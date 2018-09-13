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В США стартовала программа модернизации B-52 Stratofortress

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Ранее объявленная командованием Военно-воздушных сил США модернизация стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress наконец-то стартовала. Как передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Mechanics, ВВС США приступили к масштабному проекту модернизации стратегов В-52.

В США стартовала программа модернизации B-52 Stratofortress


На настоящий момент на вооружении ВВС США находятся 76 стратегических бомбардировщиков B-52Н Stratofortress, построенных в 1961 и 1962 годах, более ранние версии самолета были списаны. По планам командования ВВС, модернизация коснется не всех имеющихся в наличии самолетов, некоторые будут списаны по мере поступления в ВВС новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Во время модернизации будут заменены многие устаревшие системы самолета, после чего ресурс бомбардировщиков будет продлен еще на 30 лет. Кроме этого, в планах американских ВВС оснастить В-52 гиперзвуковым оружием.


Таким образом, очередной этап обновления самолета позволит ему летать до 2050-х годов, вплоть до полного исчерпания ресурса планёра.

В настоящее время на вооружении ВВС США находятся три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. По мере поступления в ВВС новейших стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, в первую очередь будут списываться более новые B-1 Lancer и B-2 Spirit , а впервые взлетевший еще в 1952 году B-52 Stratofortress останется до полной замены всего парка стратегов.
Использованы фотографии:
https://uk.wikipedia.org
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13 комментариев
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  1. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 14:37
    +3
    "Нищеброды"(ТМ) как тут говорилось про модернизации от ВС РФ laughing
    в планах американских ВВС оснастить В-52 гиперзвуковым оружием

    Да еще и сказочники laughing
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 14:43
      -1
      Модернизация под оружие , которого нет.
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 15:31
        0
        По крайней мере экспериментальные гиперзвуковые ракеты X 51 с 2004ого испытывали.
        возможно скоро увидим их обновлённую версию.
    2. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 14:46
      0
      да уж. синхронненько с "медведями"
  2. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 14:41
    0
    Это говорит о том что программа B-21 Raider начинает буксовать,о может быть и вообще это тупиковый путь.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:53
    +1
    А планер выдержит усиление нагрузки, то есть "доживет "ли модернезированный борт до 2050 года? ??
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 15:06
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      А планер выдержит усиление нагрузки, то есть "доживет "ли модернезированный борт до 2050 года? ??

      А откуда усиленные нагрузки. Оборудование легче стало, умней , функциональней. Боевую нагрузку увеличивать не станут. Заменят внутренности, говорят движки поменяют.. . Планер расчитан на этот срок, написано же продляют до списания планера...
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:23
        0
        То есть, изначально планируют, что новое оружие будет легким, и вместе с тем сможет разгоняться до гиперзвука? ??Налицо огромное противоречие, ибо для примера возьмите нашу ракету, чтобы ее нормально запускать, МиГ31 облегчили до максимума, убрав даже средства самообороны и РЛС в носу самолета!
  4. voyaka uh Онлайн
    voyaka uh Сегодня, 15:21
    0
    В смысле "гиперзвуковым оружием"?
    Подвесят штуки четыре американо-Кинжалов - БР малой дальности?
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 15:33
      0
      Нет, стратегические ракеты с ГПВРД.
      1. voyaka uh Онлайн
        voyaka uh Сегодня, 16:01
        0
        Вы думаете, их доведут до производства? Сложная штука...
        Решение вроде "Кинжала" гораздо проще. Ничего не надо придумывать. А время полета все-равно меньше, чем у крылатой ракеты, даже гиперзвуковой.
  5. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 15:50
    +1
    Всего выпущено 744 шт. Последняя модификация в 1961 г. - В-52 H . Во Вьетнаме сбито 30 шт. В 1961 г. с двумя термоядерными бомбами развалился в воздухе.В том же году В-52 разбился в г. Юба-Сити.В 1966 г. во время дозаправки в воздухе загорелись оба самолёта.
    Во всех случаях на борту были термоядерные бомбы. Один В-52 потерян в Ираке.
    На 1988 г. в различных авиационных происшествиях потеряно 71 шт.
    В 1963 г было 650 шт. на 38 авиабазах.
    В 1978 г. было 574 шт.
    В1992 г. было 254 шт.
    В 2012 г было 85 шт.
    В 2017 г. было 78 шт.
    в 2018 г. осталось 76 шт.
  6. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 16:56
    +1
    ..впервые взлетевший еще в 1952 году B-52 Stratofortress останется до полной замены всего парка стратегов..