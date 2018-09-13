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Саудиты сократили количество заказанных в Канаде бронемашин

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Власти Саудовской Аравии сократили заказ на колесные бронемашины LAV 700 (8х8), закупаемые у канадского отделения корпорации General Dynamics Lands Systems (GDLS Canada) в рамках крупного контракта от 2014 года, сообщает bmpd.

Саудиты сократили количество заказанных в Канаде бронемашин


Согласно информации, первоначально в контракте значились 928 машин. На сегодняшний день их количество составляет 742 единицы. О причинах сокращения заказа не сообщается. Эксперты связывают это событие с разгоревшимся в последние месяцы дипломатическим конфликтом между Канадой и СА: канадские власти раскритиковали монархию за положение дел с правами человека. Канадские активисты требуют от правительства вообще аннулировать контракт с саудитами.


Ресурс напоминает, что LAV 700 разработана с учетом требований заказчика. Стоимость контракта на поставку этих машин составила $10 млрд.

LAV 700 с колесной формулой 8х8 является последней версией производимых GDLS бронированных машин семейства LAV (Piranha). Она имеет полную боевую массу 30 тонн, вес полезной нагрузки – 11 тонн. Оснащена дизелем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с. Противоминная защита включает двойное V-образное днище корпуса.

Вооружается (в зависимости от варианта) нарезной пушкой калибра 105 мм или автоматической пушкой калибра 30 мм, пулеметом и пусковой установкой ПТУР.
Использованы фотографии:
www.military-today.com
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8 комментариев
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  1. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 13:22
    0
    активистам видать деньги не нужны, требуют
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 13:29
      +2
      с каких это пор канадцам стало дело до прав человека у саудитов? их там по определению быть не может, но почему-то раньше это никого не волновало
    2. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 13:31
      +1
      Зажрались на саудовских заказах wassat Теперь рубят сами сук, на котором сидят.
  2. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 13:38
    0
    Выброшенные деньги. Против хуситов - неэффективна. Колёсная техника такой массы и габаритов может перемещаться практически только по дорогам общего пользования. Задача таких КБМП - пугать папуасов. В мире папуасов уже не осталось и хуситы уж точно к ним не относятся. Привет "Бумерангу", кстати.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:49
    0
    Саудиты в них ездят, сидя на верблюде? ??На поворотах часто на бок ложатся эти мишени для гранатометчика? ??
  4. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:54
    0
    Для нас то новость в чем? Ну хрен с этими саудитами и канадцами....
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: Alexey-74
      Для нас то новость в чем? Ну хрен с этими саудитами и канадцами....

      В том, что новость для нас хорошая. Можем СА предложить свою технику.
      1. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 14:04
        +2
        Штаты не разрешат