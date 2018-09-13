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В Балтийске назвали сроки возвращения в строй БДК «Оленегорский горняк»

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Большой десантный корабль «Оленегорский горняк» (проект 775) вернется в состав Северного флота весной следующего года, сообщил ресурсу Mil.Press FlotProm гендиректор 33 судоремонтного завода (33 СРЗ, г. Балтийск) Илья Самарин.



Гендиректор отметил, что корабль, построенный в 1974 году, достаточно интенсивно эксплуатировался, поэтому требуется довольно большой объем корпусных работ, чтобы ввести его в строй.


Ремонт БДК начался в 2016 году. За прошедшее время специалисты завода успели модернизировать значительную часть вооружений и бортового оборудования; узлы и механизмы корабля прошли освидетельствование, в том числе двигатели и трубопроводная система, а также подводная и надводная части корпуса.

Ресурс напоминает, что серия больших десантных кораблей проекта 775 была построена в 1974–1985 годах на верфи «Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти» в польском Гданьске. БДК предназначены для переброски и высадки десанта на необорудованное побережье, перевозки личного состава и грузов, в том числе тяжелой бронетехники.

«Оленегорский горняк» вошел в состав Северного флота в июне 1976 года. Корабль способен брать на борт 12 танков либо 17 БТР или БМП, а также 250 десантников. Автономность плавания БДК – 6 месяцев.
Использованы фотографии:
Фото Mil.Press
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9 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:07
    +1
    Как вспомнишь , сколько боевых кораблей а 90е годы продали на металлолом, тем более, фактически новые, в эксплуатации некоторые были годы, а был и совсем новые. ..Вот и латаем Тришкин кофтан. ..
    1. Сандор Клиган Офлайн
      Сандор Клиган Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      вспомнишь , сколько боевых кораблей а 90е годы продали на металлолом

      сколько? напомните конкретное число
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 16:53
        0
        сколько?
        - много
  2. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 15:10
    +2
    Был,недавно, на 33срз... Печаль- тоска...про пароход- больше разбирают,нежели ремонтируют
    1. Старый булка Офлайн
      Старый булка Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: Сибирский цирюльник
      33 судоремонтного завода


      20.08.2018
      Завершены ходовые испытания.

      10.06.2018 в рамках завершения ремонта по техническому состоянию БДК «Калининград» АО «33 судоремонтный завод» провело ходовые испытания корабля в море.
      Как сообщает пресс-служба завода, на корабле восстановлена техническая готовность всех систем и механизмов. Также выполнена модернизация ряда оборудования и корабельных систем.

      23.04.2018
      на АО «33 судоремонтный завод» запущены два новых производственных участка
      Участок экспертизы и сервисного обслуживания объектов ГТН проводит техническое диагностирование, техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением, и подъёмных сооружений с целью продления сроков безопасной эксплуатации. В своём составе подразделение имеет аттестованных специалистов.
      Участок по ремонту радиоэлектронной техники производит ремонт и сервисное обслуживание радиоэлектронного оборудования, выполняет модернизационные работы по установке новых типов радиолокационных станций, своевременное и качественное выполнение гарантийных обязательств по изделиям в течение их гарантийного срока эксплуатации. В своём составе подразделение имеет квалифицированных специалистов в области радиоэлектроники.
      Работа новых производственных участков позволит увеличить объем ремонта и сервисного обслуживания на 33 СРЗ.

      Завод вполне жив.
  3. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 15:29
    0
    и Разбирают, небось, не торопясь
  4. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 15:38
    0
    Автономность 6мес? Да ладно?
  5. Shkiper Офлайн
    Shkiper Сегодня, 16:33
    +1
    Господа офицеры поверьте на слово, я почти четыре года отдал своей жизни 121 Бр ДК СФ, в 90-е такого бардака с ремонтом не было. БДК уходил с севера ровно на год в средний ремонт. Из них в самом заводе был 3-4 месяца. Ремонтировали в Польше или Германии. Остальное время в Балтийске. Сдача и получение оружия и боекомлекта, секретного оборудования, отработка задачи К-1 и К-2, получение допуска к межфлотскому переходу. Сам проходил эти ремонты на двух кораблях в СРЗ 176 г.Архангельск и СРЗ-82 п. Росляково, видел организацию ремонта в наших заводах, кошмар полный. Сначала кладут новый линолеум, а потом его режут прокладывая новый кабель или трубопровод. Несколько раз был на СБ "Николай Чикер", построен в Финляндии. До чего все продумано, палуба в коридорах из ДСП, нарезанных квадратами. Если надо попасть под неё к кабелю или трубе, специальной кошкой снимается этот квадрат или несколько и пожалуйста, меняй, ремонтируй. По чему у нас нет такой элементарной культуры в судостроение?
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 16:56
      0
      По чему у нас нет такой элементарной культуры в судостроение
      - если б только в судостроении.... sad