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КамАЗ освоит выпуск двигателей для судов

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ПАО «КамАЗ» создает с китайской компанией Weichai Power Co. Ltd. совместное предприятие по производству индустриальных двигателей, сообщают Ведомости.



Доли партнеров будут равны – пятьдесят на пятьдесят. Соглашение подписано 11 сентября. Предприятие разместится в Ярославской области на свободных площадях дочернего предприятия «КамАЗа» – Тутаевского моторного завода. Локализация будет увеличиваться по мере развития производства. СП начнет работать до конца текущего года и будет выпускать несколько видов дизелей мощностью от 520 кВт.


Предполагается, что на первом этапе, основными потребителями станут российские судостроительные заводы. Как отметил представитель ОСК, если двигатели будут отвечать техническим требованиям и эксплуатационным характеристикам, то корпорация готова рассматривать КамАЗ как одно из поставщиков соответствующего оборудования.

Двигатели можно также будет использовать для локомотивов, электрогенераторов, большегрузной спецтехники.

В дальнейшем планируется выход на рынок СНГ и Евразийского экономического союза. Согласно информации, предприятие рассчитывает довести ежегодный выпуск моторов до 1000 единиц.

Выбор партнера в ПАО «КамАЗ» объясняют тем, что Weichai Power – один из крупнейших в мире производителей дизельных и газовых моторов, а также мостов, коробок передач и тому подобного. Российская компания не закупала его продукцию, но проводила ее тестирование.
Использованы фотографии:
Александр Рюмин / ТАСС
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41 комментарий
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:57
    +6
    Ну вообщем то неплохо. Для Камаза - это дополнительные рабочие места, а для наших корабелов двигатели.
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 14:02
      0
      Какие двигатели?Которые глохнут на-раз...?Не надо нам таких двигателей. winkПростите,минусовщики,-надо,так надо,чё... laughing laughing laughing
      1. Alexey RA Онлайн
        Alexey RA Сегодня, 14:06
        +7
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Какие двигатели?Которые глохнут на-раз...?Не надо нам таких двигателей. wink

        Так для нормального качества движков хоть какая-то конкуренция нужна. Иначе сами знаете - берите, что дают, другого всё равно не будет.
        Если КАМАЗ подвинет Коломну - глядишь, там шевелиться начнут.
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 14:10
          0
          Вашими устами мёд пить...Ладно,лучше промолчу,за умного сойду,небось... laughing
          1. Serg65 Офлайн
            Serg65 Сегодня, 14:36
            +7
            Цитата: Jolly oldster sailor
            за умного сойду,небось...

            what Не факт!
            1. роман66 Офлайн
              роман66 Сегодня, 15:14
              +4
              от выражения лица тоже многое зависит
        2. purple Офлайн
          purple Сегодня, 14:35
          +4
          Цитата: Alexey RA
          Так для нормального качества движков хоть какая-то конкуренция нужна. Иначе сами знаете - берите, что дают, другого всё равно не будет.
          Если КАМАЗ подвинет Коломну - глядишь, там шевелиться начнут.

          Да Камаз подвинет Коломну за счет цены и сомнительного качества.... а т.к. у нас привыкли брать все самое дешевое, то Коломна будет загибаться... ну или в ущерб качеству
          1. Serg65 Офлайн
            Serg65 Сегодня, 14:47
            +4
            Цитата: purple
            Камаз подвинет Коломну за счет цены и сомнительного качества

            А коломенские дизеля уже отличаются качеством?
            Цитата: purple
            Коломна будет загибаться

            Вот чтоб не загибаться и нужно работать в жесткой конкуренции, а не сидеть пальцы врозь, сопли пузырем!!!
            1. purple Офлайн
              purple Сегодня, 14:50
              0
              Цитата: Serg65
              Вот чтоб не загибаться и нужно работать в жесткой конкуренции, а не сидеть пальцы врозь, сопли пузырем!!!


              Объясню проще... есть 2 движка, характеристики похожие, один стоит 100 тыщ к примеру, другой 80. Какой купишь... если еще и не для себя.... да и на сэкономленное можно домик купить ... А по качеству... ну этож не твоя забота... тебе б подешевле найти....
              1. Serg65 Офлайн
                Serg65 Сегодня, 14:55
                +5
                Цитата: purple
                Объясню проще

                Объясняю еще проще...на пальцах!
                Цитата: purple
                тебе б подешевле найти....

