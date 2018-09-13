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Недооцениваем украинскую армию и дальше?

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Пятый год идёт, как потешаются над военнослужащими украинской армии, которые то сами взрываются на своих же минных полях, то гибнут от передозировки наркотиков в окопах, то обедают отловленными в ближайшем овраге змеями или неудачно испытывают миномёты «Молот».

Однако за всеми этими обзорами упускается важная деталь: проблем в украинской армии огромное количество, но тем не менее за четыре последних года, в том числе не без помощи натовских инструкторов и представителей спецслужб, удалось создать откровенно враждебно настроенный по отношении к России вооружённый конгломерат. Это объединение людей, большой процент которых ненавидит лютой ненавистью всё то, что хоть как-то связано с Россией, причём на фоне ненависти к своим собственным властям, загоняющих их в жерло гражданской войны, называемой Киевом «российской гибридной».

В условиях тотальной коррупции полунищая армия Украины консолидируется на откровенно русофобской пропаганде, вооружается летальным оружием, обучается и тренируется настолько, насколько это возможно. Волонтёрские корпуса снабжают радикальные формирования буквально всем: от туалетной бумаги до оптических прицелов последних модификаций. Подкидывают средств сердобольные русофобы из-за пределов РФ «на повстанческую борьбу».


Украинская армия из ещё совсем недавно разрозненной и деморализованной, горящей в котлах, на разных этапах «исполнения» Минских соглашений, очевидно, стала оснащённее и сильнее. Насколько готова эту оснащённость проявить – вопрос, который на деле может стоить тысяч человеческих жизней, а эти жизни в Киеве считать никто не собирается. ВСУ можно недооценивать и дальше, но насколько дорого это может стоить?

Недооцениваем украинскую армию и дальше?


Информация к сведению: В ВСУ приступили к подготовке техники для резервистов. Отмечено, что на 100% танками Т-72, прошедшими модернизацию на украинских предприятиях, укомплектована 5-я бригада корпуса резерва. Резервисты отработали навыки управления танками в ходе тактических учений, за которыми наблюдали военные атташе иностранных государств. Учения проходили на Гончаровском военном полигоне.

Использованы фотографии:
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68 комментариев
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  1. ROSS_Ulair Онлайн
    ROSS_Ulair Сегодня, 15:06
    +15
    Гитлера тоже Запад вооружил в рекордные сроки.
    Армии не было, от слова "совсем". А в итоге - мир в огне
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 15:12
      0
      Украинская армия из ещё совсем недавно разрозненной и деморализованной, горящей в котлах, на разных этапах «исполнения» Минских соглашений, очевидно, стала оснащённее и сильнее.
      До очередного котла будет "улучшаться морально"
    2. Пленник Офлайн
      Пленник Сегодня, 15:55
      +11
      И наши хлопчики скандировали на митингах, что трудящиеся Германии не пойдут против Советского государства. Пошли. И лихо шли, пока в кровавой юшке не умылись. Шапкозакидательство вкупе с романтизацией пролетарской солидарности это не есть гуд. hi
    3. lopvlad Офлайн
      lopvlad Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: ROSS_Ulair
      Гитлера тоже Запад вооружил в рекордные сроки.


      Гитлер вооружал себя сам создав самую лучшую в мире конструкторскую школу и оборонные предприятия в мире.
      Запад только давал ему деньги на которые была создана фашистская военная машина и на это понадобилось почти десятилетие мирного развития залитое западными деньгами.По современности и технологичности немецкая армия перед войной 1939 года опережала все страны мира в десятки раз.

