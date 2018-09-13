КамАЗ освоит выпуск двигателей для судов
ПАО «КамАЗ» создает с китайской компанией Weichai Power Co. Ltd. совместное предприятие по производству индустриальных двигателей, сообщают Ведомости.
Доли партнеров будут равны – пятьдесят на пятьдесят. Соглашение подписано 11 сентября. Предприятие разместится в Ярославской области на свободных площадях дочернего предприятия «КамАЗа» – Тутаевского моторного завода. Локализация будет увеличиваться по мере развития производства. СП начнет работать до конца текущего года и будет выпускать несколько видов дизелей мощностью от 520 кВт.
Предполагается, что на первом этапе, основными потребителями станут российские судостроительные заводы. Как отметил представитель ОСК, если двигатели будут отвечать техническим требованиям и эксплуатационным характеристикам, то корпорация готова рассматривать КамАЗ как одно из поставщиков соответствующего оборудования.
Двигатели можно также будет использовать для локомотивов, электрогенераторов, большегрузной спецтехники.
В дальнейшем планируется выход на рынок СНГ и Евразийского экономического союза. Согласно информации, предприятие рассчитывает довести ежегодный выпуск моторов до 1000 единиц.
Выбор партнера в ПАО «КамАЗ» объясняют тем, что Weichai Power – один из крупнейших в мире производителей дизельных и газовых моторов, а также мостов, коробок передач и тому подобного. Российская компания не закупала его продукцию, но проводила ее тестирование.
Доли партнеров будут равны – пятьдесят на пятьдесят. Соглашение подписано 11 сентября. Предприятие разместится в Ярославской области на свободных площадях дочернего предприятия «КамАЗа» – Тутаевского моторного завода. Локализация будет увеличиваться по мере развития производства. СП начнет работать до конца текущего года и будет выпускать несколько видов дизелей мощностью от 520 кВт.
Предполагается, что на первом этапе, основными потребителями станут российские судостроительные заводы. Как отметил представитель ОСК, если двигатели будут отвечать техническим требованиям и эксплуатационным характеристикам, то корпорация готова рассматривать КамАЗ как одно из поставщиков соответствующего оборудования.
Двигатели можно также будет использовать для локомотивов, электрогенераторов, большегрузной спецтехники.
В дальнейшем планируется выход на рынок СНГ и Евразийского экономического союза. Согласно информации, предприятие рассчитывает довести ежегодный выпуск моторов до 1000 единиц.
Выбор партнера в ПАО «КамАЗ» объясняют тем, что Weichai Power – один из крупнейших в мире производителей дизельных и газовых моторов, а также мостов, коробок передач и тому подобного. Российская компания не закупала его продукцию, но проводила ее тестирование.
- Использованы фотографии:
- Александр Рюмин / ТАСС
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