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Петров и Боширов заговорили. RT покажет и расскажет

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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщает о том, что сегодня в эфире RT выйдет эксклюзивное интервью с подозреваемыми Лондоном в покушении на Скрипалей. По словам Симоньян, лица, именуемые Лондоном «агентами ГРУ», решили высказаться именно на телеканале Russia Today в связи с тем, что они доверяют каналу и лично самой Маргарите.

Петров и Боширов заговорили. RT покажет и расскажет


Напомним, что в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заочно обратился к «Петрову и Боширову» с предложением выйти на редакцию одного из средств массовой информации и дать интервью. Путин: «Уверяю, там нет ничего криминального».


Маргарита Симоньян пишет на своей странице в Фейсбуке:
Поскольку у меня взрывается сейчас телефон от запросов СМИ, буду отвечать, коллеги, сразу всем здесь.

1. Как вы их нашли?
Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта.

2. Почему именно мне?
Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т к, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют.

3. Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.


Вполне предсказуемо, что если Петров и Боширов сообщает о своей непричастности к делу Скрипалей, Лондон это никоим образом не остановит. Всё дело в том, что если изначально вся грязь в адрес России выливалась на откровенных фейках, то бороться с этим посредством попыток обозначить истину, будет крайне сложно. Кстати, интересно понаблюдать за тем, как будут освещать интервью на Западе.

Ссылка на материал - интервью

Использованы фотографии:
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106 комментариев
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  1. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 13:14
    -13
    а ссыкотно ребятам, вопрос кого боятся? попадалово
    1. Chertt Офлайн
      Chertt Сегодня, 13:18
      +10
      1. Как вы их нашли? Я их не искала.

      Им Путин, в прямом эфире, на совместной пресс конференции с Синдзе Або, "посоветовал" пообщаться со СМИ. Им бояться нечего
      1. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 13:21
        +4
        Цитата: Chertt
        1. Как вы их нашли? Я их не искала.

        Им Путин, в прямом эфире, на совместной пресс конференции с Синдзе Або, "посоветовал" пообщаться со СМИ. Им бояться нечего


        Ничего особенного, в том, что они выступят нет

        Их никто не принуждает, команды не дает.

        Люди становятся вдруг известными, журналисты их ищут и просят интервью.

        То же самое может произойти с любым человеком, о котором начинаю говорить публично

        1. bulvas Офлайн
          bulvas Сегодня, 13:32
          +1
          видео интервью:

          [media=https://russian.rt.com/world/video/554018-intervyu-podozrevaemye-skripal]
          1. Shurik70 Офлайн
            Shurik70 Сегодня, 13:56
            0
            Чего тут бояться ... Грохнут их, только и всего. Полонием отравят.
            А убийца "забудет" на месте на месте преступления карточку от московского метро. И пустую бутылку из-под "Смирновки".
            laughing
            1. bulvas Офлайн
              bulvas Сегодня, 14:00
              +4
              Цитата: Shurik70
              Грохнут их, только и всего.


              Для британцев это логичный шаг
              Грохнут - обвинят "ГРУ" в "зачистке"

              Потому эти парни и боятся.

              А если их возьмут под охрану - начнут кричать что "ГРУ" своих охраняет

              Изощренная комбинация
            2. Lycan Офлайн
              Lycan Сегодня, 16:16
              +1
              Партбилет с паспортом...
        2. алексеев Офлайн
          алексеев Сегодня, 14:58
          +3
          Цитата: bulvas
          Ничего особенного

          Да, им непривычно, ну что ж... Всё бывает. Сейчас им не спрятаться, лучше всего найти какого-нибудь шустрого и хитрого адвоката, этакого сын Соломона, и подать иск на британских официальных лиц, что, дескать, несем огромные материальные убытки и моральные тоже. Дескать, бездоказательно обвинили, враги и т.д.
          А нашим МИДу, RT этот процесс максимально громким и прозрачным. СБ созвать и т.п.
      2. Livonetc Офлайн
        Livonetc Сегодня, 14:00
        +5
        Chertt (Алексей) Вы правы.
        На территории России им бояться нечего.
        А то что они теперь по сути невыездные, так это свершившийся факт, бояться того что уже случилось не имеет смысла.
        Разве что бояться самих себя.
        Вдруг когда либо надумают выехать.
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 14:33
          +2
          Цитата: Livonetc
          На территории России им бояться нечего.

          мелкобриты заявляли что их хайгли-лайкли уже убрали, действительно, чего им бояться
    2. д^Амир Офлайн
      д^Амир Сегодня, 13:25
      0
      извините:
      https://vz.ru/
      интервью трансляция!!!!
    3. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 13:26
      +4
      ссыкотно? да. вполне в духе добрых эльфов дать по башке и вывезти к себе на остров, и там уже всех собак навешать
    4. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 13:28
      +6
      Вот она цена желания ездить по заграницам. Обвинить могут любого..
    5. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 13:48
      +5
      Видео к новости
    6. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 13:57
      +3
      ВЕЗЬМИР дело шьёт... И не просто тупой следак пургу несёт, а высшие руководство соединённого королевства, а ему подвывают и ес и госдеп.
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:14
    +4
    Ага, для англичан, интервью с юморком "Здравствуйте, я Петров по фамилии Башаров, а он Башаров по фамилии Петров, однафамилец Сидорова "!!! wassat
  3. ROSS_Ulair Онлайн
    ROSS_Ulair Сегодня, 13:16
    +1
    А не отправить ли всех эльфов в пешее далекое путешествие?
    Оправдывающийся - всегда в проигрышной позиции.
  4. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 13:17
    0
    То,что саксы,с дурацкими поводами, показывают свой уровень: оно воспринимается, собсссно, нормально- так им и надо!
    Но,пардон, зачем опускаться ,до их уровня????
    Дожились,блин...(((((
  5. д^Амир Офлайн
    д^Амир Сегодня, 13:18
    +2
    бесполезно... они уже нашли виновных, определили крайних и даже уже ввели санкции... да и Луговой Андрей Константинович (который вроде как радиоактивным полонием предателя траванул, а сам видимо радиационноупорный оказался... по сию пору и жив и здоров) сколько интервью раздал в свое время.. а толку??? так кажется до сих пор в английском розыске и находится...
    1. KCA Офлайн
      KCA Сегодня, 14:25
      0
      Полоний излучает альфа-частицы, его можно носить в спичечном коробке, можно даже в руках(если потом помыть), через кожу альфа-частицы уже не проходят, проблемы начинаются при попадании внутрь организма, когда он застаивается, например, в лёгких и жжёт их постоянно 27/7/365
      1. Lycan Офлайн
        Lycan Сегодня, 16:18
        0
        Цитата: KCA
        проблемы начинаются при попадании внутрь организма,