      Немецкий фашизм и хохляткий бандеризм это совершенно разные вещи.Вот теракты устраивать и убивать мирное население бандеровцы отлично умеют а воевать с регулярной армией у них оборачивается разгромом.
  2. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 15:08
    +13
    Ни кто её не до оценивает,иначе не было бы захваченных заблудившихся российских пограничников и военных из Крыма,не было бы жертв среди ополченцев.Но и восхвалять её не стоит.Это работа для специалистов.Продолжающийся конфликт это палка о двух концах,который перевесит нам не известно,но по моему кровавое месиво ещё впереди.Но главное душок у них не созрел для войны с Россией.Ещё помнят одну родину один народ.Маргиналов хунты и националистов я не считаю.Они ни когда первыми не полезут в пекло.
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 15:55
      +3
      Цитата: Мар.Тира
      Ни кто её не до оценивает

      Будем считать, что это означает адекватную оценку украинской армии.
      Вот только четыре года назад проблему можно было решить полицейской операцией, а ещё через четыре года придётся заплатить многими тысячами жизней, и результат заранее не предскажешь.
      1. кредо Офлайн
        кредо Сегодня, 16:03
        -3
        Цитата: kakvastam
        Вот только четыре года назад проблему можно было решить полицейской операцией,

        Раскройте секрет Вашей "чудодейственной" операции и родину полицейских сил.
  3. mavrus Офлайн
    mavrus Сегодня, 15:09
    +2
    За четыре года и зайца на барабане можно научить играть. А уж скакуаса "всеммиром" научить воевать...
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:00
      +2
      Воевать за что? Одно дело безнаказанно бомбить женщин и детей на Донбассе, а другое дело получить на всю катушку от регулярной армии.

      Обычные шахтёры и таксистыё, ополченцы из Донецка и Луганска уже наполнили бескрайние поля под Днепропетровском грузом 200 упоротых и обманутых.

      Грызунов до 080808 тоже всем НАТО учили-учили, а только, как у Лермонтова "бежали робкие грузины" без оглядки и побросав купленное и подаренное НАТОвцами оружие и снаряжение.
  4. Vladimir 5 Онлайн
    Vladimir 5 Сегодня, 15:11
    +3
    Перва заповедь, делать из врага союзника, почему то делается у нас всё всё наоборот. Вот наши враги быстро сделали Украину из врага в свои союзники...Так допустили, значит переиграть обратно, но нашим казнокрадам это фиолетово...
    1. кредо Офлайн
      кредо Сегодня, 16:06
      +2
      Цитата: Vladimir 5
      Перва заповедь, делать из врага союзника, почему то делается у нас всё всё наоборот. Вот наши враги быстро сделали Украину из врага в свои союзники...Так допустили, значит переиграть обратно, но нашим казнокрадам это фиолетово...

      Интересно, как Вы себе представляете этот процесс и когда это Украина, за годы своей "независимости" была врагом коллективному западу?
      1. Vladimir 5 Онлайн
        Vladimir 5 Сегодня, 16:48
        0
        Разговор об украинском народе, а не отдельных юрченках с супругой, американкой от рождения и прочих коломойш и кернесов, с израильскими паспортами,- западниками по определению.. А сегодня и основная масса украинцев, в связи с войной на Донбассе и десятилетними антирусскими агтациями уже полностью антироссийская...
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:11
    0
    Врага конечно, нельзя недооценивать, но и переоценивать тоже не нужно. Их танки Т72 защищены хуже нашей бюджетки Т72Б, без фальшбортов, без динамической защиты, это просто хорошие мишени для ракет. Они пытаются брать количеством, ибо до качества им еще очень далеко.
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:04
      +1
      Главная деталь в танке находится между сиденьем и триплексом.
      1. Пленник Офлайн
        Пленник Сегодня, 16:23
        0
        Одна надежда, что деталька эта имеет хоть малое соображение и за гройсамнов, и вальцманов гореть не будет.
    2. кредо Офлайн
      кредо Сегодня, 16:12
      +1
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Врага конечно, нельзя недооценивать, но и переоценивать тоже не нужно. Их танки Т72 защищены хуже нашей бюджетки Т72Б, без фальшбортов, без динамической защиты, это просто хорошие мишени для ракет. Они пытаются брать количеством, ибо до качества им еще очень далеко.

