Петров и Боширов заговорили. RT покажет и расскажет

Поскольку у меня взрывается сейчас телефон от запросов СМИ, буду отвечать, коллеги, сразу всем здесь.



1. Как вы их нашли?

Я их не искала. Точнее, наша редакция искала их так же, как все остальные профессиональные редакции: по соцсетям, источникам и пр. Даже нашли парочку, да не тех. В итоге, настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный. Надо сказать, мой мобильный реально знают все, даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е марта.



2. Почему именно мне?

Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, т к, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют.



3. Интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие наши языковые версии.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщает о том, что сегодня в эфире RT выйдет эксклюзивное интервью с подозреваемыми Лондоном в покушении на Скрипалей. По словам Симоньян, лица, именуемые Лондоном «агентами ГРУ», решили высказаться именно на телеканале Russia Today в связи с тем, что они доверяют каналу и лично самой Маргарите.Напомним, что в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заочно обратился к «Петрову и Боширову» с предложением выйти на редакцию одного из средств массовой информации и дать интервью. Путин: «Уверяю, там нет ничего криминального».Маргарита Симоньян пишет на своей странице в Фейсбуке:Вполне предсказуемо, что если Петров и Боширов сообщает о своей непричастности к делу Скрипалей, Лондон это никоим образом не остановит. Всё дело в том, что если изначально вся грязь в адрес России выливалась на откровенных фейках, то бороться с этим посредством попыток обозначить истину, будет крайне сложно. Кстати, интересно понаблюдать за тем, как будут освещать интервью на Западе.