Недооцениваем украинскую армию и дальше?
Пятый год идёт, как потешаются над военнослужащими украинской армии, которые то сами взрываются на своих же минных полях, то гибнут от передозировки наркотиков в окопах, то обедают отловленными в ближайшем овраге змеями или неудачно испытывают миномёты «Молот».
Однако за всеми этими обзорами упускается важная деталь: проблем в украинской армии огромное количество, но тем не менее за четыре последних года, в том числе не без помощи натовских инструкторов и представителей спецслужб, удалось создать откровенно враждебно настроенный по отношении к России вооружённый конгломерат. Это объединение людей, большой процент которых ненавидит лютой ненавистью всё то, что хоть как-то связано с Россией, причём на фоне ненависти к своим собственным властям, загоняющих их в жерло гражданской войны, называемой Киевом «российской гибридной».
В условиях тотальной коррупции полунищая армия Украины консолидируется на откровенно русофобской пропаганде, вооружается летальным оружием, обучается и тренируется настолько, насколько это возможно. Волонтёрские корпуса снабжают радикальные формирования буквально всем: от туалетной бумаги до оптических прицелов последних модификаций. Подкидывают средств сердобольные русофобы из-за пределов РФ «на повстанческую борьбу».
Украинская армия из ещё совсем недавно разрозненной и деморализованной, горящей в котлах, на разных этапах «исполнения» Минских соглашений, очевидно, стала оснащённее и сильнее. Насколько готова эту оснащённость проявить – вопрос, который на деле может стоить тысяч человеческих жизней, а эти жизни в Киеве считать никто не собирается. ВСУ можно недооценивать и дальше, но насколько дорого это может стоить?
Информация к сведению: В ВСУ приступили к подготовке техники для резервистов. Отмечено, что на 100% танками Т-72, прошедшими модернизацию на украинских предприятиях, укомплектована 5-я бригада корпуса резерва. Резервисты отработали навыки управления танками в ходе тактических учений, за которыми наблюдали военные атташе иностранных государств. Учения проходили на Гончаровском военном полигоне.
Однако за всеми этими обзорами упускается важная деталь: проблем в украинской армии огромное количество, но тем не менее за четыре последних года, в том числе не без помощи натовских инструкторов и представителей спецслужб, удалось создать откровенно враждебно настроенный по отношении к России вооружённый конгломерат. Это объединение людей, большой процент которых ненавидит лютой ненавистью всё то, что хоть как-то связано с Россией, причём на фоне ненависти к своим собственным властям, загоняющих их в жерло гражданской войны, называемой Киевом «российской гибридной».
В условиях тотальной коррупции полунищая армия Украины консолидируется на откровенно русофобской пропаганде, вооружается летальным оружием, обучается и тренируется настолько, насколько это возможно. Волонтёрские корпуса снабжают радикальные формирования буквально всем: от туалетной бумаги до оптических прицелов последних модификаций. Подкидывают средств сердобольные русофобы из-за пределов РФ «на повстанческую борьбу».
Украинская армия из ещё совсем недавно разрозненной и деморализованной, горящей в котлах, на разных этапах «исполнения» Минских соглашений, очевидно, стала оснащённее и сильнее. Насколько готова эту оснащённость проявить – вопрос, который на деле может стоить тысяч человеческих жизней, а эти жизни в Киеве считать никто не собирается. ВСУ можно недооценивать и дальше, но насколько дорого это может стоить?
Информация к сведению: В ВСУ приступили к подготовке техники для резервистов. Отмечено, что на 100% танками Т-72, прошедшими модернизацию на украинских предприятиях, укомплектована 5-я бригада корпуса резерва. Резервисты отработали навыки управления танками в ходе тактических учений, за которыми наблюдали военные атташе иностранных государств. Учения проходили на Гончаровском военном полигоне.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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