      Думаю, что если бы киевская хунта всерьёз затеяла войну с Россией, то наши западные "партнёры" наладили экспресс-доставку любых качественных вооружений для ВСУ по высшему разряду. Так что оценивать следует не только ВСУ или заявления киевской хунты, но и их кураторов, а кураторы то сидят на низком старте и только ждут повода, настырно стравливая Украину с Россией.
  6. Sonet Офлайн
    Sonet Сегодня, 15:12
    +6
    Доводы доморощенных ,,потреотов,, такие
    -Та пусть они сунуться в Рассию,так мы им ух как наваляем...
    Наваляем.Безусловно,но не нужно строить из себя и других-идиотов.Потому что ОНИ ОДНИ никогда не сунуться.Ситуацию нужно смотреть с другой стороны.Глобально.В случае столкновения России с НАТО-украинская армия будет не малым препятствием для нашей армии.Я бы сказал так-НАТО поставит перед украинцами задачу-сдержать русских на 3-4 недели-пока основные силы США и НАТО в Европе будут разворачиваться.За все это,получается,мы будем расплачиваться гибелью наших людей.
    1. Fitter65 Офлайн
      Fitter65 Сегодня, 15:36
      0
      Цитата: Sonet
      -Та пусть они сунуться в Рассию,так мы им ух как наваляем...
      Наваляем.Безусловно,но не нужно строить из себя и других-идиотов.Потому что ОНИ ОДНИ никогда не сунуться.

      Так за них и подписываться ни кто и не собирается.В 1930-е Гитлера американцы с англичанами экономически приподняли, но к середине 40-х резко и опустили его, причём резко. А этих опустили сразу, только пару корзин печенек раздали...
      1. neri73-r Офлайн
        neri73-r Сегодня, 15:43
        0
        Цитата: Fitter65
        Цитата: Sonet
        -Та пусть они сунуться в Рассию,так мы им ух как наваляем...
        Наваляем.Безусловно,но не нужно строить из себя и других-идиотов.Потому что ОНИ ОДНИ никогда не сунуться.

        Так за них и подписываться ни кто и не собирается.В 1930-е Гитлера американцы с англичанами экономически приподняли, но к середине 40-х резко и опустили его, причём резко. А этих опустили сразу, только пару корзин печенек раздали...

        Да, вливаний в экономику ноль, если не сказать хуже. Значит задача у скакуасов по замыслу саксов другая или просто всё произошло неожиданно и плана долгосрочного небыло.
        1. Комментарий был удален.
    2. Тибидох Офлайн
      Тибидох Сегодня, 15:38
      +3
      Цитата: Sonet
      НАТО поставит перед украинцами задачу-сдержать русских на 3-4 недели

      Уважаю Ваше мнение, но лично я проблему вижу в другом.
      Зачастую отличить русского от украина невозможно. Это только молодое поколение, до 14 лет, начинает забывать русский язык. Более старшее поколение Великий и Могучий отлично знает.
      Фактически мы имеем враждебно настроенную соседнюю страну, в которой потенциально очень много диверсантов... recourse
      1. Лебедев Офлайн
        Лебедев Сегодня, 16:11
        +2
        Сняли с языка.... Именно в террористической составляющей главная опасность
        1. Тибидох Офлайн
          Тибидох Сегодня, 17:11
          0
          Цитата: Лебедев
          в террористической составляющей главная опасность

          drinks
          Тфари с Запада уже, наверное, методички и доктрины разрабатывают. recourse
    3. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:07
      -1
      В Случае столкновения России с НАТО от ПРО€БАЛтов не останется никого через пару часов, а от хохлов на следующий день.