        Можно зашприцевать в котлету.
        1. KCA Офлайн
          KCA Сегодня, 17:08
          0
          Есть-же проверенный способ - в чашку с чаем, а шприцевать... металл?
  6. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 13:19
    +7
    Лондон плодит звезд Российского телевидения
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:53
      0
      Фабрика звезд в Солсбери wassat
  7. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 13:24
    -5
    Ну конечно же это совпадение что интервью раше тудэй. Им команду дали чтоб они выступили там, так как наша тудэй - официальный рупор в другие государства.
  8. RUS96 Офлайн
    RUS96 Сегодня, 13:31
    0
    Уже на сайте RT
  9. iaroslav.mudryi Офлайн
    iaroslav.mudryi Сегодня, 13:32
    +3
    RT показывает и рассказывает:
    1. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 13:46
      -1
      Они все обьяснили. В Солсбери они поехали, чтобы посмотреть старинный собор. Он им так понравился, что они поехали в этот городок еще раз. А чего? Обычные любители старинной архитектуры... smile
      1. Бультерьер Онлайн
        Бультерьер Сегодня, 14:10
        +6
        У всех свои тараканы) едешь побухать на несколько дней в мужской компании,первый день всегда культурный. По крайней мере у меня,что бы жене отчет на телефон налепить- вот родная,мы смотрели музеи) без шуток,делал так много раз)
        1. voyaka uh Онлайн
          voyaka uh Сегодня, 14:48
          -1
          Да кто бы спорил? Обычные бизнесмены. За два года сьездили (по этим паспортам) 30 раз в Западную Европу. Из них 18 раз - в город Женеву. Уважаю. Был там. Озеро обалденное.
          Город дороговат (для меня) , но для бизнесменов - нормально. А в Англии старинные соборы в каждом городе. Но в Солсбери - особенный, конечно smile
          1. poquello Офлайн
            poquello Сегодня, 16:00
            0
            Цитата: voyaka uh
            Из них 18 раз - в город Женеву.

            кто-то врёт, предполагаю британцы
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 16:12
            +1
            У этих бизнесменов работа такая наркоту возить. Я ж говорил что алкаши бриты от паленки загнулись wassat
      2. tomket Офлайн
        tomket Сегодня, 14:18
        +2
        Цитата: voyaka uh
        оехали, чтобы посмотреть старинный собор. Он им так понравился, что они поехали в этот городок еще раз. А чего? Обычные любители старинной архитектуры..

        Цитата: voyaka uh
        оехали, чтобы посмотреть старинный собор. Он им так понравился, что они поехали в этот городок еще раз. А чего? Обычные любители старинной архитектуры..

        Да нормальное объяснение. Сам Будучи в Тамбове сворачивал, что бы посмотреть на католический собор. Обычное любопытство нормального человека. Но вот если хочется какого нибудь бухла, наркоты и прочего, то конечно же такие "маневры" не понять.
      3. bulvas Офлайн
        bulvas Сегодня, 14:32
        +6
        Цитата: voyaka uh
        Они все обьяснили. В Солсбери они поехали, чтобы посмотреть старинный собор. Он им так понравился, что они поехали в этот городок еще раз. А чего? Обычные любители старинной архитектуры... smile


        Может я не внимательно слушал, где там про второй раз сказано?

        Т.е. в Иерусалим, посмотреть Стену и храмы- нормально,
        в Барселону, посмотреть Саграда Фамилия - нормально,
        в Рим, посмотреть Святого Петра - нормально,
        а в Солсбери, посмотреть Солсберийский собор - не нормально, только агенты ГРУ могут заинтересоваться?

      4. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 14:39
        0
        Цитата: voyaka uh
        Они все обьяснили. В Солсбери они поехали, чтобы посмотреть старинный собор. Он им так понравился, что они поехали в этот городок еще раз. А чего? Обычные любители старинной архитектуры... smile

        и фамилии обратно поменяли
      5. фрезер Офлайн
        фрезер Сегодня, 16:41
        0
        Цитата: voyaka uh
        Они все обьяснили. В Солсбери они поехали, чтобы посмотреть старинный собор. Он им так понравился, что они поехали в этот городок еще раз. А чего? Обычные любители старинной архитектуры... smile

        Ага. А самое интересное, что совсем недавно была новость, что один из них (сотрудник какой то научной конторы) в Великобритании не был, он, якобы, даже на Алтай съездить не может.
        А тут хрясь.
        Странно и глупо плодить столько версий-отмазок.
    2. askort154 Офлайн
      askort154 Сегодня, 14:19
      +1
      Да уж. Влипли ребята. На мой взгляд, им сейчас надо подать в суд, конкретно на гражданку Мей. А нашему правительству нанять им самых сильных международных и своих адвокатов. Короче, устроить показательный судебный процесс и попутно обвинить "мелкобританию"в похищении российской гражданки Скрипаль.
      Как-то так.
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: askort154
        Да уж. Влипли ребята. На мой взгляд, им сейчас надо подать в суд, конкретно на гражданку Мей. А нашему правительству нанять им самых сильных международных и своих адвокатов. Короче, устроить показательный судебный процесс и попутно обвинить "мелкобританию"в похищении российской гражданки Скрипаль.
        Как-то так.

