Турция поставила боевикам крупную партию оружия
Правительство Турции активизировало поставки вооружения формированиям непримиримой сирийской оппозиции, передает Reuters.
По данным агентства, таким образом Турция пытается помочь союзной группировке ССА (Сирийская свободная армия) отразить планируемое правительственными силами наступление на провинцию Идлиб.
Турецкая армия пообещала нам полную военную поддержку, рассчитанную на долгие затяжные боевые действия, приводит издание слова одного из высокопоставленных командиров ССА.
Среди доставленного оружия – большое количество снарядов для пушек и реактивных систем залпового огня «Град» советского производства, говорится в сообщении.
По его словам, такое количество боеприпасов гарантирует, что дефицита снарядов во время боев не будет.
Напомним, саммит трех государств (РФ, Иран, Турция) по урегулированию в Сирии состоялся 7 сентября. На нем Реджеп Эрдоган, в частности, заявил, что оппозиционные силы, находящиеся в Идлибе, необходимо переместить в другие регионы. Кроме того, президент Турции предложил объявить перемирие и отложить масштабное наступление правительственной армии ради сохранения жизней гражданского населения. Однако договоренность об отмене операции по освобождению провинции достигнута не была.
Как сообщалось ранее, Идлиб в настоящее является единственной провинцией САР, которую полностью контролируют боевики различных группировок – как оппозиционных, так и террористических.
По данным агентства, таким образом Турция пытается помочь союзной группировке ССА (Сирийская свободная армия) отразить планируемое правительственными силами наступление на провинцию Идлиб.
Турецкая армия пообещала нам полную военную поддержку, рассчитанную на долгие затяжные боевые действия, приводит издание слова одного из высокопоставленных командиров ССА.
Среди доставленного оружия – большое количество снарядов для пушек и реактивных систем залпового огня «Град» советского производства, говорится в сообщении.
По его словам, такое количество боеприпасов гарантирует, что дефицита снарядов во время боев не будет.
Напомним, саммит трех государств (РФ, Иран, Турция) по урегулированию в Сирии состоялся 7 сентября. На нем Реджеп Эрдоган, в частности, заявил, что оппозиционные силы, находящиеся в Идлибе, необходимо переместить в другие регионы. Кроме того, президент Турции предложил объявить перемирие и отложить масштабное наступление правительственной армии ради сохранения жизней гражданского населения. Однако договоренность об отмене операции по освобождению провинции достигнута не была.
Как сообщалось ранее, Идлиб в настоящее является единственной провинцией САР, которую полностью контролируют боевики различных группировок – как оппозиционных, так и террористических.
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