      Обычной войны не будет. Либо мир. Либо сразу термоядерная смерть всем. Зачем нам такой мир, если в нём не будет России? Знаешь кто сказал?
    4. YUG64 Офлайн
      YUG64 Сегодня, 16:46
      0
      При чем тут доморощенные патриоты...Разве в самой Украине не говорят о массовых увольнениях офицеров в последние полгода?Если не ошибаюсь,там цифра около 18 000...Никто не говорит о том,что укроармия совсем ничего не может - но мотивация слабая,иначе таких масштабных увольнений просто не было бы...И насчет "немалого препятствия для российской армии" - вы не погорячились?
  7. Mariner Офлайн
    Mariner Сегодня, 15:13
    +10
    Никогда и никого нельзя недооценивать. Недооценка - мать поражения, в любой из областей, включая военную. Надо быть адекватно готовым.
  8. Roma-1977 Офлайн
    Roma-1977 Сегодня, 15:19
    +6
    Армия - это не группа "круто" выглядящих хлопцив в б/у натовской униформе. Прежде всего - это авиация, артиллерия и танки, со всем сопутствующим обеспечением. А в полномасштабной войне - это огромные ресурсы, напрягающие даже серьёзные экономики, не то что украинскую.
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: Roma-1977
      Армия - это не группа "круто" выглядящих хлопцив в б/у натовской униформе.

      Не совсем так.
      Армия - это не только группа (далее по тексту). Но прежде всего - именно "группа", ибо техника без подготовленного и мотивированного бойца - просто рай для торговца вторчерметом.
      И как раз подготовкой кадров противник сейчас и занимается.
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 16:08
      +3
      Армия - это прежде всего готовность отдать концы, выполняя приказ.

      Это не украинская армия точно.
  9. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 15:20
    +10
    кому то очень хочеться слить Донбасс ,Вот завалили Захарченко и его типо внутреннее войско переводят в боевой корпус ,который по тупому будет называться милиция .Понятие милиция ввел минск для внутренней охраны правопорядка и ничего не потребовав от противоположной стороны в случае если регулярные войска станут против республик. .По сути армии как таковой на бумаге нет .И этот ский листок стал только инструкцией для Донецкой и Луганской республики а в Киеве о нем ничего даже не говорят ,даже Кучма пахан и тот сказал что,- Минск уже все.Захара валить была стратка и теперь дыру неким заполнить , похожий на хорька Пушилин редкий поц ,уже заявил о денационализации рынков и прочего хозяйства так тщательно собранного Ташкентом для сбора бабла в доход республики. А о том что этот иудей не будет угрожать Киеву и поднимать дух войска даже слепой бабке видно Здесь надо ставить серьезного ,может донбассовские пацаны при генеральских должностях в российских войсках то в Донецк на место Захара, и делать это скоро.
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 16:02
      +1
      Цитата: 23424636
      кому то очень хочеться слить Донбасс

      Не зря же на коленке набрасывалось...
  10. Михаил_59 Офлайн
    Михаил_59 Сегодня, 15:20
    0
    Хава нагила! Нагила хава!
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:21
    +6
    Половинчатость мер 2014 года видна уже невооруженным взглядом. Надо было прикончить это дело еще тогда малой кровью. Дело не только в усилении ВСУ, дело в том, что русофобия расползается раковой опухолью и заражает новые молодые (в прошлом чисто русские) души бациллой "украинства", придуманного, снабженного псевдоисторией и псевдоязыком, из когда-то русских диалектов уже переходящего в чистые полонизмы. Как пошутил Павел Шехтман "сегодня самолет-это литак, завтра может быть крыломалахайка".
  12. АлеБорС Офлайн
    АлеБорС Сегодня, 15:23
    +1
    Не согласен с основным посылом статьи. А кто недооценивает? На русофобии и наркоте с синькой они крепко мозги свернули... Ну и что? Плохо, но не смертельно. И это лечится..
  13. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:23
    +3
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Их танки Т72 защищены хуже нашей бюджетки Т72Б, без фальшбортов, без динамической защиты, это просто хорошие мишени для ракет.

    ------------------------
    Помнится у вермахта тоже были так себе танки, но чехи после оккупации "подогнали им " около 5 тысяч шасси и танков, которые атаковали СССР в 1941 году. Я к тому, что им подгонят нужную технику из Восточной Европы.
    1. maykl8 Офлайн
      maykl8 Сегодня, 15:36
      0
      Помнится у вермахта тоже были так себе танки, но чехи после оккупации "подогнали им " около 5 тысяч шасси и танков, которые атаковали СССР в 1941 году. Я к тому, что им подгонят нужную технику из Восточной Европы.