        буржуйский суд не гарантирует справедливых решений
  10. ramzes1776 Онлайн
    ramzes1776 Сегодня, 13:38
    -11
    Как так, я мобильный Симоньян не знаю и никто у нас на работе и среди моих знакомых и родственников не знают, а все цветочники и эти двое знают??? А может сам Пу им номерок продиктовал laughing
    1. tomket Офлайн
      tomket Сегодня, 14:22
      +6
      Цитата: ramzes1776
      Как так, я мобильный Симоньян не знаю и никто у нас на работе и среди моих знакомых и родственников не знают

      Видимо вы и ваши родственники недалекие люди))))
      Цитата: ramzes1776
      а все цветочники и эти двое знают???

      Набираешь номерок RT, говоришь кто ты ( эти двое), и вуаля , через минуту твой телефон уже разрывается от звонков Симонян.
      Цитата: ramzes1776
      А может сам Пу им номерок продиктовал

      Я так понимаю, ты настолько ограниченный человек, что даже не можешь правильно фамилию президента написать? Может тебе перечислить деньги на лечение?))))
      1. ramzes1776 Онлайн
        ramzes1776 Сегодня, 17:25
        0
        Цитата: tomket
        Цитата: ramzes1776
        Как так, я мобильный Симоньян не знаю и никто у нас на работе и среди моих знакомых и родственников не знают

        Видимо вы и ваши родственники недалекие люди))))
        Цитата: ramzes1776
        а все цветочники и эти двое знают???

        Набираешь номерок RT, говоришь кто ты ( эти двое), и вуаля , через минуту твой телефон уже разрывается от звонков Симонян.
        Цитата: ramzes1776
        А может сам Пу им номерок продиктовал

        Я так понимаю, ты настолько ограниченный человек, что даже не можешь правильно фамилию президента написать? Может тебе перечислить деньги на лечение?))))

        Ты вообще статьи-то читаешь кто кому на мобильный позвонил "неограниченный" ты наш, перед тем, как комменты писать??? Если не читашь, то твоё место в цирке людей смешить.... Кстати номер карты могу дать. Кидай бабки, если не жалко)))

        Маргарита Симоньян пишет на своей странице в Фейсбуке:
        1. Как вы их нашли?
        Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта.

  11. Беринговский Офлайн
    Беринговский Сегодня, 13:40
    -1
    Как то не очень умно получается - мы туристы, прилетели в Англию на день, что бы съездить на полчаса в Солсбери, посмотреть на ...(на что?)
    Странно... request
    Впрочем, подождем
    1. mikh-korsakov Офлайн
      mikh-korsakov Сегодня, 13:51
      +3
      <Беринговскому Алексею. Вы думаете, что это необычно, что прилетели в Англию на один день и съездили на полчаса в Солсбери? Готов свидетельствовать - дело житейское. В девяностые - ездил в США в командировки. И каждый раз родственники эмигрантов, узнав что я туда еду давали разные поручения. И наоборот сами эмигранты давали поручения к своим родственникам.
      1. Беринговский Офлайн
        Беринговский Сегодня, 14:27
        +2
        Да ну?
        Приехали за тридевять земель, потратив немало денег, что бы посмотреть собор? Серьезно?
        Ну ладно, приехали, увидели снег и ...вернулись через полчаса. Они в России к снегу не привыкли? Или в Солсбери больше нечего смотреть, не музеев, не достопримечательностей и в собор их не пустили?
        Какая то чушь - приехали а там снег, ага, ну поехали назад...
        Дело в том, что на Западе тоже не дураки и наверняка зададут такие вопросы и будут копать дальше. И как мы будем выглядеть с такими объяснениями?
        1. bulvas Офлайн
          bulvas Сегодня, 14:41
          +2
          Цитата: Беринговский
          Да ну?Приехали за тридевять земель, потратив немало денег, что бы посмотреть собор? Серьезно?


          Поверьте, это нормально

          Уже давно, те люди, кто может себе позволить поездки, смотрят достопримечательности, а не только бегают по магазинам (или вообще не бегают, лишь по необходимости)

          В Солсбери не был, но в Барселоне есть Саграда Фамилия - это стоит того, чтобы специально ехать смотреть, и одного раза будет мало




        2. mikh-korsakov Офлайн
          mikh-korsakov Сегодня, 14:43
          +3
          Беринговскому Алексею. Причем тут музей! Хотя и не люблю этого, привожу факты из моего личного опыта. Имел, например, командировку в Бостон США. Туда раньше эмигрировали много наших евреев и их родственников. Узнав о моем отъезде. а такие события в начале девяностых были не обычны, они (родственники эмигрантов) надавали мне кучу поручений (вполне легальных) - привезти -кому что забытое на бывшей Родине. Евреи в благодарность сводили меня правда не в собор, но в океанарий. И перед отъездом в свою очередь дали поручения к оставшимся. В случае этих ребят - я не утверждаю, что все так и было, но что так могло быть, и очень вероятно - это факт.
    2. Балу Онлайн
      Балу Сегодня, 13:57
      +4
      Цитата: Беринговский
      Как то не очень умно получается - мы туристы, прилетели в Англию на день, что бы съездить на полчаса в Солсбери, посмотреть на ...(на что?)
      Странно... request
      Впрочем, подождем