                Заказчик МО в лице ВМФ, ему нужен как воздух корабельные дизеля!!!! Ауу, где ваша Коломна?
                Цитата: purple
                а сэкономленное можно домик купить

                Можно и домик, а можно и отдельную шконку приобрести, это как карта ляжет! wink
                1. dauria Онлайн
                  dauria Сегодня, 15:46
                  +1
                  Можно и домик, а можно и отдельную шконку приобрести,


                  Если бы было "шконку приобрести", то и конкуренция не нужна, быстро бы научились качество держать. А от нашей конкуренция ещё та польза laughing Остались вон "Магнит" с "Пятёрочкой" и "конкурируют", аж дым стоит.
      2. Serg65 Офлайн
        Serg65 Сегодня, 14:35
        +4
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Простите,минусовщики,-надо,так надо,чё.

        Леха, тебя минусануть этож как бальзам на душу! Такое иногда вывернешь!!! wassat laughing
    2. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 14:10
      -1
      КамАЗ освоит выпуск двигателей для судов
      Цитата: Alexey-74
      +1
      Ну вообщем то неплохо.

      я чото не так оптимистичен...опыт может...?или возраст ? или понял что такое"жись" ..МО,ждёт очередных сбоев(правда там "поединки ММА намечаются,-что тоже прибыльно),борьбойскоррупциейсдвигомсрокоивообще ненужной этой штукой... а что ?
  2. Просто человек Офлайн
    Просто человек Сегодня, 13:57
    +13
    КАМАЗовцы в последние годы работают грамотно, по разным направлениям, молодцы. Кстати , о Платформе О  ( из трех видов проекта речь о 16х16) по результатам работы комиссии МО и практики обучения и вождения 7 инструкторов водителей РВСН  - по сравнению с МЗКТ-79221: реализована возможность установки 2 видов двигателей (ГТД И ДД), установлены новейшие электродвигатели, редуктора, трансмиссия и система управления, межремонтный срок увеличен в 5 раз до 200-215 тыс. км, запас хода увеличен в 3 раза , более 1000 км, в полтора раза увеличены скорость движения. , глубина преодолевамого брода и угол подъёма ( в 3 раза до 30 градусов),  с грузом до 60 тонн выдержаны все характеристики прочности и надежности. По управляемости и маневренности, комфорту для экипажа МЗКТ-79221 вообще выглядит бледно. Инструктора водители были просто в восторге от машины. Что нужно для выхода в серию: 1. Политическая воля.  2 . Доработка программного обеспечения СУ. 3 . Доработка защиты электрооборудования и её дублирования. 4. Завершения испытаний основных узлов по наработке на отказ.  Как то так.
    1. vadsonen Офлайн
      vadsonen Сегодня, 14:35
      -2
      КАМАЗовцы в последние годы работают грамотно, по разным направлениям, молодцы

      Ага, "поднялись" до совместного выпуска китайских движков. А вершиной развития видят не разработку чего-то своего, а локализацию производства китайского.
    2. Удав КАА Офлайн
      Удав КАА Сегодня, 14:49
      +5
      Цитата: Просто человек
      КАМАЗовцы в последние годы работают грамотно, по разным направлениям, молодцы.

      Отличный, развернутый комент по "Платформе-О". good
      Давно хотел посмотреть, теперь избавлен от необходимости искать материал.
      По теме. Диверсификация производства на КамАзе - это здорово. Но дизели (пока) будут мелкими, не тягловыми, как у Коломенцев... Может потом развернется производство...А пока Коломенцы загружены заказами под завязку. Поэтому им корабельные дизели -- в тягость.
      А в общем -- хорошая весть, дело нужное флоту и всем ВС.
      1. Zaurbek Онлайн
        Zaurbek Сегодня, 17:33
        0
        У нас сейчас провал по всем типоразмерам дизелей....на выходе у Камаза 550-750 л.с и у ГАЗа-450-700 л.с. - автомобилиные дизеля с 80% локализацией. Начали производить блоки цилиндров с современными допусками. По судовым, видимо с немцами-французами-американцами тема закрылась....Китай доступен.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:58
    +4
    Пускай те двигатели ставят на суда в больницах, что дают лежачим больным! А для наших плавсредств мы должны сами свое создать! А то докатились до ручки! Китайские дизеля крайне ненадежны -4 как минимум на наших боевых вымпилах уже ломалось! Зачем брать за основу заведомо ущербное изделие? Почему купаясь в нефтедолларах, власти не подумали о СВОЕМ производстве, как не думают о нем и сейчас? ??
    1. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 14:09
      +3
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Китайские дизеля крайне ненадежны -4 как минимум на наших боевых вымпилах уже ломалось! Зачем брать за основу заведомо ущербное изделие?