      И...и....и?!
      Даже если пол НАТО им подгонит то не сравнятся. А России для обороны хватит.
  14. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 15:24
    +1
    ВСУ можно недооценивать и дальше, но насколько дорого это может стоить?
    Полагаю, что те, кому положено имеют здравую оценку состояния ВСУ. А СМИ могут себе позволить потешаться и дальше
    над военнослужащими украинской армии, которые то сами взрываются на своих же минных полях, то гибнут от передозировки наркотиков в окопах, то обедают отловленными в ближайшем овраге змеями или неудачно испытывают миномёты «Молот».
    С них (со СМИ) спрос небольшой, им главное рейтинг свой поддерживать... К сожалению.
  15. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 15:27
    +2
    А не надо было им столько техники оставлять. Теперь хлебаем полной ложкой...Америкосам надо развязать войну у наших границ. Они для этого никаких средств не пожалеют...
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 15:48
      0
      Не думаю, что там была бы война...

      Ночью бы разбомбили всё железо, а на утро была бы полицейская операция по поиску и выниманию из схронов попрятавшихся бандеровцев. Остальные бы просто домой убежали.
  16. maykl8 Офлайн
    maykl8 Сегодня, 15:28
    0
    Это объединение людей, большой процент которых ненавидит лютой ненавистью всё то, что хоть как-то связано с Россией, причём на фоне ненависти к своим собственным властям, загоняющих их в жерло гражданской войны, называемой Киевом «российской гибридной».

    А уж немцы как ненавидели "всё то, что хоть как-то связано с Россией". "Даже кушать не могли!" (С) А сейчас вот в Берлине памятник.....
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 15:45
      +1
      А поизвели наши деды самых "чётких" немцев, а откосившие по плоскостопию, дурке и гомосексуализму(зачёркнуто) дали потомство и размножились. Причём последние, которые зачёркнуты, парадоксально, - размножились больше всего. Хотя сами нацисты с ними не церемонились.
  17. Сергей Медведев Онлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 15:30
    +3
    В 2014 году надо было брать Крым по самый Львов. Тогда ВСУ насчитывало 70 000 военнослужащих, затурканных ниже плинтуса ещё домайданной властью, ну и майданом тоже. А сейчас их уже 250 000, в зоне ООС 120 000. Пока немного. Будем ждать, пока они полмиллиона не наберут? Да у них денег нет на авиацию. А если им НАТО поможет? Зачем американские авиатопливозаправщики летали во Львов? Готовились заправлять ржавые украинские танки? Или, может, малочисленную авиацию ВСУ? Вряд ли. Сколько ещё времени Кремль выделит НАТО для подготовки агрессии против России?
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 15:41
      +4
      Уточню: надо было решать проблему по самую польскую границу, потому как ни у кого не должно быть иллюзий - жить с укронацистами бок-о-бок в мире не получится.

      Столько крови уже пролито - должны за это ответить все, кто замаран.
    2. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: Сергей Медведев
      Сколько ещё времени Кремль выделит НАТО для подготовки агрессии против России?

      Сколько надо, столько и выделит. Для партнёров - ничего не жалко.
  18. Million Онлайн
    Million Сегодня, 15:34
    +1
    Это только наши СМИ высмеивают Украину и ее армию .Не стоит забывать,что не так давно мы были одним государством и имели боевой опыт ВОВ и прочих локальных конфликтов.
    Адекватно надо оценивать силы и возможности,а не ржать над отдельными недостатками,которых и у нас хватает
  19. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 15:35
    0
    Украинская армия из ещё совсем недавно разрозненной и деморализованной