      Я тоже обратил внимание на заминку при вопросе: ...что вас объединяет?
      История вся эта парней нагнула, но они были искренни. И потом они не обязаны рассказывать всю правду. В самом деле, почему без девушек? Ждем подробностей: кто по жизни, род занятий, чем зарабатывают на поездки за речку. Слабое место это.
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 14:51
        +4
        Цитата: Балу
        Я тоже обратил внимание на заминку при вопросе: ...что вас объединяет?
        История вся эта парней нагнула, но они были искренни. И потом они не обязаны рассказывать всю правду. В самом деле, почему без девушек? Ждем подробностей: кто по жизни, род занятий, чем зарабатывают на поездки за речку. Слабое место это.

        я не понял, Вы вроде интервью смотрели, возят химию для качков, денег и на праздные поездки хватает, приобщаются к европейской культуре
      2. mikh-korsakov Офлайн
        mikh-korsakov Сегодня, 15:32
        +2
        Ответ Балу. Почему без девушек? Элементарно Ватсон. Они геи! А что нельзя? Но заминка понятна.
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 16:04
          +1
          Цитата: mikh-korsakov
          Ответ Балу. Почему без девушек? Элементарно Ватсон. Они геи! А что нельзя? Но заминка понятна.

          "со своими дровами на вечеринку не едут" -старая советская поговорка
        2. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 16:18
          +1
          Или геи или наркоторговцы. О таком в интервью не похвалишся. А если еще и загнулся кто wassat
    3. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 14:11
      +6
      Странно...

      Вы как слушали? Кто сказал на день? Они 2 раза в Солсбери ездили через день. А в Англии я понимаю с неделю торчали.

      И что тут странного поехать в какой-нибудь город где есть что посмотреть?
      Вот я например отдыхая в Австрии действительно съездил на автобусе в Венецию на один день - это подозрительно?
      Или катаясь в Шамони (Франция) ездил на день (без ночевки ) покататься в Курмайор (Италия ) и Вербье (Швейцария). Чувствуется Европа для Вас терраинкогнито: там же все рядом, а поезда 200 км/ч ходят.
      1. Alex_59 Офлайн
        Alex_59 Сегодня, 14:50
        -2
        Цитата: bk316
        Или катаясь в Шамони (Франция) ездил на день (без ночевки )

        А эти ездили два дня, несмотря на погоду. Ну так их тянула собор глянуть, так тянуло!
        Цитата: bk316
        Англии я понимаю с неделю торчали.

        Они сами говорят три дня проторчали. Из них два - ездили в Солсбери.

        Зато на вопрос "работаете ли вы в ГРУ" - ответили честно - нет. Потому что ГРУ МО РФ такими вещами не занимается, ибо это военная разведка в интересах вооруженных сил. Агентурная разведка в интересах государства и правительства (а не отдельно МО) и дальние зарубежные операции - это СВР. Поэтому в ГРУ они точно не работают. ))
        1. bk316 Офлайн
          bk316 Сегодня, 16:54
          0
          А эти ездили два дня, несмотря на погоду. Ну так их тянула собор глянуть, так тянуло!

          Ну и что , я все трассы объехал мне второго дня не понадобилось.
          А вот в Барселону я 3 раза по дню ездил когда был в Испании, на пляже ненавижу валяться, а город мне понравился и кстати все 3 раза в собор Гауди ходил....
  12. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 13:42
    +1
    Нам это, как бы, не надо - и так всё понятно. На Западе в это интервью, всё равно, не поверят.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 13:57
      +4
      Цитата: Yrec
      Нам это, как бы, не надо - и так всё понятно. На Западе в это интервью, всё равно, не поверят.

      Надо. Даже если на западе один поверит, а один задумается и то не плохо. К тому же, кроме запада есть и другие страны...
  13. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 13:44
    +2
    Цирк продолжается! Публика требует зрелищ!
  14. Комментарий был удален.
  15. Комментарий был удален.
  16. DVTamga Офлайн
    DVTamga Сегодня, 14:11
    -3
    Че то тут не так. Ребята накаченные и как то не похожи они на любителей английских соборов. Вопрос конечно же в другом, как повернут дальше?
  17. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 14:11
    -3
    Выступил Путин, потом Песков, потом сразу интервью каналу, который существует за счёт России и является рупором России за рубежом.
    Сидят двое - слушаешь и все больше верится в британскую версию, чем в бред про поездку. Шпиль посмотреть, оторваться решили laughing.
    Цирк да и только lol
    1. tomket Офлайн
      tomket Сегодня, 14:24
      +4
      Цитата: АлександрК
      иль посмотреть, оторваться решили .
      Цирк да и только

      Ага, вот будут они тебе рассказывать зачем именно туда ездили.
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 14:32
        -1
        Цитата: tomket
        Ага, вот будут они тебе рассказывать зачем именно туда ездили.


        Да, особенно, что ездили два раза.
        Видимо очень им там понравилось wassat
        Больше же посетить нечего request
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 16:07
          +1
          Цитата: АлександрК
          Цитата: tomket
          Ага, вот будут они тебе рассказывать зачем именно туда ездили.


