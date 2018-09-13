В Балтийске назвали сроки возвращения в строй БДК «Оленегорский горняк»
Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» (проект 775) вернется в состав Северного флота весной следующего года, сообщил ресурсу Mil.Press FlotProm гендиректор 33 судоремонтного завода (33 СРЗ, г. Балтийск) Илья Самарин.
Гендиректор отметил, что корабль, построенный в 1974 году, достаточно интенсивно эксплуатировался, поэтому требуется довольно большой объем корпусных работ, чтобы ввести его в строй.
Ремонт БДК начался в 2016 году. За прошедшее время специалисты завода успели модернизировать значительную часть вооружений и бортового оборудования; узлы и механизмы корабля прошли освидетельствование, в том числе двигатели и трубопроводная система, а также подводная и надводная части корпуса.
Ресурс напоминает, что серия больших десантных кораблей проекта 775 была построена в 1974–1985 годах на верфи «Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти» в польском Гданьске. БДК предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье, перевозки личного состава и грузов, в том числе тяжелой бронетехники.
«Оленегорский горняк» вошел в состав Северного флота в июне 1976 года. Корабль способен брать на борт 12 танков либо 17 БТР или БМП, а также 250 десантников. Автономность плавания БДК – 6 месяцев.
Гендиректор отметил, что корабль, построенный в 1974 году, достаточно интенсивно эксплуатировался, поэтому требуется довольно большой объем корпусных работ, чтобы ввести его в строй.
Ремонт БДК начался в 2016 году. За прошедшее время специалисты завода успели модернизировать значительную часть вооружений и бортового оборудования; узлы и механизмы корабля прошли освидетельствование, в том числе двигатели и трубопроводная система, а также подводная и надводная части корпуса.
Ресурс напоминает, что серия больших десантных кораблей проекта 775 была построена в 1974–1985 годах на верфи «Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти» в польском Гданьске. БДК предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье, перевозки личного состава и грузов, в том числе тяжелой бронетехники.
«Оленегорский горняк» вошел в состав Северного флота в июне 1976 года. Корабль способен брать на борт 12 танков либо 17 БТР или БМП, а также 250 десантников. Автономность плавания БДК – 6 месяцев.
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- Фото Mil.Press
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