    ...превратилась в сильно мотивированое стадо карателей. А у карателей боевая ценность - ноль, много бригада Дирлевангера навоевала? Они сами себе АРМИЮ угробили, а армия - это не только по самую каску накачаный пропагандой поц, у которого в каске стучит одна мысль - всех убью, один останусь.
    Про "вооружила" старьем да обучила... Плавали-знаем, в 2008 вооружали не старьем, плохо кончилось, т.к. тоже учили те, кто не воевал давно, да и войны не выигрывал. Так, только карательные операции проводил. Ценно, да, коль зачищать территорию надо, а кто сказал, что пригодится?
    Как там дела, мир в Ираке? В Афгане? Вот туда укропов и запустите - авось не передохнут сразу
  20. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 15:39
    +1
    То, что стала лучше, нет никаких сомнений. Всё-таки большая часть денег американских, европейских, израильских и прочих спонсоров доходит до адресата не смотря на воровство. Но, поверьте мне, нет сейчас в мире другой такой армии, за который бы так пристально не следили с нашей стороны. Поэтому, ныть «ах, всё пропало» не нужно. Вспоминаем, сколько в своё время «партнёры» всадили денег в грузин. Сильно им это помогло? Пусть вбивают и накачивают их деньгами, бездарно потраченные врагом ресурсы нам только на руку, пока они думают, что руками окрестных туземцев могут сделать России больно, они не полезут к нам собственной персоной. К тому же нам, реально, нужно время для переоснащения армии и подготовки её к Большой Войне. Любой ценой.
  21. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 15:39
    +2
    Проблемы, которые политики решают годами, пытаясь договориться, пойти на компромисс с неидущими на компромисс, решаются гораздо быстрее военным путём.

    Трудно себе представить, чтобы Сталин за столом переговоров с Гитлером пытался уговорить его не разрушать Сталинград, не морить голодом Ленинград, не убивать евреев и славян с цыганами в концлагерях...

    И что теперь? А за 4 архитрудных и кровавых года самых непримиримых немецких нацистов поизвели почти в ноль и оттого Германия такая ручная и шёлковая.

    На Донбассе 4 года идёт гражданская война, которую пытаются завуалировать "Минском-2", который не работает. Масштабы не те, чтобы было не принудить укронацистскую Украину к миру военным, самым эффективным путём и за эти 4 года уже давно всё было бы решено.

    Сугубо ИМХО.
  22. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:44
    +4
    Цитата: maykl8
    И...и....и?!
    Даже если пол НАТО им подгонит то не сравнятся. А России для обороны хватит.

    -------------------------
    Вы за свой пенсионный возраст не готовы бороться, а уже собрались от НАТО обороняться.
  23. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 15:55
    +1
    Это объединение людей, большой процент которых ненавидит лютой ненавистью всё то, что хоть как-то связано с Россией, причём на фоне ненависти к своим собственным властям, загоняющих их в жерло гражданской войны, называемой Киевом «российской гибридной».


    Один миллион подонков держат в страхе 39 миллионов равнодушных.

    Никакой "Отечественной войны Украины против России" и быть не может. Прижать - укронацисты по схронам попрячутся, остальные побросают оружие, посдадутся или поразбегутся по домам.

    Всё.
  24. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Офлайн
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ Сегодня, 15:56
    -1
    "Война на Украине закончится тогда, когда украинские матери будут любить своих детей сильнее, чем ненавидеть русских."

    (С) В.В.Путин
  25. Maverick1812 Офлайн
    Maverick1812 Сегодня, 16:00
    +3
    На радость сионистам с обеих сторон конфликта и оголтелым нацикам-западенцам, два братских народа будут рвать друг-другу глотки... Война, после работорговли - любимый бизнес жидов! Тем же, кто прославляет великого Маниту, посоветовал бы озадачиться вопросом: а почему не признаем то Республики? Санкций хапнули, дальше некуда! Чего боимся?! Уже вроде нечего больше... Значит выгодно, а выгода-вещь метериальная!
  26. tolmachiev51 Офлайн
    tolmachiev51 Сегодня, 16:01
    +2
    Упорно нам навязывают мысль -украина ,одни враги !!! Проснитесь это такие-же славяне ,как и мы. Наши бандиты от власти ведут дележ сфер влияние с Украинскими , ну а товарищи из обкома ,это всеми методами поддерживают . Нацики .это шушера ,беда в том ,что у власти марионетки и воры в законе. Чисто Россия 90-х начала 2000 г.г. В остальном -хочешь сломить славянина , десять раз подумай ибо ответ может быть фатальным.
    1. AID.S Онлайн
      AID.S Сегодня, 17:31
      0
      Цитата: tolmachiev51
      Проснитесь это такие-же славяне ,как и мы