          Да, особенно, что ездили два раза.
          Видимо очень им там понравилось wassat
          Больше же посетить нечего request

          банально промокли в первую попытку, а ехали именно собор смотреть, ничего особенного и неестественного
  18. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 14:14
    +7
    Нда прикольно ребята попали. Теперь их бизнесу конец. Не будет больше серых поставок.
    Ну хоть теперь я понял что имел в виду ВВП говоря "ничего особенно криминального там нет".
  19. ppgt90 Офлайн
    ppgt90 Сегодня, 14:27
    +4
    Ну англосаксы раздувают кадило - это понятно. Но Российским либерастам чего надо? Они то куда лезут с постным лицом псевдо святости? По принципу всё на продажу? Не пора ли местную 5-ю колонну прижать к ногтю? Это что за фокусы с объявлением премий за задержание или за сведения о так называемых виновных? Что о себе возомнили эти отбросы общества? Не знаю как Вы уважаемые господа, а у меня зуд в руках, так хочется отпотчевать продажных.
  20. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 14:34
    0
    Крайне спорное интервью.. Очень много спорных моментов начиная от самого диалекта т.д. и после их ответов, возникает ещё куча вопросов. Даже ведущая заметила, что им жарко! Кто летом в свитерах ходит? Зачем? Варианты есть конечно, но... К тому же, ВВП сказал, что он с ними не общался, но ни чего как бы криминального нет.. Они как бы тоже заявляют, что пришли просить защиты и не знали куда обратиться! Уже не стыковки. От куда тогда ВВП знает, что ни чего криминального нет? Значит кто то с ними общался уже (это вообще без вариантов), но по интервью выходит иначе.
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 15:36
      +2
      Цитата: GibSoN
      Кто летом в свитерах ходит? Зачем?

      Это где сейчас лето?
      В Москве (а интервью вряд ли в Сочи снимали) всю неделю довольно прохладно, да и ситуация довольно нервная. Вы как будто на допросе никогда не были!
    2. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 16:10
      +1
      Цитата: GibSoN
      Крайне спорное интервью.. Очень много спорных моментов начиная от самого диалекта т.д. и после их ответов, возникает ещё куча вопросов. Даже ведущая заметила, что им жарко! Кто летом в свитерах ходит? Зачем? Варианты есть конечно, но... К тому же, ВВП сказал, что он с ними не общался, но ни чего как бы криминального нет.. Они как бы тоже заявляют, что пришли просить защиты и не знали куда обратиться! Уже не стыковки. От куда тогда ВВП знает, что ни чего криминального нет? Значит кто то с ними общался уже (это вообще без вариантов), но по интервью выходит иначе.

      банально связались сначала с знакомым, выяснить про ситуацию, его не афишировали
  21. Avior Офлайн
    Avior Сегодня, 14:34
    -4
    они неделю всё никак не могли вспомнить кто они такие и откуда.
    Теперь вот все выяснится, специально подготовленные корреспонденты зададут им специально подготовленные вопросы.
    Похоже, разоблачение "петровых" стало крайне неприятной неожидонностью для властей, иначе легенды им подготовили бы заранее, и показали это шоу сразу же.
    А так пришлось неделю сочинять, кто они и откуда. lol
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 15:42
      +2
      Цитата: Avior
      они неделю всё никак не могли вспомнить кто они такие и откуда.

      Вы действительно столь альтернативно одарены, или прикидываетесь?
      Если у ребят действительно мутный бизнес (а вокруг спорта это в порядке вещей), то самое последнее, что им нужно - это публичность. Вот они и вертятся, как уж на сковородке, понимают, что неувязочка со Скрипалями может и рассосётся, а Прокуратура РФ останется...
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 16:38
      0
      Возможно их и не было никогда. И с подачи британцев их самих пришлось сочинить нашим службам
  22. Alex_59 Офлайн
    Alex_59 Сегодня, 14:37
    +5
    Честно говоря, посмотрев их интервью я больше стал убежден в том, что они ФСБшники, нежели мирные голубки вдвоем приехавшие "оторваться" посредством осмотра собора. Ребята с показательно неприметной "серенькой" внешностью. Но в то же время в английскую версию верится еще меньше, настолько она бредовая, с этим "новичком".
    Лично для себя пока считаю что это реально наши разведчики, которых британцы знали, но Скрипаля травили явно не они. Запутавшиеся в собственной провокации англичане просто выдали наиболее подходящих известных им российских агентов чтобы поддержать свою версию. Наши теперь вынуждены лепить плохо скроеные отмазки, ведь если реально озвучить что эти двое разведчики, то в их невиновности точно никто не усомнится. В то время как они могли там быть по совершенно иным разведывательным делам, но кого это волнует?
    1. GibSoN Офлайн
      GibSoN Сегодня, 14:47
      0
      Честно говоря
      Как версия очень может быть. Но если все всё знают, особого смысла скрывать от тех, кто не знает не вижу. Можно было вполне открыто заявить, что они наши разведчики! Всё равно они уже вышли из игры, даже официально они не выездные.
      1. Alex_59 Офлайн
        Alex_59 Сегодня, 14:55
        0
        Цитата: GibSoN
        Можно было вполне открыто заявить, что они наши разведчики!

        После чего в Англии радостно заорут - "вот, вот, видите, весь Запад напичкан русскими шпионами и они еще и людей травят!" На это и расчет. Ведь цель этой провокации как раз и заключается в раздувании антироссийской истерики и подготовка общественного мнения.
        И это в ситуации когда наши на 100% точно знают что не эти двое травили (а скорее всего травили вообще не наши). Но очень жаль что этих двоих плохо подготовили и легенду кривую слепили, очень грубо.
        1. GibSoN Офлайн
          GibSoN Сегодня, 15:00
          -1
          После чего в Англии радостно заорут
          Так в предложенной Вами версии, указано, что в Англии уже знают, что они шпионы! То есть получается, приходится раздувать цирк, который рассчитан исключительно на население РФ! Потому как населению Англии, вообще по барабану, что там у нас в новостях показывают. А вот на подобный цирк, у них точно возникнет ещё больше вопросов.. Если даже у нас возникает. Изначально вообще говорилось, что у этих двоих даже загран паспортов нет. То есть получается, на лож отвечаем еще большей ложью! Это не приведёт ни к чему хорошему.
          1. Alex_59 Офлайн
            Alex_59 Сегодня, 15:12
            0
            Цитата: GibSoN
            Это не приведёт ни к чему хорошему.
            Дак я за это и переживаю! Не убедительно они в интервью говорят. Поэтому я и говорю, что наши очень кривую легенду для них сделали. Почему уж они там решили что это лучший вариант - не знаю. Но получилось слабо и не убедительно.
          2. poquello Офлайн
            poquello Сегодня, 15:36
            -1
            Цитата: GibSoN
            Изначально вообще говорилось, что у этих двоих даже загран паспортов нет.