      А каковы причины поломок? Конструктивные? Производственные? Или всё же качество подготовки л/с БЧ-5?
      А то у заводских команд всё работало, а на флоте тут же начало ломаться.
      У нас на флоте в своё время даже неубиваемые котлы Бельвилля умудрились на пути в Средиземку убить в хлам. smile
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 14:16
        0
        А вот не надо на флотских-ничего у нас на борту не ломалось от неумелого обращения!От слова-совсем!!!
        1. Serg65 Офлайн
          Serg65 Сегодня, 14:39
          +4
          Цитата: Jolly oldster sailor
          ничего у нас на борту не ломалось от неумелого обращения!

          Так стоя у стенки и при этом чето еще и сломать....тут талант нужен!!!!!
          1. Jolly oldster sailor Офлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 14:48
            0
            Ты это,надеюсь,не про меня сейчас?На 2 день в море вышли,самый ходовой корабль был,если что... hi
            1. Serg65 Офлайн
              Serg65 Сегодня, 15:08
              +5
              Цитата: Jolly oldster sailor
              На 2 день в море вышли

              Море.....море Леш, это сов сем не 20 миль от берега, поверь мне...
        2. Alexey RA Онлайн
          Alexey RA Сегодня, 14:45
          0
          Цитата: Jolly oldster sailor
          А вот не надо на флотских-ничего у нас на борту не ломалось от неумелого обращения!От слова-совсем!!!

          Совсем ничего не ломалось? И где тогда второе чугунное ядро? С первым-то всё ясно - потеряли. smile
          1. Jolly oldster sailor Офлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 14:58
            0
            Где,где...Сломали,блин...Второе...чугунное,которое...Поймал на анекдоте- good laughing laughing laughing
      2. purple Офлайн
        purple Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: Alexey RA
        А то у заводских команд всё работало, а на флоте тут же начало ломаться.


        Так сначала оно будет работать.... тысячу моточасов к примеру.... а потом уже все извините... на долговременную работу китайское... не расчитано
    2. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Зачем брать за основу заведомо ущербное изделие?

      Может расчитывают, что наши инженеры доведут до ума?
      1. purple Офлайн
        purple Сегодня, 14:40
        +1
        нельзя довести до ума китайские поделки, у них стиль производства удешевление... а это к примеру в двигатель заместо 100 кг чугуния положат 60, комплектующие нужна одна марка стали, заменят другой более дешевой... в итоге да работает вроде.... но недолго
        1. Demon_is_ada Онлайн
          Demon_is_ada Сегодня, 15:48
          0
          И да и нет. Удешевление производства это логичный путь, а вот насколько я сталкивался с китайскими поделками, причем и дорогими и дешевыми, везде вылазила одна и та же проблема - металлургии в нашем совковском понимании там нет crying Не знаю что там археологи накапывают в древнем Китае, но похоже если там что то и находят, то это импорт того времени... Вместо того что бы просто использовать простую конструкционную сталь по условиям эксплуатационных нагрузок, они суют легированную еще худшего качества wassat Просто мне попадались мотокосы в огромном количестве как первых образцов с углеродкой, так и "модернизированные" с легированной... Ну ресурс чуть выше lol но проблему они не решили от слова совсем. Знакомым сделал сам деталь из нашей стали и вуаля - проблем нет laughing Вообщем не знаю, толи сталь, то ли обработка у них хромает, а может все вместе...
      2. Serg65 Офлайн
        Serg65 Сегодня, 14:50
        +1
        Цитата: НИКНН
        Может расчитывают, что наши инженеры доведут до ума?