      Проснулись.Что дальше?Покаяться? Или на Кремль с вилами? Вот на цензоре Вам популярно объяснят, какие мы братья.
  27. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 16:01
    +1
    Первая за все эти годы реальная оценка. Спасибо! А то задолбали урякальщики по всему и смешливые по хохлам. А там ведь, в основном, русские, которым долго вбивали в головы, что они украинцы. Впору заплакать от такого.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:19
      0
      Реальная оценка чего? Комментов на форуме? В МО считаете все глупые настолько, что термины разведка аналитика забыли и тупо на ВО реальную силу украинской армии обсуждают?
  28. lopvlad Офлайн
    lopvlad Сегодня, 16:09
    0
    Недооцениваем украинскую армию


    то что на форуме объективно рассматривают проблемы украинской армии которую вооружали и оснащал Запад советским оружием стянутым со всего Варшавского договора не говорит о том что украинскую армию недооценивают.
    Но и переоценивать её не стоит.Украинская армия перевооружается исключительно благодаря России,ни одно бы государство не позволило враждебной ему стране перевооружаться и развивать военную промышленность у себя под боком.Россия же это позволяет ,как и захватывать своих граждан.
    Что касается самой армии России то открою вам секрет что в 2014 году наша армия от украинской отличалась только в основном только большим количеством полурабочего советского хлама на складах хранения и большей численностью состава.
    Да украинская армия с 2014 года стала реально сильнее в несколько раз но за это время и российская армия поднялась из небытия став сильнее во многие десятки раз.
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:17
      0
      Чушь не пишите! Просто выбешивает такое. Отличие нашей армии от их было во всем начиная от боевого обыта и заканчивая подготовкой. Да и техника и вооружение заменялось быстро. Сравнение даже не провокационное оно откровенно смешное
  29. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 16:10
    0
    На осинке не родятся апельсинки. Неважно, чем их вооружают и кто тренирует. Не в коня корм...
  30. Mauricio Офлайн
    Mauricio Сегодня, 16:36
    0
    армия Украины консолидируется на откровенно русофобской пропаганде

