамаск . А в планы Дамаска и Москвы не входит таскать серпентарий с места на место . Налицо платформа для конфронтации . Вопрос в том примет ли Москва ( и Тегеран с Дамаском ) интересы султана во внимание или пойдёт на раздрай в ситуационном союзе с Анкарой . Думается , что широкомасштабного наступления не будет . Разборка этого "оплота" будет вестись по "кусочкам" и растянуто во времени .
  6. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:04
    0
    вова позвони эрдогану он наверное перекурил кальяна и спутал сса и саа!он же наш сцоюзник или пускай вертает подарки назад газопровод и атомную станцию