        Очень хорошая и мудрая мысль, производство совместное, производственные мощности в России, стандарты российские, заказчик привередливый и тоже российский...поглядим.
  4. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 14:11
    +5
    520 кВт это 700 л.с.с копейками. Что это за суда такие? Катера и баржи?
    1. _Ugene_ Офлайн
      _Ugene_ Сегодня, 14:46
      +1
      написано же -
      от 520 кВт.
  5. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 14:41
    +1
    В дальнейшем планируется выход на рынок СНГ и Евразийского экономического союза. Согласно информации, предприятие рассчитывает довести ежегодный выпуск моторов до 1000 единиц.

    По итогам 2017 года в России на воду спущено 35 судов различного класса... fellow Заложено и заключено договоров на 57 судов... fellow Пусть будет 100. А 900 для каких там СНГ и ЕвразЭС? recourse
    http://sudostroenie.info/analitika/89.html
    Типовой пассажирский теплоход "Заря" имел силовую установку 1200 л.с. и перевозил 60 пассажиров. 520 кВт - это чуть больше 706 л.с. Хотя, вероятно, имеется востребованность и в таких "мощных" силовых установках. Для сравнения у МРК типа "Каракурт" силовая установка (3 шт.) М-507Д-1 производства ПАО "Звезда" - 8000 л.с.
    Великая радость налаживать совместное производство только что пройдясь по западно-европейским и американским граблям. Есть и у нас Кулибины. Если только задались целью создать ещё одно производство, которое начнёт брать кредиты в валюте? У нас ведь внешний долг ещё мал...Не дорос до размеров годового бюджета...
    Не приемлю, не понимаю, не знаю названия действию... no Хотя, похоже на приложение к пенсионной реформе...
  6. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:01
    0
    Как бА,"новость" хорошая..
    Только, надоело читать " новости,про будут"(
    ... А пока,будем ставить " бог весть что" от Китая(((
    Дожились ,блин...
    Никак не могу привыкнуть,что моя страна,не может наладить пр-во двигателей, для судостроения, причём абсолютно всех( кроме атомных) при "совке", тоже скажем не ух ты(зульцера,в память), НО...
    Такой, вот, "инновационный прорыв"
    Жесть....
  7. Gogia Офлайн
    Gogia Сегодня, 15:04
    0
    Цитата: Удав КАА
    Но дизели (пока) будут мелкими, не тягловыми, как у Коломенцев...

    Брянский дизельный завод делал морские двигатели, но это направление прикрыли не вовремя т.к. он в сторону РЖД пошел. А цеха и оборудование было - можно было на этой базе делать производство.
    1. Сибирский цирюльник Онлайн
      Сибирский цирюльник Сегодня, 15:11
      0
      Ключевое слово-"было "
  8. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 15:16
    +3
    Если бы шевелиться раньше начали, сделали бы совместное предприятие с немцами, как это сделали китайцы. Со временем довели бы локализацию до 100 процентов и побоку все санкции. Ну а сейчас и китайцам рады. К слову, китайские по качеству изготовления, ресурсу получше коломенских будут. Собственно, за границу потому и побежали, что Коломна достала всех конкретно. Надежда только на то, что масштабная модернизация производства, которую там затеяли, не пройдет даром.
  9. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 15:39
    +1
    камаз никогда своих НИОКР не производил только покупал готовые разработки и лицензии ,Еще с времен Брежнева из за своей национальной расположенности ,который так полюбил этот край туда сыпалось бабло немеренное .Иностаранные разработки хороши для гражданской продукции и стремны для военки .,Это поняли большевики и тщательно развивали свою конструкторскую мысль ,но у наших стратегов из за откатов другие мысли и желания.
  10. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 15:50
    0
    Хорошая новость, а то наш Тутаевский завод не жив ни мёртв. Новые рабочие места это всегда здорово.
  11. Владимир Теплов Офлайн
    Владимир Теплов Сегодня, 15:55
    0
    Насколько мне известно китайцы кроме фарфора и пороха ничего непридумали. Все что они производят это копии чьихто разработок.Почти все дизельные газели идут с ихними моторами а на урал камаз тонар ведущие мосты потому как своих нет соответствующей грузоподьемности. С моторами тоже самое. На безрыбье и рак рыба
    1. rudolff Офлайн
      rudolff Сегодня, 16:30
      0
      Китай абсолютный мировой лидер по числу патентов на новые изобретения. Уже который год.