            не у двоих, а у одного, и это не этот Петров, а тот которому лживая британская пресса всю гениалогию наковыряла, и СМЕРШ и ещё чего-то там, короче полная клюква для британского читателя
    2. voyaka uh Онлайн
      voyaka uh Сегодня, 15:02
      +2
      В принципе, разведчики должны бы знать, что в Британии скрытые камеры размещены на перекрестках улиц даже в небольших городках. Иначе бы они не насветились в этом Солсбери столько раз за два туристских визита. Парни путешествуют вместе два года.
      Номера паспортов отличаются только на последнюю цифру.
      Чуть ни каждый месяц в новой европейской столице: Женева, Париж (отметки в аэропортах).
      Как Штирлиц с лямками от парашюта в Берлине laughing
      Чего таких заметных втягивать в дела? belay
      1. Alex_59 Офлайн
        Alex_59 Сегодня, 15:09
        +3
        Цитата: voyaka uh
        Чего таких заметных втягивать в дела?

        Да какие дела-то? Вы всерьез верите что Скрипалей русские отравили? Я вас умоляю... Если бы наши захотели убрать Скрипаля, то он у себя в ванной на мыле бы поскользнулся и затылком об угол раковины. Бывает...
        Ну кто стал бы устраивать такой цирк с каким-то жутким оружием массового поражения? После которого еще и выжить можно, как выясняется.
        Эти двое курьеры какие-нибудь по линии ФСБ или СВР. Камеры - ну и пусть камеры, они там везде. Они теперь должны подходя к камерам балаклавы надевать, а пройдя мимо них снимать? Ну это как бы даже веселее, чем с лямками от парашютов. Их там мотается ежедневно не один агент явно, особенно в аэропорту. И у вас в Тель-Авиве, и у нас в Москве.
        Просто когда задумывалась провокация с "новичком" эти двое по месту и времени действия хорошо подошли на роль обвиняемых. Вот и всё.
        1. voyaka uh Онлайн
          voyaka uh Сегодня, 15:15
          0
          "эти двое по месту и времени действия хорошо подошли на роль обвиняемых. "////
          ----
          Так Вы полагаете, что это английские спецслужбы заманили наивных бизнесменов в городок Солсбери? На два визита раскрутили?
          Тонкая операция! bully
          1. Alex_59 Офлайн
            Alex_59 Сегодня, 15:22
            +1
            Цитата: voyaka uh
            Так Вы полагаете, что это английские спецслужбы заманили наивных бизнесменов в городок Солсбери? На два визита раскрутили?

            Да нет же! ))) Как вы думаете, у разведки РФ есть помимо отравления всяких никому не нужных пенсионеров какие-нибудь другие дела и интересы? Алексей, вы же умный чел, я точно знаю! ))) Конечно у наших разведчиков куча дел в GB. Самых разных. И у вашего Моссада тоже таких дел в России завались. Ехали эти двое (как я считаю) по каким-то своим делам. Не супер-секретным - может они курьеры обычные. Может там в Солсбери есть наш нелегал и они ему закладку в соборе должны были оставить. Понятно что английская разведка их вела. И не только их, а многих кто по Англии шастает по линии МИДа или разведки. Может они знали что в этот несчастный Солсбери регулярно наши делают визит по своим утилитарным делам. И когда провокацию готовили просто это использовали. Была бы провокация в другом месте - нашли бы там подходящие фигуры. Вот и всё.
            1. voyaka uh Онлайн
              voyaka uh Сегодня, 16:14
              -1
              Не знаю, что и сказать.
              Известно, что спецслужбы в Англии слабенькие.
              Но вот криминалисты - лучшие в мире. И им доверяют безоговорочно во всем мире.
              Как и английскому суду и арбитражу. Недаром, Россия в своих разборках с Украиной обращается в английские суды. И выигрывает. Выводы по делу Скрипалей дали полицейские криминалисты. Если бы след вел к английским спецслужбам (копы терпеть не могут контрразведчиков, вроме Ми7 или ФБР, кстати laughing ) , то так бы и сказали - в Англии нет "священных коров".
            2. Demon_is_ada Онлайн
              Demon_is_ada Сегодня, 17:17
              0
              Не пытайтесь объяснить wassat у товарисча ВЕРА! Причем фанатичная во фсе и фся, акромя той которая действительно жизненно необходима - Йегове belay
              Ну и мои размышлизмы - их цепанули на слове скорее всего "химия" прослушка соцсети и тд, современная оперативная работа в "продвинутых" странах свелась к вебсерфингу ... Они скорее всего "бизьнесмены" - контрабандисты химии, для похудания, наращивания мышечной массы, антидеприссантов типа ЛСД... Чем богаче человек, тем он ленивее, и клиентуры у них хватает и бабки есть кататься, а почему бы не совместить полезное с приятным? И катались они ровно по тем местам, где лояльное отношение к кое каким препаратам, вы думаете в саудовской аравии жены шейхов не хотят похудеть и иметь накачанные попки? Еще как хотят, но не потея, но там секирбашка за фармакалогию, да и законы варварские laughing хотя там бабок на порядок больше можно срубить... Поэтому мямление про бизьнес, да и вообщем понятно нежелание общаться на эту тему к ним будут вопросы уже не у англичан, а у наших по поводу чего ввозили и как.
          2. poquello Офлайн
            poquello Сегодня, 15:39
            +1
            Цитата: voyaka uh
            "эти двое по месту и времени действия хорошо подошли на роль обвиняемых. "////
            ----
            Так Вы полагаете, что это английские спецслужбы заманили наивных бизнесменов в городок Солсбери? На два визита раскрутили?
            Тонкая операция! bully