    да как бы и пропаганды не нужно, достаточно почитать этот форум и побегут уже все записываться в армию Украины кто даже не думал. negative
    1. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 17:13
      0
      А вы украинские читали?) по вашей логике после их прлчтения вообще надо ополчение создавать и тупо втаптывать там все? Там как бы накал в разы сильнее.
  31. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 16:53
    0
    И какие формы борьбы теперь предложат последователи алкаша, уверявшие русский народ, что хохлы нам братья. Брать в плен или нет ?
    Как все изменилось за 15 лет. Никогда не думал, когда создавал, развивал украинские НИИ,КБ и предприятия с 1978 по 1989 гг. А было их в 6 ГУ Минрадиопрома СССР 19 наименований, где работали 90 тысяч нормальных специалистов и людей.
    Что должен сказать теперь русский народ алкашу?
  32. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 17:04
    +2
    "...удалось создать откровенно враждебно настроенный по отношении к России вооружённый конгломерат. Это объединение людей, большой процент которых ненавидит лютой ненавистью всё то, что хоть как-то связано с Россией..."
    Случайно "напоролся" на видео в ин-ете. Там мужчина снимает камерой телефона свою дочь лет четырёх-пяти, которая машет кухонным ножом.
    Отец спрашивает: "Дочь, зачем ты взяла нож?"
    Дочь отвечает: "Русню резать!"
    Так что, кто бы чего не говорил, что это "высосано из пальца", но это правда. И таких много.
    P. S. Вырос на Украине (Днепропетровская обл.). Неоднократно с отцом бывал на западе Украины, у родственников. После последнего раза отказался ехать с ним туда снова. Причина описана выше.
    Оговорюсь сразу - я украинец, как и мой отец, дед, прадед... Но и к нам ТАМ отношение уже тогда (да и всегда) было именно таким. Они не считают нас украинцами. История это уже доказала.
  33. Igoresha Офлайн
    Igoresha Сегодня, 17:05
    0
    трудно согласиться с заголовком, вряд ли стоящие ни линии соприкосновения военнослужащие ЛДНР позволяют себе расслабляться подобно комментаторам к статьям типа "На Украине корова сдохла гыгыгы у нас такое невозможно"
  34. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 17:08
    -1
    Посыл верный но не правильно изложенный! Первое! (за четыре последних года, в том числе не без помощи натовских инструкторов и представителей спецслужб, удалось создать откровенно враждебно настроенный по отношении к России вооружённый конгломерат), Неча на зеркало пенять! Отпускники и заблудившиеся в составе войсковых подразделений ВС РФ, как бы просветлили умы! Второе! ( Волонтёрские корпуса снабжают радикальные формирования буквально всем: от туалетной бумаги до оптических прицелов последних модификаций. Подкидывают средств сердобольные русофобы из-за пределов РФ «на повстанческую борьбу».
    ) Волонтёры на данный момент не решают кардинальных проблем. Это не 2014 год. Ну и на третье! Вооружение имеется и подготовленный состав также. В данном плане автор прав.
  35. Бультерьер Онлайн
    Бультерьер Сегодня, 17:10
    0
    Никто их не недооценивает. Кому надо,те следят за всем и анализирут все по полной. Ориентироваться на потешные комменты на сайтах,ну как то по детски что ли...
  36. 1976AG Онлайн
    1976AG Сегодня, 17:14
    0
    Пока наблюдаем один в один грузинский сценарий. Развязка походу будет такой же
  37. Forestol Онлайн
    Forestol Сегодня, 17:18
    0
    Как всегда, есть куча диванных военспецов, ни дня не служивших в Армии или Флоте. И есть старая поговорка, за одного битого двух небитых дают. На фоне проститутского поведения со стороны руководства ДНРЛНР и России, когда НИКТО из них не может внятно выразить ЦЕЛЬ в данном конфликте, победы быть в принципе не может. Последний, кто имел четкую позицию, отвоевать ВЕСЬ Донбасс, это Захарченко, а он убит. Новороссия как субьект вообще исчезла из повестки. Всех народных героев утилизировали, на радость ФСБ. Потихоньку Донбасс превращается в косовский вариант прокачки огромных средств на запрещенном. Не буду пророком, уже на следующий год народ Донбасса устанет от этой проституции в верхах, и будет неизмеримо рад закончить этот бардак, даже ценой зачистки от патриотов. Не может нормальный человек хотеть жить под обстрелами ГОДАМИ. Украина за эти года не развалилась, модернизировали армию, создали антирусский фронт. А вот у нас наши крысы, таща бюджет по своим офшорам, взахлеб рассказывающие о счастье пенсий после 65, никоим образом не мотивируют на новые подвиги. Поэтому, как не жаль, до боли в душе, начинается новая Перестройка, со сдачей всех и вся... Если только, российские войска, после слаживания родов войск не поедут к концу сентября в отпуск на Донбасс....
  38. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 17:28
    0
    Берите пример с Турков.....защищают своих ткуркоманов в Идлибе...захотели ввели войска, захотели вывели. Базы построили....Без этого Украина будет всегда пытать какие то иллюзии своей военной победы и люди в ДНР и ЛНР будут гадать - сдали их или не сдали. И "висеть" на укровойсками должен мечь всегда -ыл обстрел или не был, была хим атака или не была.