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Южная Корея представила "пустынный" вариант ОБТ К2 "Чёрная пантера"

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Южнокорейский основной боевой танк К2 "Чёрная пантера" получил новую версию. На проходящей в Сеуле выставке DX Korea Defense Exhibition компания Hyundai Rotem представила "пустынный" вариант ОБТ K2 Black Panther, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Южная Корея представила "пустынный" вариант ОБТ К2 "Чёрная пантера"


Южнокорейский ОБТ K2 Black Panther находится на вооружении армии Южной Кореи с 2014 года и считается одним из самых современных основных танков в мире. Представленная "пустынная" версия К2 похожа на базовую модель, но оборудована системой кондиционирования, расположенной на правой стороне башни танка. По словам разработчиков, танк уже протестирован в пустынных условиях, где показал хорошие результаты. Имеется повышенный интерес со стороны стран Ближнего Востока.


ОБТ K2 Black Panther вооружен 120 мм гладкоствольной пушкой L/55 с автоматом заряжания, спаренным пулеметом М60 калибра 7,62 мм, имеется зенитный пулемет калибра 12,7 мм. На танке установлена комбинированная броня на каждой стороне корпуса, и динамическая вокруг башни. Имеется система активной защиты (APS - Active Protection System) и система предупреждения о лазерном облучении. В стандартное оборудование входят: система автоматического обнаружения и отслеживания целей, панорамные прицелы, GPS, система опознавания "свой-чужой", комплексная система ядерной, биологической и химической защиты.

Вес танка 55 тонн, экипаж 3 человека.
Использованы фотографии:
armyrecognition.com
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14 комментариев
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  1. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 13:08
    0
    Южнокорейский ОБТ K2 Black Panther находится на вооружении армии Южной Кореи с 2014 года
    И до сих пор до ума не доведен.
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 13:09
      0
      Если не ошибаюсь К2 "Черная пантера" по стоимости, делит первое место с "Леклерком". А тут еще доработанный -пустынный вариант. Ценник вообще зашкалит
      P.S Хотя все эти подсчеты стоимости, ну очень условны
    2. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 13:13
      0
      странно, что для пустыни только кондиционер вкрячили. а защита от песка и пыли, а тепловизоры , работающие при повышенной температуре, да и движок от перегрева защитить неплохо бы
  2. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 13:09
    +3
    Неплохо, неплохо! Учитывая традиционное качество товаров ЮК, танк точно будут покупать. Рынок вооружений расширяется!
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 13:39
      0
      информация в сети(и на сайте) была,что "пантера" на "окраине" засветилась",пару лет назад, типа "хатывыстреломсносила"...вот бы услышать истину...
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:12
    0
    Интересно, а что, раньше конденсатор не могли поставить- 4 года место выбирали куда его втиснуть? ??
  4. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 13:25
    +4
    Пока в реальном бою не поучаствует, не хапанёт песку/бетонной крошки/грязи, не схлопочет птуром или рпг по башне нехрен говорить о том, что он самый-самый. "Леопард" тоже был самый-самый, пока в Сирию не заехал. И "Меркава" была до Ливана да и многие другие. Пока в войне не поучаствует - это паркетный танк, не более.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:00
      +1
      Не) это так называемая люксовая машина) их покупают понты поколотить как и леклерки пустынные принцы да шейхи) и
  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:27
    +1
    Странный выбор ВПК Южной Кореи, для которой ближайшие пустыни - в Китае и Монголии. А как исключительно экспортный вариант, пустынный танк должен иметь реальных надежных заказчиков.
  6. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 13:55
    +1
    Южнокорейский ОБТ K2 Black Panther находится на вооружении армии Южной Кореи с 2014 года и считается одним из самых современных основных танков в мире.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:01
      +2
      Считаться, и являться две огромных разницы, а за видео большое спасибо и +++!!! hi
  7. Prahlad Онлайн
    Prahlad Сегодня, 14:40
    -3
    Хороший танк. Не хуже нашей арматы!
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:01
      +1
      Хуже, и намного! Тут башня обитаемая, экипаж в самой "коробке " а не в защещенной бронекапсуле. ..
  8. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 17:16
    0
    Насколько я знаю ряд решений по шасси слизан с советских танков, причём вполне официально