            )))))) Солсбери это такое место заповедное где русских ну ваще не бывает, ржунимагу
          3. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 16:43
            0
            Обычные наркокурьеры. Или такой вариант не устроит запад winkИ Путин сказал им нечего бояться, почти никакого криминала нет laughing
        2. Strashila Онлайн
          Strashila Сегодня, 16:04
          -1
          "Если бы наши захотели убрать Скрипаля, то он у себя в ванной на мыле бы поскользнулся"... после чего поменял ориентацию и провел операцию по смену пола.
  23. ПолканОВ Офлайн
    ПолканОВ Сегодня, 14:46
    +2
    Цитата: voyaka uh
    Они все обьяснили. В Солсбери они поехали, чтобы посмотреть старинный собор. Он им так понравился, что они поехали в этот городок еще раз. А чего? Обычные любители старинной архитектуры... smile

    ... а шо надо еврейские старости смотреть и только?
  24. Roma-1977 Офлайн
    Roma-1977 Сегодня, 14:50
    +2
    Ступили англичане. Надо было фамилии подозреваемых придумать типа "Башаров" и "Асадов". У пипла бы вопросов не возникло вообще по линии: "Башар Асад-белые каски-зарин/хлор"
  25. Санче Офлайн
    Санче Сегодня, 14:53
    +1
    Кому как а мне кажется подозрительным, двое взрослых мужиков поехали в Солсбери собор посмотреть, без жен, без женщин. Занимаются спортивным питанием, какой-то полулегальный бизнес что-ли
    "Мы предприниматели средней руки. Если мы сейчас расскажем про наш бизнес, пострадают люди, с которыми мы работаем. Мы не хотим этого. Если вкратце, это фитнес-индустрия - то, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры", - заявили они .
  26. Compasure Офлайн
    Compasure Сегодня, 14:55
    0
    Звучала где-то в СМИ версия, что Скрипаля бандюги приговорили, за то что испанцам "русскую мафию" ловить помогал...
  27. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 14:55
    -9
    Дали интервью раше тудей laughing . Не я всё понимаю, канал ГРушный там ребятам спокойнее. Но можно же было организовать на каком нить более весомом канале а не на этой помойке, которая своими фейками уронила своё рэноме ниже плинтуса.
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 15:10
      +3
      Этот канал самый просматриваемый в мире. В том числе США, Германии, Арабском мире. Помойки обычно так не смотрят.
      1. poquello Офлайн
        poquello Сегодня, 15:47
        +1
        Цитата: Грибок
        Этот канал самый просматриваемый в мире. В том числе США, Германии, Арабском мире. Помойки обычно так не смотрят.

        РТ вероятно самый непопулярный у укропов, если он там вообще есть
  28. Не служил Офлайн
    Не служил Сегодня, 15:13
    +2
    ФСБэшники или СВРовцы держались бы уверенней намного. А то что они растерянны видно сразу. Думаю их в течение всего времени от объявления до интервью разобрали до седьмого колена, все связи и т.д. И при первом же удобном случае наш Гарант озвучил ситуацию по ним. Нечто подобное в принципе было ожидаемо и логично что мы молчали, нужно было время найти и всё проверить.
    Растеряться есть от чего. Не известно что у них ещё за бизнес и всё ли там чисто. А тут раз так, и тебя разбирают до мелочей. Сейчас слетать в Лондом, дешевле чем в Саратов. Сегодня зашёл, билет аэрофлота от 12 до 19 тыс. эконом. Тема посмотреть соборы в принципе нормальное и действительно интересная мне например точно. Ну а культурная программа думаю там была уже подготовлена заранее, поэтому и одни ехали.
  29. DargAVS Онлайн
    DargAVS Сегодня, 15:18
    +4
    Цитата: dgonni
    Дали интервью раше тудей laughing . Не я всё понимаю, канал ГРушный там ребятам спокойнее. Но можно же было организовать на каком нить более весомом канале а не на этой помойке, которая своими фейками уронила своё рэноме ниже плинтуса.

    Однако этот канал - "Фейк Ньюс" не называли, и во лжи никто пока не обвинял.
  30. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 15:31
    +2
    Судя по всему, бизнес у ребят не совсем чистый (стероиды там, ещё какая запрещённая химия), и не исключено, что именно поэтому на них пал выбор британских "специалистов" - если под статьёй ходишь, поневоле будешь выглядеть неубедительно на таком интервью. Хотя у мужиков отняли источник существования, так что паника может быть оправдана...

