Южная Корея представила "пустынный" вариант ОБТ К2 "Чёрная пантера"

Южнокорейский основной боевой танк К2 "Чёрная пантера" получил новую версию. На проходящей в Сеуле выставке DX Korea Defense Exhibition компания Hyundai Rotem представила "пустынный" вариант ОБТ K2 Black Panther, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на портал armyrecognition.com.Южнокорейский ОБТ K2 Black Panther находится на вооружении армии Южной Кореи с 2014 года и считается одним из самых современных основных танков в мире. Представленная "пустынная" версия К2 похожа на базовую модель, но оборудована системой кондиционирования, расположенной на правой стороне башни танка. По словам разработчиков, танк уже протестирован в пустынных условиях, где показал хорошие результаты. Имеется повышенный интерес со стороны стран Ближнего Востока.ОБТ K2 Black Panther вооружен 120 мм гладкоствольной пушкой L/55 с автоматом заряжания, спаренным пулеметом М60 калибра 7,62 мм, имеется зенитный пулемет калибра 12,7 мм. На танке установлена комбинированная броня на каждой стороне корпуса, и динамическая вокруг башни. Имеется система активной защиты (APS - Active Protection System) и система предупреждения о лазерном облучении. В стандартное оборудование входят: система автоматического обнаружения и отслеживания целей, панорамные прицелы, GPS, система опознавания "свой-чужой", комплексная система ядерной, биологической и химической защиты.Вес танка 55 тонн, экипаж 3 человека.