    Похоже, г-н Путин не зря сказал "ничего особо криминального".
  31. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 15:44
    +1
    Теперь мне понятна ехидная улыба Путина когда он сказал что их нашли и он призывает их дать интервью...Людей с нетрадиционной ориентацией к разведке России на пушечный выстрел не подпустят...
  32. Strashila Онлайн
    Strashila Сегодня, 15:55
    0
    Скажем просто.. это откровенная подстава со стороны британцев... она вытекает из ухода от вопроса журналиста... по чему вы всегда вместе в поездках и по бизнесу и в отдыхе... они ушли от него. сославшись что это их личная жизнь. Надежда британцев на откровенную их травлю со стороны соотечественников за их образ жизни который они не афишируют..
  33. К. Сергей. Онлайн
    К. Сергей. Сегодня, 16:32
    +1
    Цитата: нафанаил
    Теперь мне понятна ехидная улыба Путина когда он сказал что их нашли и он призывает их дать интервью...Людей с нетрадиционной ориентацией к разведке России на пушечный выстрел не подпустят...

    У меня тоже возникла мысль что эти двое "заднеприводные". Ну это их личное дело. )) Работают в фитнес индустрии, всегда вместе. Особо я убедился в их "заднеприводности" когда один заявил, что новости он теперь не смотрит, только у второго постоянно спрашивает "ну что там". Как есть ГЕИ. От этого наверное и потели, так как у нас как и должно быть в любом нормальном обществе, однополая любовь порицается. Да и бизнес связанный с химией для качков не особо чистый. Во многих препаратах производимых на западе за частую содержаться запрещенные у нас вещества. А на ФСБшников они точно не похожи, у тех подготовка. Знаю по собственному опыту, так как у меня отчим служит в этой структуре.
  34. Константин Шевченко Офлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 16:44
    0
    Эксперты либеральной в не системы, упорно делают вид, что не понимают почему два раза ездили к собору laughing и клонят к отравлению. Хотя всем стало понятно, что бизнес у парней накрылся из за Мей. За контрабанду им прийдётся ответить.
  35. Комментарий был удален.
  36. Семен1972 Офлайн
    Семен1972 Сегодня, 16:48
    0
    - Ребята, а вы точно не сотрудники спецслужб?
    - Так точно!
  37. Семен1972 Офлайн
    Семен1972 Сегодня, 16:49
    -1
    Ждем данных господ в ГосДуме, в ЛДРП..Луговой то же никого не убивал и стал депутатом))))
  38. Семен1972 Офлайн
    Семен1972 Сегодня, 16:51
    0
    Цитата: Strashila
    по чему вы всегда вместе в поездках и по бизнесу и в отдыхе...

    Самое глупое, что могло прийти в голову..это представить их геями...
    А есть команда КВН ФСБ?
  39. nikvic46 Офлайн
    nikvic46 Сегодня, 17:04
    +1
    Еще до появления этих парней, я понял,что отравление Скрипалей,это чистой воды выдумка.Даже если
    принять во внимание,что химический завод рядом с местом отравления был чисто гражданским.На этом
    предприятии обязательно есть опасные для здоровья химические вещества.На эти вещества есть паспорта,
    а также список пртивоядий. Как только здоровье старшего Скрипаля пошло на поправку, то у никого не было
    сомнения в том,что англичане огород городили.Откуда они взяли противоядие?
  40. bk316 Офлайн
    bk316 Сегодня, 17:07
    +1
    Почитал комменты просто удивляюсь насколько до людей плохо доходит.
    Ну ладно наши "небратья" и евреи им полагается легенду держать.
    Но остальные - видно далеки читатели ВО от "спорта".
    Объясняю.
    Эти ребята современные челноки.
    Возят всякие присадки для качков, официальное название "спортивное питание".
    Само по себе незаконно, но мелочь - на срок не тянет.
    А вот те кому они их продают рискуют лицензией (а сможет и свободой) потому как товар конрабандный да еще может быть лицензируемый, а может быть и запрещенный к ввозу. А там деньги немалые ребята серьезные.
    Вот мужики и вертятся как уж на сковородке.
    Ведут кстати очень правдоподобно.
    Про поездку два раза в Солсбери вообще сомневаются те кто в Европе видать не разу не бывал. Совершенно обычное явление, я например в некоторых городках в Италии по 3-4 раза бывал что б всякие древности посмотреть...
    Ну а в Женеву понятно дело за "кормом" ездили. Вот и мнутся.
    Проверить же что отношения к спецслужбам не имеют проще простого - пройтись по знакомым, родственникам - службу в ГРУ не скроешь.
  41. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 17:12
    0
    В общем-то вся их вина в том что оказались в ненужное время в ненужном месте. А наркотой ли они торгуют и геи ли дело второстепенное. И они ли это request
  42. Igor Strakh Онлайн
    Igor Strakh Сегодня, 17:15
    0
    Вот есси честно, мне их интервью чем напомнило сцену из фильма "Брат2" когда Данила там в полиции оправдывается -"я тут гулял, красивые дома! Я же не знал что у вас тут не везде можно ходить? Вот у нас везде можно ходить...". Поехать в какую-то деревню смотреть собор, ... два раза!? Да и видно что начальство их за эту прогулку "петрушило" две недели (невынимая). А потом сказало -"ладна, раз уж вы так пид@расы, - накосячили, то и будете пид@расами (смотришь - толерантная Европа это оценит - и расплачеться) - вон пойдёте к Симонян - может эта хитрая армянка вас хоть как-нибудь за уши из этого дерьма вытащит". ... Работу они скрываю свою и личную жизнь!? Но при этом бояться за свою реальную жизнь! Ребята - здесь третья мировая на подходе! Санкции по самые помидоры - да вы не только про свою работу должны рассказывать, а и про то с кем вы и сколько раз спали, и какие стринги на вас щас надеты! Даа! Это провал - подумал Штирлиц. Это вообще какой-то сюр-комедия - тупой и ещё тупее. Лондон - с умершими от голода животными и флакном женских духов, и перехватившая инициативу Моска - с двумя пид@расами-"торговцами анаболиками".